



Украина

Довольно забавно было наблюдать за суетливыми телодвижениями Петра Порошенко после задержания украинских диверсантов в Крыму. Сперва, по сложившейся традиции, он попытался переложить всю ответственность на Москву. Затем, видимо, протрезвев, потребовал от украинского внешнеполитического ведомства организовать ему телефонные переговоры с Владимиром Путиным…

До сих пор о разговоре Порошенко с российским лидером ничего не известно. Закономерно. Выражаясь сетевым сленгом — Порошенко «попал в бан». России нет смысла вступать в какие-либо переговоры с президентом, который не контролирует ситуацию в своей стране и не в состоянии выполнить ни одного из ранее взятых на себя обязательств. По этой причине совершенно логичным и оправданным выглядит заявление Владимира Путина о том, что встреча в нормандском формате «на полях» G20 является «бессмысленной». Российский лидер предоставил европейским партнёрам право вразумлять свою клиентуру где угодно и какими угодно методами. И тем более нет смысла вывозить её в Китай для её самопиара.

Киевский режим не способен извлекать опыт из своих прошлых ошибок. Он не обучаем в принципе. Все предыдущие попытки силовым путём подавить сопротивление восставшего Донбасса провалились. Все диверсионные акты против Крыма также закончились неудачей для Киева. Более того, водная, энергетическая, транспортная и торговая блокады Крыма привели к противоположному результату. Крым стал ещё более русским, а Украина стала ещё более нищей из-за утраты крымского рынка.

За два с половиной года украинцы так и не поняли, что невозможно нагадить России более, чем они нагадили за четверть века независимости. Благодаря «Северному потоку» ликвидирована критическая зависимость от газотранспортной системы Украины. Пусть и не в полной мере, но введены в строй импортозамещающие производства. Даже Запад де-факто исчерпал свой инструментарий для давления на Москву. Торгово-экономические санкции, антироссийская пропаганда и остальные известные пакости сегодня уже мало действуют на Россию и тем более не так, как хотелось бы Западу. Это та реальность, которую на Украине до сих пор предпочитают не замечать, но с которой «незалежной» приходится иметь дело.

Каждая антироссийская провокация Киева, которая по замыслу незалежных стратегов должна привлечь внимание к «украинской проблеме», де-факто ведёт к международной изоляции самой Украины. Нельзя бесконечно долго кричать о «российской агрессии» и не предъявлять убедительных на то доказательств. Глупо постоянно требовать финансово-экономической помощи, при этом не показывая никаких достижений в реформировании экономики и борьбе с коррупцией. Нелепо отмораживаться и отрицать существование нацистов на Украине, при этом героизируя нацистских преступников и называя их именами улицы городов.

Абсолютная невменяемость режима Порошенко привела к тому, что западные политики уже вынуждены дистанцироваться от Украины. Более того, украинскую карту стало выгодно разыгрывать оппозиционным европейским партиям в качестве доказательства недальновидной политики существующего руководства. Даже кандидат в президенты США Дональд Трамп в пику своему противнику Хилари Клинтон делает заявления, которые нельзя трактовать иначе, нежели как «пророссийские».

Совсем не важно, кто планировал атаку украинских террористов на Крым. Глупость и предательство всегда идут нога в ногу на Украине. Крымский инцидент привёл к тому, что Россия может использовать все средства для принуждения Украины к миру. Неслучайно после задержания украинских диверсантов Владимир Путин сделал заявление, адресованное руководству стран Запада: «Я бы хотел обратиться ещё к нашим американским и европейским партнёрам. Думаю, для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способы решения проблем путём переговоров, а переходят к террору. Это очень тревожная вещь», — сказал Путин.

Для Киева заявление Путина более чем дурной знак. Российский лидер де-факто уравнял Украину с террористическим государством. На карте Восточной Европы появился аналог ближневосточного «Исламского государства» (запрещено в России). Только будет большим подарком для Украины, если Россия будет проводить антитеррористическую операцию. Её, как и «российскую оккупацию», надо заслужить.

Призывать к войне, готовиться к войне — ещё не значит хотеть войны с Россией. В Киеве отчётливо понимают, что реальное военное вмешательство России в конфликт в Донбассе непременно закончится поражением украинской армии. Несмотря на всю воинственную риторику, Пётр Порошенко более заинтересован в бесконечно долго тлеющем конфликте в Донбассе. За ширмой «российско-украинской войны» удобно пилить госбюджет и списывать на войну плачевную ситуацию в экономике.

Проблема Порошенко лишь в том, что «пилить бюджет» хотят многие и именно эти силы требуют продолжения войны до победного конца… Для оппозиции милитаристская риторика является инструментом ослабления позиций президента. Они подталкивают Порошенко к войне, поскольку любое поражение украинской армии является поражением прежде всего её Верховного главнокомандующего. Оппозиции нужна война как повод для очередного государственного переворота.

Нормальному человеку трудно представить, что высшее политическое руководство огромной страны может состоять из клинических идиотов. Только разве не идиоты вывели сотни тысяч людей на евромайдан? Конечно же, все эти турчиновы-яценюки-тягнибоки-клички не верили в «европейске життя» украинцев. Они просто хотели власти. Однако в итоге ушёл Крым и началась война в Донбассе. Теперь они помышляют свергнуть Петра Порошенко, не задумываясь о том, что итогом станет окончательный развал страны. Очередной переворот в Киеве, приход к власти ещё более радикальных националистов даёт России полное право реанимировать проект Новороссии и поддержать создание в юго-восточных регионах очередных народных республик.

Правы те украинские дельцы от политики, которые называют всех желающих дестабилизировать ситуацию в незалежной «агентами Кремля». Так оно и есть. Кругом, везде, всюду, на каждом углу, во всех эфирах украинского телевидения… И те, кто устроил февральский переворот в 2014 году, — тоже «агенты Кремля». В интересах России де-факто отработали Фарион, Тягнибок, Мирошниченко и сотни других языкатых националистов, которые своими русофобскими высказываниями настроили против Украины миллионы русских людей. Коррупционеры, реформаторы, украинизаторы, евроинтеграторы — всё это «агенты Кремля». Сами того не желая, они делают всё для решения пикантного для России вопроса — уничтожения антирусского украинского государства. То, что оно не может быть другим, на мой взгляд, очевидно всем. Что ж, остаётся пожелать всем им успешного выполнения ответственного задания и на этот раз.