Хаменеи: Разведка — щит политической системы Ирана

radiofarda.com Рахбар Али Хаменеи и глава КСИР Мохаммад Али Джафари

9 августа верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с министром разведки Сейидом Махмудом Алави и сотрудниками разведывательного ведомства. Рахбар высоко оценил работу министерства, обратился к новому поколению разведчиков и обозначил задачи на ближайшее время, передает пресс-служба духовного лидера. Перед обращением Хаменеи глава разведки отчитался за проделанную работу и доложил о текущем положении в стране и мире.

Хаменеи заявил о непрекращающихся попытках врагов подорвать политическую систему Ирана, начиная с исламской революции, но «все они провалились благодаря главному оружию народа — вере».

«Все эти годы вера остается той силой и опорой, которая сохраняет государство. Министерство разведки — щит исламского режима. Оно не должно быть уязвимым и слабым. Министерству следует уделять больше, чем другим правительственным органам, внимания укреплению ключевых элементов, таких как вера и духовность. Именно ослабление веры у должностных лиц ведет к измене и предательству интересов страны», — приводит слова рахбара агентство Mehr News. Обращаясь к новому поколению разведчиков, верховный лидер акцентировал внимание на преемственности поколений и необходимости «развивать революционное мышление и следовать идеалам исламской революции».

Представитель рахбара в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Али Саиди-Шахруди раскритиковал иранских политиков, выступающих за налаживание отношений с США.

«Мы видим, как изменилась стратегия поведения Вашингтона по сравнению с предыдущими годами, но неизменным осталось отношение США к исламской революции и политическому строю Ирана. Америка применяет против нас разные методы воздействия, включая мягкую и жесткую силу. Их конечная цель — подрыв иранской политической системы через установление отношений с Ираном», — приводит слова Саиди-Шахруди агентство Tasnim News (близкое к КСИР).

Ранее Алави принял участие в работе комиссии по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана. В ходе заседания министр разведки заявил об активизации деятельности разведки НАТО в регионе. «Разведки империалистических держав, такие как ЦРУ и «Моссад», пытаются проникнуть в наше общество и выведать развединформацию. До сих пор им это не удалось. Дай Бог, что так будет и дальше», — подчеркнул глава разведывательного ведомства.

Министр разведки Сейид Махмуд Алави вступил в должность в августе 2013 г. с приходом к власти президента Хасана Рухани. Алави обладает одним из высших шиитских религиозных титулов ходжат аль-ислам, а также ученой степенью в области мусульманского права. С 2000 по 2009 г. он возглавлял политико-идеологический отдел в иранской армии, совмещая на функции спецпредставителя Хаменеи в вооруженных силах. После он некоторое время проработал заместителем министра обороны. Алави причисляют к консервативным политикам и говорят о его близости к экс-главнокомандующему КСИР Мохсену Резаи.

Министерство разведки Ирана отвечает за внутреннюю безопасность и входит в состав правительства. Разведывательное ведомство, образованное в 1984 г., стало преемником шахского министерства государственной безопасности, более известного как «САВАК». Естественно, что руководство шахской разведки зачистили, но большинство агентов и сотрудников перешли в реорганизованную организацию.

Революционное министерство переняло и главную функцию «САВАК». Если во времена шаха главная его задача заключалась в борьбе с революционным подпольем и оппозицией, то после исламской революции внутренняя разведка выявляет антиреволюционные элементы, угрожающие политическому строю.

Рухани ответил на критику правительства

В последние месяцы поток негативной и критической информации в СМИ против Рухани и его администрации вырос в разы. Правительство критикуют по любому поводу: отсутствие видимых результатов от «ядерного соглашения», рост безработицы и инфляции, искусственно раскручивают тему с завышенными зарплатами у чиновников, список можно продолжить. Однако до сих пор Рухани и его окружение достаточно сдержанно относились к этой критике, стараясь в публичных выступлениях не отвечать на клевету в свой адрес. На прошедшей неделе команда президента перешла от обороны к наступлению.

5 августа сразу несколько проповедников пятничного намаза обрушились с критикой на правительство и повторили слова рахбара о том, что «ядерное соглашение не принесло никакой выгоды Ирану». В тот же день пресс-секретарь правительства Мохаммад Багер Нобахт обвинил Гостелерадио Ирана (IRIB) в попытке дискредитировать правительство. Вслед за Нобахтом последовала реакция первого вице-президента Эсхака Джахангири. Выступая перед руководителями вузов и учебных заведений, он напомнил о приближающихся выборах.

«Конечно, страна постепенно входит в выборный период. Некоторые пытаются это использовать для атаки на правительство. Нужно быть внимательными. Университеты и другие образовательные заведения не должны попасть под это влияние», — цитирует Джахангири агентство Tasnim News.

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с генерал-губернаторами провинций высказался о критике в свой адрес. «Конструктивная критика полезна, и мы ее приветствуем. Но клевета, откровенная ложь и нагнетание обстановки в обществе незаконны и преступны. Судебные органы должны тщательно отслеживать подобные случаи лжи. Не из-за того, что такая информация направлена против конкретного политика или партии, а это важно для сохранения идеалов исламской революции», — приводит слова президента агентство IRNA.

