Александр Горбаруков ИА REGNUM Бигуди

«У меня есть все самое лучшее», — говорит кандидат от республиканцев. «Амбициозный профессионал, с руками, протянутыми навстречу удаче» — так о нем говорят знакомые. «Он может стать человеком, развивающим мир. Это человек, переживший банкротство и ставший кандидатом в президенты».

В Нью-Йорке 21 здание с именем «Трамп». Все знают, что Трамп — фрик, который ненавидит пожимать руки и в то же время хочет стать президентом. Ведь так не бывает. День Трампа начинается с того, что он спускается из своих апартаментов в офис. Всего 20 этажей — и он на работе. Удобно. Нет пробок. Говорит, что спит 3−4 часа в сутки.

— А как же ваша жена? — бесцеремонно перебивает его чопорная журналистка из BBC.

— Знаете, она не жалуется. Я не буду развивать эту тему, но она не жалуется, — невозмутимо парирует Трамп.

— What are you worth? (Традиционный и не такой скользкий вопрос). — Сколько вы стоите?

— Трудно сказать, — не тушуется Трамп. — Что-то около 6 млрд долларов.

— Из чего состоит империя Трампа?

— Много из чего. Много земли, недвижимость, сам бренд, которой уже очень дорого стоит, — отвечает кандидат.

Недавний кризис недвижимости на американском рынке, от которого не был застрахован даже Трамп, причинил большой ущерб. «Но у нас была хорошая ситуация с наличными, и это дало нам преимущество», — раскрывает карты самый популярный республиканец США.

Трамп — классический «тайкун». Независимый правитель безотносительно происхождения — классический владелец заводов, газет и пароходов.

— Мы купили то, о чем недавно не могли и мечтать, — признается Трамп.

У Трампа сразу 3 «правых руки»: Трамп-младший работает вместе со своей сестрой Иванкой Трамп, а также братом Эриком Трампом в должности исполнительного вице-президента в компании Трампа. Непотизм? Это обвинение, к которому они уже давно привыкли.

— Это богатство по праву рождения? — спрашивают Иванку Трамп.

— Конечно, но это еще и желание приумножить то, к чему так долго стремился наш отец, над чем он так тяжело работал.

— Он не снисходителен. Он никогда не пожертвует тем, над чем работал 30 лет, ради родственника, — признается Трамп-младший.

— Что если ваши дети потребуют повышения заработной платы? — спрашивают Дональда Трампа.

— Если они этого заслуживают, я повышу, если нет — нет. Но они действительно тяжело и хорошо работают, — отвечает кандидат-республиканец.

Для Трампа гольф — больше, чем игра, это часть жизни. «Строительство полей для гольфа — мое любимое дело», — признается он. У Трампа 9 полей в штатах, и недавно он решился расширить свою коллекцию, купив поля в Шотландии. Никто не ассоциировал Трампа с Шотландией до недавних пор. Но сейчас он использует каждую возможность напомнить, что со стороны матери он шотландец — Маклауд.

«Мама откладывала все, когда королева появлялась на экране телевизора. Она очень уважала королеву», — вспоминает кандидат. Четыре года назад Трамп купил довольно большой участок земли возле Абердина. Он хотел построить гольф-курорт, отель и сотни коттеджей. В ожидании разрешения он нанес визит в дом своей матери вместе с родной сестрой Мэриэн. У Трампа оказалось много родни в Шотландии.

«Я думаю, он хочет сделать что-то в память о своей матери», — говорит сестра Трампа Мэриэн Барри, старший окружной судья США. У нее также интересная и необычная биография. Барри была назначена президентом Рональдом Рейганом в 1983 году в Окружной суд Соединенных Штатов по округу штата Нью-Джерси. Затем республиканка Барри была назначена судьей в Апелляционный суд третьего округа США [рассматривающий дела в штатах Делавэр, Нью-Джерси, Пенсильвания и на Американских Виргинских островах] президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Барри заслужила репутацию жесткого судьи с сильной командой.

Сыновья Трампа охотно надевают килты на семейные вечеринки. «Каждый раз, когда он возвращается оттуда домой, он говорит, что Шотландия — лучшее место на Земле», — говорит жена Трампа Мелания.

В 30-е годы мать Трампа покинула Шотландию, поверив в американскую мечту. Она вышла замуж за Фрэда Трампа — амбициозного торговца недвижимостью и филантропа. «Он был великим переговорщиком, и он многому меня научил», — вспоминает отца Дональд Трамп.

Но, несомненно, мать он любил и ценил больше всех в жизни. Мэриэнн Маклауд родилась в 1912 г. Ее отец, Малькольм, был рыбаком с острова Льюис, у него и его жены было много детей. Многие родственники Маклаудов живут в этом районе до сих пор. Но ни один из кузенов Трампа не желает говорить с прессой.

Он из (self-made) семьи, из людей, сделавших самих себя. Даже отец не мог и мечтать о том, чтобы перенести свой офис в дорогой Манхэттен, но Дональду удалось это сделать. В 1970-е Трамп скупал здания обанкротившихся предприятий. В 29 лет Трамп заявил своему коллеге: «Через пять лет я стану самым крупным бизнесменом в Нью Йорке… через пять лет». Он покупал старые здания. Преобразовывал их в стиле, который позже будет назван Trump-style.

