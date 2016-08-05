Бразильский энергокризис: что спасет страну?
Бразилия — одно из самых населенных государств Латинской Америки и мира. Эта страна является одной из крупнейших развивающихся экономик и шестой в мире по запасам урана. Однако сегодня она испытывает постоянную нехватку электроэнергии. Здесь большую ее часть обеспечивают гидроэлектростанции — около 75%. Также Бразилия богата нефтяными ресурсами, хотя и использует их не в полной мере, получая около 20% от общего объема. Атомную энергетику страна незаслуженно обделила вниманием. На ее долю приходится чуть менее 3%. Так, в настоящее время проблема нехватки электроэнергии перешла в разряд вечных бразильских вопросов, над решением которых ломают голову власти…
Начало
Несмотря на то, что сейчас применение «мирного атома» в Бразилии плохо развито, работу над ядерными технологиями начали еще в 1951 году. Процесс развития отрасли ускорился в период с 1964 по 1985 год, когда в стране царил военный режим. Тогда же был создан Национальный научно-исследовательский совет. Главной задачей стало создание атомного оружия. Его получить так и не удалось. Зато тендер на строительство первой промышленной станции был проведен в 1970 году. Право на сооружение станции получила американская компания Westinghouse, и через год начались строительные работы. Блок решили возводить в регионе, где наблюдался самый большой дефицит электроэнергии, — возле городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Так появился первый блок — «Ангра-1».
Энергоблок запустили в 1982 году, через три года ввели в промышленную эксплуатацию. «Ангра-1» имеет мощность в 630 МВт и работает на водно-водяном реакторе типа PWR. Во время сложной экономической ситуации в стране АЭС является не только источником энергии, но и организацией, обеспечивающей работой три тысячи людей. Правда, в истории эксплуатации блока не обошлась и без технических трудностей. Долгое время существовали проблемы, связанные с системой подачи пара, из-за чего реактор был закрыт в течение первых нескольких лет, когда все проблемы были устранены, его снова подключили к сети.
Более того, в середине 70-х годов прошлого века бразильское правительство планировало сделать страну полностью самодостаточной в области применения ядерных технологий. Так, в 1975 году было подписано соглашение с Германией на поставку в течение ближайших 15 лет восьми энергоблоков, мощностью каждого в 1300 МВт. Соответствующий документ подписал бразильский президент Эрнест Гейзель. По соглашению, «Ангра-2» и «Ангра-3» должны были быть построены в скором времени по немецким технологиям. Важным условием стало то, что 90% оборудования для АЭС должно было быть создано на бразильских заводах. Для реализации этого условия власти даже открыли компанию Empresas Nucleares Brasileiras SA (Nuclebrás) с множеством дочерних предприятий, которые специализировались на конкретных аспектах техники и ядерного топливного цикла. Строительство начали в 1982 году, но запустить энергоблок смогли только спустя 18 лет. Во-первых, потому что процесс строительства затягивало условие по поводу производства оборудования. Во-вторых, потому что в конце 80-х годов в Бразилии произошел экономический кризис, из-за чего срок сдачи объекта отстрочили. В 2000 году сооружение реактора типа Convoy мощностью 1275 МВт все-таки закончили. Вообще, по первоначальным планам, к 1990 году на территории Бразилии должно было быть построено четыре АЭС, среди которых «Ангра» с четырьмя реакторами должна была стать первой. Однако ряд обстоятельств надолго затормозил реализацию этого проекта.
Что касается «Ангры-3», то оборудование для блока закупили еще в 1995 году, потом строительство заморозили. Лишь в 2010 году на фоне повышенного интереса к «мирному атому» сооружение блока началось вновь. По первоначальным планам, станцию должны были построить к 2015 году. Однако к концу 2013 года сооружение реактора было осуществлено только на половину, поэтому сейчас ввод в эксплуатацию энергоблока планируют на 2018 год. К тому же к строительству приступили уже не немецкие, а французские специалисты. Третий энергоблок будет того же типа и той же мощности, что и «Ангра-2». От второго реактора «Ангра-3» будет отличаться наличием цифровых приборов и системы управления. Он заменит собой в будущем первый. Новый реактор должен будет значительно увеличить выработку атомной станции и сократить затраты на каждый киловатт час.
