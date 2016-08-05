Бразилия — одно из самых населенных государств Латинской Америки и мира. Эта страна является одной из крупнейших развивающихся экономик и шестой в мире по запасам урана. Однако сегодня она испытывает постоянную нехватку электроэнергии. Здесь большую ее часть обеспечивают гидроэлектростанции — около 75%. Также Бразилия богата нефтяными ресурсами, хотя и использует их не в полной мере, получая около 20% от общего объема. Атомную энергетику страна незаслуженно обделила вниманием. На ее долю приходится чуть менее 3%. Так, в настоящее время проблема нехватки электроэнергии перешла в разряд вечных бразильских вопросов, над решением которых ломают голову власти…

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Начало

Несмотря на то, что сейчас применение «мирного атома» в Бразилии плохо развито, работу над ядерными технологиями начали еще в 1951 году. Процесс развития отрасли ускорился в период с 1964 по 1985 год, когда в стране царил военный режим. Тогда же был создан Национальный научно-исследовательский совет. Главной задачей стало создание атомного оружия. Его получить так и не удалось. Зато тендер на строительство первой промышленной станции был проведен в 1970 году. Право на сооружение станции получила американская компания Westinghouse, и через год начались строительные работы. Блок решили возводить в регионе, где наблюдался самый большой дефицит электроэнергии, — возле городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Так появился первый блок — «Ангра-1».

eletronuclear.gov.br АЭС «Ангра-1»

Энергоблок запустили в 1982 году, через три года ввели в промышленную эксплуатацию. «Ангра-1» имеет мощность в 630 МВт и работает на водно-водяном реакторе типа PWR. Во время сложной экономической ситуации в стране АЭС является не только источником энергии, но и организацией, обеспечивающей работой три тысячи людей. Правда, в истории эксплуатации блока не обошлась и без технических трудностей. Долгое время существовали проблемы, связанные с системой подачи пара, из-за чего реактор был закрыт в течение первых нескольких лет, когда все проблемы были устранены, его снова подключили к сети.

eletronuclear.gov.br АЭС «Ангра-2»

Более того, в середине 70-х годов прошлого века бразильское правительство планировало сделать страну полностью самодостаточной в области применения ядерных технологий. Так, в 1975 году было подписано соглашение с Германией на поставку в течение ближайших 15 лет восьми энергоблоков, мощностью каждого в 1300 МВт. Соответствующий документ подписал бразильский президент Эрнест Гейзель. По соглашению, «Ангра-2» и «Ангра-3» должны были быть построены в скором времени по немецким технологиям. Важным условием стало то, что 90% оборудования для АЭС должно было быть создано на бразильских заводах. Для реализации этого условия власти даже открыли компанию Empresas Nucleares Brasileiras SA (Nuclebrás) с множеством дочерних предприятий, которые специализировались на конкретных аспектах техники и ядерного топливного цикла. Строительство начали в 1982 году, но запустить энергоблок смогли только спустя 18 лет. Во-первых, потому что процесс строительства затягивало условие по поводу производства оборудования. Во-вторых, потому что в конце 80-х годов в Бразилии произошел экономический кризис, из-за чего срок сдачи объекта отстрочили. В 2000 году сооружение реактора типа Convoy мощностью 1275 МВт все-таки закончили. Вообще, по первоначальным планам, к 1990 году на территории Бразилии должно было быть построено четыре АЭС, среди которых «Ангра» с четырьмя реакторами должна была стать первой. Однако ряд обстоятельств надолго затормозил реализацию этого проекта.

eletronuclear.gov.br Строительство «Ангра-3». Октябрь, 2012

Что касается «Ангры-3», то оборудование для блока закупили еще в 1995 году, потом строительство заморозили. Лишь в 2010 году на фоне повышенного интереса к «мирному атому» сооружение блока началось вновь. По первоначальным планам, станцию должны были построить к 2015 году. Однако к концу 2013 года сооружение реактора было осуществлено только на половину, поэтому сейчас ввод в эксплуатацию энергоблока планируют на 2018 год. К тому же к строительству приступили уже не немецкие, а французские специалисты. Третий энергоблок будет того же типа и той же мощности, что и «Ангра-2». От второго реактора «Ангра-3» будет отличаться наличием цифровых приборов и системы управления. Он заменит собой в будущем первый. Новый реактор должен будет значительно увеличить выработку атомной станции и сократить затраты на каждый киловатт час.

