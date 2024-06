apachan.net Конкурентоспособные и эффективные черви «свободной рыночной экономики» в нищей стране

Сейчас внимание мира и Бразилии сосредоточено на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в то время как в её столице, городе Бразилиа, главный судья Рикардо Левандовски решает политическое будущее страны.

В процессе импичмента Сенат Бразилии проголосовал 59 против 21 за решение «принять обвинения против Дилмы Руссеф и отдать ее под суд за нарушение бюджетного законодательства», которое, как ожидается, покончит с тринадцатилетним периодом правления левых и ее «Рабочей партии» в стране.

Окончательный вердикт может быть вынесен в конце августа и потребует двух третей голосов в сенате. И ничего хорошего, скорее всего, Руссеф не ждет. Если она все же будет осуждена и окончательно отстранена от должности, временному президенту Мишелю Темеру «придётся» отбывать оставшуюся часть срока ее полномочий до 2018 года.

«Исход голосования был предрешен, поскольку противникам Руссеф, которые приостановили ее работу еще в мае, нужно было только простое большинство в сенате, чтобы отправить ее на скамью подсудимых. Перед голосованием член «Рабочей партии», сенатор Регина Соуза, сказала: «Мы знаем, что не победим сегодня. Мы сфокусируем усилия на последнем суде, пытаясь склонить в нашу сторону неопределившихся сенаторов».

Неопределенность в отношении политического будущего Бразилии препятствует усилиям Темера покончить с финансовым кризисом, унаследованным от Руссеф», — категорично и пристрастно выражает свое мнение издание The Guardian.

Бывший вице-президент Руссеф, консерватор Темер, который принял на себя ее обязанности, попросил сенаторов завершить судебный процесс быстро, чтобы он смог «продвигать вперед реформы» и ограничить государственные расходы, а также реформировать чрезмерно щедрую пенсионную систему.

Инвесторы давно ожидали, что Руссеф будет заменена более благоприятным для бизнеса Темером, который «укрепил валюту Бразилии и укрепил акции на фондовом рынке Сан-Паулу более чем на 30% с января 2016 года, помещая их среди наиболее эффективных активов в мире».

Импичмент Руссеф всколыхнул общественность и вызвал критику за пределами Бразилии. Экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс сказал, что Руссеф была подвергнута политическому процессу, а вовсе не юридическому. «Многим бразильцам и наблюдателям противоречивый процесс импичмента больше напоминает государственный переворот», — сказал Сандерс 22 августа журналистам.

«На фоне бушующей коррупции, социальных патологий и откровенного политического бандитизма, новая банда вассальных режимов заняла позиции по всей Латинской Америке. Новые правители «завербованы» в качестве протеже американских финансовых и банковских учреждений — финансовая пресса называет их «новыми менеджерами» с Уолл-стрит.

Финансовые СМИ США в очередной раз предоставили политическое прикрытие для «новых менеджеров», которые продолжают наступление на социалистов. Для того, чтобы определить, кто эти новые менеджеры-вассалы империи, мы будем исходить из того, что они: (1) незаконно захватили власть; (2) как правило, неолиберальные политики; (3) влияют на классовую структуру; (4) ориентируются на экономические показатели и будущие социально-политические перспективы.

Коррумпированные и преступные режимы всегда существовали в Мексике и Колумбии и других странах, где олигархи и государственные чиновники сосуществовали вместе с американскими военными, деловыми и банковскими элитами.

На протяжении последних десятилетий 100 000 граждан были убиты в Мексике и более 4 миллионов крестьян были лишены жизни в Колумбии. В обеих странах более десяти миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и горного ландшафта были переданы транснациональным корпорациям из США и ЕС. Сотни миллиардов долларов незаконных доходов наркотеррористов были отмыты колумбийскими и мексиканскими олигархами через частные банки в США.

Нынешние политические руководители, Пенья в Мексике и Сантос в Колумбии, быстро денационализируют стратегические нефтяные и энергетические секторы. В то же время вверенные им страны раздирают мощные социальные противоречия: сотни студентов и преподавателей в Мексике, тысячи крестьян и правозащитников в Колумбии были лишены жизни.

Новая волна захвата власти в большей части Латинской Америки происходила с помощью прямого или косвенного вмешательства США. В 2009 году президент Гондураса Мануэль Селайя был отстранен от власти в результате военного переворота при поддержке госсекретаря США Хиллари Клинтон. Программа аграрной реформы Селайи, региональной интеграции (с Венесуэлой) и конституционных выборов была отменена. Селайя был заменен «вассалом» США, Роберто Мичелетти, который не побрезговал убийством нескольких сотен безземельных сельских рабочих и активистов из коренных народов.

Госдеп США вытеснил парагвайского президента Франсиско Луго, 2008−2012 гг., который способствовал умеренной аграрной реформе и региональной интеграции с центром. При поддержке госсекретаря Хиллари Клинтон парагвайская олигархия в Конгрессе захватила власть, сфабриковала указ об импичменте и свергла президента.

В 2013 году Вашингтон поддержал пресловутого парагвайского «босса» Орасио Картеса на посту президента, «который был осужден за мошенничество с валютой в 1989 году, за наркотраффик в 1990 году, а совсем недавно за отмывание денег (2010 год). В 2000 году полиция задержала в его поместье самолёт, гружёный наркотиками (марихуаной и кокаином), но Картес избежал наказания, утверждая, что самолёт совершил экстренную посадку. Президент заявил следующее: «Я не мог дать погибнуть такому количеству наркотиков». Комментируя данную проблему, президент заявил, что не мог позволить пострадать местному производителю. Таким образом, было принято решение посадить наркосамолёт на полях, подконтрольных будущему главе государства», — пишет The New York Times.