Планы. Прошлые и настоящие
Промышленная атомная история Бразилии весьма скромна. Несмотря на то, что эта страна является шестой по количеству запасов урана (5% общемировых запасов, притом, что проведены гидрологические изыскания только на одной трети территории), бразильские власти на протяжении многих лет предпочитали не обращать внимания на ядерную энергетику. В настоящее время правительство смещенного со своей должности президента Дилмы Русеф объявило о планах по строительству по крайней мере четырех АЭС к 2030 году. Интерес государства к АЭС повысился на фоне ненадежности ГЭС, а также политических изменений в стране. Появились еще два новых проекта строительства атомных станций в Бразилии. Первую станцию хотят построить на северо-востоке страны, вторую — на юго-востоке. Правда, если бразильцы все же решат заняться этими проектами, то не ранее 2020 года. Главной причиной этого является дороговизна строительства АЭС по сравнению с энергией, получаемой от гидроэлектростанций. К тому же обогащение урана производится за рубежом, хотя в стране достаточно своих запасов, что приводит к удорожанию АЭС в целом. Это, безусловно, тоже важная проблема. Однако варианты по ее решения предлагают не активно. Очевидно, что обогащение собственного урана на собственной территории значительно снизило бы затраты на АЭС в целом.
Бразилия, как видно, не поражает масштабами развития своей ядерной отрасли. Однако надо отдать стране должное: она осознает, что неизбежная зависимость ГЭС от климатических условий может лишь усугубить ситуацию с недостачей электроэнергии.
К тому же планы у бразильцев на атомную энергетику в свое время были наполеоновские. Если обратиться к истории, а именно к 1964 — 1985 годам, когда в стране действовал военный режим, то мы увидим, что власти этой латиноамериканской страны всерьез работали над созданием собственной ядерной бомбы. Соответствующая программа, разумеется, была тайной. В этот период Бразилия и Аргентина вели между собой неофициальную ядерную гонку. «Параллельная программа» — так называлась секретная бразильская ядерная программа, во время которой обогащали уран и вели разработку ракетной программы. Бразилии в этом помогала Западная Германия.
В 1990 году, когда военный режим пал, глава Бразилии Фернанду Колор ди Мелу символически закрыл испытательный полигон на базе ВВС в штате Пара, а также свернул программу создания атомного оружия. Через восемь лет после этого события Бразилия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Теперь эта страна является единственным в мире государством, которое не имеет ядерного оружия, но военные берут в аренду технологии обогащения урана для промышленной атомной программы, а флот внедряет технологические достижения ядерной отрасли. Более того, эта страна Латинской Америки является единственной, которая разрабатывает атомную подводную лодку, не имея при этом собственного ядерного оружия.
Сегодня Бразилия сотрудничает с Россией в атомной отрасли. Речь идет о поставках российской радиоизотопной продукции для медицины. Совместная работа в этом секторе между странами началось в 2015 году. А в 2016 году «дочка» «Росатома» «Изотоп» начала экспортировать в Бразилию радиоактивный изотоп иод-131, который применяют для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы.
Вообще, с точки зрения бразильско-российского сотрудничества в атомной сфере в последние годы наблюдается прогресс. Так, в сентябре 2015 года РФ и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и ведущей бразильской компанией Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. Документ касается как промышленной атомной отрасли (а это значит, в первую очередь, планы по строительству новой АЭС), так и на других секторов ядерной отрасли (например, судостроение, газонефтихимия и так далее). 1 июня также сообщалось о том, что между Россией и Бразилией продолжаются переговоры по поводу сооружения новой атомной электростанции. Теперь, после смены правительства в Бразилии, вероятно, стоит ожидать активного развития атомной отрасли как одного из видов источников энергии, который мог бы спаси страну от вечной недостачи электроэнергии и зависимости от климатических условий.
Вода, ветер, солнце… и шаман?
Лучше всего в стране развита гидроэнергетика. Она обеспечивают Бразилию электроэнергией примерно на 77%. Все остальные объемы (помимо АЭС и нефтегазовой отрасли) обеспечивают солнечная, ветровая энергетика, а также биотопливо. Что касается цен на электричество, то они устанавливаются тендерами, а рынок регулирует Национальное агентство по электроэнергии.
