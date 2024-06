Полицейское государство, как известно, построено на устрашении и принуждении. Но слежка и репрессивные меры не самоцель, а средство, позволяющее, с одной стороны, превентивно нейтрализовать бунтарей, а с другой, заставить большинство подчиняться и жить по установленным властью правилам. Полицейское государство лишает человека богоданной свободы. Оно может принуждать к тяжелому и при этом низкооплачиваемому труду, может жестко навязывать какую-то одну идеологию и карать за инакомыслие. Может суровыми полицейскими мерами искоренять преступность, тунеядство, аморальный образ жизни. Все это не ново под луной. Почему же мы назвали статью «Полицейского государство нового типа«? Что тут может быть нового? Способы принуждения? Ну да, они, конечно, помягче, чем в старину, без каленого железа и рабских колодок. Но ведь и человек стал более изнеженным, более зависящим от комфорта, поэтому его травмируют даже незначительные лишения. Так что смягчение карательных мер — не существенный фактор.

Новая диктатура. ЛГБТ

Существенно другое. Это новая власть, железной рукой насаждающая новые жизненные нормы. И вот на принципиальной новизне этой власти мы бы хотели остановиться. Сразу оговоримся, что полицейское государство нового типа пока только складывается и пока только на Западе. Но если «пилотный проект» себя оправдает, можно с уверенностью прогнозировать распространение этого передового опыта на весь остальной мир в рамках его (мира) глобального переустройства.

Однако вернемся к принципиальной новизне. Суть ее в том, что власть в полицейском государстве нового типа захватывают извращенцы. Можно даже сказать, что это некий постмодернистский гибрид: репрессии по старинке, а вот кто наказывает и за что — это новое. Развратники и извращенцы, конечно, были во все времена. И порой им удавалось взойти на вершину власти. Но они либо не имели механизма принуждения всех своих подданных к разврату (например, Нерон), либо, уже имея такой механизм в виде огосударствления семьи, не отваживались на столь радикальные реформы в области морали (например, Гитлер).

Секс-театр для детей

Но ближе к началу третьего тысячелетия, которое неслучайно объявлялось «постхристианским», в западных странах сложилась система повышенного государственного контроля за жизнью семьи и чрезмерного вмешательства в ее дела. Службы защиты прав детей на законных основаниях могут вторгнуться там в любую семью и изъять ребенка при малейшем подозрении о семейном неблагополучии. Законы о борьбе с насилием позволяют представителям государства вмешиваться в любые семейные конфликты, споры и разногласия, дают возможность приравнять к насилию даже повышение голоса, отказ подростку в карманных деньгах за плохое поведение и т.п., и под угрозой штрафа или уголовного преследования вынудить членов семьи выполнять любые, зачастую абсурдные, вредные рекомендации «специалистов». Сбор данных о личной жизни семьи опять-таки существенно повышает возможность государства управлять людьми. Короче говоря, все те ювенальные нововведения, которые так милы сердцу прозападных российских чиновников и ненавистны народу, на Западе уже стали привычными и непререкаемыми. То есть, внеэкономические механизмы принуждения созданы и вполне работают.

Извращенцы на Западе до власти опять-таки дорвались. Их немало и в государственных, и в надгосударственных структурах. Пропаганда разврата методично велась в этих странах около полувека, с конца 60-х годов. Осталось посмотреть, как там насчет принуждения: оно есть или это плод наших очернительских измышлений?

Начнем с развращения детей через секс-просвет. На Западе он входит даже в программы детского сада, не говоря уж о школьном образовании. И не думайте, что это факультатив с согласия родителей. Ничего подобного!

Плотник из маленького немецкого городка, отец девятерых детей Евгений Мартенс, был посажен в тюрьму за то, что разрешил своей десятилетней дочери не ходить на уроки секс-просвета, поскольку она от этой похабели со всеми гинекологическими подробностями стала падать в обморок. А летом 2015 года тюрьма за то же самое «преступление» грозила его жене, беременной десятым ребенком. Кстати, директор школы, узнав об отказе девочки посетить занятие, сначала довела ее до слез, а потом силой попыталась затащить в класс. Показательно, что директор за такое явное психологическое и физическое насилие над ребенком нисколько не пострадала в то время, как родителей ювенальные службы западных стран привлекают к ответственности в гораздо более невинных случаях.

