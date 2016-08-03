Папа Римский Франциск вскоре прибывает в Польшу. По словам директора Зала печати Святого престола отца Федерико Ломбарди, основной, но не единственной целью этой поездки понтифика станет участие в XXXI Всемирном Дне Молодежи в Кракове. Вторым по значимости, передает Radio Vaticana, окажется посещение самой Польши, куда Франциск отправится впервые. В частности, предусмотрены визиты в богородичное святилище в Ченстохове и бывший концентрационный лагерь, устроенный немцами в Освенциме. По словам отца Ломбарди, программа визита нынешнего папы тесно связана с местами, которые были особо дороги папе Иоанну-Павлу II. Пребывание понтифика в Польше начнется с 27 июля и закончится 31 июля, когда Франциск возглавит праздничную святую мессу, которая станет кульминацией XXXI ВДМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

Ожидается, что в международном празднике в Кракове примут участие 800 епископов и более полутора миллиона молодых людей, большинство которых из Польши, Италии, Франции, Испании, США, Германии, Бразилии, Украины и Португалии. Безусловно, при всей чести для принимающей страны, ВДМ — это, прежде всего, торжество, которое подчеркивает мировой характер Католической церкви. Однако на этот раз есть основания полагать, что во главу угла могут встать проблемные вопросы, накопившиеся в отношениях между Римом и польским епископатом, так и в ходе политической борьбы в самой Польше. В принципе, церковная пресса заметно более неохотно, чем светская, выносит на поверхность внутренние конфликтные ситуации. Но если это происходит — значит, все дошло до точки кипения. На прошлой неделе «утечку» позволил себе канадский священник, главный редактор журнала Convivium отец Раймонд де Соуза. Он выступил с колонкой в британской католической газете Catholic Herald, в которой назвал визит понтифика в Польшу «отличным шансом» восстановить отношения с «последователями Иоанна-Павла II».

Де Соуза напомнил, что эта «трещина» вышла на свет во время совместной канонизации польского папы и папы Иоанна XXIII, хотя публично о сем говорят редко. Во-первых, уже сам факт «двойной» канонизации воспринимался как попытка принизить фигуру Иоанна-Павла II. Во-вторых, говорит канадский священник, то, как она была проведена, дополнительно усугубляет проблему. Несмотря на то, что на церемонию приехало много епископов со всего мира, Франциск почти ничего не говорил о папе Войтыле и Польше. А наиболее шокирующим, по словам де Соузы, стало молчание Франциска в общении с близким помощником польского папы, ныне архиепископом Кракова, кардиналом Станиславом Дзивишем. В-третьих, замечает главный редактор журнала Convivium, для него очевидно, что Синод епископов о семье должен был «отредактировать» учение на эту тему, изложенную Иоанном-Павлом II в Familiaris Consortio. А после неудачи Франциск издал энциклику Amoris Laetitia, будто бы противопоставляя ее энциклике польского папы Veritatis Splendor, посвященной нравственной жизни.

Перечисленные канадским священником эпизоды являются симптомами. Но что побуждает в таком случае папу Франциска со скепсисом относиться к своему предшественнику? На наш взгляд, многое, и дело не в одних «спорах по одному богословскому вопросу». Польша — строптивый партнер для Ватикана. Святому престолу пришлось приложить усилия, чтобы Конференция католического епископата в конечном итоге встала на позицию понтифика по вопросу приема в страну беженцев, хотя светская Варшава еще больше укрепилась во мнении, что мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки ей не нужны. Американский католический портал National Catholic Reporter, впрочем, уверен, что Католическая церковь в Польше резко повернула направо и чуть ли не «слилась с правительством «ультраправой» партии «Право и Справедливость» (PiS), что «порочит образ Церкви». Поэтому визит папы неизбежно привлечет внимание к контрасту между его либеральной социальной политикой и интересами польской иерархии. Особенно в ситуации, когда Варшава выстраивает режим «суверенной демократии», а ее критическая риторика в адрес Берлина фактически трансформируется в критику Европейского союза.

И в этом есть определенная заслуга Иоанна-Павла II, который в конце 1970-х — начале 1980-х годов решил расшатать социалистический лагерь с помощью пробуждения в Восточной Европе националистического духа вопреки интернациональной коммунистической идеологии. В этой работе папа Войтыла опирался в том числе на помощь американских спецслужб, сотрудничал с руководством ЦРУ и Совета по национальной безопасности. Ватикану тех времен и Вашингтону удалось осуществить задуманное, но в конечном итоге пробужденный польский национализм сегодня бьет по идее европейской нации и мешает практической деятельности Евросоюза. Более того, смычка епископата и государства провоцирует в Католической церкви в Польше болезнь, обычно присущую православным патриархатам — этнофилетизм. А это означает, что политическая оппозиция правящей PiS автоматически затрагивает и церковные круги, что косвенно бьет по Святому престолу и папе Франциску.

Есть основания предполагать, что в ходе Всемирного дня молодежи понтифика могут попробовать втянуть во внутриполитическую дискуссию в Польше. По версии Доминика Здорта, обозревателя авторитетной варшавской газеты Rzeczpospolita, Франциск хочет «выразить свою обеспокоенность по поводу угроз демократии в нашей стране». Как сообщает Здорт, папа обратился к польским властям с просьбой разрешить ему встретиться с главой Конституционного трибунала Анджеем Жеплиньским, выступающим против судебной реформы, которую проводит «Право и Справедливость». Помимо того, Франциск хотел бы переговорить с лидером уличных антиправительственных протестов Мэттью Киевским. Если это так, Варшаве будет трудно отказать понтифику, поскольку всегда можно будет напомнить о том, как во времена Польской народной республики папа Иоанн-Павел II принимал лидера антикоммунистического движения «Солидарность» Леха Валенсу.

Сценарий, описанный журналистом, конечно, представить трудно. Ватикан в очень редких случаях напрямую вмешивается в политику в какой-либо стране, а если это и делает, то старается вначале получить приглашение от обеих сторон конфликта, ограничивая свое присутствие миссией посредника, выступая за примирение и диалог. Если вдруг нечто подобное произойдет в Кракове, в таком случае Польша окажется в одной компании вместе с Венесуэлой, где президент Мадуро сражается с местной оппозицией. Но и в случае отказа Франциска выйти за рамки собственно церковной программы его пребывания, кто может дать гарантию, что острые вопросы о состоянии польской демократии не начнут задавать журналисты или общественные активисты? Когда несколько лет назад было объявлено, что Польша примет следующие ВДМ, предполагалось, это станет триумфом Варшавы на внешнеполитической сцене. В условиях серьезного раскола в стране, который затронул не только светский варшавский салон, но и перекинулся на клир и паству, пребывание в Польше папы Франциска способно оказаться сильнейшим катализатором непредсказуемых процессов.