Основной политический итог лета на Украине состоит в том, что официальный Киев так и не смог решиться на выполнение Минских соглашений. Причины данного банальны и многократно обсуждались экспертами: нынешняя «официальная» власть в Киеве настолько слаба, что не может взять под контроль незаконные вооруженные формирования, возникшие как следствие незаконного захвата власти в стране. Она настолько слаба, что не может их разоружить и вынуждена включить в состав официальных военных соединений. Слаба настолько, что даже не может вынести в суде приговор бывшему командиру одного из таких вооруженных формирований, так как это может взорвать ситуацию в стране.

Модест Колеров ИА REGNUM Лицом об асфальт

Порошенко не понял, что его способность выполнять Минские соглашения, несмотря ни на что, в том числе несмотря на любое давление внутри страны, является лакмусовой бумагой отношения к нему со стороны мировых элит. Президент, который не может на практике реализовать подписанные его представителем бумаги, никому не интересен, и никто его не будет воспринимать всерьез. Следовательно, если у него нет внешней легитимности, то никто его и не будет удерживать извне, а именно на факторе внешней легитимности со стороны США и ЕС (Германии и Франции) и держался нынешний нелегитимный киевский режим.

Это означает, что Россия сегодня не имеет по украинскому вопросу никаких обязательств перед США и ЕС — это их люди не выполняют договоренности Минска-2, это они не могут обеспечить соблюдение Киевом обязательств. Поэтому на Россию свалить провал Минска-2 сегодня уже нельзя. И Западу, соответственно, надо как-то самому разруливать процесс и делать так, чтобы не потерять лицо. Поэтому это США и ЕС сегодня должны предлагать России варианты выхода из сложившейся ситуации.

То, что власть находится в таком положении спустя два с половиной года после переворота, на самом деле означает приговор такой власти в целом и Порошенко лично, так как не может власть в любой стране мира зависеть от нескольких сотен вооруженных бандитов. Если же она зависит, то властью она является только номинально, в то время как реальная власть в стране принадлежит тем, кто имеет право на применение оружия. И это сегодня явно не Порошенко. Бесценное для формирования нового «украинского» проекта время бездарно растрачено впустую. В результате власть Порошенко сегодня валяется в грязи, а на развалинах Украины готовится последняя для украинской государственности попытка обретения «самостийности». Но поезд уже ушел. И об этом говорит слишком многое.

Стратегия бесконечного затягивания переговоров, о которой так много и с опорой на исторические примеры писали некоторые киевские эксперты и политики, которая приведет к изматыванию России и оказанию на нее повышенного политического давления со стороны Запада, оказалась ошибочной. Основная ее ошибка — в неправильном понимании текущих мировых процессов и расстановки, факторов сил и слабости основных мировых игроков. Все основные предпосылки такой стратегии оказались в последние три месяца жестко биты ходом мировых событий (Брексит, извинения Эрдогана, готовность США не увеличивать в преддверии президентских выборов давление на Россию, а, наоборот, как показали последние 13-часовые переговоры Лаврова и Керри, учитывать ее интересы по всему спектру мировой проблематики).

В результате Киев вместо того, чтобы двигаться вперед, в направлении цивилизованного разрешения гражданского конфликта, бездарно растерял время — основной ресурс любого переворота, и сейчас находится у разбитого корыта. И это понимают все основные политические игроки как на самой Украине, так и за ее пределами.

Что произошло за последние месяцы? Выходом из ЕС Британия, во-первых, нанесла серьезнейший удар по всей политической идеологии нового украинского проекта известного как «евроинтеграция». После того как отцы-основатели ЕС бегут из проекта, а на очереди другие ведущие страны — Франция, Голландия, Италия, Греция, Германия — о какой евроинтеграции может идти речь? Куда идти — в союз, который вот-вот развалится? И это все только для того, чтобы позлить Москву? Конечно, это несерьезно.

Во-вторых, еще более серьезный удар Британия нанесла по финансово-экономическим основаниям евроинтеграции Украины, так как бюджет ЕС после выхода одного из трех основных спонсоров «великого европейского будущего» резко сократился, и его не то что не хватит на Украину, на своих не хватит. И тот европейский политик из стран-доноров, который сегодня своим избирателям на фоне всего творящегося в Европе беспредела скажет, что необходимо затянуть пояса и еще больше выделять средств из национального бюджета на поддержку евроинтеграции, может сразу подавать в отставку, чтобы не нанести еще большего ущерба своей партии. И в этом плане у Киева вообще нет никаких европерспектив, так как никто в Европе не будет платить за этот банкет, даже по требованиям из Вашингтона.

В-третьих, как показали два последних года, тактика удушения России в виде санкций не принесла ее инициаторам абсолютно никаких результатов. Наоборот, сельское хозяйство России за эти годы серьезно прибавило, и производители требуют от отечественного правительства и президента продлить санкции в отношении США и ЕС. Промышленность санкционный режим выдержала, оборонка — прибавила, а рубль даже смог начать отвязываться от цен на нефть. То есть экономически Россия выстояла, а политически за эти два года сделала такой шаг к восстановлению имперского величия, который в начале нулевых никто и представить себе не мог.

