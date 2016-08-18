Россия, Иран и Турция — новый союз на Ближнем Востоке?

ИА REGNUM

11 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Анкару с официальным визитом. Глава МИД ИРИ в турецкой столице провел переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу, премьер-министром Бинали Йылдырымом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке стояли вопросы региональной безопасности, торгово-экономического сотрудничества и культурные связи. В преддверии переговоров Зариф вместе с турецкими политиками совершил пятничный намаз.

Ключевой темой переговоров глав внешнеполитических ведомств Ирана и Турции стала торговля газом, проблема ценообразования и транспортировки. По итогам встречи проведена совместная пресс-конференция. Чавушоглу заявил о готовности Анкары увеличить объемы импорта иранского газа. Иран является вторым после России крупнейшим поставщиком газа Турции, обеспечивая пятую часть потребностей Анкары. Ежегодный объем поставок — 9 млрд куб. м. Также глава турецкого МИД поблагодарил Тегеран за четкую позицию в время военного мятежа в Анкаре и Стамбуле.

В свою очередь Зариф оценил перспективы нового союза между Тегераном, Москвой и Анкарой. «Иран, Россия и Турция — ключевые игроки на Ближнем Востоке, поэтому должны сотрудничать и находиться в постоянном диалоге. Даже если между тремя государствами есть различия по региональным проблемам, все они разрешимы путем переговоров», — заявил Зариф, добавив, что «эпоха переворотов закончилась и подобным сценариям не место в нашем регионе, выбор и воля народа не могут быть подавлены военной хунтой».

Россия и Иран стали теми странами, которые первыми поддержали Эрдогана во время попытки госпереворота. Переговоры с турецким лидером и премьер-министром прошли за закрытыми дверями. Примечательно, что накануне визита Зариф провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В специальном интервью проправительственному агентству IRNA глава МИД Ирана подвел итоги своего визита. «Во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая увеличение товарооборота, развитие торговых отношений, экспорт иранского газа, энергетику, транспорт. Ранее президенты Ирана и Турции приняли решение о необходимости увеличить товарооборот до $30 млрд. Отдельное место заняло обсуждение проблем региональной безопасности и борьбы с терроризмом», — резюмировал итоги визита Зариф, уточнив, что в ближайшее время Турцию планируют посетить первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и спикер Меджлиса (парламента) Али Лариджани.

Свою оценку визиту Зарифа в Турцию дал советник верховного лидера по международным делам Али Акбар Велаяти. «Последний визит Зарифа в Турцию оказался удачным. Большое значение имеют встречи с высокопоставленными турецкими политиками и участие главы МИД Ирана в пятничном намазе. Надеемся, что с каждым днем отношения между Тегераном и Анкарой будут укрепляться, а разногласия по региональным проблемам, особенно в Сирии, удастся решить. Только сирийский народ и правительство вправе определять свое будущее. Любое вмешательство во внутренние дела Сирии должно быть правомерным и соответствовать закону, а не быть незаконным, подобно действиям США и Саудовской Аравии. Пятилетняя борьба сирийского руководства показывает всему миру, что народ поддерживает свое правительство. Позиция правительства и народа Ирана в отношении сирийского руководства и населения неизменна. Мы продолжим поддерживать Башара Асада», — приводит слова Велаяти агентство ISNA.

Продолжением выстраивания отношений в российско-ирано-турецком треугольнике стал визит 15 августа замглавы МИД России Михаила Богданова в Тегеран. Российский дипломат встретился с Зарифом и заместителем главы МИД Ирана по делам стран Ближнего Востока и Африки Хосейном Джабером Ансари.

Естественно, что сирийский вопрос и борьба с терроризмом стали главными вопросами для обсуждения. Результаты долгих переговоров, начало которым положила встреча президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Рухани в Баку, не заставили себя долго ждать. 16 августа 2016 г. Иран и Ирак открыли свое воздушное пространство для пролета российских крылаты ракет «Калибр». Позже появилась информация о предоставлении авиабазы в Хамадане для бомбардировщиков ВКС России, которые уже совершили первые боевые вылеты с места нового базирования.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью агентству IRNA заявил о стратегическом уровне сотрудничества между Россией и Ираном. «Тегеран и Москва достигли стратегического уровня военного взаимодействия в Сирии. Исламская республика продолжит оказывать консультационную помощь сирийскому и иракскому правительствам до полной ликвидации террористической угрозы», — заявил Шамхани.

Интересный факт: иранские медиа сообщили о предоставлении авиабазы в Хамадане со ссылкой на российские СМИ.

