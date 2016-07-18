



Флаг Турции

Несмотря на то, что после «переворота» в Турции, начавшегося в 22.00 15 июля и закончившегося в 5 утра 16 июля, то есть длившегося всего семь часов (!) — ГКЧП и то дольше — не прошло и трех дней, подавляющее большинство оценок экспертов и специалистов по Турции сводится к тому, что «переворот» в Стамбуле и Анкаре был спецоперацией самого Эрдогана (подобно ГКЧП) с целью окончательной зачистки прозападного военно-политического лобби в руководстве страны и концентрации власти в одних руках.

Например, об этом пишет Ариф Асалыоглу: «Многие специалисты задались вопросом, а не были ли трехчасовые действия небольшой группы в ночь на 16 июля (похожие на переворот) инсценированы правительством накануне Военного совета, намеченного на август и всегда несущего важные изменения в армии. Поскольку произошедшее не было похоже на предыдущие перевороты в Турции. Во время прошлых переворотов сначала нейтрализовались государственные лидеры, затем захватывались парламент, совет министров, государственные телеканалы, и постепенно вся система привязывалась к армии.

В этот раз же, сразу после попытки переворота, объявленной после приемов в большей мере по привлечению внимания людей и созданию шума, а именно после перекрытия проезда через мосты в ночное время, премьер-министр и некоторые должностные лица в унисон выступали с разъяснениями, что делает это действо не очень-то и похожим на переворот. По государственному телеканалу TRT в прямом эфире передали новость о попытке «переворота». Прозвучал призыв к народу выйти на площади и осудить эти действия. Примечательно, что ночью прозвучали призывы имамов выйти на улицы и осудить происходящее, словно азан перед вечерней молитвой. В действе под названием «переворот» в качестве военной техники было использовано всего 2 вертолета, 7 танков, 2 военных самолета и 350 военных. По-вашему, вершится ли переворот с таким количеством средств?».

Поэтому, скорее всего, дело обстояло следующим образом: с целью реализации поставленных Эрдоганом задач по укреплению режима личной власти разведка Турции (МИТ) разработала наиболее неадекватных и доверчивых полковников-патриотов, который смогли аккумулировать силовой потенциал всего в несколько танков, БМП и вертолетов плюс личного состава в несколько сотен человек, при этом, не решив ни одной задачи настоящего переворота (как при ГКЧП), чего не было при предыдущих военных переворотах в Турции, когда все было, как по учебнику. Слабая подготовка, как следствие — провал спецоперации, и последующие несоразмерные репрессии (арестовано уже более 6 тысяч человек, из них более 1,5 тысяч военных, более 600 судей) говорит о том, что это была капитальная подстава Эрдогана для решения вышеописанных целей.

Как отмечает блогер chipstone, «действия претендентов на власть в пятницу вечером и последующей ночью были чем угодно, только не попыткой совершить настоящий переворот. Так власть не захватывают. С формальной точки зрения ход событий явился настолько точной копией московских событий 1991-го года, что невольно закрадывается мысль, что в обоих случаях если не один режиссер, то уж точно обе группы изучали один учебник на тему «как стать посмешищем, устраивая попытку госпереворота». Причем у нашего ГКЧП шансов на успех было куда больше».

Что касается версии о том, что заговорщики пошли на неподготовленный переворот, то она также полностью укладывается в версию «фарса», так как сказать военным заговорщикам о том, что Эрдоган в курсе переворота мог тот же офицер разведки, который и был с ними на связи от руководства МИТ. Поэтому в перевороте не участвовали и высшие чины армии — они понимали, судя по подходам к ним, что это западня (люди не из их круга), поэтому и дистанцировались от происходящего, насколько это было возможно. Что касается того, что сейчас турецкие власти начнут их подписывать под это дело, так это сомнений не вызывает никаких — мало ли кто по пьяному делу в бане или с любовницей мог критиковать Эрдогана из военного и судейского корпуса? Да, думаю, каждый второй, если не первый. Но означает ли это, что они были готовы бросить свою весьма уютную, богатую и размеренную жизнь, и поставить все на карту?

