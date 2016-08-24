



Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Страсти по Хамадану

На протяжении всей недели начиная с 16 августа одной из центральных тем мировых и иранских СМИ стала тема об использовании бомбардировщиками ВКС России авиабазы в Хамадане. Первыми эту информацию распространили российские медиа.

Отметим, что в самом Иране первые новости по теме давались со ссылкой на российские новостные агентства. 22 августа пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми в ходе своей первой пресс-конференции в новой должности заявил о прекращении использования Россией авиабазы в Хамадане. Однако на следующий день спикер Меджлиса (парламента) Али Лариджани заявил на утренней сессии о том, что база «Ноже» не закрыта для российской авиации. Попытаемся разобраться в противоречивых заявлениях иранских политиков.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани первым из иранских политиков отреагировал на новость об авиабазе. «Сотрудничество между Тегераном и Москвой носит стратегический характер и основывается на национальных интересах двух стран. Это сотрудничество не ограничено борьбой с терроризмом, а имеет более широкие аспекты», — заявил Шамхани в эфире национального канала Irib TV 1. Все решения ВСНБ принимает после их утверждения верховным лидером ИРИ.

17 августа вопрос об использовании ВКС России базы «Ноже» подняли на заседании Меджлиса Ирана. Член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Хешматолла Фалахатрише заявил о нарушении конституции.

«Размещение российских военных на авиабазе в Хамадане нарушает конституцию ИРИ. В последние годы Россия проводит противоречивую внешнюю политику, заботясь исключительно о своих интересах. Как только Иран сталкивается с трудностями или кризисом, Москва занимает антииранскую позицию», — передает слова парламентария агентство Tasnim News.

Спикер Али Лариджани ответил на обвинение парламентария о нарушении иранской конституции. «России не предоставлена никакая военная база. При этом Тегеран и Москва сотрудничают в региональных делах, особенно в Сирии. Если в СМИ обсуждалась новость о российской авиабазе в Иране, то ее нужно опровергнуть», — цитирует Лариджани агентство Tasnim News.

В тот же день израильский аналитический портал Debka со ссылкой на источники в разведке сообщил о размещении на военном аэродроме в Иране комплексов С-400 и С-300, доставленных российским транспортным самолетом АН-124. По данным Debka, подготовка авиабазы в Хамадане началась еще в начале июля 2016 г. Для приема российских бомбардировщиков специально расширили взлетно-посадочную полосу, создали мастерские для технического обслуживания самолетов и обустроили жилье для военнослужащих ВС России.

Во время пресс-конференции 21 августа министр обороны Ирана Хосейн Дехган прокомментировал ситуацию вокруг «Ноже». «Авиабаза предоставлена российским ВКС для заправки и авианалетов на позиции боевиков в Сирии. Сроки использования иранского военного объекта российской авиацией не ограничены. Сейчас не стоит вопрос о предоставлении России второй базы на нашей территории. Но если ситуация этого потребует, мы готовы пойти на такой шаг», — приводит слова министра агентство ISNA.

Глава Минобороны подтвердил стратегический уровень сотрудничества между Россией и Ираном. «За 2,5 года я провел пять встреч с министром обороны России Сергеем Шойгу. Наше сотрудничество с Москвой направлено на установления мира и безопасности на Ближнем Востоке. Уровень взаимодействия носит стратегический характер. Мы намерены искоренить терроризм и довести все наши планы до конца», — заявил министр.

22 августа пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми сообщил на брифинге о прекращении использовании Россией авиабазы в Хамадане. В тот же день Дехган резко прокомментировал информационную шумиху вокруг авиабазы «Ноже».

«Во-первых, Россия, ощущая себя сверхдержавой, стремится продемонстрировать свое влияние. Для этого в российских медиа широко растиражирована история с авиабазой в Хамадане. Москва не предупредила нас заранее о планах распространения данной информации. Мы считаем это самолюбованием и позерством. Во-вторых, они хотят подчеркнуть свою роль в сирийской операции, чтобы иметь аргументы на переговорах с американцами и определять политическое будущее Сирии», — передает слова главы оборонного ведомства Tasnim News.

