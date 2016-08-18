



Секретное убежище для Порошенко

Вся совокупность информации, идущая последние недели из Киева, говорит только об одном — в противостоянии президента страны Петра Порошенко и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова наступил перелом. И перелом этот не в пользу Порошенко, который даже для нынешней не вполне легитимной хунты становится чисто декоративной фигурой, не осуществляющей свои прямые полномочия.

Как сообщает в своем блоге экс-нардеп Олег Царев, «в расположенной рядом со зданием Верховной Рады гостинице «Киев» началось формирование штаба, откуда нынешние глава МВД Украины Арсен Аваков и спикер Андрей Парубий смогут руководить свержением президента Петра Порошенко. Весь семнадцатый этаж в режиме строгой секретности готовят под министра внутренних дел Арсена Авакова, его помощников и охрану. К Авакову на этаж собирается переехать и спикер ВРУ Парубий.

Специально для него сейчас зарезервировали и делают ремонт в трех двухместных номерах. Один для Парубия, один для его помощников, и один номер для охраны. На этаж ведёт отдельный лифт, перед которым на первом этаже дежурит охрана. На секретный этаж имеет право заходить только специально проверенный обслуживающий персонал, и говорят, что даже в случае пожара к гостинице приедет специальная пожарная машина. Группа, стоящая за расстрелом небесной сотни, собирается вместе».

В этой связи сайт «Антифашист» напоминает, что с Аваковым давно работает английская разведка МИ-6, которая не допустила его выдачи Украине за финансовые аферы в Харькове, когда он скрывался в Италии от Януковича. По информации портала, уже тогда они взяли шефство над этим бандитом и вели его все это время для выполнения самой грязной работы на Украине. «Неудавшиеся теракты в Крыму — это провал МИ-6 и ее агентуры, но надо двигать обострение ситуации на границах с Россией, нужна «войнушка» для того, чтобы не допустить победы Трампа. Порошенко не справляется с ролью главного провокатора. МИ-6 двигает на роль диктатора Авакова. У него под контролем карательные батальоны «Азов», «Донбасс», «Киев-1», «Слобожанщина» и прочие аналогичные шайки. Вот и готовится адский сценарий прихода во власть полных отморозков в лице авакова и его карателей, готовых на любые авантюры против России».

Этой же версии придерживаются и другие эксперты, в частности, Андрей Князев, по мнению которого позиции Порошенко, и так довольно слабые, в последнее время пошатнулись окончательно и он стал, по сути, «политическим трупом». «Время Петра Алексеевича вышло и карт-бланш, который ему в свое время выдали американцы, исчерпан — и сейчас готовится политик, который придет ему на смену и запустит своего рода «перезагрузку» Украины. В ближайшее время очень вероятна попытка государственного переворота по типу недавнего турецкого, целью которого будет свержение Порошенко и установление в стране прямой военной диктатуры. Делается все это, конечно, с молчаливого согласия американских «кураторов». Определен уже и «преемник» Порошенко — это Арсен Аваков, нынешний министр внутренних дел Украины, давний противник Порошенко. Аваков будет позиционировать себя как «железного фюрера», тем более, что в украинском социуме еще с начала 2015 года созрел запрос на «сильную руку».

А если президент страны в нынешних украинских условиях не выполняет положенные ему обязанности, никто из окружения не будет ждать два года, чтобы сменить одного нелегитимного президента на другого. Будет создана такая ситуация, когда появятся основания для снятия президента Украины под «благовидным» предлогом, например, предательства национальных интересов. И никто не будет разбираться, было оно или нет — придет диктатор, который начнет наводить порядок железной рукой. Второй вариант для Порошенко еще более худший — теракт, в котором он «героически» погибает. Обвинения в нем, естественно, предъявят ДНР или России, типа месть за крымскую диверсию ГУР МО Украины. А для публики объявят — тем более и Путин сказал, что реагировать будет соответственно.

США данный переворот поддержат, а вот Европа — не факт. Если Европа признает — то с ней вообще нет смысла говорить о чем-либо, в принципе. Россия, естественно, не поддержит. Хватит ли внешней легитимности новой украинской хунте — большой вопрос. А вот то, что у нее не будет никакой внутренней легитимности — это очевидно. В этих условиях отпадение новых регионов от одиозного и монструозного Киева становится только делом времени и зимних морозов, когда Киев, точно также, как и сегодня Порошенко, перестанет выполнять свои столичные функции. Поэтому у Порошенко остается один выход — бежать и бежать как можно скорее, пока аэропорт в Ростове принимает. Тем более встречать его есть кому. Янукович с хлебом-солью на взлетной дорожке у трапа самолета по всем центральным телеканалам — вполне реальная картина.

Как вполне резонно отмечает Юрий Селиванов: «становится вполне очевидно, что киевский зиц-председатель подвергнут Москвой точно такой же процедуре, которая ранее и весьма небезуспешно была применена к турецкому Эрдогану. Как известно, Анкаре, после её неформатной выходки с российским самолетом, был фактически предъявлен ультиматум — или она приходит с повинной, или идет по миру со всей свой туристическо-помидорно-строительной экономикой. Турция, как известно, выбрала первый вариант.

