



Александр Горбаруков ИА REGNUM Глава правительства Украины Владимир Гройсман станет председателем Траурного комитета

В последнем обзоре ситуации на Украине, сделанном в статье «Украина: у разбитого корыта ложных ожиданий» от 22 июля было сделано предположение о том, что «все ложное многообразие сценариев дальнейшего развития Украины схлопнулось до двух, а реально — до одного сценария вооруженного переворота. Только в двух его спецификациях — либо сначала попытка силовым способом решить вопрос с ЛНР и ДНР и потом, после очередного поражения, переворот, либо сразу переворот по сугубо внутренним (политическим или экономическим) причинам, когда будет уже не до разборок с ЛНР и ДНР». Анализ ситуации на Украине спустя две недели только подтверждает данный прогноз и позволяет сделать его еще более детализированным.

Сначала об экономической основе будущих событий. Как показывает анализ, «официальный дефицит бюджета около 25 миллиардов гривен; задолженность по субсидиям также приближается к 25 миллиардам гривен; дефицит Пенсионного фонда Украины 145 миллиардов гривен; переплата по налогам свыше 40 миллиардов гривен; в бюджете предусмотрено поступление около 14 миллиардов гривен от продажи Одесского припортового завода (ОПЗ), а покупателей не нашлось; рейтинговое агентство Fitch опустило долгосрочные рейтинги Украины до преддефолтных значений CCC; уровень ВВП на душу населения опустился до показателей Конго (в которой много лет идёт война с участием нескольких соседних стран и ряда западных ЧВК) и уже ниже уровня Боливии, которая несколько лет назад считалась самой бедной страной планеты».

С учетом того, что МВФ так и не дает ожидаемые в этом году 2,7 млрд. долларов, и до выборов президента в США их ждать не приходится, а в случае избрания Трампа и подавно, то судьба финансовой системы Украины висит на волоске (о чем ИА REGNUM подробно написал в материале «Финансовая система затрещала по швам»: обзор банковского сектора Украины». К этому необходимо добавить, что около 11 млрд. долларов (что в 4 раза больше, чем планируемый кредит МВФ) Украина получает от гастарбайтеров в других странах (из России — около 5,5 млрд. долларов). Эта значительная сумма пока позволяет людям выживать.

Однако она позволяет обеспечивать только пропитание, а не накопления. Кроме того, получается, что государство сняло с себя задачу обеспечения работой и зарплатой значительной части населения. Но это означает кризис государства и одной из его главных функций. Люди, естественно, все это видят и понимают, что в условиях отказа от членства в ЕС, никаких стратегических перспектив выживания, кроме союза с Россией, у них не остается. Кроме того, как показывает информация с мест, местные региональные начальники, пользуясь особенностями законодательства стали создавать свои силовые подразделения — для защиты своих экономических интересов. То есть, начал происходить тот процесс, о котором мы писали еще зимой-весной, что как только кормовая база начнет заканчиваться, местные элиты начнут дистанцироваться от столичного центра. Рано или поздно это приведет к тому, что они перестанут перечислять центру налоги и другие поступления, но это будет вторым шагом, а сначала им надо создать силовую основу для проведения такой политики. И она в регионах уже полным ходом создается. Вот на таком экономическом фоне, в политике Украины начинают разворачиваться процессы, которые могут похоронить «завоевания Майдана» уже нынешней осенью.

Порошенко таки начал войну против тербатов и прочих незаконных вооруженных формирований. По всей Украине начались процессы с задержаниями и арестами рядовых членов добробатов и прочих правых, которых обвиняют в грабежах, насилии и так далее. Все это показывается по телевидению. Под каток попали практически все незаконные силовые формирования, кроме «Азова», который находится непосредственно под министром внутренних дел Аваковым, человеком Яценюка и американцев. Таким образом, Порошенко начал зачистку силовой периферии против себя, но пока не трогает ее ядерную часть, так как понимает, что пока у него недостаточно сил для открытой войны с Аваковым.

Тербаты также на каком-то уровне осознания начали понимать, что началась зачистка, поэтому чуть ли не еженедельно демонстрируют свою силу под окнами госучреждений в Киеве, пытаясь запугать Порошенко выходом ситуации из-под контроля: «2 августа 2016 года у Оболонского районного суда города Киева собралось несколько десятков людей «патриотической наружности», которые требовали от властей отпустить нескольких их «побратимов» из роты «Торнадо», томящихся в неволе. Все они вот уже как год были задержаны за вымогательства, разбой и убийства, которым они предавались в так называемой зоне АТО. В результате последовавших столкновений пострадало 29 сотрудников правоохранительных органов. А неделей ранее их «товарищи» по оружию из подразделения «Днепр-1» помогали мэру Днепропетровска Борису Филатову, приближенному к Игорю Коломойскому — олигарху и создателю этого подразделения, сносить «неправильные» МАФы в черте города».

В ответ на это генеральный прокурор Луценко пошел на очередную «зраду» и обвинил в расстреле «небесной сотни» участников Майдана, за чем угадывается конкретный намек в сторону связки Пашинский-Яценюк. Параллельно запускается процесс усиления боевых действий на Донбассе.

