



Украина

События 7−8 августа в Крыму, когда в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ФСБ совместно с пограничниками пресекли три попытки прорыва российско-украинской границы диверсионно-террористическими группами из представителей спецподразделений Министерства обороны Украины, говорят о многом.

Во-первых, что на Украине правильно оценивают непреодолимость строительства «Северного потока-2». Во-вторых, что урегулирование российско-турецкого конфликта открывает новые возможности в транзите российского газа в Европу по южному маршруту. В-третьих, из этого вытекает, что Болгарию больше ничто не сдерживает для того, чтобы вновь объявить о готовности начать реализовывать «Южный поток», от которого она ранее под давлением Еврокомиссии отказалась — для умирающей болгарской экономики деньги гораздо важнее, чем ничего не стоящая бумажка из Брюсселя.

В-четвертых, из этого вытекает, что Украина стремительно, буквально за неделю, практически утратила монополию на экспорт российского газа по южному рукаву, проложенному еще в Советском Союзе. И может остаться не только без газа, но и без транзита российского газа, который ей обеспечивал порядка 2 млрд. долларов в год. В результате ее геополитическая значимость в играх США в Восточной Европе серьезно снижается, фактически до нуля, так как США больше не смогут держать Россию за горло этим аргументом. Их карта бита.

В результате Россия развязывает себе руки на всем юго-западном фланге по периметру своих границ — от Азербайджана и Армении, через Турцию и до Украины. Теперь Россия вообще может ничего не делать на Украине, ситуация там с каждым месяцем будет все стремительнее ухудшаться, а ответственность за это, как ни крути, но ложится на США, Германию и Францию. И, прежде всего, на тех политиков и дипломатов, которые вечером дали Януковичу гарантии, а утром от них отказались.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после событий в Крыму не видит смысла в нормандских переговорах, которые должны были состояться 4−5 сентября в Китае. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти». Он рассчитывает, что США окажут влияние на Киев. Президент России также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму. «С российской стороны в ходе предотвращения терактов в Крыму погибли двое военнослужащих. Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.

Судя по реакции Олланда и Меркель на скандал с украинскими диверсантами в Крыму, они все прекрасно поняли и будут теперь максимально дистанцироваться от украинского конфликта, перекладывая всю вину на США. А те, в свою очередь, будут пытаться кулуарно договориться с Россией, чтобы не потерять лицо, а после выборов, в случае победы Трампа, он откажется от Украины, записав это в длинный ряд внешнеполитических поражений Обамы, в случае же победы Клинтон, она, несомненно, попытается обострить украинский фронт войны против России, но дело в том, что киевская хунта слишком далеко зашла в плане внутреннего саморазрушения, чтобы можно было выдавить хоть что-то из этого тюбика с нечистотами. То есть, в любом случае, Украина не может стать плацдармом войны для России, а экономически Россия будет полностью освобождена от советского наследия в плане необходимости поддержки на плаву украинской экономики из-за наличия на ее территории трубы.

Интересно, что такой же позиции на Западе придерживаются многие эксперты и политики. В частности, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что «избрание новым президентом США Дональда Трампа станет концом для управляемого США мирового порядка. По словам Расмуссена, заявления господина Трампа подрывают доверие к США и ставят на карту американскую роль в качестве мировой сверхдержавы. Бывший глава НАТО полагает, что избрание Трампа президентом США подорвет солидарность внутри альянса. Президент России Владимир Путин сможет открыть бутылку шампанского, если господин Трамп будет избран, подытожил Расмуссен».

Соответственно, осознание того, что дело приближается к неминуемому концу, потребовало от тех, кто в Киеве принимает решения, резкой активизации событий, чтобы вернуть себя в центр мировой политики. Но произошло так, как произошло. В результате Порошенко уже дал команду искать возможность для разговора с Владимиром Путиным, но, понятное дело, такого разговора не будет: «Порошенко сначала звонил по всем известным телефонам: Джозефу Байдену, Ангеле Меркель, Франсуа Олланду и Дональду Туску, а потом ушел в глухую несознанку. Утверждает, что не было никаких диверсантов. Но привел войска в полную боевую готовность. Порошенко дал поручение МИДу организовать телефонный разговор с В. Путиным, но что-то мне подсказывает, что в Кремле на звонок могут в ближайшие дни не ответить. Отпускной сезон, секретарша в отпуске, не услышали звонка, да мало ли причин».

Теперь, после Крыма, стало понятно, что покушение на Игоря Плотницкого, главы ЛНР, было первым актом начала диверсионной войны: «ВСУ пересмотрели свою тактику в Донбассе, при этом и покушение на главу ЛНР, и попытка диверсии в Крыму, похоже, часть этой же тактики. Киев ищет причину для возобновления активных боевых действий, пытаясь одновременно «посеять хаос в тылу врага» и отвлечь внимание Москвы. При этом речь, действительно, идет о чрезвычайно опасных процессах». Но Плотницкий находится на территории ЛНР, это не территория России.

