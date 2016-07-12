



Иван Шилов ИА REGNUM Храм Василия Блаженного — Покровский собор в Москве

Уже 455 лет этот собор удивляет, поражает, ослепляет своей неповторимостью. Подлинный символ Москвы и России, загадка, которую до сих пор не удалось разгадать. У него много имен — Троицкий собор (первоначально был посвящен Св. Троице), Иерусалимский (воплотил образ Священного града Иерусалима), Покровский (в день Покрова начался штурм Казани), Храм Василия Блаженного (здесь покоятся мощи святого).

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного), как официально его называют в буклетах, был возведен в 1555—1561 гг. по велению царя Ивана Грозного в честь покорения Казанского царства. Этот храм ни с чем не спутаешь. Многоцветные пряничные купола разных форм и цветов стали брендом российской столицы и ее визитной карточкой.

Значение цветовой раскраски куполов по сей день остается тайной. В прошлом столетии писатель Николай Чаев предположил, что цвет куполов храма можно объяснить сном блаженного Андрея Юродивого (Константинопольского). С ним, по церковному преданию, связан праздник Покрова Божией Матери. Блаженному привиделся Небесный Иерусалим, и там «были сады многие, в них древа высокие, колеблющиеся своими вершинками… Одни из деревьев цвели, другие златовидною листвою были украшены, иные имели плоды различные несказанной красоты».

Еще одна загадка — кто построил это чудесное творение рук человеческих. Версий несколько, но ни одна не доказана. Первая — архитектором собора был псковский мастер Постник Яковлев, по прозвищу Барма. Вторая, самая известная — храм строили Барма и Постник, то есть это были два разных человека. Третья — собор создал неизвестный мастер-итальянец, отсюда и неповторимое сочетание традиций русского зодчества и европейского, эпохи Возрождения. Все эти версии не имеют документальных подтверждений, а, значит, остаются лишь предположениями.

Есть и легенда — зодчие собора были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы больше нигде и никогда не смогли построить подобного храма. Впрочем, это тоже всего лишь страшная история, не имеющая доказательств. Тем более, если Покровский собор строил Постник, то вряд ли ослепленный архитектор смог бы позже участвовать в создании Казанского кремля, а это уже факт.

До недавнего времени никто не знал точной даты завершения строительства и освящения собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Лишь в середине XX века во время реставрации интерьера его центральной церкви под поздними слоями краски была обнаружена так называемая «храмозданная летопись» эпохи строительства собора. Из ее текста стало ясно, что «совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лета 7069 (1561) месяца июня 29 (12 июля) на память святых и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла…»

Фактом можно считать то, что взятие Казани стало причиной царского «обетного» строительства. Царь дал обет, прося Богородицу даровать победу над врагом. Однако в фактуре собора нашли отражение многие другие важные события русской духовной жизни второй половины XVI века: явление в вятских землях нового образа Николая Чудотворца; прославление святых, особо чтимых русскими государями, преподобных Варлаама Хутынского и Александра Свирского. Восточная церковь посвящена основному догмату христианской веры — Святой Троице. Западная церковь Входа Господня в Иерусалим связывает собор с образом Небесного Града.

Первоначально собор состоял из девяти церквей, соединенных двумя галереями в единый архитектурный ансамбль, возвышающийся на высоком подклете. В таком виде он просуществовал до 1588 года. После канонизации святого Василия Блаженного над его захоронением была пристроена нижняя десятая церковь. Приблизительно через столетие Покровский собор получил второе свое название — храм Василия Блаженного.

«Ни в одном московском храме, за исключением Покровского собора, — сказано в пресс-релизе службы храма, посвященном его 455-й годовщине, — невозможно увидеть такое удивительное разнообразие настенных росписей, редчайшие произведения древнерусской иконописи, шедевры церковно-прикладного искусства, ансамбль десяти церквей с полными иконостасами, интерьеры которых отражают четырехвековую историю храма».

В 1990 году собор был включен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России. С 1991 года находится в совместном владении с РПЦ. До этого с 1923 года он считался историко-архитектурным музеем, частью комплекса Государственного исторического музея.

Если создателей Покровского собора никто не лишал зрения, то сам храм ослепляет своим великолепием, уникальной архитектурой, которой, действительно, нет больше нигде — только в сердце России, около Кремля.

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