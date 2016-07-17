Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 10 — 16 июля стали: папа Франциск и патриарх Кирилл соболезнуют пострадавшим от теракта в Ницце; реальное осознание угрозы со стороны ДАИШ нам еще только предстоит; маронитский патриарх Бешара Раи попросил о помощи Францию; Палата представителей Конгресса США приняла Акт о защите совести; католические епископы Шотландии призвали британское правительство избавиться от ядерного оружия; украинские униаты назвали требование Сената Польши провозгласить Волынскую резню геноцидом поляков «глубоко аморальным» и другое.

mospat.ru

Неудавшаяся попытка военного переворота в Турции и террористический акт во французской городе Ницца — в центре внимания католической прессы.

Политическая и общественная обстановка в Турции ухудшается, в стране растет напряженность из-за очагов боевых действий, поразивших Ближний Восток, и этот огонь может распространиться. С таким комментарием выступил в эфире Radio Vaticana (Ватикан) апостольский викарий в Анатолии Паоло Биццети. Монсеньор подчеркнул, что противостояние становится все более жестким как среди сторонников решительного секуляризма, например, военных, так и среди тех, кто настаивает на большей исламизации турецкого общества. Биццети отметил, что подлинные масштабы этой борьбы понять сложно, поэтому необходима большая осторожность. В последнее время в Турции произошел ряд кровавых событий, что, несомненно, говорит о напряженности внутри страны. Несмотря на это, подавляющее большинство людей настроены мирно и живут в спокойствии, хотя нет никаких сомнений, что в последнее время все чаще реализуется политика ненависти и противостояния, и, по словам прелата, в какой-то момент это может привести к большему возгоранию. Апостольский викарий в Анатолии выразил уверенность, что единственным мудрым решением будет «не повышать тон и сохранить то немногое спокойствие, которое осталось, чтобы понять настоящие причины случившегося: восстание — даже если пока не известно о его реальных масштабах — безусловно, является симптомом серьезной болезни. Таким образом, нужно постараться понять причины этого недуга».

«В течение ночи имамы через короткие промежутки времени начали транслировать через динамики мечетей, помимо молитв, призыв выйти на улицы, чтобы продемонстрировать свою поддержку правительству и президенту Реджепу Эрдогану», — заявил в интервью Agenzia Fides (Ватикан) отец Паоло Пульезе, который несет свою пастырскую службу в католическом приходе Антакьи, древней Антиохии-на-Оронте, где жили святые апостолы Петр и Павел, Лука и Варнава, и где впервые ученики Иисуса были названы христианами. Сведения из Антакьи, столицы провинции Хатай, которая граничит с Сирией, совпадают с донесениями из небольших турецких городов, где прошли демонстрации против попытки переворота, осуществленной некоторыми подразделениями Вооруженных сил Турции поздно вечером в пятницу, 15 июля. Даже в Антакьи значительная часть населения вышла на центральные улицы, скандируя лозунги. Сейчас все успокоилось. Всем известно, что Эрдоган овладел ситуацией, люди ждут, как будет развиваться эта история и каковы будут последствия неудавшегося путча. Тем временем, как дали понять источники агентства в Константинопольском патриархате, патриарх Варфоломей в настоящее время находится за границей. Он направил послание пастве — клирикам и мирянам — наставляя их в том, как вести себя.

Константинопольский патриарх Варфоломей покинул страну за несколько часов до начала военного переворота в ночь с пятницы на субботу, передает Kath.net (Линц, Австрия). Он вылетел одним из последних рейсов из аэропорта Ататюрк в Стамбуле до того, как здание заблокировали путчисты. Варфоломей направился в Словению с паломнической поездкой, однако нет свидетельств тому, что этот визит планировался заранее. Скорее всего, патриарх был предупрежден о том, что в скором времени вспыхнет восстание армейских частей против президента Эрдогана. После того, как турецкое правительство объявило о провале переворота, наблюдатели прогнозируют, что ответный удар может также затронуть и Константинопольскую патриархию. В частности, обвинения в адрес проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого назвали ответственным за попытку военного переворота, способно повредить Варфоломею, поддерживавшему тесные отношения с Гюленом в прошлом. Скорое возвращение патриарха в Стамбул не планируется. Сообщается, что Варфоломей отправился на отдых во французские Альпы.

Митрополит Венский Арсений (Константинопольский патриархат) заявил в интервью KATHPRESS (Вена, Австрия), что патриарх Варфоломей ни в малейшей степени не имеет ничего общего с несостоявшимся военным переворотом в Турции. Глава Константинопольского патриархата выступает за демократически избранное правительство и конституционные институты, подчеркнул Арсений, который сопровождает Варфоломея в его поездке по Словении. Митрополит утверждает, что вылет патриарха из Турции всего за несколько часов до начала путча является «чистым совпадением», а отдых в Словении был запланирован за два месяца до того.