По словам военачальника, Иран пошел на этот шаг после того, как США, Саудовская Аравия и Катар возобновили поставки террористам современного оружия и военной техники.

Полемика вокруг авиабазы привела к конфликту между министерством обороны и Меджлисом. Во время пресс-конференции Дехган заявил, что вопрос о военном аэродроме не входит в компетенцию парламента. «Решение о предоставлении России авиабазы для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии принято политическим руководством Ирана. Для этого не нужно одобрение парламента», — приводит слова министра обороны агентство ISNA.

23 августа Али Лариджани напомнил министру обороны «о необходимости соблюдать правила приличия». «Министр обороны высказывался о парламенте. Следует соблюдать правила вежливости в таких вопросах. В последние дни высказываются различные мнения о базе в Хамадане. Еще раз подчеркну, что мы никакой базы никому не предоставляли. Пребывание российских самолетов было временным и использовалось для дозаправки. Поэтому это не требовало разрешения Меджлиса», — приводит слова спикера агентство Mehr News.

Дехган направил спикеру письмо с извинением. «Мои замечания не подрывают достоинство и положение парламента. Имелось в виду то, что это решение (об использовании базы в Хамадане) не нуждается в утверждении Меджлиса», — говорится в письме, опубликованном агентством ISNA.

Шамхани прояснил противоречивые данные об использовании базы «Ноже». «Российские военные самолеты не должны были оставаться на авиабазе в Хамадане. Были запланированы полеты со вторника по четверг (16−18 августа) после чего российские бомбардировщики покинули аэродром. По сути, они покинули базу 18 августа, основываясь на плане наземной операции в Сирии», — заявил секретарь ВСНБ Irib News, добавив, что «операции ВКС России помогают наземной операции в Сирии, в которой участвуют иранские советники».

По словам секретаря ВСНБ, российская авиация выполнила первый этап и вернулась домой. «Авиабаза в Хамадане была предоставлена России по просьбе иранских военных советников, работающих в Сирии. Поддержка с воздуха необходима для наземной операции в Алеппо. После завершения первой фазы операции ВКС России покинули базу «Ноже», — приводит слова Шамхани агентство Fars News.

История с авиабазой — символическое событие, поскольку впервые после исламской революции 1979 года иностранным военным позволили использовать внутреннюю инфраструктуру страны. Это говорит не только о росте российского влияния на Ближнем Востоке, но и о критическом положении в битве за Алеппо. Исходя из заявления Шамхани, ВКС России удалось за три для стабилизировать ситуацию.

Хамадан имеет еще и важное стратегическое значение. Город расположен практически в центре Ирана, что делает его важным пунктом как для транспортного коридора «Север — Юг», так и для китайского «Шелкового пути».

Иран и Ирак укрепляют границу

20 августа глава Совета представителей Ирака Салим Абдулла Ахмед аль-Джабури прибыл в Тегеран. Во время визита в иранскую столицу политик встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, спикером Меджлиса Али Лариджани и президентом Хасаном Рухани. Центральной темой переговоров стало обсуждение вопросов безопасности на ирано-иракской границе и развитие торгового сотрудничества.

Президент Рухани поздравил иранскую армию и народ с недавней победой над террористами, подчеркнув, что «только укрепление единства всех национальностей и верований в Ираке позволит искоренить терроризм в стране». «К сожалению, некоторые государства Ближнего Востока, находясь под влиянием многих факторов, включая израильский, идут по ложному пути. В то время как люди хотят единства и сотрудничества всех региональных стран для развития и процветания», — передает слова Рухани агентство IRNA.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана во время переговоров с иракским политиком подтвердил принципиальную позицию Тегерана. «Ирак находится на переднем фронте борьбы с терроризмом и экстремизмом. Исламская республика будет поддерживать иракский народ и правительство при любых обстоятельствах», — приводит слова Зарифа IRNA.

