Экранизация национального бестселлера Швеции «Мужчина по имени Уве» Фредерика Баумана заняла третье место по популярности за всю историю шведского кино. Скандинавский хит «Вторая жизнь Уве» теперь доступен и в кинотеатрах России.

Цитата из к/ф «Вторая жизнь Уве». реж Ханнес Холм. 2015. Швеция Детская радость

Представьте, что вы — пожилой мужчина шестидесяти лет — пытаетесь покончить с собой. Купили веревку в супермаркете, побрились, надушились, надели парадный костюм и — в петлю. Но тут за окном вашего частного дома какой-то идиот бездарно паркует машину с прицепом и сносит ваш почтовый ящик. Что остается делать? Вылезать из петли и со словами «Audi, видите ли, у него! Четыре нуля на капоте, а пятый зеро — за рулем!» идти разбираться с неумелым водителем. Так шумно в дом напротив заехала новая семья, не дав спокойно повеситься главному герою.

Впрочем, героя это не остановило. Снова петля и снова неудача — рвется веревка: вот и повод пойти в супермаркет, кинуть веревку на прилавок и выпустить пар на ошарашенную продавщицу. Не отчаиваясь, наш герой пошел кидаться под поезд. И что же? Какой-то идиот-самоубийца прыгнул на рельсы, пришлось спасать бедолагу. Да ну всех к лешему — лучше запереться в гараже и тихонько уснуть под парами угарного газа своего старенького Saab. Уже почти умер, но кто-то ожесточенно барабанит по железным воротам гаража. Оказалось, журналистка хочет взять интервью из серии «невидимые герои» о человеке, который спас жизнь бросившемуся под поезд…

Цитата из к/ф «Вторая жизнь Уве». реж Ханнес Холм. 2015. Швеция Добрая улыбка

Уве, несносный старик, брюзга и педант, более 40 лет проработавший на железной дороге, недавно стал вдовцом и потерял всякое желание продолжать свою размеренную жизнь без нежно любимой жены Сони. «Ничего не имело смыла до нее и не имеет после нее». Мир летит в тартарары. Старика все раздражает. Все кругом форменные идиоты и несусветные дураки. Единственное, что осталось вдовцу — исполнять добровольно взятый на себя долг: наводить порядки в своем маленьком королевстве, захолустном шведском коттеджном поселке.

Не спешите ставить диагноз фильму «ну, и тоска». Шутка ли — каждый пятый швед посмотрел «Уве». И хотя успех национальных хитов далеко не всегда конвертируется в другие страны, эта лента, безусловно, прошла в европейскую лигу (рейтинг IMDb: 7.50). А ведь режиссер Ханнес Холм никогда звезд с неба не хватал. Это вам не Рой Андерсен и даже не Лукас Мудиссон. И вдруг — ошеломляющее попадание в нерв зрителя.

Кто бы мог подумать — в этой самой благополучной Швеции с процветающим социализмом, оказывается, тоже поджигают ветхие дома для расчистки территорий и выбрасывают их владельцев на улицу. Здесь тоже мерзкие и подлые чиновники (похоже, они везде одинаковые — одна античеловеческая каста). В Швеции тоже стесняются сказать родителям, что твой друг (да что уж, и ты сам) — гей. Центром всей этой вселенной почему-то выступает одинокий мизантроп Уве. У него масса недостатков. Невыносимый характер. Взращенный отцом автомобильный шовинизм: Уве признает только одну марку машины — Saab, все остальные — разумеется, позорный компромисс.

Цитата из к/ф «Вторая жизнь Уве». реж Ханнес Холм. 2015. Швеция Из отправляющегося поезда

Так почему же он? Да потому что перед нами просто порядочный человек, которому сильно досталось в жизни (многочисленные флешбеки старательно заглядывают в прошлое Уве). Он привык рассчитывать только на себя и свято верит в заведенный порядок вещей. Его толерантность — будьте вы хоть кем, только не будьте идиотом. Его гуманизм — помогать, если просят, и даже этим самым идиотам. Он из тех, что обругает вас, но поможет, а не из тех, кто политкорректно улыбнется и свалит, не подав руки. Сермяжная философия Уве может уместиться в двух его ёмких фразах: «Судьба — результат нашей собственной глупости» и «Ты или живешь, или умираешь».

Понятно, что ключевую роль в прерывании серии неудачных самоубийств сыграют те самые шумные беспокойные соседи, что криворуко водят машину, сбивая почтовые ящики — семья шведа и бойкой иранской эмигрантки с двумя дочками. Именно сердечная иранка поможет обрести Уве ту самую вторую жизнь, что следует из названия. Несложно разглядеть в судьбе главного героя символ известных болезненных процессов в современном европейском обществе. Старая добрая Европа (Уве), потерпевшая утрату своей былой идентичности (умершая от рака жена Соня), находит следующий modus vivendi в новых миграционных и мультикультурных реалиях. Глядя на Уве, отрадно сознавать, что зерном этого выживания по-прежнему остается главная европейская религия — гуманизм.

Цитата из к/ф «Вторая жизнь Уве». реж Ханнес Холм. 2015. Швеция Рольф Лассгорд

«Вторая жизнь» прослеживается и в кинематографической плоскости. Шведская трагикомедия — в каком-то смысле реплика блистательной ленты восьмилетней давности «Гранд Торино» Клинта Иствуда. Реплика, правда, менее зрелая и глубокая. Впрочем, в консервативной, избыточно сентиментальной манере «Уве» найдена своя интонация: скандинавская холодноватая отстраненность удачно приправлена теплой самоиронией. Не претендующее на особую глубину смыслов повествования об уморительных житейских перипетиях главного героя постепенно вырастает в историю любви всей его жизни. Ближе к концу и вовсе — в послание о человечности, скрытой в обманчивой скорлупе угрюмого маленького человека, которому медики выносят заключение: слишком большое сердце.