Его отец Фред Трамп был строителем, он начал строительный бизнес еще в средней школе. К концу двадцатых годов он продавал односемейные дома в Квинсе по $3990 за штуку. Фред Трамп и Мэри Маклауд поженились в 1936 году и обосновались там же, в Квинсе, бывшем в то время убежищем для западно-европейских иммигрантов. Только в 1942 году, и то, «потому что Вторая мировая война бушевала в Европе», окружной суд США в Бруклине сделал Мэри Трамп натурализованной гражданкой США.

Состояние Фред Трампа росло с послевоенным бумом на недвижимость — времена, когда средний класс «пророс» в Бруклине и Квинсе. С тех пор круизы и полеты с семьей на Багамы, Пуэрто-Рико и Кубу стали для Трампов обычным делом. Как жена богатого девелопера, Мэри Трамп стала постоянным членом различных филантропических организаций, в том числе занималась лечением церебрального паралича и умственно отсталых взрослых.

В своей книге 1997 года «Искусство возвращаться» Трамп хвалит мать и косвенно критикует других женщин в своей жизни: «Часть проблем, которые у меня были с женщинами, заключаются в том, что я всех сравнивал с моей невероятной матерью, Мэри Трамп. Моя мать была чертовски умна».

«Оглядываясь назад, я понимаю, что унаследовал визуальное восприятие от своей матери», — пишет Трамп в книге1987 года «Искусство вести дела». Он говорит, что его мать «была покорена той помпой», которую увидела во время коронации королевы Елизаветы по телевидению. «Она всегда была склонна восхищаться грандиозностью. Она была очень традиционной домохозяйкой, но с ней всегда было чувство мира».

Мэри Трамп умерла в Нью-Йорке в 2000 году в возрасте восьмидесяти восьми лет, всего через год после мужа. После смерти матери Трампа безудержно потянуло на родину. Но после комментариев кандидата от республиканцев в отношении мусульман организаторы чемпионата по гольфу «2020 British Open» решили не проводить соревнования на новых полях Трампа в Тернберри (Шотландия). Трамп также был лишен почетной степени Университета Роберта Гордона в Абердине из-за заявлений во время кампании, которые оказались «совершенно несовместимыми с духом и ценностями университета». В декабре 2015 года представители шотландского правительства, имея в виду его комментарии относительно мусульман, заявили, что Трамп «больше не подходит Шотландии в качестве делового партнера», — пишет журнал The New Yorker.

Откуда такая самоуверенность в Трампе? — Возможно, из церкви, высказывает предположение британская журналистка Эмили Матлис. Ни для кого не секрет, что духовником Трампа был Норман Винсент Пил — известный американский писатель, богослов, священник, создатель концепции «позитивного мышления» и таких работ, как: «Оставайся живым всю жизнь», «Ты сможешь, если думаешь, что сможешь», «Энтузиазм ведет к улучшениям».

Сестра подтверждает влияние на их семью концепции «позитивного мышления». «Я думаю, что это у него в крови. Для Трампа позитивное мышление — значит успех. Успех — это все», — говорит Мэриэн. Это действительно самое употребимое слово в его лексиконе.

В загородном гольф-клубе Трампа есть номера Клинта Иствуда, Рудольфа Джулиани, Джэка Николсона, Билла Клинтона. Все сделано из лучших материалов: лучший мрамор, дерево… «Это то, что люди ждут от Трампа, — качество. То, за что они платят», — говорит сын Эрик Трамп.

— Вам не кажется, что это показуха?

— Конечно, мы надеемся, что это броско, — отвечает двадцатишестилетний управляющий Эрик, который может бесконечно рассказывать о малейших деталях убранства отелей и клубов. Он знает историю каждой люстры, каждого водопроводного крана в своем хозяйстве. Его мать, знаменитая модель и лыжница, также очень быстро после женитьбы окунулась в дела своего неутомимого мужа в 1980-е годы. Она стала вести дела, поддерживать все его начинания, которые в итоге создали ему имя, занимаясь блестящими отелями — новым американским китчем в стиле Трампа — мрамор и золото, блеск и водопады в атриумах. В то время Трамп шутил: «В газетах написали, что королева собирается бросить Букингемский дворец и переехать в «Трамп-тауэр».

Его коллега Нед Эйхлер вспоминает: «Трампу хотелось, чтобы все в США говорили о нем постоянно. Деньги были просто одним из способов». Трамп позже понял, что может продавать славу, которую он создал. В 90-е он пишет книгу «Искусство вести дела» — своего рода «Позитивное мышление для 80-х». «Это книга о том, как делать жизнь», — скоромно отвечал журналистам Трамп. «Как быть с жизнью, и как жить с жизнью».