Перевороты в Гондурасе и Парагвае, можно сказать, послужили прецедентом для новой волны установления политических вассалитетов в «больших странах». Государственный департамент перешел к ускорению банковских поглощений в Бразилии, Аргентине и Перу.

«Быстро и последовательно, в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года, «руководители-вассалы» захватили власть в Аргентине и Бразилии. В Аргентине миллионер Маурисио Макри был назначен на пост указом, в обход конституции. Макри уволил десятки тысяч работников из сферы общественных услуг, социальных учреждений и назначил судей и прокуроров без согласования с Конгрессом своей страны. Он произвольно арестовывал лидеров общественных движений, нарушая демократические процедуры. Министры экономики и финансов Макри заработали миллионы долларов, скупая акции предприятий в многонациональных нефтяных компаниях, прежде чем передали тендер частным лицам.

Всеобъемлющие аферы и мошенничество, осуществляемые «новыми менеджерами» — закрытая тема в средствах массовой информации США, которые «высоко оценили профессиональную команду Макри», несмотря на то, что экономические показатели страны стали катастрофой. Непомерная плата за использование коммунальных услуг и транспорта для потребителей и предприятий увеличилось по разным оценкам от трех до десяти раз, вызывая банкротства и заставив частные хозяйства страдать от отключения газа и света за неуплату.

Стервятники-фонды с Уолл-стрит получили семь миллиардов долларов (в двадцать раз больше от первоначальных кредитов) от менеджеров Макри за дефолтные кредиты, купленные когда-то за гроши… Статистические данные, основанные на экономических показателях, показывают худшие цифры за полтора десятилетия. Инфляция превышает 40%, государственный долг увеличился на 20% в течение шести месяцев. Уровень жизни и занятость резко сократилась. Данные по росту инвестиций отрицательны. Нерациональная коррупция среди чиновников и произвольное управление страной не вызывают доверия среди малого и среднего бизнеса.

Респектабельные СМИ во главе с The New York Times, Financial Times, The Wall Street Journal и Washington Post фальсифицировали каждый аспект деятельности Макри. Неудачная экономическая политика, осуществляемая банкирами, преподносилась, как долгосрочные успехи Кабинета министров; нечистая идеологически мотивированная политика поощрения иностранных инвесторов-спекулянтов была озвучена, как «бизнес-стимулы». Политические бандиты, которые упразднили гражданские службы были названы «новой управленческой командой».

В Бразилии новые экономические менеджеры предсказуемо контролируются Уолл-стрит, Всемирным банком и МВФ. Они бросились принимать меры по усечению заработной платы, пенсий и других социальных расходов; снижать налоги на предпринимательскую деятельность; приватизировать самые прибыльные государственные предприятия в области транспорта, инфраструктуру, землевладения, нефтяные и множество других предприятий.

Пресса хвалит их даже несмотря на то, что прокуроры и судьи арестовали трёх вновь назначенных членов Кабинета министров за мошенничество и отмывание денег. Как надеются многие оппозиционеры в Бразилии, президент Темер — следующий в очереди на судебное расследование за роль в скандале с нефтяными контрактами Petrobras, ведь он сам подозревается в получении взяток и подкупе.

Экономическая повестка дня «новых менеджеров» не предполагает привлечения новых инвестиций в производство. Большинство притоков капитала — краткосрочные спекулятивные предприятия. Рынки, особенно товарные, не показывают рост, к большому огорчению технократов «свободного рынка». Промышленность и торговля подавлены в результате снижения выдачи потребительского кредита, сокращения занятости и государственных расходов, вызванных политикой жесткой экономии.

Даже в США и Европе «контроль свободного рынка» вызывает широкое недовольство. Тем не менее на этом фоне Латинская Америка переживает укоренение «вассальных режимов» и сворачивание «государства социалистической направленности», а также разграбление государственных казначейств узкой прослойкой банкиров и «серийных мошенников».

Пресса США ослабила град критики левых правительств и перешла к рекламе своих «новых менеджеров Латинской Америки», не взирая на гнев масс в связи с коррупцией и требования сохранения социальной политики.

В Бразилии, и.о. президента Темер стремится быстро осуществить большие бизнес-мероприятия, так как его служебные обязанности, скорее всего, исчисляются максимум месяцами», — надеется на лучшее журналист Джеймс Петрас из издания Off-Guardian.

Но в целом картина из романтических «розовых тонов» социализма XXI века постепенно окрашивается в весьма не радужные краски. Маурисио Макри может пережить волну забастовок и протестов и дожить до окончания года на своем посту. Но дальнейшее погружение экономики и разграбление казны ведет к банкротству бизнеса, банкротству среднего класса, опустошению банковских счетов и спонтанным массовым волнениям. Новые менеджеры из Вашингтона не могут справиться со своенравными гражданами с помощью только лишь набившей оскомину «свободной рыночной экономики» как универсального средства.

«Перевороты опробованы, они работают только для захвата власти, но не могут установить эффективную систему управления специфического региона. Политический сдвиг вправо — поворот в орбите Вашингтона. Латинской Америке не на что больше опереться. Европейский Союз, например, сам оказался раздираем разногласиями. Капиталистические поглощение региона происходит с публицистической анестезией из Уолл-стрит и пока вызывает эйфорию, но как только она пройдет, мир будет шокирован действительной экономической патологией», — пишет Off-Guardian.