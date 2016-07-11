«На июль 2016 года приходится 73 годовщина апогея волны злодеяний, которые на Восточных кресах II Речи Посполитой совершили Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, а также подразделение СС «Галичина» и украинские коллаборационистские подразделения. В результате геноцида в 1939—1945 годах были убиты свыше ста тысяч граждан II Речи Посполитой. Точное их количество по сей день неизвестно, а многие из них до настоящего времени не были достойно погребены, и их память не была почтена».

zn.ua Бандера — их герой

Это цитата из заявления верхней палаты парламента Польши, сената, которое было принято в минувший четверг, 7 июля. Польский сейм не успел рассмотреть проект этого заявления, и официально 11 июля этого года считаться днем памяти погибших в результате геноцида считаться не будет. Тем не менее польские депутаты дали понять, как они относятся к этой теме.

В тот же день, 7 июля, депутаты Киевского городского совета переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

Неравное зло

Как это всегда и бывает в истории, невозможно возложить всю вину на одну сторону конфликта. Поляки и украинцы, долго живущие рядом, к середине 20 века успели накопить друг к другу большие счета. Да и в ходе самих событий Второй мировой войны преступления, разумеется, совершали обе стороны.

Но разница есть. Из двух сторон конфликта только украинские нацисты убивали за национальность (не только поляков, но в основном их). Они ставили перед собой цель уничтожить всех поляков на этой территории. Их прислуживание Гитлеру тоже не забыто.

73 года назад, 11 июля 1943 года, жители 150 польских сел и городков были вырезаны добровольными пособниками фашистов со звериной жестокостью. Даже описания, без всяких фотографий, слабонервным читать не стоит. Достаточно упомянуть о наличии среди украинских нацистов специальной категории «резунов», которые до убийства каждого из десятков тысяч поляков отрезали им носы, уши, грудь и половые органы.

По разным оценкам было уничтожено от 50 до 100 тысяч человек. В том числе десятки тысяч людей — в один день, 11 июля.

Память

Для обеих сторон память о волынской резне весьма двусмысленна. Казалось бы, Польша должна требовать настоящих извинений, а каждый поклон майданной власти в адрес бандеровцев считать подлостью и низостью. Но вашингтонские управляющие требуют считать врагом Россию, а Украину, наоборот, требуют считать другом.

Поэтому в Варшаве вынуждены юлить, а польское раздражение против героизации преступников в соседней стране (вроде переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Бандеры) глухо бурлит внутри, почти не выходя на официальный уровень.

Майданные власти тоже с большим удовольствием избавились бы от шлейфа «друзей Бандеры». Теперь он не приносит им ничего, кроме проблем в отношениях с соседями. Но государственный переворот и их приход к власти стал возможен только благодаря тем же нацистам, которым теперь нужно подбрасывать кости — в виде «АТО», создания образа «России-врага» и в виде названий улиц и городов.

Виноват Путин

Пока что настоящих извинений Польша не дождалась. Даже в официальном письме, составленном в июне этого года и подписанном рядом украинских политиков и общественных деятелей, сказано так: «Нынешняя война России против Украины еще больше сблизила наши народы. Воюя против Украины, Москва ведет наступление против Польши и всего мира». В общем, в Волынской резне виноват Путин.

Такую трактовку может принять только глубоко обезображенный пропагандой человек. На самом же деле все ровно наоборот. Развязывание гражданской войны и героизация своих предков-преступников доказывают: новая власть Украины — правопреемница тех, кто вырезал поляков на Волыни.

Варшавские и киевские власти, а также их старшие вашингтонские братья пытаются сглаживать взрывоопасную ситуацию пиаром и переводом стрелок на Россию. Других вариантов у них нет.

Альтернативой могло бы быть реальное отмежевание официального Киева от бандеровского прошлого. Но это означает неминуемый бунт в столице и распад страны.

Альтернативой могла бы быть жесткая постановка вопроса официальной Варшавой — с угрозой разрыва дипотношений, не говоря уж о неподдержке Польшей вступления «демократической» Украины в ЕС. Но барин не велит.

Плевок в лицо

Граждане Польши убедились: их власти ради своих вашингтонских боссов готовы подвергать собственный народ любым унижениям, включая официальный визит человека, которого привели к власти нацисты и в чьей столице улицу только что назвали именем Бандеры. Им стоит запомнить это новое унижение.

Им стоит понять, что агрессивное украинство и тогда, и сейчас представляет собой гибрид зверства, мифотворчества и коллаборационизма. Просто в 40-х годах не было нужды в политкорректном пиаре.

Им стоит понять, что до тех пор, пока существует антироссийская официальная Украина, их президент будет пожимать руку духовному наследнику тех мерзавцев, которые убивали их дедов на Волыни и говорить о поддержке Киева.

Острое недовольство уже зреет, но не выходит по официальным каналам — значит, выйдет по неофициальным. Драки украинских и польских футбольных фанатов во Франции, песня поляков «StepanBandera — to prostitutka Hitlera», инциденты с участием граждан Украины на территории Польши — это только цветочки.

Кстати, Бандеру и Шухевича, героев майданной Украины, ликвидировали сотрудники советских спецслужб. Не пора ли Варшаве их поблагодарить?