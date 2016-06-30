Если ты старый безмозглый шведский лопух
Экранизация национального бестселлера Швеции «Мужчина по имени Уве» Фредерика Баумана заняла третье место по популярности за всю историю шведского кино. Скандинавский хит «Вторая жизнь Уве» теперь доступен и в кинотеатрах России.
Представьте, что вы — пожилой мужчина шестидесяти лет — пытаетесь покончить с собой. Купили веревку в супермаркете, побрились, надушились, надели парадный костюм и — в петлю. Но тут за окном вашего частного дома какой-то идиот бездарно паркует машину с прицепом и сносит ваш почтовый ящик. Что остается делать? Вылезать из петли и со словами «Audi, видите ли, у него! Четыре нуля на капоте, а пятый зеро — за рулем!» идти разбираться с неумелым водителем. Так шумно в дом напротив заехала новая семья, не дав спокойно повеситься главному герою.
Впрочем, героя это не остановило. Снова петля и снова неудача — рвется веревка: вот и повод пойти в супермаркет, кинуть веревку на прилавок и выпустить пар на ошарашенную продавщицу. Не отчаиваясь, наш герой пошел кидаться под поезд. И что же? Какой-то идиот-самоубийца прыгнул на рельсы, пришлось спасать бедолагу. Да ну всех к лешему — лучше запереться в гараже и тихонько уснуть под парами угарного газа своего старенького Saab. Уже почти умер, но кто-то ожесточенно барабанит по железным воротам гаража. Оказалось, журналистка хочет взять интервью из серии «невидимые герои» о человеке, который спас жизнь бросившемуся под поезд…
Уве, несносный старик, брюзга и педант, более 40 лет проработавший на железной дороге, недавно стал вдовцом и потерял всякое желание продолжать свою размеренную жизнь без нежно любимой жены Сони. «Ничего не имело смыла до нее и не имеет после нее». Мир летит в тартарары. Старика все раздражает. Все кругом форменные идиоты и несусветные дураки. Единственное, что осталось вдовцу — исполнять добровольно взятый на себя долг: наводить порядки в своем маленьком королевстве, захолустном шведском коттеджном поселке.
Не спешите ставить диагноз фильму «ну, и тоска». Шутка ли — каждый пятый швед посмотрел «Уве». И хотя успех национальных хитов далеко не всегда конвертируется в другие страны, эта лента, безусловно, прошла в европейскую лигу (рейтинг IMDb: 7.50). А ведь режиссер Ханнес Холм никогда звезд с неба не хватал. Это вам не Рой Андерсен и даже не Лукас Мудиссон. И вдруг — ошеломляющее попадание в нерв зрителя.
Кто бы мог подумать — в этой самой благополучной Швеции с процветающим социализмом, оказывается, тоже поджигают ветхие дома для расчистки территорий и выбрасывают их владельцев на улицу. Здесь тоже мерзкие и подлые чиновники (похоже, они везде одинаковые — одна античеловеческая каста). В Швеции тоже стесняются сказать родителям, что твой друг (да что уж, и ты сам) — гей. Центром всей этой вселенной почему-то выступает одинокий мизантроп Уве. У него масса недостатков. Невыносимый характер. Взращенный отцом автомобильный шовинизм: Уве признает только одну марку машины — Saab, все остальные — разумеется, позорный компромисс.
Так почему же он? Да потому что перед нами просто порядочный человек, которому сильно досталось в жизни (многочисленные флешбеки старательно заглядывают в прошлое Уве). Он привык рассчитывать только на себя и свято верит в заведенный порядок вещей. Его толерантность — будьте вы хоть кем, только не будьте идиотом. Его гуманизм — помогать, если просят, и даже этим самым идиотам. Он из тех, что обругает вас, но поможет, а не из тех, кто политкорректно улыбнется и свалит, не подав руки. Сермяжная философия Уве может уместиться в двух его ёмких фразах: «Судьба — результат нашей собственной глупости» и «Ты или живешь, или умираешь».
Понятно, что ключевую роль в прерывании серии неудачных самоубийств сыграют те самые шумные беспокойные соседи, что криворуко водят машину, сбивая почтовые ящики — семья шведа и бойкой иранской эмигрантки с двумя дочками. Именно сердечная иранка поможет обрести Уве ту самую вторую жизнь, что следует из названия. Несложно разглядеть в судьбе главного героя символ известных болезненных процессов в современном европейском обществе. Старая добрая Европа (Уве), потерпевшая утрату своей былой идентичности (умершая от рака жена Соня), находит следующий modus vivendi в новых миграционных и мультикультурных реалиях. Глядя на Уве, отрадно сознавать, что зерном этого выживания по-прежнему остается главная европейская религия — гуманизм.
«Вторая жизнь» прослеживается и в кинематографической плоскости. Шведская трагикомедия — в каком-то смысле реплика блистательной ленты восьмилетней давности «Гранд Торино» Клинта Иствуда. Реплика, правда, менее зрелая и глубокая. Впрочем, в консервативной, избыточно сентиментальной манере «Уве» найдена своя интонация: скандинавская холодноватая отстраненность удачно приправлена теплой самоиронией. Не претендующее на особую глубину смыслов повествования об уморительных житейских перипетиях главного героя постепенно вырастает в историю любви всей его жизни. Ближе к концу и вовсе — в послание о человечности, скрытой в обманчивой скорлупе угрюмого маленького человека, которому медики выносят заключение: слишком большое сердце.