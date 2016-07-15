Часть экспертов сомневается, что «Справедливая Россия» снова пройдет в Госдуму. «Справороссы» заявляют о необъективности таких экспертов. А журналисты помнят, что успехи «эсеров» всегда считали заслугой авторитетных региональных политиков. Целый ряд подобных тяжеловесов эту партию покинули. Но в этом ли главная ахиллесова пята четвертой думской фракции? Обернутся ли сомнения политологов поражением Миронова и его соратников?

Цитата из к/ф «Кощей Бессмертный». Реж. Александр Роу. 1944. СССР Кощей Бессмертный

Скажем сразу, в наделавшем столько шума докладе Комитета по политтехнологиям РАСО «бывшие члены партии, перешедшие в другие проекты» и «отсутствие ярких харизматических лидеров» упоминаются как не единственные и даже не первоочередные проблемные зоны для «справороссов».

И все же, сила инерции велика. Если пресса пишет про проблемы данной партии, то сразу вспоминает про покинувшую ее ряды Оксану Дмитриеву. Или ушедшего из жизни Валерия Зубова, который много лет был лицом «эсеров» в Красноярском крае. СМИ на местах вспомнят и других политиков, которые на прошлых выборах были кандидатами от «Справедливой России», но сегодня по разным причинам от этого воздержались. Например, в Костромской области отошел от руководства региональным отделением и больше не идет в Госдуму Андрей Озеров, с популярностью которого многие связывали результат партии по региону в 2011 году.

Если уж копнуть глубже, есть и другая тенденция, которая кое-где может сработать против справедливороссов. Обратим внимание, что ряд известных политиков баллотируется от этой партии только по округам, но не по спискам. Таким путем пошел, например, Анатолий Аксаков, на выборах 2011 года возглавлявший в списках партии региональную группу №19 по Чувашии и Марий Эл. Та же история с Михаилом Емельяновым, который 5 лет назад в партсписках возглавлял региональную группу №55 по Ростовской области, а сегодня идет в парламент только по Нижнедонскому округу.

На это можно было бы возразить, что сильные кандидаты-одномандатники, как правило, все равно влияют и на результат партии в своем округе. А среди выдвиженцев «Справедливой России» есть и опытные игроки региональной политики, ранее к партии не примыкавшие — от Виктора Алксниса в Подмосковье до экс-премьера Башкирии Раиля Сарбаева.

И все же, есть более значимый фактор, о котором стоит вспомнить. «Справедливую Россию» принято считать «партией на региональной тяге», чей результат почти целиком делают популярные политики с мест. Но возьмем, например, выборы в Госдуму 2011 года по Подмосковью. Группы партсписка по региону возглавили Александр Романович, Татьяна Москалькова и Наталья Кузьмина. Никто из них не являлся многолетним депутатом-одномандатником от этой области, как те же Михаил Емельянов или Анатолий Аксаков в своих регионах. Тем не менее, партия здесь завоевала около 16% голосов и третье место. Более свежим примером являются выборы в региональные заксобрания 2015 года — тогда «эсеры» неплохо выступили и в тех регионах, где у них не было лидеров-«тяжеловесов».

Как видим, «справороссы» могут добиваться депутатских мандатов и без харизматичных лидеров. При этом, непарламентские партии, считающиеся конкурентами «эсеров», не везде смогут причинить им серьезный вред. Например, «Родина» не особенно ориентирована на голоса протестных либералов, часть которых смогла привлечь «Справедливая Россия» на прошлых выборах.

Ахиллесова пята «эсеров» в другом. Для работы с неопределившимися избирателями нужно вести активную, а значит дорогостоящую информационную кампанию. Нужно создавать много информационных поводов. У парламентской партии, в этом смысле, преимущество перед конкурентами, пока находящимися за бортом Госдумы. Но все же, в этом смысле ситуация для партии сейчас сложнее, чем 5 лет. Тогда рекламу «эсерам» в протестной среде, во многом, создали действия самой же «партии власти». Вспомним, как Сергей Миронов лишился поста председателя Совета Федерации, а «единороссы» поднимали вопрос и вовсе об его отзыве из верхней палаты. Сейчас столь же резонансных событий вокруг партии не происходит.

Тем не менее, политическое забвение, которое не в первый раз предрекают «справороссам», в чем-то сродни кощеевой смерти из сказок. Она не наступит по какой-то одной причине. Конкурентам, действующим на одном с «эсерами» поле, еще придется за ней погоняться.