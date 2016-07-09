



Олеся Мельниченко Дыши!

Пройти обследование, получить консультацию и послушать лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний профессора-кардиолога Мехмана Мамедова корреспонденту ИА REGNUM удалось на «Дне здоровья», проводившемся ГНИЦ профилактической медицины в книжном магазине «Москва» на Арбате. Специально для читателей ИА REGNUM профессор рассказал, как сохранить здоровое сердце.

Больной — помоги себе сам!

По данным Института профилактической медицины (ГНИЦПМ), примерно 60% потенциальных пациентов кардиолога даже не представляют, что у них в организме что-то не так, не обращают внимания на регулярное повышение, либо скачки давления, боли в области сердца. То есть, принадлежат к разряду пациентов, которые терпят до момента, когда их необходимо срочно госпитализировать.

Зачастую это происходит из-за того, что люди просто не знают о факторах риска, которым они подвергают свою сердечно-сосудистую систему. А посему, в России показатели осложнений сердечно-сосудистых заболеваний в 2−3 раза выше, чем в западных странах, особенно, за счет осложнений, связанных с атеросклерозом.

Как правило, представление о здоровом образе жизни у нас сильно искажено псевдонаучной информацией, которой наделяют рекламщики и авторы телепрограмм и популярных статей по народной медицине.

Основные факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Высокое артериальное давление;

Алкоголь;

Курение;

Гипер-ХС (гиперхолестеринемия);

Избыточная масса тела;

Недостаток фруктов, овощей;

Гиподинамия;

Большинство людей без медицинского образования не знают, что холестерин — полезен для организма, а антиоксиданты вовсе не панацея от всех бед, и многое другое, касающееся истинных причин сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), доступное для понимания обычного человека без медицинского образования.

Неудивительно, что в последнее время, когда экономический кризис ударил по всем отраслям здравоохранения, а врачи загружены круглосуточно, они все чаще устраивают бесплатные «Дни здоровья» для населения. Предотвратить — дешевле, чем лечить. Да и перспектив сохранения нормального качества жизни больше.

В институте Профилактической медицины (ГНИЦПМ) к делу подошли серьезно — сотрудники института и консультативного-диагностического центра отделения медицинской профилактики КДЦ ГНИЦПМ — врачи, медсестры, а также волонтеры из числа студентов-медиков (организация «Медики-волонтеры») с готовностью обследовали посетителей магазина. Измеряли им артериальное давление, пульс, а для оценки антропометрических отклонений — окружность талии, вес, рост и процент содержания в организме жировой ткани.

Оказывается, окружность талии, превышающая — 80 см у женщин и 100 см у мужчин, то есть, так называемое абдоминальное ожирение, прямо свидетельствует о том, что мы имеем дело с пациентом из группы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

Курильщикам измеряли концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе и давали индивидуальные рекомендации, как бросить курить, или как поддержать близкого человека в этом решении.

Также проводилось анкетирование желающих на предмет стресса и других факторов риска, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания. По результатам обследования посетители «Дня здоровья» получали консультации профильного врача, в том числе и кардиолога — руководителя лаборатории по разработке междисциплинарного подхода в профилактике хронических неинфекционных заболеваний Мехмана Мамедова. Одним давали советы, как правильно питаться, другим, как справиться с гипертонией, на которую раньше не обращали внимания. Гипотоники среди обследованных оказались в меньшинстве.

Хороший и плохой холестерин и распиаренный мельдоний

Одно из народных поверий, сформированных агрессивной телерекламой, гласит, что холестерин безусловно вреден для здоровья и изводить его из организма надо всеми доступными способами. Однако врачи с этим совершенно не согласны, так как вовсе без холестерина организм работать не будет. И делят холестерин на условно «плохой» и «хороший».

— Холестерин — важное вещество для организма, — поясняет Мехман Мамедов. — В частности, клеточные мембраны всех тканей организма, половые гормоны, желчная кислота и жирорастворимые витамины и так далее, функционируют и синтезируются при наличии холестерина в крови. Условно «плохой» холестерин, это тот, который синтезируется в печени и участвует в доставке в жизненно важные органы, а условно «хороший» осуществляет обратный отток излишков холестерина в печень. Когда нарушается баланс между ними — в пользу увеличения первого (условно «плохого») развивается атеросклероз. В организме есть баланс между условно хорошим и условно плохим холестерином.

— Как действуют лекарства, нормализующие баланс холестерина в организме?

— Они могут снизить уровень общего холестерина, максимум, на 13−15%. Редко один и тот же препарат способен единовременно одинаково снизить уровень «плохого» холестерина и увеличить уровень «хорошего». Как правило, рыбий жир увеличивает уровень «хорошего» холестерина, а для снижения «плохого» есть статины. Сейчас мы пользуемся более современными и мощными статинами, которые в два раза эффективнее, чем старое поколение этих препаратов. — В чем суть их воздействия?

— Группа статинов — это препараты для снижения синтеза холестерина в печени. За счет обратимого снижения синтеза холестерина уменьшается уровень общего холестерина и холестерина частиц низкой плотности (условно «плохого»). В зависимости от дозы препарата и генерации ХС можно снижать от 30 до 60%. При этом увеличение дозы препарата вдвое не дает равноценного снижения уровня холестерина. При этом при высоких дозах статинов, так же как и при употреблении всех химические препаратов могут возникать побочные действия в виде увеличения активности печеночных ферментов.