В-четвертых, МВФ не торопится предоставлять Украине новые кредиты и, судя по всему, формирует сейчас надлежащую базу для того, чтобы иметь законный предлог вообще в финансовой помощи Киеву отказать. Сначала директор МВФ Кристин Лагард сказала, что для получения дальнейших кредитных траншей МВФ Киеву необходимо урегулировать вопросы со всеми кредиторами (соответственно, и с Россией). А на днях МВФ обвинил Украину в незаконном выпуске фиктивных ценных бумаг. То есть Киев лишается внешней легитимной финансовой поддержки.

В-пятых, совсем неожиданный удар под дых всему киевскому политическому и идеологическому бомонду нанес сразу после Brexit Эрдоган, который очень быстро оценил принципиально новую геополитическую ситуацию, сложившуюся в мире, и принес свои извинения Владимиру Путину за сбитый российский самолет. Можно по-разному относиться к Эрдогану, но то, что этот шаг потребовал от него очень серьезных усилий, — сомнений не вызывает. Готов ли к такому шагу и соответствующим репутационным издержкам Порошенко? Нет, если бы был готов, давно бы размазал всю необандеровскую шушеру по углам, а так — это они его держат как зиц-председателя.

И в-шестых, режим санкций, под который Россия попала из-за американского противодействия, скорее всего, закончится зимой 2017 года. Соответственно, возникает еще больший вопрос среди украинцев — а ради чего тогда все затевалось, ради чего разрушена промышленность, сельское хозяйство, ради чего народ повсеместно впал в нищету, погибло столько людей по обе стороны фронта, чтобы потом просто так взять и сказать — ну, не получилось?

То есть по итогу двух последних лет Россия серьезно усилилась, а Украина серьезно ослабла, что делает риторическим вопрос о том, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий. Понимают это все и в Киеве. Соответственно, на сегодня все ложное многообразие сценариев дальнейшего развития Украины схлопнулось до двух, а реально — до одного сценария вооруженного переворота. Только в двух его спецификациях — либо сначала попытка силовым способом решить вопрос с ЛНР и ДНР и потом, после очередного поражения, переворот, либо сразу переворот по сугубо внутренним (политическим или экономическим) причинам, когда будет уже не до разборок с ЛНР и ДНР. О том, что именно так сегодня выглядит будущее Украины, говорит слишком многое.

Например, на днях один из депутатов блока Петра Порошенко высказался в пользу введения военного положения. Понятно, что сделано это в виде вброса, чтобы посмотреть реакцию других политических игроков, а также подготовить психологически население. Но одновременно этот вброс говорит о тех кулуарных дискуссиях в команде Порошенко, которые не выплескиваются в открытом виде на публику. То есть ухудшение ситуации в стране до того уровня, когда возможно будет ввести военное положение, в том числе и для того, чтобы не допустить досрочных перевыборов в Раду, не просто рассматривается, а считается одним из наиболее вероятных вариантов развития событий. А такое может быть в одном из двух случаев — военного мятежа или военного поражения в Донбассе.

Как отмечают эксперты, «к введению военного положения располагает, скорее всего, даже не жаркая обстановка в Донбассе, а страх перед происходящим внутри «незалежной», правительство Порошенко опасается государственного переворота, подобного турецкому, введение особого режима поможет подольше продержаться у власти и не допустить нового «майдана». Остаётся дождаться 1 августа, именно на начало августа планируется введение положения в стране, вот тогда и станет понятно, какие планы у Киева и его хозяев из Белого дома. Будет ли это начало нового витка войны или попытка усмирить недовольство населения, пока неясно, но что-то определённо готовится. Хунта чувствует, что теряет контроль над ситуацией, поэтому пойдёт на всё что угодно, так как потеря власти для кровавого режима — это самое страшное».

В Киеве понимают и текущие международные тенденции: «На востоке идет эскалация конфликта, и только вчера погибло 7 украинских военных. К Киеву движется Крестный ход УПЦ МП, который также вызывает резонанс в обществе и может закончиться кровопролитием. Ситуация в экономике удручающая, что усиливает социальную напряженность и конфликт интересов между группами влияния. Ряд парламентских партий (прежде всего, «Батькивщина», «Оппоблок» и Ляшко) раскачивают ситуацию на досрочные перевыборы в Верховную раду, рассчитывая изменить баланс сил в свою пользу.

На Западе чувствуется усталость от Украины, и мы видим, как начинается сворачиваться помощь, а Вашингтон, Берлин и Париж давят на Киев, проталкивая Минск-2. Из программы Республиканской партии США под давлением Трампа убирают пункт о предоставления летального оружия Украине. Все это ослабляет позиции президента Порошенко и правительства Гройсмана. Украина входит в мощнейшую полосу турбулентности, которая начнет усиливаться к осени. Я напомню, что Януковича выгнали, прежде всего, потому, что он допустил ситуацию, когда в центре Киева системно применялось насилие относительно невинных граждан. Очевидно, что действующий президент сегодня оказался перед таким же вызовом. «Черный лебедь» вновь пришел на Украину».

