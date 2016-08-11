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8 августа в Баку прошла встреча президентов России, Азербайджана и Ирана. Впервые лидеры трех стран в таком формате обсудили весь спектр проблем регионального сотрудничества, требующих серьезного взаимодействия по таким актуальным вопросам, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспии, развитие связей в энергетике, формирование транспортного коридора «Север-Юг» и в других сферах.

Как отметил президент России Владимир Путин, прикаспийским странам удалось существенно продвинуться в согласовании вопросов, касающихся различных аспектов сотрудничества на Каспии, включая использование его энергетических и биоресурсов, подписаны соответствующие соглашения. Президент Азербайджана предложил создать единый энергокоридор между Азербайджаном, Россией и Ираном, выйдя на новые рынки электроэнергии: «Азербайджан уже превратился из страны, импортирующей электроэнергию, в страну, экспортирующую ее. Экспортный потенциал растет. Уверен, что совместными усилиями мы можем добиться формирования надежного энергетического коридора. Данный коридор может обеспечить энергообмен между тремя странами и выход на новые рынки».

В декларации, которая принята по результатам встречи, отмечено, что «Стороны намерены предпринять эффективные шаги для развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры с целью улучшения имеющихся возможностей транспортировки пассажиров и товаров наряду с международным транспортным коридором «Север-Юг». Речь идет не только о создании прямого железнодорожного сообщения России и Ирана через Азербайджан (развитие проекта строительства железнодорожной магистрали Решт (Иран) — Астара (Азербайджан) протяженностью 172 км, которая позволит связать все три страны железнодорожным сообщением), но и о развитии системы сообщения, которая свяжет Северную Европу со Средним Востоком, Южной и Юго-Восточной Азией.

Эта встреча может рассматриваться под разным углом зрения: с точки зрения недавней попытки переворота в Турции, с точки зрения армяно-азербайджанских отношений и неурегулированного конфликта в Нагорном Карабахе, с точки зрения противостояния России, Ирана и Запада и так далее. Но есть один ракурс рассмотрения этой встречи, который позволяет посмотреть на нее именно с того угла зрения, с которого следует, и который включает все другие форматы в свой состав в качестве органического целого — речь идет о том, что регион Каспия, как и армяно-азербайджанские отношения должны стать стабильными элементами всей Евразийской миросистемы.

О том, что интеграционные процессы между Россией, Ираном и Азербайджаном создадут возможности для противодействия вызовам в регионе, заявил на трехсторонней встрече с лидерами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и президент Ирана Хасан Роухани: «Есть условия для скачка в сотрудничестве между двумя государствами (РФ и Ираном). Эта почва еще больше готова, чем прежде. Можно надеяться на позитивную перспективу. С точки зрения ИРИ сотрудничество между Ираном, Россией и Азербайджаном в трехстороннем формате не только будет способствовать развитию потенциальных существующих возможностей между тремя государствами в различных сферах — политике, экономике, культуре, но и может с помощью синергии интеграции создать новые возможности для противостояния существующим вызовам в регионе».

О том, что формат «каспийской тройки» востребован, сказал и помощник президента России Юрий Ушаков: «востребованность такого формата очевидна: три страны-соседки сталкиваются со схожими проблемами, включая глобальный экономический кризис, ситуацию непосредственно у своих границ — в Афганистане и на Ближнем Востоке, терроризм». По сути, речь идет о том, что существующие в регионе проблемы можно и нужно начать решать не непосредственно на их уровне, что будет довольно затратно и по времени, и по ресурсам, а на более высоком уровне, на котором нынешние противоречия между странами региона будут сняты новыми стратегическими возможностями.

Именно они и позволят создать то поле компромисса, о котором сказал Владимир Путин в преддверии визита, когда не один народ или государства будут считать себя победителями, а оба: «Хочу особо подчеркнуть, что мы отнюдь не пытаемся навязать Азербайджану и Армении какие-то готовые рецепты. Стороны должны договориться сами, без давления извне, найти взаимоприемлемые решения. Это наша твёрдая позиция. Конечной целью урегулирования должна стать договорённость, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побеждённым, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении».

И такой формат как для стран каспийского региона, так и для армяно-азербайджанских отношений создает формат сопряженности двух проектов — Евразийского экономического союза и Нового Шелкового пути, когда все страны региона объединяются совместными целями социально-экономического развития. Да, сегодня между Арменией и Азербайджаном сложные отношения. Люди не могут забыть горечь утрат родных, близких, друзей, коллег, товарищей. Слишком это еще близко. Не решены территориальные проблемы, как и многие другие. Но это надо делать. Надо зарывать топор войны и искать варианты, как сделать армяно-азербайджанское сотрудничество стабильным элементом Евразийской системы.

Один из возможных вариантов решения данной проблемы предлагает Олег Матвейчев в статье «Пора уже залечивать эту рану»: «обеим противоборствующим сторонам, если отстегнуть рога, выключить маргарин и включить здравый смысл, — можно совершенно спокойно договориться примерно на следующих условиях:

1) Нагорный Карабах (Арцах) возвращает Азербайджану все территории за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

2) Азербайджан возвращает Нагорному Карабаху (Арцаху) те части бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которые до сего дня находятся под контролем Азербайджана.

3) При этом особое исключение делается для так называемого «Лачинского коридора», который соединяет Армению с Нагорным Карабахом (Арцахом). Этот самый коридор — остаётся за Нагорным Карабахом (Арцахом) и признаётся его неотъемлемой частью. При этом сам город Лачин (Бердзор — Ред.) — в состав коридора не входит. Речь идёт лишь о небольшом, нешироком перешейке, километров пять шириной — не больше.