Поэтому не соглашусь с версией Андрея Ваджры, что произошедшее было попыткой американцев сместить Эрдогана: «Лично у меня нет никакого сомнения в том, что попытка госпереворота в Турции — дело рук американцев. Эрдоган окончательно вышел из-под контроля США. Перестал быть форпостом американских интересов в регионе. Последний его грех — перемирие с Россией. Именно поэтому Вашингтон решил его убрать руками военных. Так уже в Турции бывало не раз. Однако, судя по всему, на этот раз не получилось. Попытка государственного переворота в Турции — очередной мощнейший внешнеполитический провал Соединённых Штатов за последние несколько лет».

Дело в том, что, судя по 13-часовым переговорам Керри с Лавровым, американская «партия мира» сама хочет заключить перемирие с Россией. Поэтому она, естественно, не будет против того, чтобы и ее сателлит заключил аналогичный договор. В пользу этой версии говорит и то, что Обама выступил с поддержкой извинений Эрдогана в адрес России и примирения Эрдогана и Путина. А вот Хиллари Клинтон, на которую Эрдоган и ориентировался при решении вопроса — сбивать или нет русский самолет, проиграла. Да и в целом, мне представляется большой методологической ошибкой, и не только уважаемого Андрея Ваджры, продолжать писать о том, что США едины — это уже давно не так. Внутри США разбиты на два больших клана, которые воюют друг с другом не на жизнь, а на смерть, и отголоски этой войны мы и видим по всему миру — Ницца, Стамбул, Брюссель, Париж, Алма-Ата, Ереван и т.д. И непонимание этой методологической ошибки автоматически приводит к неверным выводам, что мы и наблюдаем в данном случае.

Если бы американцы хотели убрать Эрдогана, они бы сделали это более тонко — так, как у большинства лидеров Латинской Америки, только в быстротекущей форме, и никаких проблем. Все чисто, и никаких ненужных эксцессов и замарывания их основной силы в регионе (турецкой армии) в попытке антиконституционного мятежа. Поэтому никакого контроля американцы над Турцией не потеряли. Эту игру — против США — также затеял сам Эрдоган, чтобы добиться выдачи из США своего главного и единственного политического конкурента Гюлена, на что США, естественно, никогда не пойдут. С чем можно согласиться, с тем, что для России данная авантюра Эрдогана выгодна, так как ставит турецкого лидера в еще большую зависимость от поддержки России. Но об этом мы поговорим позже.

Соглашусь с мнением Александра Запольскиса, что победа Эрдогана пиррова: «победив путчистов, Эрдоган еще больше загнал себя и страну на путь уже не оставляющий иного выбора, кроме территориального распада в результате религиозной гражданской войны. Он будет вынужден еще больше укреплять режим личной власти, что невозможно без наращивания темпов разрушения светских основ государства, тем самым усиливая исламских радикалов. И когда все посыплется, а это уже совершенно точно стало лишь вопросом времени, бежать ему станет фактически некуда. Победа оказалась пирровой».

Действительно, несмотря на вынужденное примирение с Россией, происходящее в Турции говорит о том, что Эрдоган делает все более и более экстравагантные шаги для реализации своих политических амбиций, не понимая, что все его тактические «победы» последнего времени — сирийская авантюра, развязывание гражданской войны с курдами, теракты в городах Турции, сейчас фарс с попыткой военного переворота, ухудшение отношений с Израилем, Россией, потом Германией и Евросоюзом, сейчас с США — загоняют страну в такую «скрутку», что выйти оттуда она сможет только разорванной.

Об этом пишет и Ростислав Ищенко: «Для Турции и Эрдогана не только ничего ещё не кончилось, но, возможно, даже не началось. Попытка переворота свидетельствует о серьезной оппозиции Эрдогану в обществе и в вооруженных силах. Поэтому задача турецкого лидера и его сторонников заключается не только в том, чтобы подавить путч, но и в том, чтобы не допустить постепенного перерастания вызвавших его процессов в гражданскую войну. Турция балансирует на ее грани. Попытка переворота дестабилизировала ситуацию. Это отразится на экономике, которая и так пребывает не в блестящем состоянии.

