



Александр Горбаруков ИА REGNUM Евро-потреб-союз

Во второй половине августа события в мире приняли такой динамичный характер, что изложить их в одном, даже очень объемном материале не представляется возможным, поэтому мы приняли решение разбить обзор на несколько небольших тем, чтобы детально показать происходящие в мире процессы, риски и угрозы для России, а также возможные сценарии реагирования Москвы на ту спираль кризиса, которую все больше раскручивает мировая «партия войны», ставя человечество на грань Третьего всемирного пожара, который может уничтожить всю цивилизацию.

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Ранее в обзорах блогосферы мы неоднократно поднимали тему Трансатлантического партнерства (ТАП) и рисков подписания этого соглашения для политической и экономической независимости ЕС. Сегодня пришла пора вернуться к рассмотрению данной темы и вписать ее в более широкий геополитический контекст.

Непосредственно поводом для написания статьи послужила реакция Берлина, Парижа и Рима на итоги 13-го и 14-го раунда переговоров по ТАП. Первый тревожный звонок для Вашингтона прозвенел по итогам 13-го раунда переговоров по ТАП, когда свою позицию озвучили Франция и Италия. Так, в конце июня премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что заключение соглашения по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству между Евросоюзом и США невозможно, если оно не учитывает интересы ЕС: «Отныне никакого соглашения о свободной торговле не должно быть заключено, если оно не соблюдает интересы Евросоюза. Европа должна быть твердой. Франция будет за этим следить. И я вам откровенно говорю, что соглашения о трансатлантической торговле быть не может. Это соглашение идет в неправильном направлении».

В начале июля данную позицию ЕС усилил министр экономического развития Италии Карло Календа: «Обсуждение проекта зоны свободной торговли между США и Европейским союзом (ТТИП) зашло в тупик. Мы слишком долго вели переговоры. Думаю, соглашение провалится».

Но окончательно грозит похоронить соглашение о ТАП реакция ведущих стран ЕС на итоги 14-го раунда переговоров. Как заявил 28 августа министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль, «Переговоры между ЕС и США по Трансатлантическому соглашению о партнерстве в области торговли и инвестиций де-факто провалились, даже несмотря на то, что никто на самом деле этого не признает. В результате 14-го раундов переговоров стороны не пришли к согласию ни по одной из 27 глав соглашения».

Таким образом, он дезавуировал позицию Германии по ТАП, высказанную канцлером Германии Ангелой Меркель 24 апреля текущего года на официальной церемонии открытия крупнейшей в мире Ганноверской промышленной выставки-ярмарки с президентом США Бараком Обамой: «Пришло время — спустя многие годы после окончания Второй мировой войны и 26 лет после окончания холодной войны — снова заявить о приверженности трансатлантическому партнерству». То есть Германия поменяла свою позицию на диаметрально противоположную спустя только четыре месяца. С чем связан подобный разворот, мы проанализируем чуть ниже.

Свою позицию о необходимости прекратить переговоры по ТАП подтвердил и официальный Париж. Как заявил госсекретарь страны по внешней торговле Маттиас Фекль, «Париж намерен в сентябре требовать от Еврокомиссии приостановить переговоры по поводу Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций. Необходима ясная, четкая, окончательная остановка. Политической поддержки этим переговорам во Франции больше нет. США дают нам ничего или крохи, союзники не должны вести переговоры таким образом». И уже в сентябре, в ходе встречи с министрами внешней торговли в Братиславе, он намерен представить эту позицию коллегам по ЕС.

Таким образом, ведущие страны ЕС склоняются к тому, чтобы сказать твердое нет новой системе глобального торгово-экономического американского контроля над Европой. Естественно, вызвана данная смена позиций многими входящими, из которых мы перечислим только несколько наиболее важных. Во-первых, существенным изменением электоральной ситуации во Франции, Германии и Италии, как и многих других странах ЕС, в связи с миграционным кризисом накануне парламентских выборов в этих странах в следующем году. Политики вынуждены занимать те позиции, которые гораздо более отвечают национально-государственным интересам, чем правящие либерально-глобалистские элиты этих, обслуживающие в основном интересы США, но не думающие об интересах собственных народов.

