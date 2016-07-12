



Иван Шилов ИА REGNUM Захлопнувшийся капкан

Яна Мамаева из Красноярского края на форуме «Территория смыслов» задала единороссам вопрос о процентах по ипотеке. Вместо скучного диалога про «денег нет, но вы держитесь» почтеннейшая публика получила познавательную дискуссию про гаджеты и не только. Молодые «медведи» едко называют Яну «бедной девушкой с айфоном». Но даже некоторые сторонники «партии власти» требуют отставки ее обидчицы, сопредседателя координационного совета «Молодой гвардии «Единой России» Екатерины Стенякиной. И все это — на фоне предвыборной гонки. Перефразируя древний афоризм, так переломит ли айфон спину «медведю»? И была ли у единороссов возможность не попасть в этот «медвежий капкан»?

Как известно, отвечая на жалобы гостьи из Красноярского края про недоступность ипотеки, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов задал встречный вопрос, для чего та получила платное второе высшее. А Екатерина Стенякина напомнила, что у Яны в руках «шестой айфон, который стоит 50 000 рублей». Как позже пояснила представительница молодых единороссов, «те, кто работает и копит на ипотеку, не покупает себе дорогие телефоны».

Вместо вечного вопроса «кто прав» зададимся более приземленным: какая тактика обороны была бы для единороссов эффективнее? Сегодня многие считают, что «медведям» было лучше ограничиться рассказом про «государственные программы», «региональную поддержку» и прочие вещи, от которых обывателя, как правило, клонит в сон. Собственно, именно с этих моментов Неверов и начал свой ответ.

Однако проблема в том, что такая тактика спасает начальников всех уровней в двух случаях. Если гражданин, задавший вопрос, не намерен его развивать, либо откровенно «плавает», вообще не разбираясь в проблеме. Про Яну Мамаеву подобного сказать нельзя. Она не просто озвучила вопрос, но и вспомнила о съезде единороссов в 2011 году, где давались обещания по ставкам ипотечных кредитов. Старые предвыборные посулы — ахиллесова пята практически любой партии, если только она не создана вчера и не состоит из начинающих политиков чуть более, чем полностью.

Эмоциональный и знающий хотя бы азы проблемы оппонент почти всегда будет смотреться выигрышней, чем чиновник, пытающийся сохранить солидность и дипломатичность. За примером далеко ходить не надо. В мае 2016 года корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова фактически вступила в полемику с главой МИД Сергеем Лавровым. Темой стала российская политика в отношении Донбасса и постмайданной Украины. Министр отвечал максимально сдержанно, и в итоге в сети еще долго обсуждали, как «дрянная девчонка» «размазала» главного дипломата. Отвечай единороссы в том же стиле, интернет тут же облетели бы ролики в духе «хрупкая Яна уложила Неверова на обе лопатки».

Многие и видео с места событий целиком смотреть не стали бы. Обаятельная молодая девушка из Сибири, работающая в детдоме, против депутата от «партии власти», почти 17 лет заседающего в Госдуме. Пусть даже этот депутат когда-то работал подземным электрослесарем на кузбасской шахте. Как думаете, на чьей стороне будут симпатии общественности?

Ролик, где отражена подобная полемика, точно так же собирал бы просмотры и лайки. А единороссы оказались бы виртуально битыми, как бы дипломатично себя ни повели и какие бы цифры и факты по проблеме ни вспомнили. Переход на личность оппонента давал «медведям» шанс если не победить, то хотя бы «сыграть вничью».

Переход на личности, кстати, неотъемлемая черта почти любых публичных политических дебатов. Да и публике, в массе своей, куда интереснее слушать про чью-то личную жизнь, дорогие часы или новые туфли, чем про 128-ю поправку к закону о пчеловодстве. Сеанс с разоблачением всегда вызывает больший ажиотаж. «Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!»

Когда подобный удар обрушивается на политика, даже его сторонники, как правило, не особенно возмущаются. Примерам таким нет числа. Вот Геннадий Зюганов в ходе президентских предвыборных дебатов 2012 года заявил холостяку Михаилу Прохорову, что другие в его возрасте уже внуков имеют. В чистом виде переход на личности, но даже самые лояльные кандидату-бизнесмену наблюдатели не попрекали этим лидера КПРФ.

Проблема единороссов в другом. Яне Мамаевой многие сочувствуют, потому что она не воспринимается как политик. Ее оппоненты убедить общественность в обратном почти и не пытались. Негативные материалы про нее, появившиеся в сети после инцидента на форуме, строятся, как правило, вокруг одной мысли — не такая уж девушка и бедная. В принципе, единороссы могли бы вспомнить, что их оппонент еще и член Молодежного парламента своего региона. Представить Яну молодой карьеристкой, зарабатывающей политические очки на социальной теме. В принципе, подобный намек содержится в комментарии Екатерины Стенякиной про поведение девушки из Красноярского края: «Зачем после она стала подходить к разным политическим лидерам, просить: «Возьмите меня в Государственную думу, я Неверову задала неудобный вопрос»?». Но и такая тактика «медведей» имела бы пределы эффективности. Никто ведь не опровергает, что Мамаева работает в детдоме, а этот факт в глазах многих перекроет все попытки представить ее политической карьеристкой.

Екатерине Стенякиной, как уже было сказано, досталось даже от вполне провластных журналистов и экспертов. В конечном счете именно ее призывают наказать за дискредитацию «Единой России». Между тем, не включись в полемику молодая активистка «Единой России» (являющаяся, как известно, депутатом заксобрания Ростовской области), последствия для имиджа ее партии были бы хуже. Сергей Неверов ведь не ограничился разговором про процентные ставки, а также перешел на личности, начав обсуждать второе образование Яны Мамаевой. Вмешательство Стенякиной во многом отвлекло внимание от эпизода с ее старшим товарищем. К тому же попытка зрелого мужчины-политика подавить девушку вызвала бы у многих больше отторжения, чем спор двух молодых женщин. Это как в голливудском кино: если у положительных персонажей появляется женщина-антагонистка, с ней, как правило, должна сразиться девушка из команды главного героя, но не он сам.

Таким образом, все другие варианты решить проблему оказались бы для единороссов не лучшим, а то и худшим путем.

Но все же «партия власти» вызвала гнев многих обитателей сети. Вопрос, насколько сильно он повредит «медведям». Не будем забывать, что для ядерного электората «Единой России» характерен запрос, прежде всего, на стабильность. Избирателей, желающих перемен (в том числе иного уровня социальных гарантий), «единороссам» будет привлечь сложнее. Но эти сложности уж точно не исчезли бы, если бы инцидента на «Территории смыслов» не было. Да и отсылка к чьим-то скандальным заявлениям в условиях выборной кампании «замылится» довольно быстро. Даже цитирование упомянутого «денег нет, но вы держитесь» уже воспринимается многими вяло, как попытка рассказать бородатый анекдот.

Поэтому «косолапым», конечно, выдрали в схватке пару клоков шерсти. Но вряд ли стоит считать, что их уже поймали в «медвежью яму». А шерсть что? Она быстро отрастает.