Неудавшийся переворот в Турции — что потом? Этим вопросом задается Polonia Christiana (Краков, Польша). Как объясняет изданию специалист по вопросам Ближнего Востока, автор книги «Иракский Курдистан на пороге XXI века» Кшиштоф Лалик, в первую очередь будут организованы показательные судебные процессы над организаторами переворота с тем, чтобы эффективно воспрепятствовать оппозиции вести «антиправительственную деятельность». В стратегической перспективе продолжится процесс исламизации Турции. Она займет, по крайней мере, лет десять. Во-первых, рост происламских настроений в настоящее время есть довольно распространенное явление среди мусульманских стран Ближнего Востока. Во-вторых, эту тенденцию поддерживает сама турецкая правящая Партия справедливости и развития, что дает ей преимущество в завоевании популярности среди избирателей. В-третьих, Анкара претендует на роль лидера исламского мира, каковой в течение почти семи веков Турция была во времена Османской империи. Обращает на себя внимание то, что это лидерство среди суннитов, а не шиитов. Соответственно, оно угрожает растущей роли суннитской Саудовской Аравии. Но не только ей, а и шиитскому Ирану. В турецком правительстве заинтересован Евросоюз, который надеется, что Анкара поможет решить проблему с волнами беженцев. Это может привести к «некоторому нездоровому компромиссу», когда ЕС будет закрывать глаза на недемократический режим в Турции и ее военные операции, проводимые под знаменем борьбы с терроризмом у себя, Сирии и Ираке. Вместе с тем, надо понимать, что если репрессии затронут не только главных организаторов переворота, но и оппозиционных политиков и журналистов, то можно ожидать ответного удара со стороны поверженного противника.

«Молюсь о жертвах теракта в Ницце и об их родных. Прошу Бога обратить сердца жестоких людей, ослепленных ненавистью», — говорит папа Франциск. Как рассказывает Radio Vaticana, в телеграмме соболезнований, адресованной епископу Ниццы Андре Марсо, понтифик выражает глубокую скорбь и духовную близость французскому народу, переживающему траур после массового убийства во время национального праздника. Папа разделяет боль тех, кто потерял близких, и молит Бога даровать Франции мир и согласие. Святой престол «с большим волнением воспринял страшные вести из Ниццы», заявил директор Зала печати отец Федерико Ломбарди. «Мы осуждаем полностью и безоговорочно всякое проявление убийственного безумия, ненависти, терроризма, всякое посягательство на мир», — сказал глава пресс-службы Ватикана.

Самопровозглашенное «Исламское государство» (ДАИШ или ИГИЛ — структура, запрещенная в России) объявило своим «солдатом» преступника, совершившего террористический акт в Ницце, что усугубило контраст между мусульманским и немусульманским миром. Столкновение между ними абсолютно недопустимо, считает исламский богослов Аднане Мокрани, преподаватель Папского Григорианского университета и Папского института арабских и исламских исследований. Мокрани поясняет, что террористы «наносят удар по наиболее уязвимому, незащищенному месту: по обычным людям — на улице, в аэропорту, на рынке… Речь идет о слепой преступности, всецело слепой. В этой преступной идеологии мы не обнаруживаем никакого следа от чувства священного: ничего священного нет в этой идеологии. До Ниццы они нанесли удар по Стамбулу, по Багдаду на рынке, в канун празднования конца Рамадана, сжигая детей и целые семьи, которые направлялись на рынок за новой праздничной одеждой. Они нанесли удар по священным местам ислама, например, по Мечети Пророка Мохаммеда в Медине. Таким образом, есть террористическая группировка с преступной, слепой идеологией, и она стремится создать разрыв, трещину, спровоцировать поляризацию между исламским миром и Западом, христианским миром, с евреями и так далее. Все это — ради разжигания войны, в которой они смогут вылавливать слабые и полные ненависти души». Богослов отметил, что внутри мусульманского мира идут дебаты вокруг фундаментализма и идеологии насилия, о том, как на него отвечать с духовной, человеческой, но также и демократической точки зрения. Исламский мир испытывает боль из-за происходящего, а в Европе ощущается неотложная необходимость подготовки имамов, которые были бы в состоянии руководить молодежью и минимизировать риски радикализации.

