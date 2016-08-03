



Герб Украины, модернизированный и децентрализованный

Михаил Зурабов был послом России на Украине с 5 августа 2009 года по 28 июля 2016-го. Время назначения его послом на Украину далеко не случайно — он был назначен за полгода до президентских выборов на Украине. Хотя к работе приступил только в конце января 2010 года, а верительные грамоты вручил уже Януковичу только 2 марта 2010 года. Для усиления статуса посла России на Украине 19 января 2010 года Владимир Путин назначил Михаила Зурабова спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. То есть ситуация по вхождению Зурабова в политическое пространство Украины была отнюдь не простой, особенно с учетом тех задач, которые перед ним стояли.

Большинство экспертов сейчас акцентирует внимание публики на том, что Зурабов был самым провальным послом России на Украине, что, мол, нет ни одного светлого пятна, одни провалы и так далее. Например, по мнению украинского политобозревателя Александра Чаленко, Михаил Зурабов достоин не только отставки, но и серьезного тюремного срока. «Негодяя Зурабова не только надо было снять с должности посла, но и отправить в тюрьму. Он также в полной мере несет ответственность за все то, что сегодня происходит на Украине», — отметил политэмигрант.

По мнению экс-нардепа от Партии регионов Елены Бондаренко, Михаил Зурабов не работал вообще. Свое мнение она сопроводила доказательствами из личного опыта. «Зурабова отзывают с посольского поста. Наконец-то. Посол, который — это моя оценка — не работал в Украине вообще».

При этом как-то уважаемые эксперты забывают, что посол — абсолютно несамостоятельная фигура и может проводить исключительно ту линию, которую ему обозначают в МИД. И если ему не поставлена задача поддерживать российских соотечественников или создавать патриотические отряды для защиты жителей Новороссии, то он и не будет это делать. Поэтому критиковать только лишь Михаила Зурабова и не критиковать при этом ту часть руководства российского МИД, которая ответственна за политику России на территории бывшего СССР, мягко говоря, несерьезно.

Такой подход, на самом деле, ставит гораздо более широкие и необходимые к ответу вопросы: а могла ли Россия в 2009—2014 годах противостоять хоть как-то тому, что происходило на Украине? Хороший вопрос? Хороший. Но сразу его можно улучшить — а может ли Россия сегодня хоть как-то влиять на политический процесс на Украине? Или в Белоруссии? Или хотя бы в Киргизии? Может, в Армении? Ладно, возьмем ближайшего союзника России — Казахстан. Что, мы видим какие-то успехи? Везде работаем только с лидерами. Хотя этот подход (смотри «удар в спину» Эрдогана) уже неоднократно показал свою полную неэффективность. Сейчас султан к нам побежал. Хорошо. А потом опять развернется и ударит в спину. Вопрос — где стратегия?

Сегодня тот же Казахстан, та же Белоруссия, Армения, Таджикистан, Узбекистан держатся только на том, что у них есть давно, некоторые еще со советских времен, правящие лидеры. Но человек не вечен. Уйдут они рано или поздно и что? С кем работать? Нынешних лидеров постсоветских стран еще хоть как-то скрепляет общее советское прошлое. Но у молодых политиков уже совсем другие приоритеты. А Россия с ними не работает, потому что… ответа никто не знает, почему.

Разве Россия сейчас хоть где-то на пространстве бывшего Союза работает с элитами? Все прекрасно знают, что нет. Поэтому и ответственность Зурабова за Майдан и прочие процессы на Украине — практически никакая, потому что не может посол работать эффективно, если нет эффективной концепции его деятельности. Для того чтобы оценить эффективность концепции внешней политики России и СССР, достаточно взглянуть на то, на скольких флагах стран мира изображен автомат Калашникова.

Если кто-то думает, что я это пишу исключительно для того, чтобы обличить неумение российского МИД работать, — тот глубоко ошибается. На самом деле, я это пишу исключительно для того, чтобы была понятна та яма, в которую упала Россия после развала СССР и из которой до сих пор не может выбраться. Да, есть целый ряд серьезных успехов на стратегических направлениях — оборона, ВПК, армия, сельское хозяйство, уровень свобод, демократии, гласность и т.д. Вместе с тем по целому ряду направлений, включая работу российского МИД на самых границах России, работы еще непочатый край.