А вот Крым — это территория России, и реакция будет пропорциональная: «Официальный Киев должен осознавать, что для него наступает «взрослая жизнь», в которой нельзя обманывать и за содеянное надо отвечать. Если говорить словами нашего президента, Россия оставляет за собой право, как и США, наказывать пособников террористов, где бы и в какой стране мира они ни находились. Об этом Украине, и не только ей, забывать не стоит» — отметила сенатор Совета Федерации ФС РФ от Крыма Ольга Ковитиди в своем интервью ИА REGNUM .

Очень важно, что диверсанты были пойманы с поличным — обнаружены схроны с оружием и взрывчаткой, один из бойцов ГУР МО Украины уже дает публичные показания о том, что, где, когда и как должны были взрывать в туристический сезон в Крыму. А терроризм — это очень серьезное обвинение. И политики в Европе, в которой пошла целая эпидемия терактов от хорошо подготовленных ЦРУ в рамках системы «Гладио» одиночек якобы сумасшедших, понимают это очень хорошо. Поэтому внешняя легитимность Порошенко существенно сузилась.

Однако, исходя из происходящего на Украине, особенно в контексте борьбы кланов за влияние, можно вполне допустить следующую версию, что Порошенко, действительно, ни сном, ни духом о диверсиях. Тогда произошедшее является подставой со стороны тех игроков на Украине, кто обладает необходимыми полномочиями и возможностями для подготовки диверсантов и террористов, то есть, имеет отношение к силовому блоку, и которые решили таким образом открыть против Порошенко еще один фронт борьбы, на этот раз по линии внешнеполитической легитимности.

Собственно говоря, на Украине есть только один крупный игрок, которому такая комбинация под силу, и это глава министерства внутренних дел Арсен Аваков. Порошенко уже несколько недель как начал зачистку тербатов Авакова, и в ответ он нанес весьма непростой удар по своему визави. Сейчас Порошенко надо заниматься больше не людьми Авакова, а своим серьезно пошатнувшимся имиджем.

О разрастающейся войне Порошенко и Авакова мы писали неделю назад: «Несомненно, Аваков и Ко понимают, что очередное военное обострение на востоке страны Порошенко нужно исключительно с одной целью — ввести военное положение и слить всех, кто причастен к Майдану. Поэтому единственная возможная контригра этих сил — военный переворот, для чего у них есть все силы и средства, и возможность чего уже начали озвучивать люди Порошенко.

Но также, естественно, понятно, что военный переворот против «законно» избранного президента является ловушкой для заговорщиков, что со всей очевидностью показала ситуация в Турции, где допустивший военный мятеж Эрдоган, под предлогом необходимости ликвидации его последствий, по полной программе пытается реализовать все свои внутриполитические намерения. И Порошенко очень умело загоняет в эту ловушку Авакова, который в настоящий момент является обладателем второй по численности армии в стране из тербатов и добробатов, не считая внутренних войск МВД». Поэтому можно сказать, что данный ход Авакова весьма эффективен — свергать нельзя легитимного президента. А вот президента — пособника террористов очень даже нужно.

И всю необходимую базу для этого Аваков подвел: «Прорыв границы у Перекопа, покушение на Плотницкого, обстрелы приграничных поселков и бывшей индустриальной зоны под Авдеевкой, отказ от передислокации или хотя бы контроля за тяжелой артиллерией, информационная война — все это происходит практически одновременно и в режиме реального времени. Таких совпадений не бывает. При этом ГРУ МО Украины активно распускало слухи, что это именно ВСН собираются перейти в наступление в период с 5 по 8 августа. Классические провокации стали сочетаться с массированной информационной войной. А это, к сожалению, действительно верный признак того, что эскалация обстановки может стать необратимой».

То есть, и Порошенко, и Аваков пытаются использовать друг против друга одни и те же инструменты давления. И это говорит о том, что ситуация на Украине грозит выйти из легитимного поля политики, хотя она уже давно — с момента свержения законно избранного президента Януковича — из него вышла. Прошедшие два с лишним года не привели ни к какому прорыву ни в политике, ни в экономике, ситуация только ухудшилась. Поэтому вполне закономерно, что должна наступить реакция. Событие-детонатор, которое запустит демонтаж киевской хунты, может быть любым, но то, что это тут же выйдет в формат борьбы за власть с оружием в руках — сегодня уже сомнению не подлежит. Но это будет концом не только одной из двух противостоящих в Киеве групп, но концом нынешнего проекта «Украина — не Россия».