Планы. Прошлые и настоящие

Промышленная атомная история Бразилии весьма скромна. Несмотря на то, что эта страна является шестой по количеству запасов урана (5% общемировых запасов, притом, что проведены гидрологические изыскания только на одной трети территории), бразильские власти на протяжении многих лет предпочитали не обращать внимания на ядерную энергетику. В настоящее время правительство смещенного со своей должности президента Дилмы Русеф объявило о планах по строительству по крайней мере четырех АЭС к 2030 году. Интерес государства к АЭС повысился на фоне ненадежности ГЭС, а также политических изменений в стране. Появились еще два новых проекта строительства атомных станций в Бразилии. Первую станцию хотят построить на северо-востоке страны, вторую — на юго-востоке. Правда, если бразильцы все же решат заняться этими проектами, то не ранее 2020 года. Главной причиной этого является дороговизна строительства АЭС по сравнению с энергией, получаемой от гидроэлектростанций. К тому же обогащение урана производится за рубежом, хотя в стране достаточно своих запасов, что приводит к удорожанию АЭС в целом. Это, безусловно, тоже важная проблема. Однако варианты по ее решения предлагают не активно. Очевидно, что обогащение собственного урана на собственной территории значительно снизило бы затраты на АЭС в целом.

eletronuclear.gov.br Обеспечение безопасности на АЭС «Ангра»

Бразилия, как видно, не поражает масштабами развития своей ядерной отрасли. Однако надо отдать стране должное: она осознает, что неизбежная зависимость ГЭС от климатических условий может лишь усугубить ситуацию с недостачей электроэнергии.

К тому же планы у бразильцев на атомную энергетику в свое время были наполеоновские. Если обратиться к истории, а именно к 1964 — 1985 годам, когда в стране действовал военный режим, то мы увидим, что власти этой латиноамериканской страны всерьез работали над созданием собственной ядерной бомбы. Соответствующая программа, разумеется, была тайной. В этот период Бразилия и Аргентина вели между собой неофициальную ядерную гонку. «Параллельная программа» — так называлась секретная бразильская ядерная программа, во время которой обогащали уран и вели разработку ракетной программы. Бразилии в этом помогала Западная Германия.

eletronuclear.gov.br Реактор АЭС «Ангра-1»

В 1990 году, когда военный режим пал, глава Бразилии Фернанду Колор ди Мелу символически закрыл испытательный полигон на базе ВВС в штате Пара, а также свернул программу создания атомного оружия. Через восемь лет после этого события Бразилия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Теперь эта страна является единственным в мире государством, которое не имеет ядерного оружия, но военные берут в аренду технологии обогащения урана для промышленной атомной программы, а флот внедряет технологические достижения ядерной отрасли. Более того, эта страна Латинской Америки является единственной, которая разрабатывает атомную подводную лодку, не имея при этом собственного ядерного оружия.

eletronuclear.gov.br Центральный пост управления АЭС «Ангра-1»

Сегодня Бразилия сотрудничает с Россией в атомной отрасли. Речь идет о поставках российской радиоизотопной продукции для медицины. Совместная работа в этом секторе между странами началось в 2015 году. А в 2016 году «дочка» «Росатома» «Изотоп» начала экспортировать в Бразилию радиоактивный изотоп иод-131, который применяют для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы.

Вообще, с точки зрения бразильско-российского сотрудничества в атомной сфере в последние годы наблюдается прогресс. Так, в сентябре 2015 года РФ и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и ведущей бразильской компанией Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. Документ касается как промышленной атомной отрасли (а это значит, в первую очередь, планы по строительству новой АЭС), так и на других секторов ядерной отрасли (например, судостроение, газонефтихимия и так далее). 1 июня также сообщалось о том, что между Россией и Бразилией продолжаются переговоры по поводу сооружения новой атомной электростанции. Теперь, после смены правительства в Бразилии, вероятно, стоит ожидать активного развития атомной отрасли как одного из видов источников энергии, который мог бы спаси страну от вечной недостачи электроэнергии и зависимости от климатических условий.

Вода, ветер, солнце… и шаман?

Лучше всего в стране развита гидроэнергетика. Она обеспечивают Бразилию электроэнергией примерно на 77%. Все остальные объемы (помимо АЭС и нефтегазовой отрасли) обеспечивают солнечная, ветровая энергетика, а также биотопливо. Что касается цен на электричество, то они устанавливаются тендерами, а рынок регулирует Национальное агентство по электроэнергии.

