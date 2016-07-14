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Согласно информации, распространённой в российских СМИ, Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) начал разработку новой баллистической ракеты. Вероятнее всего, речь идёт о новой баллистической ракете подводных лодок (БРПЛ). Она должна будет заменить твердотопливную ракету Р-30 «Булава», которая является основной на наиболее современных российских стратегических подлодках проекта 955 «Борей». При этом сама «Булава» была принята на вооружение совсем недавно — в 2013 году. С чем же связано столь скорое начало разработки более совершенной МБР?

«Булава» всё ещё остаётся «сырым» изделием

Разработка ракеты Р-30 «Булава» велась с 1998 года Московским институтом теплотехники (МИТ), который ранее никогда не занимался созданием БРПЛ. По каким-то не вполне логичным причинам проект был передан именно МИТ, а не ГРЦ, который имел опыт разработки твердотопливных БРПЛ Р-39, а также жидкостных Р-29РМ (в разных модификациях — вплоть до наиболее современной Р-29РМУ2.1 «Лайнер»). В итоге работы столкнулись с серьезными проблемами — из 24 пусков 8 были неудачными (примерно 33%). Несмотря на то, что ракета принята на вооружение и устанавливается на стратегические ракетоносцы проекта 955 «Борей», уверенности в том, что подавляющее большинство БРПЛ будут исправны — нет. А когда речь идёт об одном из компонентов ядерной триады, которая обеспечивает сохранение стратегического баланса, такая ситуация недопустима.

Кроме всего прочего, картину портит и то, что «Булава» не имеет каких-то «умопомрачительных» тактико-технических характеристик (ТТХ) — она забрасывает вдвое меньший вес, чем американский аналог Trident II, вставший на боевое дежурство ещё в 1990 году. Российская жидкостная БРПЛ Р-29РМУ2 также забрасывает вдвое больший вес, нежели более «прогрессивная» «Булава». Это зачастую объясняют более коротким активным участком траектории полёта (это понижает вероятность перехвата средствами ПРО) и более низкой («настильной») траекторией всего полёта. Однако та же американская Trident II тоже славится отличными характеристиками в этой области, поэтому с уверенностью сказать, что у «Булавы» эти показатели лучше? — очень сложно, особенно учитывая отсутствие предметной информации.

«Булава» станет временным решением?

Судя по распространенной в СМИ информации, новая твердотопливная БРПЛ будет устанавливаться как на подлодки 4-го поколения проекта 955 «Борей», так и на перспективную субмарину 5-го поколения «Хаски», которая появится не раньше 2030 года. Получается, что Р-30 «Булава» может стать просто временным решением — до того момента, как будет разработана более современная БРПЛ. Возникает закономерный вопрос: почему же столько лет было потрачено на разработку изначально устаревшей БРПЛ, да ещё и на предприятии, которое не специализируется на этих изделиях (зато прекрасно делает межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования «Тополь-М» и «Ярс»), и понесёт ли кто-то за это ответственность?

В итоге и получается, что те же США разрабатывают одну БРПЛ или МБР на 40, а то и больше лет, а Россия меняет их как «перчатки», что связано с дополнительными затратами как на производство, так и на разработку. Намного эффективнее было бы чётко сформулировать ТТХ, которые требуются изделию, провести объективный конкурс и выбрать наиболее подходящий вариант, на который можно будет не жалеть средств, зная, что ракета прослужит ещё полвека.