Влиятельный в суннитском мире каирский университет Аль-Азхар осудил нападение в Ницце и призвал «избавить мир от отвратительных террористических нападений, которые противоречат учению ислама», сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Аль-Азхар пересматривает содержание школьных учебников для устранения «отклонений, вносимых теми, кто использует насилие и терроризм». Французский Совет мусульманской веры (CFCM) осудил «это одиозное и гнусное нападение в нашей стране в день национального праздника, символизирующего ценности свободы, равенства и братства». CFCM приглашает всех французских мусульман посвятить молитвы в «память жертв этого варварского нападения». Союз общин и исламских организаций в Италии (UCOII): «Это большое горе для нас, видеть эту бойню, эти тела, в том числе детей на набережной в Ниццы, и думать, что этот ужас был совершен кем-то, кто объявляет себя мусульманином».

Патриарх Московский Кирилл добавил свой голос к тем, кто осудил нападение в Ницце и выразил свои соболезнования семьям погибших 84 человек, среди которых оказались гражданине России, информирует AsiaNews (Рим, Италия). «В Ницце произошел страшный террористический акт, безумный террористический акт, — сказал патриарх накануне заседания Священного синода Русской православной церкви. — Мы все должны очень серьезно задуматься о том, что происходит с человеческой цивилизацией, с человеческим родом. Террористический акт — это способ ведения войны, убийство мирных жителей всегда считалось преступлением, а здесь убийство ни в чем неповинных людей является основным способом ведения войны. Я глубоко убежден в том, что какой-то настоящий ответ на то, чем является и что означает современный терроризм, можно дать только в свете религиозного понимания состояния современного человечества. Полагаю, что в какой-то момент мы должны приблизиться к ясному, подлинному, онтологическому пониманию того, что означает современный терроризм». Заседание Священного синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла началось с минуты молчания в память жертв теракта в Ницце.

Реальное осознание угрозы со стороны ДАИШ нам еще только предстоит, заявил в интервью La Croix (Париж, Франция) профессор истории Ближнего Востока Жан-Пьер Фийю. Эта война с ДАИШ является первой в своем роде, которая идет без разведчиков, внедренных в полевых условиях в организацию противника. Напротив, это ДАИШ полностью проникло в наше общество, доказательства чему были приведены в Ницце. Мы не понимаем, с чем имеем дело. Соединенные Штаты даже после убийства в Орландо говорят об «одиноких волках». Но это ложная концепция. «Одиноких волков» не существует: это формула создана службами контрразведки, чтобы оправдать свою тенденцию подозревать нас всех, или недобросовестными разведывательными службами, которые не хотят признать, что они не смогли разоблачить террористическую сеть. Вопреки представлениям на Западе, что джихадисты огрызаются, на самом деле их действия основаны на собственной инициативе. Настоящая борьба с ДАИШ еще не началась. Коалиция фокусирует 90% своих военных усилий на Ираке, в то время как большинство событий происходят в Сирии. Коалиция пытается выиграть эту войну при помощи средств, использованных в прошлом.

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин прокомментировал L'Osservatore Romano (Ватикан) «кавказскую политику» папы Франциска. Довольно легко увидеть у понтифика сильное желание быть миротворцем в тех местах, куда он идет. В нашем случае, отметил кардинал, не думаю, что мы можем предложить простое решение всех проблем, которые касаются региона. Но Франциск пошел на Кавказ с великим смирением, он пытается выслушать, чтобы понять и, следовательно, поощряет любую инициативу для диалога и открытости по отношению к другим. Что же касается «жизнеспособных решений» по конкретному вопросу Нагорного Карабаха, уже существует международная основа для них, созданная ОБСЕ и Минской группой. Хочу отметить, подчеркнул Паролин, что после болезненного возобновления конфликта в начале апреля этого года, речь идет о возрождении поисков долгосрочного решения, возможно, через какой-то компромисс между сторонами. Остается только надеяться, что эти усилия принесут свои плоды.

Маронитский патриарх Бешара Раи попросил о помощи министра иностранных дел Франции Жана-Марка Эйро, сообщили источники в патриархии корреспонденту AsiaNews. Французский дипломат недавно посетил резиденцию Раи в Бкирки в рамках официального двухдневного визита в Ливан (11−12 июля), в ходе которого он встретился с высшим руководством страны. Обсуждались три основные темы: президентские выборы, присутствие Франции во Временных силах ООН в Ливане (UNIFIL) и помощь сирийским беженцам. «Пожалуйста, помогите Ливану остаться самим собой, моделью плюрализма и терпимости. Сделайте все возможное, чтобы помочь выбрать президента в Ливане вне конфликта, который бушует в Сирии, и смертоносного соперничества между Ираном и Саудовской Аравией», — сказал патриарх. Он подчеркнул, что ливанские парламентские группы уже не справляются с давлением со стороны. Горечь прозвучала, когда патриарх говорил о запасах нефти и газа, обнаруженных у берегов Ливана, которые, по его словам, «уже в процессе расхищения». Раи призвал Париж к расширению миссии UNIFIL для защиты восточных границ Ливана. Он напомнил министру об исторической ответственности Франции в условиях, когда сегодня на кону будущее региона, которому угрожает реальный риск «духовного и культурного опустынивания». В ответ Эйро заметил, что его страна «не может принять решение от имени ливанцев, но может играть роль посредника в Ливане».

