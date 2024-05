15 июля было совершено разбойное нападение на инкассаторскую машину в Запорожской области. Стоило было бы, наверное, добавить: очередное нападение. Инкассаторы всегда и везде находились в зоне повышенного риска, в Украине в последние годы нападения на них стали совершаться с завидной регулярностью. Речь, однако, сейчас не об этом. В данном случае повезло и запорожским инкассаторам, и правоохранителям. Первые не пострадали, вторым удалось сорвать замыслы нападавших, уничтожив одного из них, смертельно ранив другого и задержав остальных. И вот тут началось самое интересное: интерпретация события и для широкой публики, и, так сказать, для служебного пользования. Едва ли не первое, что счел необходимым сказать председатель СБУ В. Грицак, доводя до журналистов информацию о происшествии, это обратить внимание на то, что один из преступников в прошлом был гражданином России, другой сохранял российское гражданство в момент нападения. «Это важно», — с глубокомысленным видом произнес доблестный защитник госбезопасности. Правда, от развития темы и от объяснений, почему важно, кому важно, генерал воздержался. Видимо, был совершенно уверен в том, что намек будет понят, оценен, подхвачен, и что, пока суть да дело, очередная порция информационной лапши о столь милом лично ему и его ведомству «российском следе» повиснет на ушах доверчивых украинцев.