Рухани выступил против политики жесткой цензуры и фильтрации интернета. «Разве это возможно в современном мире ежедневно фильтровать социальные сети и сайты? Может ли человек в XXI веке жить в обществе, где все подвергается цензуре? Наша задача дать молодому поколению знания и хорошее образование», — заявил президент, добавив, что в настоящее время ведется работа над созданием Национального информационного центра. На защиту репутации главы иранского правительства стал вице-президент по правовым вопросам Маджид Ансари, призвав судебные органы «расследовать беспрецедентные оскорбления и ложь, которая звучит в адрес президента». Ранее генеральный прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что «оскорбления и распространение лжи в СМИ о членах правительства — преступление».

За Рухани вступился и председатель Совета по определение политической целесообразности Али Акбар Хашеми Рафсанджани. «Заключение ядерного соглашения, снятие санкций — одно из главных достижений нынешнего правительства. К сожалению, некоторые, преследуя политические цели, под вопрос итоги «ядерной сделки». Они говорят о проблемах, которые были и раньше. В Иране есть свои трудности в авиации, судоходстве, страховании, торговли нефтью, банковской сфере, экспорт и импорт товаров. Мы должны работать, чтобы во второй президентский срок Рухани смог решить стоящие перед страной задачи», — цитирует политика агентство ISNA.

Рафсанджани вновь вступил в заочный спор с рахбаром, который ранее заявил о «безрезультатности ядерного соглашения». В утреннем номере консервативная газета «Кейхан» резко отреагировала на выступление Рафсанджани.

«Сегодня некоторые защитники правительства говорят, что решат существующие проблемы в стране во время второго срока Рухани. Сначала они говорили, что все проблемы будут решены за 100 дней, потом сказали — в течении года, затем объявили — после «ядерной сделки», а сейчас все переносят на второй срок», — говорится в статье.

11 августа советник верховного лидера по международным делам Али Акбар Велаяти призвал политические силы к единству. «Необходимо, чтобы все политические группы прилагали усилия для развития и единства страны. Политические партии и группы должны воздерживаться от любых действий и заявлений, которые ведут к расколу в обществе», — приводит слова советника рахбара агентство ISNA.

По мнению иранского политического аналитика Фияза Захеда, главная цель противников Рухани заключается в поляризации иранского общества. «Противники Рухани хотят навязать ему свои правила игры, следуя которым у президента не останется никаких шансов на победу. Они развязали против него агрессивную медиа кампанию. Политические оппоненты президента хотят разделить общество на два лагеря. Свою разрушительную позицию они транслируют через СМИ и проповедников пятничных намазов. Однако все их действия играют на пользу Рухани. Чем больше критики и лжи они адресуют президенту, тем сильнее общество сплачивается вокруг него. Таким образом, Рухани победит своих противников», — так оценил текущее политическое противостояние Захед в беседе с агентством ISNA.

С приближением выборов ситуация во внутренней политике Ирана обостряется. Оппоненты Рухани из-за отсутствия яркого политика, способного составить ему достойную конкуренцию на предстоящих выборах президента в мае 2017 г., все чаще начинают прибегать к необоснованной критике и повторению уже избитых тем.

КСИР взялся за решение социальных проблем в Курдистане

10 августа командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари посетил военные объекты в провинциях Западный Азербайджан и Курдистан. В последнее время в этом регионе участились случаи боестолкновений между «антиреволюционными силами» и силами безопасности Ирана.

В поездке по северо-западным регионам Джафари сопровождали командующий Сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур и командующий подразделения строительства и реконструкции военно-промышленного комплекса КСИР «Хатам аль-Анбия» Эбадолла Абдоллахи.

Во время общения с военнослужащими Джафари отметил, что «развитие экономики в приграничных районах — приоритетное направление для КСИР». «Программа по борьбе с нищетой и привлечение местных сил безопасности для решения социально-экономических проблем в Западном Азербайджане и Курдистане показали хорошие результаты. Если сегодня мы не направим усилия на создание безопасного положения в Курдистане, не займемся решением юридических проблем, борьбой с коррупцией, развитием региона, то можем потом не успеть. Люди должны видеть и чувствовать перемены», — приводит слова командующего КСИР информационный портал спецслужбы — Sepah News.

Помимо вопросов социально-экономического развития, Джафари затронул ряд политических тем. «Если у нас не будет единства, единодушия и целостности в народе, если не будет решительности и смелости у людей, проживающих в Курдистане, если вера, ислам и революционные ценности не возобладают в сердцах людей, то, несомненно, Иран или его части ждет судьба Сирии», — заверил глава КСИР. По мнению военачальника, «враги намерены повторить беспорядки, устроенные после президентских выборов 2009 г., тогда нам удалось разрушить их заговор». «Верховный лидер в течении последнего года предупреждает о росте вражеского влияния в Иране. Эта угроза была и раньше, но после «ядерной сделки» стала намного серьезней. Наша обязанность бороться с угрозами культурного, социального, политического и экономического влияния на Иран», — подчеркнул Джафари.

С наступлением лета ситуация в иранских районах, населенных курдами, обострилась. Последним инцидентом стал подрыв патрульного автомобиля полиции. Это произошло 9 августа в городе Мериван провинции Курдистан. В результате трое сотрудников получили тяжелые ранения. Один из них скончался в больнице. Сейчас проводится следствие по данному делу. Хаос и нестабильность, пришедшие с новой силой после «арабской весны» на Ближний Восток, постепенно докатились до Ирана.