В свою очередь, экономические проблемы отразятся на социальной сфере. Снижение уровня жизни вызовет рост недовольства правительством, а авторитарные методы Эрдогана и его сторонников почти не оставляют пространства для компромисса. Кроме того, репрессии против путчистов, их сторонников и подозреваемых в недостаточной лояльности режиму ослабят армию. В целом, можно констатировать, что легитимная власть Турции попыткой переворота ослаблена, а существующие проблемы, в том числе и те, которые вызвали путч, не только никуда не делись, но обострились. Причём их разрешение в обозримый промежуток времени не представляется возможным. Угроза полномасштабной гражданской войны в Турции обострилась».

Т.е. достигая сугубо свои тактические персональные цели, Эрдоган жертвует и ставит под угрозу стратегические перспективы всей страны. Об этом пишет и блогер chipstone: «Сейчас Эрдоган радостно скачет, как малолетний пацан, получивший в подарок давно желанную игрушку. Он получил индульгенцию на короткое время сделать со страной и любой ее элитой все, что захочет. И судя по сообщениям, он этим уже активно пользуется. По крайней мере массовая зачистка идет не только среди военных, но и среди гражданских органов власти.

В первую очередь устраняются люди — когда-то учителя Эрдогана, потом друга и соратника, а потом конкурента и, наконец, врага Гюлена. И если в военной среде это чистка армии в первую очередь от остатков кемалистов, то в лице сторонников Гюлена устраняются альтернативные видения развития исламизма в Турции. В итоге Эрдоган становится монополистом в государственной идеологии и ее трактовке. То есть в тактическом плане он безусловно победил. И победил с разгромным счетом. А вот в долгосрочном плане все куда хуже и неоднозначно.

Во-первых, провал компетентности управления во всех сферах неизбежен. Как ни крути, но чистят именно элиту. И на освободившиеся места, что в армии, что на гражданке выдвинутся люди с меньшим опытом, большими материальными претензиями (ибо наконец добрались до возможности), менее связанные друг с другом неформальными связями. Провал управления неизбежно вызовет массу убытков в бизнесе любого рода, что не добавит Эрдогану популярности на любом уровне.

Во-вторых, сколько бы сегодня не поймали и не осудили заговорщиков, дальше их будет больше, а не меньше. Ибо те, кто сегодня придут на освободившиеся места, будут прекрасно помнить о судьбе предшественников. И явно не захотят таковой самим себе. Следовательно, будут всячески искать возможность этого избежать, то есть устранить угрозу. Страх один из наиболее мощных объединяющих стимулов.

В-третьих, поскольку заказчик переворота явно на Западе, то волей-неволей Эрдоган будет стремиться обезопасить себя от повторов через союзы (пусть временными и ненадежными) с теми, кто Западу оппонирует. Воспользоваться этим можно и нужно, хотя скрещенные пальцы за спиной держать обязательно».

Такое трудно прогнозируемое и, мягко говоря, экстравагантное поведение Эрдогана является серьезной проблемой политической элиты Турции. Поэтому нанеся после фарса с переворотом очередной серьезный удар по армии, Эрдоган не улучшил свои позиции внутри страны, а серьезно их ухудшил и восстановил против себя тех, кто раньше занимал нейтральную позицию. Следовательно, теперь Эрдогану надо опасаться не военного переворота, а элементарного покушения на себя, которое сможет организовать уже не подготовленная МИТ группа политических лохов, а любой более-менее грамотный одиночка. А это является гораздо более серьезной угрозой. Тем более, если разработка этой операции будет вестись его любимой МИТ, которая, в принципе, уже реализовала все главные задачи по развалу Турции в интересах третьей стороны.

В этой связи не соглашусь с Ростиславом Ищенко в той части, что «для России это — плохие новости. Каков бы ни был Эрдоган — он является легитимным главой Турции. К тому же, это сильный харизматичный лидер, способный принимать жёсткие и неординарные решения. В условиях общей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, погрузившей в состояние распада или полураспада значительную часть местных государств, целостная стабильная Турция (даже не вполне дружественная) отвечала интересам России значительно больше, чем зона анархии на южных границах. Турция сегодня — естественный барьер между Россией и многочисленными исламистами».

Во-первых, если бы произошел реальный военный переворот, Эрдогана бы уже не было в качестве президента, а на турецком троне сидел другой султан — с погонами, и весь Запад и Россия уже бы признали его легитимность. Я думаю, никто с этим спорить не будет. И светский военный режим в Турции гораздо больше отвечал бы национальным интересам России, чем исламистско-игиловский режим Эрдогана.