И да, мы вытягиваем Украину, но ценой каких усилий? А на очереди, как мы видим, уже стоят Армения, Казахстан, Узбекистан, да та же Белоруссия, где окружение царя играет его все больше и больше. И что, так и будем в реактивном режиме закрывать одну дыру за другой? Поэтому и на Украине дело вовсе не в Зурабове, у которого был только один козырь, которым он играл, как мог и умел. А сейчас этот козырь — Порошенко — по целому ряду причин, о которых мы неоднократно писали ранее, ушел в отбой. Его списали. И Зурабов более не нужен России как элемент инфраструктуры давления и поддержания контактов с Порошенко. Кстати, не только Россия, но и США также отзывают своего посла с Украины.

«Личные контакты Зурабова и Порошенко могут стать ненужными только в одном случае. Если есть полная уверенность в том, что скоро контактировать будет не с кем. Срочное назначение кризисного управленца с опытом работы на территории, реинтегрированной в результате разрушительной войны, где уничтожена старая и ещё не создана новая (из новых людей) административная вертикаль, также свидетельствует в пользу того факта, что развитие событий в Киеве по худшему из возможных сценариев ожидается в ближайшее время.

Уход Пайетта, при том, что резидентура ЦРУ в посольстве и его представительство в СБУ продолжают работать, показывает, что американцы также не считают, что в ближайшее время в Киеве будут применимы политические методы. Два государства, два геополитических конкурента, глубоко, хоть и с разных сторон, вовлеченные в украинский конфликт, предпринимают синхронные действия по передаче кураторства Украины из рук специалистов по «мягкой силе» в руки кризисных управленцев с опытом проведения спецопераций.

Могут Москва и Вашингтон одновременно ошибиться? Могут, но маловероятно. Может замена Пайетта и Зурабова быть простым совпадением? Может, но маловероятно. Может Порошенко удержаться, несмотря на то, что все его списали? Может, в политике случаются разные неожиданности. Но это совсем уж маловероятно. США поначалу надеялись создать жизнеспособный русофобский режим, по образцу Саакашвили. На последнем этапе они просто хотели пройти без эксцессов президентский избирательный цикл, с тем чтобы предоставить решение судьбы Украины уже следующей администрации.

ЕС было необходимо гарантировать украинский газовый транзит до ввода в строй хотя бы «Северного потока — 2» (ожидается в начале 2019 года). России просто недоставало ресурсов, чтобы одновременно вести активную политическую игру на европейском направлении (сражаясь с американцами за ЕС), поддерживать Асада в Сирии, принуждать к миру Турцию, следить за провокационной деятельностью балтийских лимитрофов, чтобы ещё и производить уборку за украинским режимом.

Все выжидали, когда обстоятельства изменятся и предоставят шанс на активную игру. Судя по тому, что происходит, обстоятельства, как это часто бывает, изменились раньше, чем всем хотелось бы, и не самым лучшим образом. Похоже, что в возможность удержать ситуацию на Украине в состоянии заморозки даже совместными усилиями и хотя бы до конца года уже не верит никто.

Порошенко не жалко: жадный кондитер сам выбрал свою судьбу. Но когда он падёт, начнётся игра с листа, в режиме блица — манёвренная политическая война, осложнённая реальными боевыми действиями и террором нацистских банд, окончательно вышедших из-под контроля» — отмечает Ростислав Ищенко.

Аналогичным образом расценивают отставку Зурабова и на Украине: «Похоже, Путин потерял веру в то, что с украинским руководством можно договариваться напрямую. Теперь он предпочитает решать серьезные вопросы за нашей спиной — с американскими и европейскими посредниками», — прокомментировал ситуацию один из депутатов Верховной рады, входящий в «Блок Петра Порошенко».

Возможное назначение на должность посла на Украине полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабича, который до 1994 года служил в ВДВ, — говорит о многом. И прежде всего о том, что новый посол России на Украине — если он получит агреман на Украине — будет решать совсем другие задачи, чем его предшественник.