Утечки в СМИ о сути договора о ТАП привели к серьезному изменению в отношениях европейских избирателей к данному соглашению: «По мере появления утечек о содержании проекта соглашения уровень поддержки этой инициативы населением упал с 50 до 15%. Последнее же закономерным образом отразилось на электоральных рейтингах: представители ныне правящих партий осознали, что дальнейшая поддержка проекта может обернуться для них поражением на очередных выборах».

Во-вторых, существенным усилением роли России в глобальной геополитике. Все последние годы Россия не только последовательно, корректно, но жестко заявляет о собственных интересах, но и реализует их, находя необходимые компромиссы со всеми заинтересованными странами. И пример примирения с Турцией подтвердил это наилучшим образом. Европа прекрасно видит, что Россия обыграла США на Украине, а потом еще и в Турции, в результате чего Евразия становится гораздо более монолитным политическим и экономическим целым, чем ранее. И эту тенденцию надо учитывать.

Как отмечает Руслан Осташко, «Трансатлантическое соглашение о партнёрстве в области торговли и инвестиций было задумано в Вашингтоне как инструмент убийства альтернативных проектов глобализации, в которых участвуют Китай и Россия. Таких инструментов было два, и они совершенно случайно совпадали с двумя фронтами геополитической войны США против России и Китая в Европе и Азии. На европейском направлении зафиксировался полный провал. И это серьёзное поражение для Вашингтона.

Зафиксировать колониальный статус экономики Евросоюза у американцев не получилось. Вскрыть европейский рынок для американских корпораций, ликвидировав различные протекционистские барьеры, — тоже не получилось. А самое главное — не получилось подчинить европейскую судебную систему американским частным инвестиционным судам, которые по замыслу составителей соглашения должны были иметь право вето на любые действия европейских судов, парламентов и правительств в том случае, если они угрожают прибылям американских компаний».

В-третьих, на умонастроения европейских, и даже правящих проамериканских, элит повлиял выход Британии из ЕС — Brexit, в результате которого даже самые упоротые поклонники Вашингтона убедились в том, что, если что, их сдадут как стеклотару и даже не поперхнутся. Соответственно, надо подумать и о «своей рубашке», которой в данном случае для европейских политиков выступают собственные избиратели.

В-четвертых, миграционный кризис со всей ясностью обозначил для европейских политиков резко возросшую угрозу гражданской войны на территории своих стран. А так как расположенные в Европе американские базы еще неизвестно кого станут подпитывать инструкторами, наркотиками и оружием, то для сохранения себя в дальнейшей истории человечества у Европы не остается иного выбора, кроме как обратиться за помощью к России.

И надо понимать, что ведущие европейские страны делают этот выбор, прекрасно осознавая, что США им этого так просто не спустят. Целая серия терактов, не только совершенных в Европе в последние месяцы якобы психами-одиночками, но и выращенной при помощи самих европейских спецслужб террористической сетью «Гладио», в Германии, Франции, Бельгии, других европейских странах, участившиеся случаи катастроф с европейскими поездами и самолетами показывают, что у мировой «партии войны» нет никаких морально-этических тормозов для достижения поставленных целей.

Поэтому правительства ведущих стран Европы и стали готовиться к войне. Одним из примеров этой подготовки является экономический ответ Европы на многомиллиардные иски в США против европейских кампаний, которые, естественно, европейские ТНК проиграли. Так, 29 августа Еврокомиссия наложила рекордный штраф в 14,5 млрд долларов на американскую компанию Apple за уклонение от налогов.