Палата представителей Конгресса США приняла Акт о защите совести (245 «за», 182 «против»), который обеспечивает правовую защиту врачей, медсестер, больниц и всех медицинских работников, отказывающихся от проведения абортов, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Мы благодарны спикеру Полу Райану за проведение этого закона, всем его соавторам и тем более депутатам обеих партий, поддержавших право на совесть», — заявили по итогам голосования кардинал Тимоти Долан (Нью-Йорк) и архиепископ Уильям Лори (Балтимор). Акт, известный как H.R. 4828, также обеспечивает «столь необходимую защиту религиозных работодателей». Напомним, что ранее, как сообщало Radio Vaticana, Долан и Лори в открытом письме к законодателям указывали на противоречие: в то время, как федеральные законы защищают право на отказ от совершения аборта или оплату его по соображениям совести, этого не происходит в отдельных штатах. Например, в Калифорнии или в Нью-Йорке все медицинские учреждения обязаны обеспечить страховое покрытие абортов, поскольку страховые компании не имеют на этот счет моральных и религиозных возражений. В Вашингтоне Верховный суд обязал все государственные больницы, занимающиеся ведением беременности, предоставлять также возможность прервать беременность. Эта обязанность сохраняется, даже если государственную больницу приобретает католическая организация. Подобные законы, говорили епископы, вынуждают медработников принимать участие в уничтожении человеческой жизни. Иерархи потребовали незамедлительного вмешательства и уважения прав медиков, которые отказываются содействовать прерыванию беременности.

Католические епископы Шотландии призвали британское правительство принять «решительные и смелые шаги» в направлении избавления страны от ядерного оружия, рассказывает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Все восемь епископов опубликовали совместное заявление накануне голосования в парламенте 18 июля по вопросу о целесообразности возобновления системы ядерного оружия подводного базирования Trident. По их словам, программа перевооружения стареющих атомных бомб стоимостью в $272 миллиарда не может быть морально оправданной. «Эти деньги можно было бы потратить на нуждающихся и бедных», — отметили епископы, напомнив также о словах папы Франциск, что «расходы на ядерное оружие расточают богатство народов». Ракеты Trident размещены на четырех стратегических ядерных подводных лодках, базирующихся на западе Шотландии. Одна из них всегда находится в открытом море, гарантируя, что Англия имеет возможность выпустить ядерную ракету в любое время. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стремится сохранить ядерный потенциал, но руководство Лейбористской партии и Шотландская национальная партия хотят отказаться от боеголовок.

«Сенат III Речи Посполитой решил раскрутить тему украинского-польской резни времен Второй мировой войны. Чего он добился? Пока разве что антипольской истерики, которая экскаваторами начала копать исторические пласты до Казимира Великого, — пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). — В реальности же III Речь Посполитая взяла в руки лопату, чтобы закопать навсегда идею Междуморья как альтернативу леволиберальному Евросоюзу и забралу перед московитским империализмом. Ну и что? Разве это не чисто политический вопрос? Разве это каким-то образом затрагивает Церковь, христианство? К большому сожалению, именно так, задевает. Этот акт польского Сената имеет и духовное вероисповедальное измерение. Mitteleuropa — Срединная Европа, Центральная Европа, Междуморье — это в первую очередь культурное понятие. Культурное в смысле жизненного уклада. Без культуры, насквозь пропитанной христианством, без идеи сохранения европейского христианства перед леволиберальной агрессией ЕС с Запада, московитским государственным псевдохристианством с Востока и агрессивным исламом с Юга, идея Междуморья превращается в некий очередной проект прожектеров свифтовского Лагадо… Что бы там кто ни говорил и у кого бы ни болело, но просто необходимо отметить, что требование польского Сената провозгласить Волынскую украинско-польскую резню геноцидом поляков глубоко аморально, потому что оно построено на полуправде, которая больше дьявольская, чем откровенная ложь… Беда в том, что с приходом к власти польской партии «Право и Справедливость» многие европейские христиане увидели в Польше возможного защитника европейского христианства. Аморальное решение декларативных католиков — польских сенаторов — в конечном итоге может лишить Варшаву такого морального права в глазах других народов, уже практически лишив в глазах украинцев».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.