Во-вторых, Эрдоган не принимает сильные и неординарные решения (напомню о сбитом российском бомбардировщике). Он принимает слабые и эмоциональные решения, ведущие как к краху его как политика, так и Турции как страны в нынешнем территориальном и политическом виде.

В-третьих, сильная исламистская Турция, а именно такую Турцию строил Эрдоган последние годы, никогда не будет отвечать интересам России. Интересам России отвечает небольшая светская Турция с небольшой, а не второй по численности в НАТО армией на южных рубежах России, без не принадлежащих ей земель Курдистана и Армении. И именно светская Турция под контролем светского военного режима, находящаяся в состоянии мира и дружбы с Арменией и Курдистаном будет гораздо лучшим барьером против исламистов, чем Турция эрдогановская. Тем более, что с юга будет стабильная светская Сирия во главе с Башаром Асадом.

В-четвертых, своими последними политическими авантюрами Эрдоган надолго лишил Турцию шанса стать одним из коридоров китайского Шелкового пути. Никто не будет осуществлять многомиллиардные инвестиции в страну, которая вот-вот распадется, и надо будет заново утрясать вопросы собственности. Это еще в том случае, если не будет уничтожена инфраструктура Шелкового пути в результате гражданской войны.

В-пятых, Эрдоган уже никогда не будет доверять США: «Необходимо понимать психологию такого восточного сатрапа, каким является турецкий президент. Прежде всего, он рассматривает всё происшедшее, как крайне предательскую акцию, направленную прежде всего — против него лично. Во-вторых, в полном соответствии с восточной моралью, Эрдоган затаит лютую ненависть к предателям и будет ждать первого удобного случая для мести. В-третьих, что является самым негативным сценарием, теперь, разочаровавшись в союзниках на Западе, Эрдоган ещё более сдвинется в сторону радикального Ислама». Соответственно, произошел и разрыв прежних отношений Турции и НАТО.

В-шестых, у Эрдогана остается только одна политическая стратегия действий внутри страны — политические репрессии, но это никогда не было долгосрочной позитивной стратегией развития. Как пишет Станислав Тарасов, «хотя власти в Анкаре заявляют о «рождении новой Турецкой Республики», по Эрдогану нанесен серьезный политический удар, и укреплять в дальнейшем свою власть он будет только, используя механизм политических репрессий под предлогом «очищения армии и общества от гюленизма». В любой иной ситуации он мог бы достигнуть поставленной цели — ввести президентскую систему правления, но вооруженные силы страны ослаблены, что может усилить процессы по развалу страны или поставить ее в один ряд с Ираком и Сирией. Если Эрдоган этого не остановит, рано или поздно его все-таки снесут.

Фактом остается и то, что по авторитету Эрдогана и возглавляемой им Партии справедливости и развития нанесен сильнейший политический удар. Военных переворотов в Турции не было много лет. Эрдоган такой переворот спровоцировал и, подорвав престиж страны на международной арене, выводя на баррикады вооруженного противостояния не только разные слои общества, перечеркнул шансы на мирный диалог с курдами, от поведения и действий которых сегодня зависит в Турции очень многое. Турции после усиления курдов в Сирии на следующем этапе неизбежно придется решать эту проблему уже у себя, но не по своему сценарию».

В свете вышеизложенного, фарс с переворотом говорит о том, что Эрдоган собственноручно доел остатки своего политического авторитета. Он больше не воспринимается как серьезный политический игрок. И, несмотря на то, что все основные мировые политические игроки спустя некоторое время весьма скупо поздравили его с подавлением мятежа, можно не сомневаться, что с еще большей радостью все поздравили бы новое политическое руководство Турции. Соответственно, рано или поздно это поймет и политическая элита Турции и начнет искать себе нового политического лидера. Пока же Эрдоган будет активно пиариться и представлять дело таким образом, что он успешно «разрулил» все вопросы. На самом деле, все далеко не так.

Соответственно, Москва будет учитывать открывающиеся при падении неоосманского проекта Турции политические перспективы. Скорее всего, об этом также шла речь в ходе последнего визита госсекретаря Керри в Москву.