Еще более знаковым событием в контексте подготовки ведущих стран ЕС к войне в Европе является новая концепция гражданской обороны Германии, согласно которой граждане Германии должны будут сами обеспечивать себя всем необходимым на первые десять дней в случае серьезных стихийных бедствий или войны. Кроме того, как отмечает Ростислав Ищенко, «в Германии озаботились проблемами гражданской обороны и впервые за последние тридцать лет стали учить население правилам выживания в особый период». Однако, он делает ошибочный, на мой взгляд, вывод о том, что данные действия немецких властей связаны с возможностью широкомасштабной войны на Украине: «Но воронка украинского хаоса грозит бесконтрольным втягиванием в конфронтацию соседей Киева, у каждого из которых есть свои интересы на территории, ещё недавно бывшей украинским государством».

Дело в том, что данное решение властей Германии, как и практически одновременное решение руководства России провести учения трех военных округов и провести проверку готовности целого ряда структур госаппарата к войне, является ответом вовсе не на то, что «воронка украинского хаоса грозит бесконтрольным втягиванием в конфронтацию соседей Киева», а на гораздо более серьезный военный конфликт — мирового уровня. Украина, даже если пойдет войной на Россию, на этот статус не потянет, так как все закончится очень быстро, возможно, даже походом самих ВСУ на Киев и сносом необандеровского режима.

Дело в том, что если ЕС не пойдет на подписание ТАП, вполне возможно, что, в случае подделки итогов выборов президента США и прихода к власти в Вашингтоне Хиллари Клинтон, либо мир довольно быстро погрузится в пучину Третьей мировой войны, когда Украина просто станет одним из многочисленных фронтов, наряду с Сирией, Турцией, Йеменом, Китаем, Прибалтикой, Средней Азией, либо гражданская война между преимущественно белым населением (WASP) и либероидно-военной «партией войны» вспыхнет в самих США, что также приведет к слому всего сложившегося финансово-экономического мирового «порядка», первой жертвой которого станет вся финансовая система стран ЕС, в первую очередь Италии, Испании, Германии, Франции.

О том, что дело обстоит весьма и весьма тревожно, напрямую на прошлой неделе сказал глава «Дойче банка» Джон Крайан, который предупредил клиентов о проблемах и заявил, что «из-за вмешательства ЕЦБ клиентов ожидают «фатальные последствия». Как ясно из статьи, под фатальными последствиями герр Крайан имеет в виду потерю депозитов вкладчиков — то есть банкротство банка. Пострадают при этом не только вкладчики, у которых есть еще время переложить свои денежки «под матрас», но и пенсионеры. Нулевые процентные ставки, которые уже давно держатся в Евросоюзе, делают работу пенсионных фондов невозможной: пенсионным фондам просто некуда вкладывать денежки. Тем не менее до последнего времени пенсионные фонды могли выплачивать пенсии за счёт прожирания основных средств. Если «Дойче банк» обанкротится, ряд пенсионных фондов будет вынужден остановить выплаты вовсе».

И мы об этом также писали еще в июле месяце в статье «Brexit, Deutsche Bank — exit! Когда начнётся экономический развал ЕС?»: «Политического удара по нынешней модели интеграции в ЕС, каким и стал выход Британии, несомненно, недостаточно для его развала. Необходим еще и экономический удар, который разрушит финансово-экономический фундамент союза, после чего сама собой падет и политическая надстройка. В этом плане наиболее подходящей мишенью для атаки англосаксов выступает ключевой банк Германии и Европы — Deutsche Bank.

По итогам 2015 года Deutsche Bank понёс убытки на сумму 6,8 миллиарда долларов. В первом квартале 2016 года (по оценкам самого банка и внешних экспертов) также ожидаются убытки. Как официально заявляют чиновники банка, «волатильность рынков виновата». Акции Deutsche Bank упали до тридцатилетнего минимума, потеряв с начала года свыше 40% стоимости. Главная проблема банка состоит в том, что по каким-то причинам последние месяцы и годы он стремительно наращивал на своем балансе число токсичных активов (в основном деривативов), которая на сегодня вылилась в пирамиду величиной около 75 трлн евро (!), то есть сопоставима с масштабами всей мировой экономики».

