Владение русским языком в Монголии до конца 1990-х было признаком образованности и культуры. Геополитическое расположение страны между Китаем и Россией сыграло большую роль в становлении Монголии, которая провозгласила свою независимость в 1945 году, с помощью СССР. Тогда власти страны установили дипломатические отношения с Советским Союзом, и началась дружба советского и монгольского народов. При помощи СССР в Монголии были построены города Дархан и Эрдэнэт. Во время этой великой стройки монгольские студенты и рабочие учились у советских специалистов. Немудрено, что Монголия постепенно стала пространством русского языка.

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Однако после демократической революции 1991 года в Монголии все переменилось. Монголы, как и многие жители бывшего СССР, открыли для себя западный мир. Интерес к советскому пошел на спад. А вместе с ним и интерес к русскому языку тоже.

О том, как сейчас обстоят дела с русским языком в Монголии, корреспонденту ИА REGNUM рассказал Сосорбарам Эрдэнэмаам, генеральный секретарь Монгольской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, профессор кафедры русского языка Монгольского государственного университета образования.

ИА REGNUM: Эрдэнэмаам, одно время русский язык в Монголии был самым универсально используемым иностранным языком, это был язык, которому нужно было научиться в первую очередь. Как обстоит дело в настоящее время?

Хороший вопрос, который меня волнует и терзает в течение последних вот уже 30 с лишним лет. Дело в том, что при социализме русский язык действительно являлся единственным иностранным языком, который, как обязательная дисциплина, изучался в учебных заведениях всех ступеней нашей страны. Помимо этого, его изучало и все взрослое население страны на различного рода курсах и в кружках. Этот язык являлся одним из критериев образованности людей и, если не знаешь или плохо знаешь русский язык, то на ответственные партийные и государственные должности не выдвигали.

Представьте себе, в результате всего этого по размаху изучения и распространения русского языка наша страна занимала одно из первых мест не только в Азии, но во всем мире. У нас был накоплен достаточно богатый опыт преподавания данного языка, на хорошем научном уровне была разработана методика его преподавания с учетом родного языка, подготовлена была также целая армия национальных русистов. Результаты были налицо: уже к середине 1990-х годов прошедшего столетия 67% всего взрослого населения нашей страны умели читать и понимать по-русски, почти половина населения могла писать по-русски, а 34% даже говорили по-русски. Более того, 74% наших людей с различной периодичностью так или иначе использовали этот язык в своей жизни. Это я привожу цифры из специального диссертационного исследования.

А сегодня, к сожалению, все это напоминает некую сказку, выдуманную самими преподавателями-русистами. Сегодня русский язык, можно сказать, уже почти забыли. Он остался только в 7, 8 и 9-х классах средней школы, причем на его изучение выделяются всего-то по 2−3 часа в неделю.

ИА REGNUM: Как вы думаете, с чем связан такой резкий спад интереса к русскому языку? Почему сегодняшние дети почти не выбирают его в качестве иностранного языка?

Однозначно ответить на это вопрос довольно трудно, это, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, русский язык у нас при социализме слишком сильно культивировался со стороны государства, изучение «языка Ленина» рассматривали, как дело государственной важности, его официально считали единственным окном в мир. Вся образовательная система страны была организована таким образом, чтобы русский язык учили на всех уровнях данной системы, как одну из самых важных обязательных дисциплин. По количеству отводимых учебных часов он долгое время уверенно лидировал после математики и родного языка, дело доходило до такой степени, что все научные диссертации, кроме как по монгольскому языку и истории Монголии, заставляли писать на русском языке. Да, в результате всего этого русский язык пользовался огромнейшим авторитетом среди нашего населения, однако, должен отметить, что почти половина этого, можно сказать, искусственно вздутого авторитета, сразу же рухнула с переходом страны на рыночные отношения, когда появилась полная свобода в выборе того или иного иностранного языка для изучения. Теперь же он, как говорится, занял свое достойное место среди других иностранных языков, которые изучаются в учебных заведениях страны.

С другой стороны, в последнее время довольно часто можно слышать различного рода сетования на то, что русский язык теряет свои позиции в нашей стране, со стороны соответствующих инстанций не обращают должного внимания на обучение русскому языку в учебных заведениях всех ступеней и т.д. Да, я согласен с этим, но, если отнестись к ситуации более обстоятельно, то, можно, пожалуй, заключить, что состояние с русским языком в Монголии в последнее время имеет некоторую тенденцию к оживлению.

Начиная с этого учебного года, русский язык в средней школе начинают преподавать в 10, 11 и 12 классах, как обязательную дисциплину. В настоящее время завершена разработка соответствующих учебных программ, в результате чего, по всей стране интенсивно организуется обучающий семинар для школьных учителей, которые должны по ним работать.

Что касается того, что дети стали в последнее время выбирать русский язык не так охотно, то я вполне согласен с вами. Объяснять это явление, наверное, нужно, исходя из объективных современных обстоятельств. Ведь наши дети с самого раннего возраста приобщаются к IT-технологии: это и мобильные телефоны, и интернет, общение в социальных сетях и т.д. Все это, как ни парадоксально, требует знания английского языка. И, естественно, дети, и не только дети, с самого начала стремятся овладеть этим языком.

В связи с этим, я никак не могу не заметить того, как не только англичане, американцы, но и японцы, китайцы, корейцы и другие вкладывают огромные средства на нашем рынке преподавания иностранных языков — чтобы вся Монголия изучала только их родной язык. А русские с этим делом не очень-то спешат, денег не вкладывают в это дело, видимо, они до сих пор все еще считают, что «русский не нуждается в том, чтобы кто-либо изучал его из-под палки». И мне думается, что одной из не самых последних причин того, что наши люди не так охотно изучают русский язык, является именно эта позиция пассивного наблюдателя Российского государства за тем, как русский язык уступает свои былые позиции у нас в обществе.