После встречи с главой МИД аль-Джабури провел переговоры с Али Лариджани. «Территориальная целостность Ирака очень важна для Ирана. Мы уважаем этот принцип и считаем его важным для установления стабильности в регионе. Иранский народ и правительство всегда поддерживали Ирак. Особенно это проявилось в последние годы, когда мы столкнулись с проблемой террористической угрозы», — приводит слова спикера канал Press TV. Стороны также обсудили развитие торговых связей.

Ранее глава Генштаба ИРИ Мохаммад Багери встретился с советником премьер-министра Ирака по национальной безопасности Фалехом аль-Файядом. Главная тема переговоров — обеспечение безопасности в приграничной зоне, также обсудили последние события в регионе. «Единство между Ираном и Ираком, создание совместного приграничного комитета, обеспечение безопасности было бы выгодно не только нашим странам, но и всему Ближнему Востоку. Надеемся, что иракской армии удастся как можно быстрее очистить Мосул и другие районы от террористов», — передает слова Багери агентство Mehr News.

Иранский военачальник подчеркнул, что культурная, историческая близость и доверие между народами помогут еще больше сплотить две страны в борьбе с общим врагом. По итогам переговоров принято решение о создании совместной комиссии для решения проблем на ирано-иракской границе.

23 августа агентство Mehr News сообщило о скором визите президента Иракского Курдистана (ИК) Масуда Барзани в Иран. «Чтобы внести ясность, мы сообщаем о том, что президент Иракского Курдистана получил приглашение от Ирана посетить Тегеран и принял его», ­ — заявил пресс-секретарь курдского лидера Омед Сабах. При этом он не сообщил никаких подробностей о дате визита и предстоящей повестке. Новость о предстоящем визите Барзани появилась спустя неделю после визита главы МВД ИК Карима Сенджари в Тегеран.

В последнее время ситуация на ирано-иракской границе резко обострилась. Не случайно во время рабочей поездки в в провинцию Западный Азербайджан глава Пограничной службы Ирана Гасем Резаи сообщил о критическом положении в приграничных зонах. «Сегодняшнее положение дел на в приграничных территориях похоже на период ирано-иракской войны», ­ цитирует Резаи агентство ILNA. В июле курдские СМИ сообщали об артобстрелах со стороны КСИР.

Китай и иранские энергоресурсы

23 августа агентство Mehr News сообщило о подписании соглашения между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и Китайской национальной международной нефтегазовой корпорацией (CNPCI). По договору китайская компания займется разработкой месторождения «Масджед-е Солейман», расположенного в провинции Хузестан.

Это решение принято на прошедшем 17−18 августа в Китае 16-м заседании ирано-китайского совместного экономического комитета. CNPCI стала третьей китайской компанией после Sinopec и CNPC, которые уже работают на месторождениях Ядавара и Северный Азадеган соответственно.

Заместитель директора NIOC по вопросам развития и техники Голям-Реза Манучехри заявил о приоритетном положении китайских фирм. «Sinopec и CNPC обладают огромными финансовыми ресурсами для развития иранских месторождений. CNPCI возобновит свою работу на месторождении «Масджед-е Солейман» после неудавшейся первой попытки в 2011 г. Иран отдает приоритет китайским компаниям в соответствии со стратегией Тегерана по расширению экономических связей с Пекином», — цитирует чиновника агентство IRNA, добавив, что «сделка с CNPCI оценивается в $200 млн».

Китайские энергетические компании стремятся заполнить нишу в иранской нефтяной промышленности в постсанкционный период. Антииранские санкции до сих пор не сняты, что не позволяет Royal Dutch Shell, Total и Eni приступить к разработке нефтегазовых месторождений в ИРИ. Запасы месторождения «Масджед-е Солейман» составляют около 5 млрд баррелей. Сегодня ежедневный объем добычи — 28 тыс. баррелей. Ожидается, что после реализации проекта китайской компанией уровень добычи увеличится до 50−80 тыс. баррелей в день.