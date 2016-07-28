



Флаг Камбоджи

49-й встрече министров иностранных дел АСЕАН (АММ-49), которая проходила во Вьентьяне, столице Лаоса, 24 июля, под личным руководством генерального секретаря организации Ле Лыонг Миня, не удалось занять единую позицию после нескольких часов переговоров по Южно-Китайского моря территориальный спор из-за разногласий между Филиппинами и Вьетнамом с одной стороны, и Камбоджей с другой.

Это был первый крупный саммит одной из заинтересованных сторон (конкретнее — оппонентов КНР) после того, как арбитражный суд в Гааге 12 июля «в целом отклонил» претензии Китая к территориям и разделу акватории в Южно-Китайском море.

Филлипины, Вьетнам и стоящий за ними их стратегический союзник — США (это официальный статус) стремились закрепить гаагский успех на уровне главной региональной политической организации, АСЕАН.

Однако встреча во Вьентьяне пошла полностью по китайскому сценарию, который исполнила на практике Камбоджа — союзник Пекина и одновременно член АСЕАН.

Важная деталь: конфликт вокруг акватории и искусственных островов Южно-Китайского моря никак не затрагивает саму Камбоджу — это первый эпизод включения этой страны в тему за все последние годы.

Однако Камбоджу очень и очень «затрагивает» Китай — главный экономический партнер Пномпеня, традиционный политический союзник и главный спонсор той довольно странной политической модели, которая сложилась в стране после ухода со сцены режима красных кхмеров.

При этом КНР не является членом АСЕАН, и в силу этого самостоятельно не может отстаивать свои позиции по конфликтным вопросам.

В итоге лихорадочных многочасовых переговоров, участники совещания, вместо жесткого осуждения позиции КНР, подписали подчеркнуто нейтральное коммюнике, в котором даже не упомянули Китай, а только сообщили, что организация «по-прежнему серьезно обеспокоена в связи с недавними и текущими событиями» в Южно-Китайском море.

Мало того, коммюнике не только не о упоминало о Китае, но даже не упоминало решение трибунала, — главную правовую опорную точку позиции Вьетнама, Филиппин и США в отношении амбиций Пекина.

Все это сделала Камбоджа.

Точнее, все это сделал принцип консенсусного принятия решений, полностью повторяющийся с принципами консенсусного принятия решения в Евросоюзе.

Консенсусное принятие решений, фактически наделяющее каждую страну правом вето против тех коллективных шагов и заявлений, которые противоречат ее национальным интересам — не зло сам по себе. Именно он позволил объединить в ЕС такие разные страны, как Мальта и Латвия, как Франция и Кипр. Именно он позволил без сложной многолетней процедуры переговоров объединить в АСЕАН такие разные страны, как Бруней и Вьетнам, как Лаос и Филиппины.

Но этот принцип уязвим от внешнего вмешательства в дела и ЕС, и АСЕАН. Вам достаточно иметь серьезное влияние только на одну страну, чтобы блокировать неудобные для вас решения. Да, вы не сможете принимать выгодные вам решения — но блокировать неудобные можете точно.

До прошлой недели США считали, что этот «механизм вето третьими руками» принадлежит только им.

Для стран ЕС таким американоцентричным enfant terrible традиционно выступают страны Прибалтики, полностью делегировавшие свою внешнюю политику мелким чиновникам отдела Северной и Восточной Европы в Государственном департаменте США.

Для стран АСЕАН триггером, отключающим решения, не совпадающие с интересами США, выступают чаще всего Филиппины, которые только в 1935 году получили формальную автономию от США, а в 1946 году независимость — а до этого были просто американской колонией. Сегодня Филиппины — страна с особым статусом страны, обладающей Договором о взаимной обороне с США вне военных блоков.

В последние годы ту же роль стоппера невыгодных для США решений в АСЕАН выполняет и Вьетнам — страна, практически полностью переориентировавшаяся на США в своей экономической и инвестиционной политике в последнее десятилетие.

И вот теперь США столкнулись с тем, что эту тактику против них в полной мере применил Китай, используя в качестве своего «чистильщика» Камбоджу, полностью ориентированную на Пекин. При этом роль Пномпеня не была теневой — Китай публично поблагодарил Камбоджу за поддержку своей позицию по вопросу морских споров, а также заявил, что «позиция Камбоджи должна обеспечивать единство АСЕАН в его сотрудничестве с Китаем».

Лаос, другой союзник КНР в составе членов АСЕАН, в этот раз играл вторую роль — как стране-организатору, Вьентьяну было крайне невыгодно самому торпедировать важнейшее политическое заявление.

Для США провал антикитайской декларации АСЕАН на встрече 24 июля стал шоком.

Государственному департаменту пришлось срочно собирать «дублирующее совещание» — встречу глав дипломатических ведомств Японии, Австралии и США. Причем собирать там же, во Вьентьяне, — чтобы смазать фактор выигранной Китаем руками камбоджийцев встречи АСЕАН.

В совместном заявлении госсекретарь США Джон Керри и министры иностранных дел Фумио Кишида и Джулия Бишоп «выразили сильную оппозицию любым принудительным односторонним действиям, которые могут изменить статус-кво и усилить напряженность».

Но очевидно, что «раунд АСЕАН» стался за Пекином.

Для России опыт применения Пекином «своих парней» в международных организациях, в которых КНР не присутствует, имеет важное значение.

Россия обладает серьезным — если не сказать решающим — влиянием на некоторые государства Африки, Латинской Америки, да и той же Юго-Восточной Азии.

Задача самого ближайшего времени — дополнить влияние России на национальные правительства влиянием на те международные региональные объединения, где присутствуют эти страны. Так, как это сделал Китай на 49-й встрече министров иностранных дел АСЕАН в Лаосе.