В Германии же несколькими годами раньше родители девочки-подростка Мелиссы Бусекрос вынуждены были перевести дочь на семейное обучение, потому что она наотрез отказывалась посещать непристойные уроки. Дома ее, естественно, от этих уроков избавили. И хотя остальные предметы преподавались исправно, пекущиеся о благе ребенка ювенальные службы насильно изъяли девочку из семьи и поместили в психиатрическую больницу.

Чем явственней проступает сущность полицейского государства нового типа, тем больше становится людей, которые решают такое государство покинуть именно для того, чтобы уберечь детей от растления и принудительного изъятия из семьи. Пока это еще не массовый исход, но первые ласточки уже полетели. Например, трехпоколенная семья Грисбах, в полном составе приехавшая в Россию из-за угроз отнять детей и несогласия с развращением детей через школьные программы.

Вот что говорит о принудительном растлении Екатерина Демешева, вышедшая замуж за австрийца:

«Школьников самой густонаселенной земли Германии Северной Рейн-Вестфалии ожидает в школе сюрприз в рамках оригинального проекта «Школа разнообразия», организованного Министерством образования региона и ряда организаций по продвижению прав ЛГБТ. <…> Новый проект … пошел дальше обычной школьной программы полового воспитания и предлагает школьникам с семи лет знакомство с такими понятиями как садомазохизм и даже с понятием «темных комнат» — особыми местами в ночных клубах, гей-клубах, гей-банях, где возможны совокупления между людьми в группах».

(См. также статью «Новые методы секс-обучения в школах Германии. Секс-театр для немецких детей»). Далее идут такие подробности, которые нет сил цитировать. Чтобы повысить интерес школьников ко всем этим безобразиям, при обучении будет использоваться театрализация. Отсюда и слово «театр» в названии статьи.

Норма наказуема

Принуждение к разврату в полицейском государстве нового типа относится не только к родителям и детям, а к людям вообще. В Швеции женщинам (в законе употребляется гендерно-политкорректная формулировка «человек, который воспринимается как женщина») разрешили ходить по городу полуголыми. Многие воспринимают это как первый шаг к легализации городского нудизма. Вы спросите, в чем тут принуждение? Кто хочет, тот и ходит с голой грудью, других не заставляют. Ходить пока не заставляют, а смотреть — да. Даже по либеральным социологическим источникам, людей, которые против такого нововведения, около 40%. Значит, их нравственное чувство нагло попирается, потому что они вынуждены передвигаться по тем же самым улицам, не умея летать по воздуху. Впрочем, сверху обзор был бы даже более панорамным…

Если же добропорядочные граждане попытаются выразить свое возмущение и посмеют сделать полуголой тетке замечание, их вполне могут оштрафовать за нарушение общественного порядка и попрание ее прав. Так что государство их жестко принуждает к пусть пассивному, но соучастию в сексопатологии в качестве зрителей.

Германия по части вовсе не одинока. По сообщению известнейшей американской газеты Wall Street Journal,

«уже со второго класса в калифорнийских школах дети начнут получать информацию о семьях с двумя мамами или двумя папами. Двумя годами позднее, когда они приступят к изучению того, как именно иммигранты образовали так называемый «Золотой штат» — Калифорнию, им расскажут о том, как в 1977 году впервые в истории в муниципальный наблюдательный совет был избран открытый гомосексуалист Харви Милк, именем которого в городе [Сан-Франциско] названы средняя школа и библиотека» (!).

Английские же эксперименты по принуждению к прилюдной наготе зашли еще дальше. Британские клерки провели целый день на работе голяком. Дело в том, что из-за финансового кризиса сократили нескольких сотрудников, и в офисе возникла атмосфера взаимного недоверия. Поэтому психолог порекомендовал начальству снять недоверие путем снятия трусов. Сначала, по свидетельству участников, было слегка неловко, а потом очень хорошо. Два человека, правда, не полностью подчинились требованиям корпоративной этики. Мужчина остался в плавках, а женщина и вовсе — стыдно сказать! — в комбинации. Остались ли они после этого на работе? That is the question.