ИА REGNUM: Некоторые обыватели в тех странах, которые некогда находились в составе СССР, до сих пор склонны думать, что для нас, монголов, русский язык является вторым иностранным языком, так как Монголия, по их мнению, тоже была одной из советских республик. Что бы вы сказали по этому поводу?

Это, естественно, абсолютное заблуждение. Во-первых, мы никогда не находились в составе бывшего Советского Союза. Несмотря на искреннюю, крепкую и братскую дружбу со своим великим северным соседом, советским народом, которая продолжалась в течение ряда десятилетий, Монголия всегда оставалась самостоятельным, суверенным, ни от кого не зависимым государством, чего не скажешь относительно тех 15 республик, которые и составляли СССР. Во-вторых, государственным языком у нас в Монголии всегда оставался свой родной, монгольский язык, а русский являлся лишь первым, и, к сожалению, единственным иностранным языком.

ИА REGNUM: Сохранились ли в Монголии сферы, где русский язык по-прежнему играет важную роль?

Да, сохранились. Например, на таких совместных монголо-российских предприятиях, как Монросцветмет, Горнообогатительный комбинат «Эрдэнэт», Уланбаторская железная дорога и т.д. Кроме этого, активными очагами пропаганды и распространения русского языка в Монголии служат общеобразовательные средние школы с обучением на русском языке. Существуют два типа таких школ. Первый тип — школы, работающие по российским программам и стандартам, выдающие российские образовательные документы — это средняя школа при посольстве России в Монголии, столичная Российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Уланбаторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Второй тип — монгольские школы с обучением на русском языке, но их, правда, мало — на пальцах одной руки сосчитать.

ИА REGNUM: Как менялась в последние годы государственная языковая политика в Монголии? Как вы думаете, играет ли она значимую роль в распространении и развитии иностранных языков в стране?

До 90-х годов прошедшего столетия, то есть до перехода на рыночные отношения, наша страна была замкнута, довольствовалась взаимоотношениями только с социалистическими государствами, для которых языком международного общения служил один лишь русский язык. Стало быть, языковая политика стабильно сохранялась неизменной, то есть единственным обязательным для изучения в учебных заведениях всех ступеней иностранным языком, бесспорно, являлся русский язык.

После перехода на рыночные отношения Монголия стала открыта всему миру, в результате чего народ понял, что одного русского языка явно недостаточно для того, чтобы общаться с внешним миром. И правительство объявило, что первым иностранным языком для нас является английский язык, вследствие чего народ как бы отвернулся от русского языка: как в школах, так и в вузах отменили выпускной государственный экзамен по русскому языку, в результате учащиеся и студенты вынуждены были все свое внимание перенести на изучение английского языка, волей-неволей отодвигая изучение русского языка на задний план. Отменили также и вступительный экзамен по русскому языку, который традиционно сдавали абитуриенты, поступая в тот или иной вуз, что явилось вторым толчком ко всеобщему ослаблению внимания и тяги к изучению русского языка.

Судя по всему сказанному, можно, видимо, заключить, что языковая политика так или иначе оказывает сильнейшее влияние на выбор гражданами того или иного иностранного языка для изучения и освоения. Многолетний опыт педагогической работы в вузе позволяет мне сказать, что выбор определенного иностранного языка в той или иной стране в качестве первого обязательного языка для изучения в учебных заведениях всех ступеней, безусловно, является вопросом политическим. И его сущность может на сто восемьдесят градусов измениться в зависимости от того, какая партия приходит в очередной раз к государственной власти.

ИА REGNUM: Как вы думаете, возникнут негативные последствия, если русский язык будет полностью вытеснен из употребления в Монголии?

Я — оптимист и считаю, что при любом стечении обстоятельств такого явления не будет. В той или иной мере русский язык у нас в стране всегда будет востребован. Мы просто должны знать языки своих великих соседей, так Бог велел. Кстати будет нелишним заметить, что мы должны изучать и китайский язык.

Другое дело — великие державы. Лишь они могут довольствоваться знанием только своего родного языка, так как, если с ними хотят общаться, соседи или не соседи должны изучать их языки.

ИА REGNUM: Какие существуют преграды, мешающие распространению и развитию русского языка в Монголии?

Распространению и развитию русского языка у нас в стране мешает, если так можно выразиться, нежелание власть имущих мужей приложить к решению этого вопроса хоть немного «политических усилий». Если поинтересоваться данными парламентского веб-сайта, то легко можно обнаружить, что буквально у каждого нашего парламентария русский язык является либо первым, либо вторым иностранным языком. Сюда же можно добавить, что весь Кабинет министров в той или иной мере стопроцентно владеет русским языком. Абсолютное большинство членов как парламента, так и правительства страны так или иначе учились в бывшем Советском Союзе. Отсюда волей-неволей возникает вопрос: почему же они могут знать русский язык и использовать его в своей жизнедеятельности, а молодые поколения, благодаря их недальновидной политике, должны быть лишены такой возможности?

ИА REGNUM: Как вы думаете, почему некоторые слои монгольского общества все же тяготеют именно к российскому образованию, хотя некоторый отказ от изучения русского языка все же налицо? Чем это можно объяснить?

Во-первых, российское образование было, есть и остается одним из самых высококачественных и востребованных во всем мире. Во-вторых, у нас в стране все еще есть огромное количество людей, получивших образование в России, в бывшем Советском Союзе, в странах СНГ. Они-то знают, что такое российское образование, что такое русский язык, что такое русский человек, что есть русский характер и т.д. Они, их дети и внуки просто не могут не тяготеть к этому великому языку.