Что подтолкнуло страну к столь активному развитию гидроэлектроэнергетики? Основная причина — нефтяной кризис 1970-х годов. Тогда сложная ситуация с «черным золотом» коснулась многих стран мира, не обошла она и Бразилию. Именно тогда власти стали задумываться, как снизить зависимость от нефти. Внимание бразильцев пало на ГЭС и производство биотоплива. Так, в 1970-х годах власти этой латиноамериканской страны провели расширение внутреннего производства этанольного топлива из сахарного тростника и отходов сахарного производства. Правительство страны стало субсидировать развитие производства этанольного топлива. Как результат через 34 года Бразилия стала самым крупным производителем и потребителем этанольного топлива в мире. Сейчас эта страна — второй крупнейший в мире (после США) производитель этанола и первый в мире производитель этанола из сахарного тростника. Правительство Бразилии активно поддерживает продажи автомобилей с гибридными двигателями, которые способны работать на топливе, содержащем любую пропорцию чистого этанола и бензина.
Отдельно надо отметить гидроэлектростанции. Около 20% электричества в мире обеспечивается благодаря ГЭС. В пятерку лидеров стран-производителей входят Канада, Соединенные Штаты, Бразилия, Китай и Россия. Именно этот источник энергии занимает самую большую долю во всей электроэнергии Бразилии. Здесь существует шесть мощных гидроэлектростанций: каскад ГЭС на Мадейре, на Паране, на Тиете, ГЭС Белу Монти, ГЭС Серра-де-Меза, Тукуруи ГЭС. До недавнего времени, когда у власти стояла Дилма Русеф, правительство страны планировало построить еще 15 новых ГЭС за десять лет на Амазонке. Выбор пал на этот регион, потому что он считается самым крупным и богатым водными ресурсами. К сооружению шести станций даже успели приступить. С остальными решили не торопиться и отложили планы по их реализации на 2017−2021 годы.
В то же время бразильские экологи активно выступают против развития гидроэнергетики. В 2012 году координатор вопросов климата и энергетики в бразильском отделении Greenpeace Рикардо Байтело заявил:
«Мы выступаем не против гидроэлектростанций как таковых, а против крупномасштабного строительства, влекущего за собой серьезные социальные и экологические последствия. Кроме того, удаленность этих ГЭС от крупных городов делает саму модель малоэффективной».
Основная причина, из-за которой «зеленые» выступают против ГЭС, заключается в том, что гидроэлектростанции вызывают затопления огромных лесных площадей. А это, в свою очередь, ведет к изменениям в экологической системе, нарушает сток и глубину рек, что в отдельных случаях может затруднить судоходство и привести к выселению людей, проживающих на берегах рек. Все это особенно мешает нормальной жизни индейских общин, которые затапливает чаще всего.
Бразилия не обделена водными ресурсами и активно этим пользуется. Однако природа может вести себя непредсказуемо. Поэтому гидроэлектростанции и масштабное их развитие повышают зависимость страны от резких климатических изменений. Например, в 2015 году в Бразилии и произошла засуха, причем самая катастрофическая за последние 80 лет. Она почти полностью осушила водохранилище Кантарейра, обеспечивающее водой самый густонаселенный штат Бразилии — Сан-Паулу. Это касалось также и всех других водохранилищ страны. Однако именно Сан-Паулу остался без дождей на целых три года.
В результате данного обстоятельства выросли цены на электроэнергию. В Бразилии существует три ценовых категории: красная — самая дорогая, желтая — дешевле, зеленая — самая дешевая. В сезон засухи стоимость подскочила до красного уровня. Это притом, что здесь электроэнергия и так самая дорогая среди других стран Латинской Америки. В период более или менее стабильного энергообеспечения (какое может быть в стране, где энергодефицит — вечная проблема) один киловатт электрическая стоит $0,21…
Учитывая вышесказанное, стоит ли говорить, что постоянный энергетический дефицит в Бразилии и климатическая зависимость ведут страну не к разрешению проблемы, а напротив, к ее усугублению. Сейчас Бразилия взяла курс на развитие атомной энергетики. Однако дорогое строительство станций и обогащение урана за границей не позволяют небогатой стране быстро увеличить долю АЭС хотя бы до 10%. Это постепенный процесс, требующий инновационных технологий и крупных инвестиций. К тому же «зеленые» сейчас не создадут помехи, потому как уже имеющаяся проблема с ГЭС занимает их внимание гораздо больше. С учетном всех обстоятельств, энергетический кризис в стране не сможет разрешиться так быстро, как хотелось бы, однако верный курс на развитие «мирного атома» уже взят. Поэтому сегодня развитие ГЭС для Бразилии станет — отягощением и усилением зависимости от каприз природы, а развитие АЭС, напротив, поможет медленно, но верно вывести страну из сложной энергетической ситуации.