Но гораздо более знаковым явлением, очень хорошо говорящим о реальных настроениях в Киеве, стали последние заявления часто мелькающего на российских телеэкранах украинского политолога Вадима Карасева: «Несмотря на усилия президентской команды, страна медленно, но уверенно вползает в системный общественно-политический кризис. Почему? Можно здесь приводить много примеров, но главная причина этого кризиса, которая нас ждет осенью, в том, что изжила себя политическая система. Политический режим, который на Украине появился летом 2014 года и который можно назвать «режим ни войны ни, мира», изжил себя. Все. Ресурса такого петляния, внутриполитического, внешнеполитического, балансирования между войной и миром, откладывание реализации Минских соглашений и вообще непонимание того, что делать дальше, когда в 2017 году санкции снимут или ослабят, нет.

В общем, нужна новая восточная политика. А разве не так? Эрдоган почему-то написал письмо. Написал письмо. Но он пошел на это и ничего, корона не упала? Не упала. Значит и нам придется тоже как-то это делать. Или это сделают новые люди. Это тоже надо понимать. Мир меняется очень быстро. Это как в калейдоскопе — раз, и картинка другая. И тогда новые люди вынуждены будут заниматься новой внешней политикой. Как западной, так и восточной.

Вопрос Brexit и референдум в Голландии очень важный, потому что когда мы взяли Запад в качестве точки опоры… для нынешнего режима Запад — это точка опоры, и если Запад начинает размагничиваться, расслабляться, рассыпаться, становиться диффузным, то понятно, что эта точка опоры становится болотом. А другой точки опоры нет. Нет ни внутренней. К России? Кстати, а они уже не примут двухвекторность, чтобы вы знали. Об этом забудьте. Или вы НАШИ, и вы в стороне. Вот так сейчас там ставят вопрос».

И, наконец, главное: «Политика власти полностью связала себя с внешнеполитическим фактором, с прогнозом на то, что Россия будет разваливаться, а мы нет, что Запад будет постоянно давить на Россию, и война между Западом и Россией — это на сто лет».

Собственно говоря, это финал. Карасев, при всех интеллигибельных нюансах его личности, человек в Киеве не последний, и человек далеко не глупый. Все, что он сказал, а тем более с учетом того вида с которым это было сказано, означает интеллектуальную капитуляцию. Что это означает. Что часть киевской элиты приняла поражение проекта Майдан как данность, как факт. Они видят, что Запад бросил не то что Украину, а Турцию; Евросоюз расколот внутри себя и из-за Украины он не то что не будет воевать с Россией, санкции не будет продлевать. Игра проиграна и надолго. Украина остается в российской зоне влияния. И с этим надо что-то делать, опять затевать песни про славянское братство и про то, что «дай, хозяюшка, воды попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде». То есть опять вернуться в домайданный период и снова подсесть на российские дотации.

С этим, естественно, спорит «правый фланг», готовый биться до последнего украинца за ложно понятые идеалы истории, совести, нации, чести и смысла жизни. Столкновение этих сил неизбежно, так как слишком выросло давление внутри «киевского котла» и сбросить его, даже начав очередное обострение в Донбассе, уже не получится. Режим киевской хунты вошел в стадию самоликвидации. И здесь любые внешние припарки легитимности будут бесполезны — фашиствующих правых никто не признает, но Украина надолго погрузится в состояние «Дикого поля»:

«Когда закончатся запасы на складах дистрибьюторов — продукты подорожают в десятки раз. Границы с Россией — «дороги жизни», благодаря которой выжили, например, мы, у вас за исключением пары областей — не будет. Квартира без водоснабжения и электропитания перестает быть пригодным для жизни местом суток через трое летом, и через несколько часов — зимой. Это также имейте в виду. Очень не лишним будет почитать литературу по выживанию в экстремальных условиях, в условиях гражданских войн и других вооруженных конфликтов. Только нормальную, составленную грамотными инструкторами. Правда, самый первый пункт любой подобной книги гласит — если есть хоть малая возможность относительно безопасно покинуть территорию, особенно перед началом конфликта, — даже не раздумывайте, действуйте, время ограниченно».

***

И тут, конечно, опять возникает главный вопрос — вопрос о нашей российской силе и слабости. Позволим ли снова за российский счет «банковать на Банковой», поднимая украинский трезубец и финансируя русофобские силы внутри страны за наш же счет, или сможем жестко поставить вопрос о том, что будет и как, в том числе и прежде всего, в национально-культурной сфере, преодолевая этот глубоко враждебный и опасный раскол внутри русского народа на какие-то там ветви.

Как показал горький опыт последних лет, финансы, экономика, политика и даже военные аспекты всегда будут вторичны по отношению к национально-культурной идентичности. Нынешний раскол и, по сути, война русского народа с самим собой на Украине явилась следствием глубоко ошибочной, катастрофически ошибочной национальной большевистской политики в СССР, следствием которой и стал распад страны по национальному делению. Было бы другое устройство — может быть, страна и распалась бы, не исключено, но Россия была бы сегодня не в нынешних границах, что, кстати, не главное, а в другом национально-идентичностном качестве, что гораздо важнее.