В начале 90-х его называли Мидасом. «Все, к чему он прикасается, превращается в золото», — писали журналисты. Банки охотно давали ему в долг. Пока однажды он не просрочил платеж, а потом еще один, и об этом не заговорили в прессе. История поражения была столь же популярна, как и история успеха. «Он ни секунды себя не жалел, он просто искал способ, как все уладить», — говорит Бланш Спраг, бывшая управляющая Трампа. В конце концов, имя спасло его. И банк решил не арестовывать его счета.

У Трампа свое видение ситуации: «Я никогда не был банкротом, но я оказывался в беде. Мне повезло, что банкам я нравился, они уважали меня за то, что я сделал». В то время его брак трещал по швам. У него с Иванной было трое детей: одиннадцати, семи и четырех лет. Сейчас Трамп вспоминает: «Брак немного устал. Да и вообще женщине трудно конкурировать с моим бизнесом». Он развелся с Иванной и через год (в 1993 году) женился на актрисе Марле Мейплз. В 1999 году он знакомится с моделью Меланьей Кнавс. На «Радио-шоу Говарда Стерна» Трамп сообщил о любви своей жизни, и в 2005 году они поженились. Выросшая известность привела Кнавс к сотрудничеству с британским журналом GQ, для которого она позировала обнажённой, её фото красуется на обложке январского журнала 2000 года.

Скорее всего, путь Трампа в шоу-бизнес был неизбежен. Также неудивительно, что первый опыт был связан с конкурсами красоты. «Я думаю, красивые женщины всегда привлекают людей, они всегда будут смотреть на них. Рейтинги огромны, NBC обожает нас», — говорит шоумен. После выхода шоу «Стажер» (The Apprentice) Трамп стал испытывать дискомфорт от внезапной популярности. «Это, конечно, хорошо, но это усложнило мою жизнь в разы», — признается он. «Меня, конечно, и до этого узнавали на улицах. Но я мог куда-то выходить, а теперь — нет». До «Стажера» Трампа знали только на Восточном побережье, теперь он стал достоянием всего американского народа.

Недавно была запущена линия одежды Trumpstyle. «Люди могут приобщиться и стать частью этой концепции», — говорит Кати Хоффман Глоссер, которая занимается продвижением бренда по всему миру. «Это действительно «доступная роскошь»: галстуки, запонки». Можно даже спать на Трампе (недавно была создана кровать бренда) и играть в Трампа (выпускаются куклы, похожие на Кена и Барби).

«Правдоподобная гипербола — любимый прием Трампа. «Truthful hyperbole» — этот оксюморон в своей книге «Искусстве ведения дел» Дональд Трамп называет одним из своих риторических инструментов. «Невинная форма преувеличения. И очень эффективная форма продвижения», — говорит он. Как промоутер, Трамп широко использовал эту технику. Теперь он орудует ею в борьбе за пост президента.

Гипербола — экстравагантное преувеличение, она может быть положительной или отрицательной. Описывая себя и свои планы, Трамп широко использует положительную гиперболу: «Я лучший». И каждый его план «лучший». Кроме того, он часто использует отрицательной гиперболы до такой степени, что порой кажется, что эти преувеличения уже сверх меры», — пишет издание Talking philosophy.

— Кто из трех старших детей унаследует все?

— Это сложный вопрос. Мне хочется верить, что они все равны. Всегда нужен босс, который будет стоять над тобой и говорить: «Ты уволен, ты нанят!» Но очень сложно делать это со своими детьми, — отвечает Трамп.

«Вы знаете, мы об этом еще не говорили. У каждого из нас есть сильные стороны. И работать вместе [всем троим] будет эффективнее», — признается старший сын Трампа в интервью BBC.

Одна из его стратегий — открытость прессе и секретность в денежной сфере. Сколько у него на самом деле денег, никто не знает. Вся собственность частная. Он ничего никогда не выставлял на биржу. Forbes говорит о 2,4 млрд долларов, сам Трамп признается, что сумма больше 6 млрд.

Так или иначе, Трамп до сих пор олицетворяет собой ускользающую американскую мечту — большие шансы и большие риски. Трамп не захотел участвовать в чьей-либо победе помимо своей. «Я не думаю о себе как о части американской мечты, я наслаждаюсь тем, что делаю. Я делаю много хорошего для большого количества людей: работа, благотворительность. Но это не обязательно называется американской мечтой», — говорит он.

«Но, что бы он ни думал, Трамп — это история нашего времени. От бренда и маркетинга он перешел к лозунгам и к номинации на пост президента», — заключает журналистка BBC Эмили Матлис.

Выбрав Трампа, Америка, конечно, не получит ни философа на троне, ни просвещенного монарха, но обретет крепкого хозяйственника. «Соседи любят нас, защитники окружающей среды любят нас», хвастается кандидат-республиканец. Сегодня имя Трампа — мировой бренд, сети отелей расширяются, компания открыта миру для сотрудничества. «Я думаю, он показывает людям, как любить вещи, которые не принято любить в других культурах», — говорит одна из его сотрудниц. «Роскошь, золото, богатый декор… Он заставил меня задуматься, что, возможно, это нормально — любить роскошь. Может, это нормально — любить деньги».