4) Азербайджан признаёт полную государственную независимость Нагорного Карабаха (Арцаха) и обязуется впредь ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в его внутренние дела. Нагорный Карабах (Арцах) вправе проводить какую угодно политику, вправе ставить вопрос о вхождении в состав какого угодно государства (в том числе о вхождении в состав Армении), либо существовать как полностью независимое государство.

5) Армения предоставляет Азербайджану особые права на транзит через так называемый «Мегринский перешеек», который отделяет, собственно, Азербайджан от Нахичеванской автономии, являющейся составной частью Азербайджана».

Подчеркну — никто не говорит, что это идеальный или единственный вариант, и что только так и надо делать. Нюансов в ситуации очень много и только специалисты, после соответствующего решения руководства двух стран, смогут найти оптимальное решение. Но то, что это надо делать, — сомнению не подлежит, иначе этот конфликт будет раздуваться внешними игроками до тех пор, пока в пучине внутригражданского противостояния (и последние конфликты внутри Армении и Азербайджана говорят именно о такой логике развития событий) не исчезнут и Армения, и Азербайджан.

О том, что это надо сделать — подняться над собственными эмоциями и собственной «правдой», и чем раньше, тем лучше, говорят и исторические примеры как далекие, так и совсем близкие. Так, например, самым крупным экономическим партнером Советского Союза, спустя некоторое время после самой кровопролитной войны в мировой истории, стала Германия — наш бывший и самый злейший враг. СССР и Германия сумели подняться над собственными эмоциями, хотя потери обеих стран от войны были просто чудовищны. И смогли потому, что нельзя жить только и исключительно прошлым. Время ставило новые задачи, появились новые общие угрозы и было принято решение зарыть топор войны.

Вспомним совсем недавний случай в российско-турецких отношениях, который грозил перерасти в полноценную войну. Однако этого не произошло — лидеры стран нашли в себе мужество подняться над эмоциями и, будем надеяться, смогли на встрече в Санкт-Петербурге открыть новую главу в отношениях двух стран.

Точно так же надо сделать руководству и народам Армении и Азербайджана. Да, сегодня им трудно думать о будущем, когда не закрыты острые и весьма болезненные вопросы и раны прошлого. Однако развитие событий в мире говорит о том, что сегодня и перед Арменией, и перед Азербайджаном стоят гораздо более сложные и злободневные вопросы — речь идет о сохранении этих стран в нынешнем виде. И если кто-то думает, что этот вопрос можно решить только и исключительно за счет соседа, тот глубоко ошибается. Сегодня и Армения, и Азербайджан, несмотря на всю западную риторику, — это одно поле битвы. Битвы на уничтожение. И сегодня не армяне являются главной угрозой для Азербайджана, точно так же, как не азербайджанцы являются главной угрозой для Армении. Есть враг гораздо более сильный и опасный, и находится он далеко от границ этих двух стран. А главное — он в упор не видит ни одних, ни других в рамках своей концепции мироустройства.

В этой связи подключение Ирана, наряду с Россией, к решению армяно-азербайджанского вопроса, и, возможно, создание потом на этой базе «пятерки», с включением Армении и Турции, позволило бы сделать именно тот шаг в стабилизации всего региона, которой так не хотят допустить наши общие оппоненты. В этом плане интеграция всех стран региона не только на базе совместной реализации проекта Евразийского экономического союза и Нового Шелкового пути, но и в рамках коридора «Север-Юг», который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, — имеет огромное геополитическое и геоэкономическое значение.

И мы об этом уже писали в апреле текущего года: «Реализация транспортного коридора позволяет решить несколько весьма важных геополитических и геоэкономических задач для его участников. Во-первых, создать параллельный по сравнению с Суэцким каналом конкурентоспособный маршрут доставки товаров из Северо-западной Европы (Санкт-Петербург) в Азию (Индия, Мумбаи), и наоборот. Во-вторых, серьезно — практически в два раза — снизить стоимость доставки грузов. В-третьих, по сравнению с ныне действующими, маршрут будет более безопасен с точки зрения прохождения товаров.

В-четвертых, в результате реализации проекта коридор «Север-Юг» послужит геоэкономическому объединению региона и формированию общих экономических интересов элит России, Азербайджана, Армении (возможно, Грузии), Ирана и Индии (возможно, Афганистана и Пакистана). Это позволит серьезно снизить геополитические риски не только в регионе Закавказья и Каспийского моря, но и всего южного подбрюшья России.

В-пятых, проект, соответственно, серьезно снизит влияние США, Британии и ЕС в данном регионе, нанесет удар по стратегии «Анаконда», которую морские и океанические державы проводят в отношении материковых стран Евразии на протяжении последних двух столетий. Реализация данного транспортного коридора может стать крупнейшим поражением евроатлантических элит в этом регионе за последние тридцать лет».

В результате, Россия, Китай, Иран и Турция могут стать главными коспонсорами геополитической и экономической стабильности Закавказья и региона Каспийского моря, закладывая мощные основания для дальнейшего политического и экономического объединения региона, вытесняя из региона те силы, которые заинтересованы в сохранении его исключительно как кормовой базы для своих неоколониальных экономик, зоны вражды, террора и насилия, и основательно закрепляя его нахождение в зоне влияния основных стран евразийского континента. А руководство и народы Армении и Азербайджана должны найти в себе мужество и политическую волю — зарыть топор войны и начать новую главу в отношениях двух стран.