Кто взрывает нефтехимические заводы в Иране?

Секретарь Высшего национального совета по контролю за киберпространством Ирана Абольхасан Фирузабади выдвинул новую версию о причине недавних пожаров на иранских нефтяных и газовых объектах.

«Специалисты изучат пораженные сайты, чтобы выявить возможную связь между кибератаками и пожарами на нефтехимических объектах», — цитирует слова Фирузабади телеканал Press TV.

Глава Организации гражданской обороны Ирана Голам-Реза Джалали предупредил об опасности, которую представляют для исламской республики вражеские хакеры. «Некоторые государства, включая США, Израиль и Саудовскую Аравию, угрожают кибербезопасности Ирана. Эр-Рияд неоднократно проводил хакерские атаки на иранские правительственные сайты и инфраструктурные объекты. Иранские эксперты постоянно принимают меры для противостояния угрозам врагов в киберпространстве», — приводит слова Джалали агентство Defa Press.

В начале июля в течение трех дней не удавалось потушить пожар на крупном НПЗ в городе Бендер-Махшехр юго-западной провинции Хузестан. Еще одно возгорание произошло на нефтехимическом заводе в провинции Керманшах. Причиной стал сбой в системе передачи электроэнергии на объект. Вслед за этими случаями последовали пожары на крупнейшем НПЗ в портовом городе Абадан провинции Хузестан и на газотранспортной линии в Ширазе.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане во всех произошедших инцидентах исключал возможность диверсии. По предварительным данным, причинами пожаров признаны технические неполадки и ошибки сотрудников.

Кибератаки на стратегические нефтяные объекты в Иране встречаются не в первый раз. В апреле 2012 г. совершена хакерская атака на остров Харк, который обрабатывает подавляющее большинство иранских нефтяных экспортных операций. Атака не увенчалась успехом и не привела к сбою в производстве и экспорте иранской нефти.

В 2009—2010 гг. при помощи вируса Stuxnet подверглись нападению пять промышленных комплексов в Иране, связанных с ядерной программой. Целью вируса было выведение из строя центрифуг, на которых происходило обогащение урана. Тогда власти исламской республики обвинили во всем США и Израиль.

Нефтехимия — стратегическая отрасль иранской экономики. После подписания «ядерных соглашений» Иран пытается привлечь инвестиции в нефтяную, газовую и нефтехимическую отрасли. Тегеран нуждается не только в финансовых вливаниях в нефтегазовую отрасль, но и в современных и передовых технологиях, обучении кадров. Череда происшествий на объектах НПЗ может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности исламской республики, а также означает открытие нового киберфронта борьбы с Ираном.

Иранская нефть добралась до Польши

15 августа первую партию иранской нефти получил польский НПЗ в Гданьске. 2 млн баррелей иранской нефти в Польшу доставил танкер Atlantas. Поскольку габариты судна не позволили ему пройти через Суэцкий канал, то пришлось проделать долгий путь вокруг Африки, передает телеканал Press TV.

Владелец танкера — крупнейший швейцарский трейдер российской нефти в Польше Mercuria Energy Trading. Швейцарская фирма уже направила более 250 тонн нефти марки Urals в Азию, на место которой пришла иранская нефть.

Компания Mercuria занимала лидирующие позиции на польском нефтяном рынке. Швейцарская фирма заключила долгосрочные контракты на покупку нефти марки Urals, поставляемой российскими производителями по нефтепроводу «Дружба», затем перепродавала нефть польским нефтеперерабатывающим компаниям PKN Orlen и Grupa Lotos. В последние годы российские компании начали заключать контракты напрямую с польскими НПЗ, что заметно сократило долю Mercuria на нефтяном рынке Польши.

В начале июля директор по международному сотрудничеству Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Гамсари подтвердил заключение сделки с польской Grupa Lotos о покупке 2 млн баррелей нефти. По словам представителя NIOC, ежедневный объем добычи в Иране — 3,8 млн баррелей нефти, из которых на экспорт идет порядка 2 млн.

«Подписание долгосрочного соглашения будет зависеть от ситуации в двух странах», — заявил Гамсари отраслевому порталу Shana. С 1 мая 2016 по контракту между польской нефтеперерабатывающей компанией PKN Orlen и Saudi Aramco начались ежедневные поставки саудовской нефти в объеме 50 тыс. баррелей. Urals постепенно утрачивает свои позиции на польском рынке из-за возросшей активности стран — экспортеров с Ближнего Востока. Польша пытается диверсифицировать поставки нефти за счет заключения новых контрактов с Саудовской Аравией, Ираном и африканскими странами.