Что подтолкнуло страну к столь активному развитию гидроэлектроэнергетики? Основная причина — нефтяной кризис 1970-х годов. Тогда сложная ситуация с «черным золотом» коснулась многих стран мира, не обошла она и Бразилию. Именно тогда власти стали задумываться, как снизить зависимость от нефти. Внимание бразильцев пало на ГЭС и производство биотоплива. Так, в 1970-х годах власти этой латиноамериканской страны провели расширение внутреннего производства этанольного топлива из сахарного тростника и отходов сахарного производства. Правительство страны стало субсидировать развитие производства этанольного топлива. Как результат через 34 года Бразилия стала самым крупным производителем и потребителем этанольного топлива в мире. Сейчас эта страна — второй крупнейший в мире (после США) производитель этанола и первый в мире производитель этанола из сахарного тростника. Правительство Бразилии активно поддерживает продажи автомобилей с гибридными двигателями, которые способны работать на топливе, содержащем любую пропорцию чистого этанола и бензина.

Pascalg622 Строительство ГЭС Белу Монти, Бразилия

Отдельно надо отметить гидроэлектростанции. Около 20% электричества в мире обеспечивается благодаря ГЭС. В пятерку лидеров стран-производителей входят Канада, Соединенные Штаты, Бразилия, Китай и Россия. Именно этот источник энергии занимает самую большую долю во всей электроэнергии Бразилии. Здесь существует шесть мощных гидроэлектростанций: каскад ГЭС на Мадейре, на Паране, на Тиете, ГЭС Белу Монти, ГЭС Серра-де-Меза, Тукуруи ГЭС. До недавнего времени, когда у власти стояла Дилма Русеф, правительство страны планировало построить еще 15 новых ГЭС за десять лет на Амазонке. Выбор пал на этот регион, потому что он считается самым крупным и богатым водными ресурсами. К сооружению шести станций даже успели приступить. С остальными решили не торопиться и отложили планы по их реализации на 2017−2021 годы.

В то же время бразильские экологи активно выступают против развития гидроэнергетики. В 2012 году координатор вопросов климата и энергетики в бразильском отделении Greenpeace Рикардо Байтело заявил:

«Мы выступаем не против гидроэлектростанций как таковых, а против крупномасштабного строительства, влекущего за собой серьезные социальные и экологические последствия. Кроме того, удаленность этих ГЭС от крупных городов делает саму модель малоэффективной».

Agência Brasil Тукуруи ГЭС, Бразилия

Основная причина, из-за которой «зеленые» выступают против ГЭС, заключается в том, что гидроэлектростанции вызывают затопления огромных лесных площадей. А это, в свою очередь, ведет к изменениям в экологической системе, нарушает сток и глубину рек, что в отдельных случаях может затруднить судоходство и привести к выселению людей, проживающих на берегах рек. Все это особенно мешает нормальной жизни индейских общин, которые затапливает чаще всего.

Бразилия не обделена водными ресурсами и активно этим пользуется. Однако природа может вести себя непредсказуемо. Поэтому гидроэлектростанции и масштабное их развитие повышают зависимость страны от резких климатических изменений. Например, в 2015 году в Бразилии и произошла засуха, причем самая катастрофическая за последние 80 лет. Она почти полностью осушила водохранилище Кантарейра, обеспечивающее водой самый густонаселенный штат Бразилии — Сан-Паулу. Это касалось также и всех других водохранилищ страны. Однако именно Сан-Паулу остался без дождей на целых три года.

В результате данного обстоятельства выросли цены на электроэнергию. В Бразилии существует три ценовых категории: красная — самая дорогая, желтая — дешевле, зеленая — самая дешевая. В сезон засухи стоимость подскочила до красного уровня. Это притом, что здесь электроэнергия и так самая дорогая среди других стран Латинской Америки. В период более или менее стабильного энергообеспечения (какое может быть в стране, где энергодефицит — вечная проблема) один киловатт электрическая стоит $0,21…

furnas.com.br Вид на ГЭС Серра-де-Меза, Бразилия

Учитывая вышесказанное, стоит ли говорить, что постоянный энергетический дефицит в Бразилии и климатическая зависимость ведут страну не к разрешению проблемы, а напротив, к ее усугублению. Сейчас Бразилия взяла курс на развитие атомной энергетики. Однако дорогое строительство станций и обогащение урана за границей не позволяют небогатой стране быстро увеличить долю АЭС хотя бы до 10%. Это постепенный процесс, требующий инновационных технологий и крупных инвестиций. К тому же «зеленые» сейчас не создадут помехи, потому как уже имеющаяся проблема с ГЭС занимает их внимание гораздо больше. С учетном всех обстоятельств, энергетический кризис в стране не сможет разрешиться так быстро, как хотелось бы, однако верный курс на развитие «мирного атома» уже взят. Поэтому сегодня развитие ГЭС для Бразилии станет — отягощением и усилением зависимости от каприз природы, а развитие АЭС, напротив, поможет медленно, но верно вывести страну из сложной энергетической ситуации.