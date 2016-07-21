15 июля было совершено разбойное нападение на инкассаторскую машину в Запорожской области. Стоило было бы, наверное, добавить: очередное нападение. Инкассаторы всегда и везде находились в зоне повышенного риска, в Украине в последние годы нападения на них стали совершаться с завидной регулярностью. Речь, однако, сейчас не об этом. В данном случае повезло и запорожским инкассаторам, и правоохранителям. Первые не пострадали, вторым удалось сорвать замыслы нападавших, уничтожив одного из них, смертельно ранив другого и задержав остальных. И вот тут началось самое интересное: интерпретация события и для широкой публики, и, так сказать, для служебного пользования. Едва ли не первое, что счел необходимым сказать председатель СБУ В. Грицак, доводя до журналистов информацию о происшествии, это обратить внимание на то, что один из преступников в прошлом был гражданином России, другой сохранял российское гражданство в момент нападения. «Это важно», — с глубокомысленным видом произнес доблестный защитник госбезопасности. Правда, от развития темы и от объяснений, почему важно, кому важно, генерал воздержался. Видимо, был совершенно уверен в том, что намек будет понят, оценен, подхвачен, и что, пока суть да дело, очередная порция информационной лапши о столь милом лично ему и его ведомству «российском следе» повиснет на ушах доверчивых украинцев.

Андрей Колеров. The Art of Self Destruction, 2000-е

Поначалу так и произошло. Для кое-кого из журналистов даже такого откровенно голословного обвинения оказалось вполне достаточно для того, чтобы приписать нападение «агентам Кремля». Почему в редакциях ряда патриотических СМИ решили поверить СБУ на слово, что нападали именно они — «агенты», вопрос в сегодняшних украинских реалиях излишний. Кто же еще? Кто еще совершает все возможные и невозможные злодеяния в Украине, кроме кремлевских наемников? Очень скоро, однако, выяснилось, что к преступлению причастны бойцы полка «Азов», элиты добровольческих подразделений, личного детища министра внутренних дел А. Авакова (его, кстати сказать, ни в Киеве, ни в стране в момент проведения спецоперации против его «орлов» не было, улетел в отпуск; и «это важно»). Ситуация приняла небанальный оборот, получив непредвиденное развитие. Стало ясно, что пенять на Москву патриотам нечего и незачем, что лучше им, как призывал И. Крылов, «на себя, кума, оборотиться».

Дальше — больше. Направить общественное мнение по указанному В. Грицаком заведомо ложному российскому следу не удалось. Было установлено, что все члены банды ушли в криминал, имея за спиной спецподготовку, опыт боев на Донбассе, в которых участвовали буквально с первых дней «АТО», переместившись туда чуть ли не прямиком с «майдана». Оказалось, что на счету «азовцев», совершивших разбойное нападение 15 июля, еще, как минимум, десять эпизодов разного рода преступных действий, включая ограбления отделений ряда банков в той же Запорожской и соседних областях. Бескорыстные защитники родины явились публике в совсем ином, куда менее привлекательном обличье — кровавых бандитов, злостных нарушителей закона, цинично использовавших вывеску добровольческого движения и полка «Азов» для осуществления преступной деятельности, причем систематической и регулярной. Герои стали злодеями. «Добробаты» обернулись самыми настоящими «добробандами», дав повод предположить, что всплеск преступности в Украине после «майдана» в немалой степени связан именно с ними и с их членами. И что налеты на банковские учреждения и инкассаторов далеко не единственное их — «добробатов"-"добробанд» — криминальное применение, что занимаются они всем, чем только можно, от мелких бытовых краж и ограблений до похищения людей с требованием выкупа и заказных убийств.

«Страну накрыло цунами рейдерских захватов, — писало не так давно одно из киевских электронных изданий. — Идет массовый передел собственности. Под угрозой — знаковые предприятия, известные бренды, лидеры своей отрасли». В первых рядах рейдерских бригад люди в камуфляжах и балаклавах. Как минимум, каждый второй из них успел побывать в «АТО» в составе какого-то добровольческого батальона или же «аффилированных» с каким-нибудь из них незаконных вооруженных формирований или «гражданских корпусов», как в случае «Азова». Власти ни на местах, ни в центре на действия рейдеров не реагируют вовсе или же отправляют пострадавших в суды. Последние же в большинстве случаев становятся на сторону не обиженных, а их обидчиков, как это, к примеру, случилось в истории с Хорольским комбинатом детского питания на Полтавщине. Предприятие было захвачено еще в октябре 2015 года и до сих пор так и не возвращено законным владельцам.

«Депутаты-комбаты и люди в камуфляже теперь если не выше закона, то по заказу способны парализовать действие любого закона», — это цитата из последнего материала П. Шеремета, размещенного на «Украинской правде» за три дня до его трагической гибели. Заметьте: эти слова написал человек, не скрывавший искренних симпатий ни к «майдану», ни к «майданным» идее и власти, ни к добровольческому движению и его лидерам. Да, способны, еще как способны! Не только парализовать действие закона, но и преступить его, не обращая внимания ни на что и ни на кого.

Очередной информационный «камень» в огород России, заготовленный в СБУ, должен был, просто обязан был взорваться, но не взорвался. Выстрел получился холостым. Принадлежность преступников к полку «Азов» оказалась куда важнее и значимее российского гражданства двоих из них. Издания, взявшиеся было с полуоборота клеймить Россию, как воды в рот набрали. Зато во многих других бурным потоком полились материалы, раскрывающие истинную — криминальную, глубоко антиобщественную — сущность добровольческих батальонов и их отдельных представителей. Нападение на инкассаторов в Запорожской области (которое, как выяснилось, было инсценировано СБУ для того, чтобы заманить банду и, наконец, нейтрализовать ее) было представлено не как отдельный, частный случай, а как один из эпизодов огромного массива разного рода преступлений и злодеяний, совершенных и совершаемых «добробатами». Добровольческий криминал едва ли не впервые со времен «майдана» и первых шагов добровольческого движения предстал как социальное явление, которое уже нельзя не замечать, и с которым надо бороться. СБУ и В. Грицак свое слово по этому поводу сказали. Сопроводив его, кстати сказать, делом в виде спецоперации по обезвреживанию банды «азовцев». Многие в Киеве замерли в ожидании того, что скажет или по старой привычке напишет в «Фейсбук» А.Аваков. От его реакции будет зависеть многое. Если министр внутренних дел решит не искать компромисс, а мстить председателю Службы государственной безопасности, Украину ждет открытое столкновение силовых ведомств, всплеск дестабилизации и даже, возможно, поход «добробатов» на Киев.

…20 июля журналист П. Шеремет, посмевший, назвав вещи своими именами, открыто выступить против произвола «депутатов-комбатов», погиб от взрыва бомбы, заложенной под днище его машины. …21 июля около одиннадцати часов утра было совершено нападение на инкассаторскую машину на Харьковщине. На сей раз, в отличие от нападения 15 июля, удачное для грабителей, которым удалось завладеть деньгами и скрыться.