Как заявил полпред ДНР Денис Пушилин, «ситуация обостряется с каждым днем. Никаких подвижек после очередных переговоров по политическому урегулированию нет. Обстановка остается накаленной, в любой момент она может вспыхнуть и перерасти в полноценные боевые столкновения. Украина не выполняет своих обязательств и в военной, и в политической сфере. За последние пять-шесть дней ситуация обострилась максимально. И если Украина не будет соблюдать хотя бы первые три пункта «Минска-2», в Донбассе очень скоро возобновятся открытые боестолкновения».

То есть Порошенко идет ва-банк и сам сметает последние шлагбаумы на пути к точке невозврата. И такое движение, несмотря на всю его кажущуюся сумасбродность, имеет свои основания. Для того, чтобы начать основательную зачистку оппонентов и не попасть при этом на досрочные выборы парламента или самого президента, Порошенко надо ввести военное положение. Но сейчас для этого нет оснований. Но они появятся после того, как начнется очередное наступление в зоне АТО, которое неминуемо закончится очередным разгромом ВСУ. И тут наступит момент для Порошенко обвинить в предательстве национальных интересов своих бывших соратников по Майдану, ввести военное положение и на этом основании провести тотальную зачистку всех неугодных.

Об этом, в частности, также пишет постоянный автор ИА REGNUM Яков Рудь: «Порошенко, похоже, созрел для изменения формального статуса конфликта на Востоке. «Антитеррористическая операция» ему больше не подходит. В президентском окружении заговорили о военном положении. Путь к новому формату лежит через наступательную кампанию против ДНР-ЛНР». Несомненно, Аваков и Ко понимают, что очередное военное обострение на востоке страны Порошенко нужно исключительно с одной целью — ввести военное положение и слить всех, кто причастен к Майдану. Поэтому единственная возможная контригра этих сил — военный переворот, для чего у них есть все силы и средства, и возможность чего уже начали озвучивать люди Порошенко.

Но также, естественно, понятно, что военный переворот против «законно» избранного президента является ловушкой для заговорщиков, что со всей очевидностью показала ситуация в Турции, где допустивший военный мятеж Эрдоган, под предлогом необходимости ликвидации его последствий, по полной программе пытается реализовать все свои внутриполитические намерения. И Порошенко очень умело загоняет в эту ловушку Авакова, который в настоящий момент является обладателем второй по численности армии в стране из тербатов и добробатов, не считая внутренних войск МВД.

Весьма адекватно складывающуюся на Украине ситуацию описывает Юрий из Сум: «Что такое на сегодня проект «Украина не Россия»? Это все более разрозненная группа банд, у которых с каждым годом уменьшается кормовая база, а значит, растут противоречия. Бесконечно долго это продолжаться не может. Наверху пищевой пирамиды должен оставаться один. И этот один должен обеспечить отстрел конкурентов, иначе пирамида обрушится под тяжестью неразрешимых противоречий.

Этот конфликт, то затухая, то разгораясь, станет еще одной линией разлома, которая сделает политическую осень 2016 года очень жаркой. С другой стороны, местные элиты тоже ищут выход. Им некуда бежать и с линией Вашингтона у них нет ничего общего (им не нужно «украинское Сомали»). И поняв это, они со своей стороны начали действовать. И если эти процессы будут скоординированы и систематизированы, федерализация Украины де-факто наступит уже в 2017 году».

При всей внешней сложности данной конструкции, рекогносцировка на местности остается очень простой — в случае победы путчистов Украина прекращает существование в нынешнем виде, и тогда речь идет о ее распаде, в случае победы Порошенко страну ждет военное положение. В первом случае речь идет о полной потере внешнеполитической легитимности нового режима. Однако и второй вариант лишит режим Порошенко значительной доли легитимности со стороны Запада, и тогда вопрос снятия с России европейских санкций становится только вопросом самого ближайшего времени, особенно в том случае, если президентом США станет Дональд Трамп. В случае прихода к власти Хиллари Клинтон или как ее называют в США — Бастинды, она сделает все возможное, чтобы конфликт с территории Украины перекинулся на территорию России. Но этот вариант развития событий очень серьезно не устроит Европу. Так что и в этом случае, раскол по Украине среди западных стран неизбежен.

На этом фоне, возможный в ближайшее время распад Украины ставит серьезные вопросы перед Москвой, и самый главный из них — есть ли у Москвы стратегия присоединения бывших российских имперских окраин или все ограничится очередной «меняйловщиной» — кадровой кутерьмой и борьбой вокруг распилов бюджета? Готова ли Москва предложить русскому населению окраины другой идеологический и государственный проект (включая возвращение в имперское лоно), чем выброшенный на помойку истории проект украинства? Сегодня в этом есть большие вопросы, поскольку даже проект идеологии для России, а собственно говоря, и стратегии ее развития находится только в самом зачаточном состоянии. Сказав «А» — патриотизм, надо говорить и «Б». Пока этого «Б» нет. Возможно, выборы в Госдуму помогут Кремлю в поиске других составных частей стратегии идеологии развития страны.