Борьба с «радикальными христианами»

Полицейское государство нового типа все откровенней демонстрирует, на чьей стороне положено быть законопослушным гражданам, и все жестче пресекает попытки инакомыслия. Католическая школа в Тренто (Северная Италия) оштрафована на €25 тыс. за увольнение учительницы-лесбиянки. То есть, содомиты должны беспрепятственно орудовать уже и в религиозных детских учреждениях.

А когда английская учительница предложила матери ученика помолиться за ее больного ребенка, увольнение последовало незамедлительно, и ни о каких штрафах для увольнителей речи не шло.

Уволили и английскую медсестру, которая имела дерзость носить на работе нательный крест. При этом сатанисты носят свою символику абсолютно беспрепятственно. А кого бояться, если Совет Европы еще в 2009 году признал богохульство проявлением свободной воли человека, не относящимся к числу противозаконных действий?

В Норвегии печально известная ювенальная служба «Барневарен» отняла у румынских граждан, супругов Боднариу, пятерых детей, младшему из которых было три (!) месяца. Какое же преступление совершили родители? Их дочь Элиана спела в школе христианскую песню, и учительница пожаловалась, куда следует, что детей воспитывают «радикальными христианами» и «подвергают идеологической обработке». Родителей допрашивали без адвоката и переводчика, угрожали, что в случае обращения за помощью в румынское посольство они больше никогда не увидят детей. Мать пытались принудить к клевете на мужа: якобы, он совершает насилие в семье. Взамен обещали вернуть детей. Отцу угрожали, что он никогда не увидит детей, если сделает эту историю достоянием общественности. Детей допрашивали с пристрастием, ища зацепки для обвинения родителей. Дети, в том числе трехмесячный малыш, были насильственно распределены по трем приемным семьям в разных городах, которые находятся на расстоянии не менее трех с половиной часов езды от дома. (Стандартная ювенальная «технология», направленная на то, чтобы родителям было трудно навещать детей, а детям можно было бы сказать, что они родителям не нужны.) Хотелось бы посмотреть на тех людей, которые назовут эти методы демократическими.

Нашим гражданам, которые так долго и так безоговорочно верили в свободу на Западе, трудно впустить в сознание новую западную реальность.

«В университетских кампусах, — говорит американский психолог Пол Кэмерон, которого за его четкую, публично заявленную антисодомитскую позицию называют «самым опасным человеком Америки», — царит тоталитарная атмосфера. Нет ни одного лектора, который готов бы был бросить вызов сложившейся системе».

Не отвертеться!

Но, пожалуй, самым страшным в полицейском государстве нового типа становится принуждение к убийству, которое политкорректно называется эвтаназией. В Бельгии, узаконившей это чудовищное преступление, католический дом престарелых был оштрафован за отказ убить старушку. В Канаде эвтаназия была узаконена в 2015 году, причем практически для любого заболевания, приводящего к «неизлечимому страданию». Под эту расплывчатую формулировку подпадают и психологические страдания, и инвалидность, и страдание, объявленное неизлечимым, поскольку пациент не пожелал лечиться. Теперь Парламенту предстоит решить, что делать с врачами, отказывающимися убивать пациентов. Характерно, что именно борцы за гражданские свободы давят на власть, требуя внести законы, которые бы обязывали врачей, не желающих марать руки убийством, передавать пациентов другим врачам, лишенным сентиментальных предрассудков. То есть, их все равно хотят повязать кровью, принудить сделаться если не участниками, то пособниками убийства, поправ их религиозную да и просто человеческую свободу.

Кратко суть полицейского государства нового типа можно выразить в двух словах. Это диктатура извращений. Причем не только сексуального характера. Ювенальная «забота о детях» — тоже извращение. И убийство больных якобы для их же блага — тоже извращение. И все эти кривляния, лицемерие, овечьи маски на волчьих мордах — тоже извращения. А иначе и быть не может. У извращенцев все патологично, весь строй мыслей, чувств и дел.