События в Турции — попытка государственного переворота — привлекают внимание политиков и общественности всего мира. Эта страна занимает важное положение в геополитическом раскладе Ближнего Востока, и любые ее колебания серьезно сказываются не только на системе хрупкой, но все же еще сохраняющейся безопасности в этом регионе. С учетом такого фактора многие эксперты давно предполагали «нестандартный» ход событий в этой стране, особенно тогда, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал осуществлять сценарий модернизации страны с отказом от идейного и политического наследства Кемаля Ататюрка в сторону так называемой «мягкой исламизации».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Хакан Фидан

Для достижения своей цели Эрдоган оттеснил военных от структур власти, а после того, как он победил на президентских выборах, стал переводить страну из парламентской в президентскую систему правления. Помимо этого, позиционируя Турцию чуть ли не как главного «игрока» на Ближнем Востоке, он принял самое активное участие в так называемой «арабской весне», приведшей не только к смене режимов в ряде государств региона, но и к серьезным внешнеполитическим кризисам, в частности, в Ираке и в Сирии — что стало быстро сказываться на политической стабильности в самой Турции, особенно в связи с актуализацией курдского вопроса, который поставил под сомнение сохранение территориальной целостности государства.

Такой ход событий рано или поздно должен был привести к внутриполитическому катаклизму, и он состоялся. В Турции была предпринята попытка государственного переворота, хотя сюжетная сторона этого события остается загадочной и вряд ли в ближайшее время удастся кому-либо разъяснить ситуацию. Пока президент Эрдоган считает, что инициатором очередных потрясений является так называемое «параллельное государство», создание которого он на протяжении многих лет связывает со своим бывшим соратником — известным проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся сейчас в эмиграции в США.

Сам Гюлен опровергает такие заявления и осуждает попытку переворота в Турции. По его словам, «мне, как человеку, который со страданиями пережил многочисленные военные перевороты, особенно больно быть обвиненным в связях с попыткой такого мятежа». Но это политический камуфляж, которым Эрдоган пытается прикрыть сложные и противоречивые процессы в стране, инициированные его внутриполитическим и внешнеполитическим курсом. Все значительно глубже и сложнее, и по мере развития событий в Турции рано или поздно будут всплывать новые интригующие детали.

Пока Эрдоган призывает своих сторонников оставаться на улицах, поскольку, как считает New York Times, «новый мятеж против турецких властей может быть организован в любой момент», а названный организатором переворота полковник Мухарем Косе может оказаться всего лишь «подставной фигурой». Тем более что в турецкой армии произошел раскол: одни военные арестовывают других военных. В сложившихся обстоятельствах важная роль принадлежит реакции на турецкие события со стороны других государств. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России крайне обеспокоены событиями в этой стране и заинтересованы в том, чтобы в кратчайшие сроки конфликт разрешился «легитимным образом, и она вернулась на путь стабильности, предсказуемости и правопорядка». Турецкая республика «является важной региональной державой». Большинство государств выступило с поддержкой «демократически избранного правительства Турции». Сам Эрдоган сообщил, что ситуация в стране находится под его контролем, и что правительство выполняет свои функции.