Поэтому вполне понятно, что глава «Дойче банка» Джон Крайан пытается переложить ответственность за крах банка на ЕЦБ. Однако парадокс ситуации состоит в том, что именно благодаря тому, что ЕЦБ заливает европейские банки ликвидностью, «Дойче банк» еще не рухнул. Хотя должен был это уже давно сделать из-за того, что сам нарастил портфель деривативов на 75 трлн долларов, намного превзойдя в этом «Леман Бразерс», крах которого и запустил мировой кризис 2008 года.

Соответственно, власти Германии готовятся к кризису гораздо более масштабному, чем попытка нацистов Украины в случае прихода к власти развязать войну с Россией. Потому что уже давно понятно, что столкнуть лбами Россию и Европу из-за Украины у мировой «партии войны» в США (Клинтон) и Германии (Меркель) не получилось. Особенно ясно это стало после того, как «нормандская четверка» превратилась в «тройку» России, Германии и Франции. После того как Порошенко продемонстрировал, что он не контролирует ситуацию не то что в стране, а даже с собственными силовиками, судьба Украины будет решаться без нее, а любому, кто ее будет дальше представлять — неважно при этом, кто это будет — Порошенко или Турчинов, — просто покажут точное место на бумажке, где надо поставить свою подпись.

И так как мировой «партии войны» не удалось стравить Россию и Европу, то, соответственно, Европе надо готовиться к распаду НАТО и выходу из-под контроля США, что мы также прогнозировали накануне выборов президента России еще в феврале 2012 года в статье «Победа Владимира Путина означает распад НАТО», которая многим экспертам на тот момент показалась излишне самоуверенной, но, как показывают события 2016 года, — весьма близкой к происходящим сегодня событиям в мире:

«Победа Владимира Путина означает сохранение России как суверенной самостоятельной мировой силы. Если Россия остается в таком качестве, то и все другие оставшиеся мировые центры силы, которые США вот-вот готовы окончательно подмять под себя, получают шанс для того, чтобы выжить как цивилизации и оказать сопротивление Империи Зла. И девятый вал мировой экспансии для формирования единого центра силы на Земле со столицей в Вашингтоне, который определенные силы Запада упаковали в глянцевую обложку мирового финансового кризиса, вместо того, чтобы смести и закатать в асфальт оставшиеся центры финансово-экономического и геополитического Сопротивления, вынужден будет разбиться о стены Крепости-России.

Наличие сильной России на фоне углубляющихся финансово-экономических проблем США и ЕС из-за схлопывания рынков и отсутствия возможности продолжать неоколониальную модель порабощения мира, означает ликвидацию Запада как исторического феномена, как геополитической конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями, главными из которых являются: во-первых, распад Запада как единого целого; во-вторых, распад трансатлантического единства под руководством США; в-третьих, распад НАТО».

Что означает происходящее? Что небольшой географический аппендикс огромного континента Евразия под названием «Европа» в ближайшее будущее не будет играть определяющей роли для развития всего континента, а станет на ближайшие годы (в лучшем случае) весьма привлекательной и уютной для жизни обывателя окраиной, но не экономическим центром континента, который переместится на восток — в Москву, Анкару, Тегеран, Пекин, Дели, которые по мере обустройства единого экономического тела континента займут по праву принадлежащие им роли в мире.

Если к этому процессу присоединится белая Америка Трампа, который гарантированно развалит блок НАТО в нынешнем его виде, то миру на ближайшие десятилетия гарантировано стабильное и преимущественно светлое будущее. И Европе, чтобы не быть погребенной под завалами гражданской войны с новым цветным и не желающим вписываться в христианскую культуру населением, и не стать культурно-цивилизационными задворками Евразии, остается только одна возможность выжить в нынешнем весьма респектабельном виде — это присоединиться к союзу Великих цивилизаций Востока.