Киевскому сидельцу дано понять, что колокол звонит именно по нему и что от него ждут либо реальных шагов навстречу пожеланиям Москвы, либо он может застрелиться хоть из атомного пулемета. Никаких «разговоров ни о чем» больше не будет. Именно поэтому слезливо-сопливые ссылки Порошенко на неуступчивость «верховной рады» по донбасскому вопросу к рассмотрению также не принимаются. Новоявленный киевский Эрдоган поставлен нынче ровно в ту же позу, что и его предшественник. Но тот, по крайней мере, сумел доказать, что он мужик с яйцами, когда железной рукой укротил военный переворот и поставил на колени сильнейшую армию Европы. Порошенко, увы, просто мелкий киевский жулик, типа Паниковского, нижний чин, укравший генеральские сапоги, которому такие подвиги вряд ли по плечу.

Поэтому вариант с его триумфальным одолением всех внутренних супостатов и приведением Украины во вменяемое состояние выглядит явно утопическим. Тем более Путину будет не о чем разговаривать с этим ничтожеством. А управляемая им Украина пойдет ровно туда же, куда в свое время послали Турцию. Но уйдет она по этому пути очень недалеко. Потому что «долгая украинская дорога в дюнах» уже почти вся пройдена. И осталась только самая малость, за которой её ждет неизбежный кирдык. С несостоявшимся киевским Эрдоганом в придорожной канаве».

Порошенко осознает, что партию он проиграл и готовит запасные аэродромы. Один из них на днях засветил с разрешения российского президента в ходе встречи в Сочи президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, когда сказал, что Порошенко, мол, и рад де выполнить Минские соглашения, да, мол, враждебно настроенная Рада не позволяет. Как будто кому-то интересен этот детский плач. Не может выполнить, а ты не можешь заставить? — Значит, нечего делать на этой должности, «давай, до свидания».

Но, естественно, такой мелкий повод не мог быть только одним предметом обсуждения Порошенко и Назарбаева в сложившихся условиях, так как гораздо более важной задачей для Порошенко в складывающихся условиях является элементарное физическое выживание. И сегодня, как ни странно, только Россия может ему это обеспечить. Аэропорт в Ростове готов принять его, как и некоторых других президентов после мятежей и переворотов, и не только Януковича. Видимо, именно поэтому, как и по многим другим причинам, Порошенко избрал своим посредником для разговора с Владимиром Путиным Нурсултана Назарбаева, а не Александра Лукашенко, которого «восточный аксакал» легко оттеснил от статуса наиболее доверенного союзника Путина. Вот что значит правильно оценить расположение «геополитических звезд» и приехать 9 мая в Москву на празднование Дня Великой Победы.

Источники аналитического центра OSTKRAFT в Киеве также подтверждают информацию о том, что «президент Украины Петр Порошенко просит российскую сторону рассмотреть вопрос о предоставлении ему политического убежища на территории России в случае неких форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть на Украине. Речь, естественно, идет о досрочном прекращении им обязанностей президента Украины, которое может возникнуть, например, в случае военного переворота, активную подготовку которого в настоящее время в Киеве ведет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков».

Таким образом, России надо готовиться ко многим вещам на Украине: к военному перевороту, новому нелегитимному и нерукопожатному фюреру, к обострению ситуации на Донбассе и, возможно, даже развязыванию новым руководством Украины войны с Россией. Сценарий не только весьма вероятный, но и весьма оперативный. В частности, как отмечает тот же аналитический центр OSTKRAFT, «определенные круги в руководстве Украины планируют начать наступление на Донбасс 28 августа. Предлогом послужит якобы нападение вооруженных сил ДНР на ВСУ и срыв перемирия, в результате чего ВСУ вынуждены будут открыть ответный огонь и перейти в наступление. Об этом свидетельствует и информация с передовой — ВСУ заканчивают перегруппировку сил на линии соприкосновения, артиллерийской разведкой прощупаны передние линии обороны ДНР и ЛНР, завезены новые артиллерийские орудия НАТО под управлением польских наемников».

Точно так же, как и в случае с террористической диверсией в Крыму, Порошенко будет поставлен перед фактом произошедших событий, но это уже будет не диверсия, а начало новой войны на Донбассе. Если он откажется от признания провокации своих же собственных «коллег» по Майдану, то в Киеве уже созданы все условия для его силовой отставки как предателя и изменника Родины, а на его место исполняющим обязанности президента будет поставлен либо нынешний глава украинского Совбеза Александр Турчинов, либо глава Рады Андрей Парубий, который в развязывании украино-российского конфликта пойдет до конца.

И это вполне реальная оценка ситуации, так как задача вовлечь Россию в конфликт на Украине мировой «партией войны», ведущей к власти в США Хиллари Клинтон, не снимается. Для её избирательной кампании и увеличения отрыва от Дональда Трампа начало полноценной войны Украины с Россией накануне заключительного этапа президентской гонки в США будет лучшим подспорьем. Поэтому заготовки на все эти варианты развития событий должны быть готовы у администрации президента России, МИД и МО РФ уже вчера.