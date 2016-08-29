Назначение врио губернатора Ярославской области создало прецедент в новейшей истории региона: впервые на этот пост назначен «варяг». До этого момента регион возглавляли выходцы из второго по величине города области — Рыбинска: Анатолий Лисицын, Сергей Вахруков, Сергей Ястребов. Дмитрий Миронов с Ярославской землей вообще никак не связан, и это, вкупе с доверием Владимира Путина, его главный козырь. Он никому ничего не должен, может не вникать в клубок местных противоречий, а выстраивать абсолютно новую политику. Ни для кого не секрет, что во многом эта политика должна быть завязана на взаимоотношения с Москвой и федеральными органами власти.

фото сайта yarregion.ru врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

Реалии налоговой политики в России таковы, что регионам и муниципалитетам не хватает определенных для них законом источников доходов. Все деньги собираются в федеральном бюджете и оттуда распределяются по всей стране. Финансовый аналог политической вертикали призвал на арену региональных руководителей нового формата — не «крепких хозяйственников», знающих местную экономику и умеющих нравиться избирателю, а лоббистов, «живущих» в министерских кабинетах в Москве. В зависимости от того, сколько губернатор «выбьет» денег на различные программы, регион живет хорошо или плохо, развивается или деградирует.

Надежда на то, что у назначенного Путиным человека, с которым тот знаком лично, таких возможностей значительно больше, чем у всех его предшественников, дает шанс Ярославской области, где есть и работающая промышленность, и квалифицированные кадры, и ряд прорывных проектов в разных сферах.

Если главная задача губернатора — добывать деньги, то у его подчиненных — обеспечить, чтобы эти деньги были эффективно потрачены. То, что в Ярославской области с этим было далеко не все благополучно, говорят недостроенные садики и школы, областные предприятия в предбанкротном состоянии и прошлогодний скандал с капитальным ремонтом крыш. Интересно, что и команде Ястребова пришлось прибегнуть к «внешним заимствованиям» на кадровом рынке — из соседнего Владимира руководить коммуналкой и тарифами прибыли Юрий Дударев и Ольга Вен.

Впрочем, и без этих проблем очевидно, что кадровые перестановки в руководстве области с приходом нового губернатора будут. При всей очевидности технологии, редко какая метла не изобретала новый способ уборки. Вопрос в том, кто подхватит упавшее знамя. Точнее, кто может прийти на ключевые посты в Правительство Ярославской области (или аналогичную структуру, если «Правительство» будет упразднено).

Есть вероятность, что Дмитрий Миронов приведет с собой силовиков, работавших вместе с ним в МВД или ФСО. Не исключено, что кто-то из бывших полицейских возглавит экономический блок, осиротевший после «хода конем» нынешнего детского омбудсмена Михаила Крупина. Борьба с экономическими преступлениями требует тщательного изучения этой сферы, и выходец из таких структур может оказаться неплохим администратором. Проблема «команды варягов» может оказаться лишь в слабом знании региональной специфики и высоким риском ошибок первых шагов. Очевидно, что выходцы из силовых структур рядом с Дмитрием Мироновым появятся, вопрос лишь в их количестве и статусе.

Пополнить команду Миронова могли бы и ярославцы, в свое время оказавшиеся за бортом местной политики ввиду предыдущих перестановок. Большой опыт работы получил нынешний глава городского округа Химки, а в прошлом заммэра Ярославля Владимир Слепцов. В Подмосковье ему пришлось работать с другим назначенцем Владимира Путина — губернатором Андреем Воробьевым. Судя по свидетельствам побывавших в Химках ярославцев, этот опыт весьма успешен. С большой скоростью в Химках строится множество социальных объектов. Впрочем, уверенности, что Слепцов захочет вернуться, нет — на новом месте он уже неплохо освоился, а делать карьеру логичнее ближе к столице.

Интересна и фигура бывшего замгубернатора и бизнесмена Вячеслава Блатова, политическая карьера которого остановилась после назначения Сергея Вахрукова. В прошлом депутат муниципалитета и облдумы, он знаком с разными сферами работы органов власти и в принципе мог бы курировать любой блок регионального правительства. Не востребован в настоящее время опыт бывшего главы Ярославского района Андрея Решатова. Между тем, именно в эпоху его руководства администрация района стала своего рода кузницей кадров для ярославских чиновников.

Назначение Ильи Баланина из Костромы на пост директора департамента финансов (как это было с Вен и Дударевым) говорит и о возможности других «горизонтальных» перемещений: кадровыми донорами могут выступать и другие соседние регионы, где качество жизни несколько ниже: Иваново, Кострома, Владимир, Тверь. Внутренний кадровый потенциал районов Ярославской области, к сожалению, невелик — здесь можно говорить только о фигурах глав и совсем уж редких ярких личностях менеджеров вроде директора рыбинского МУП «Теплоэнерго» Леонида Иванова, ранее работавшего на «Сатурне».

Ряд кадровых перестановок может быть связан и с так называемыми разменами, когда, освободив одну должность, человек переходит на формально более высокую, но в реальности менее статусную должность. Так было, когда и. о. мэра Ярославля Александр Нечаев освободил пост первого заммэра для Алексея Малютина и перешел на работу в правительство. Таким образом, в руководстве региона может появиться и сам Алексей Малютин, показавший свою работоспособность и энергию на посту «местоблюстителя» главы Ярославля. При этом вхождение в команду Миронова может оказаться с карьерной точки зрения более перспективным, чем сохранение места назначенного сити-менеджера.

Впрочем, практика предыдущих смен губернаторов показывает, что мало кому из находящихся у власти удается сохранить либо улучшить свои позиции как раз из-за зависимости от местных элит, которая нередко имеет коррупционный характер.

При этом не исключено и появление в Ярославской области совершенно неожиданных и никому не известных фигур, связанных лично с новым руководителем. Этот принцип подбора кадров в России всегда был одним из наиболее применяемых.