— По телевизору постоянно рекламируют «Панангин», который принял и с сердцем все в порядке. Так ли это на самом деле?

— «Панангин» — это препарат, возмещающий дефицит магния и калия в организме. Преимущественно он назначается в составе комплексной терапии у больных с сердечной недостаточностью и при различных аритмиях, и конечно же при дефиците калия и магния. Но регулярное употребление сухофруктов (чернослив, курага, изюм) дает не менее выраженный эффект.

— За открытие антиоксидантов Люку Монтанье дали Нобелевскую премию. Их представляют как панацею от старения, ставят во главу угла при лечении многих заболеваний. Действительно ли они так полезны?

— Нобелевскую премию, действительно, дали за открытие. Однако эти препараты не имеют выраженного клинического эффекта — в виде отсутствия снижения смертности. Потому и не могут применяться в качестве основного препарата при лечении. Это объясняется тем, что окислительный стресс является только одной из возможных причин развития тех или иных хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

(Окислительный стресс (ОС) — это физиологическое или патологическое состояние, при котором окислительные процессы превышают мощность АОС организма. Такое определение охватывает широкий круг болезней, а также нормальных метаболических процессов, в которых ОС играет важную роль. — А.А.).

— Наверное, вам уже не раз задавали вопрос про «Мельдоний», сыгравший не самую лучшую роль в судьбе наших олимпийцев. Можно ли его, действительно, назвать допингом?

— Как вы понимаете, отстранение наших спортсменов — не столько антидопинговая мера, сколько политическая. Я лично знаком с профессором Латвийского института органического синтеза Элизабет Калвиньш, участвовавшей в разработке этого препарата. Могу сказать, что для «Мельдония» — это была своеобразная пиар-акция. В результате — его продажи в апреле значительно выросли, но на данный момент они уже упали. Что же касается самого «Мельдония» — это препарат метаболического характера, способный на время улучшить работоспособность и самочувствие человека. Он не воздействует на первопричину заболевания, не может серьезно влиять на качество и продолжительность жизни. Однако его назначают для реабилитации. В советское время также были похожие препараты. Например, «Кокарбоксилаза». «Мельдоний» — препарат достаточно слабый, а потому к допингам его относить нельзя. Используют его, исключительно, на постсоветском пространстве, так как доказательной базы эффективности этого препарата нет.

— Специалисты по медэкспертизе уверяют, что с введением страховых поверенных будет возможно проведение профилактического стентирования, так как повысится качество проводимой диспансеризации. Возможно ли это?

— Дело в том, что поликлиники обеспечены врачами, максимум, на 60%. И при этом терапевтам и другим специалистам не выделяют отдельного времени на диспансеризацию. Они должны принимать и пациентов с проблемами, и тех, кто пошел на диспансеризацию. У них просто нет возможности этим заниматься. А потому — стентирование проводится только по клиническим показаниям! И никак иначе.

Депрессия — сигнал тревоги и фактор риска

— По данным Росстата, за последние 15 лет отмечается медленное увеличение смертности, обусловленной ишемической болезнью сердца (ИБС) — на 12%, — рассказывает профессор Мамедов. — Так, если в 1995 г. число умерших от ИБС на 100 000 населения составило 376,9 случая, то в 2008 г. — 422,4 случая. По данным ГНИЦ ПМ, медико-социальная эффективность лечения ИБС остается неудовлетворительной. В структуре смертности от ССЗ осложнения ИБС на 50% превышают осложнения цереброваскулярных заболеваний и, в целом, занимают первое место среди 4 основных причин.

Рост частоты развития сердечно-сосудистых осложнений отмечается и на Северном Кавказе, где заболеваемость и смертность, обусловленные ССЗ, были традиционно ниже, чем в других регионах России.

— Неужели даже более сильная экология и качественное питание не спасли жителей кавказского региона?

— События последних 15 лет — продолжительные локальные вооруженные конфликты, повлекшие за собой социально-экономические проблемы (спад экономики региона, безработица, ослабление работы социальных учреждений, ухудшение финансирования системы здравоохранения), негативно отразились на демографической ситуации региона, — поясняет Мамедов. — Это привело к заметному росту частоты развития хронического стресса, депрессии, артериальной гипертонии, сахарного диабета (СД) и т.д.Наряду с этим существуют серьезные проблемы и по ресурсам здравоохранения, включая материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений и численность работников здравоохранения

Многие считают, что депрессия, навязчивые страхи и повышенная тревожность являются индивидуальными особенностями некоторых людей. Кое-кто даже заявляет, что депрессия возникает «из-за недогруженности», от того, что человеку просто нечем заняться. Однако качество жизни пациентов с ишемической болезнью сердца оценивается по пяти важнейшим критериям, одним из которых как раз и является депрессия:

• Передвижение

• Самообслуживание

• Повседневная активность

• Боль, дискомфорт

• Тревога, депрессия.

В своем исследовании академик Е.И. Чазов (2004) подчеркивает взаимосвязь между увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за период с 1990 по 2003 годы и высокой распространенностью у таких больных депрессивных расстройств. Некоторые ученые считают депрессию независимым фактором риска развития кардиоваскулярных заболеваний.

Критерии депрессии

Снижение настроения

Снижение интересов или чувства удовольствия

Снижение энергичности

Нарушения сна;

Изменения аппетита и веса;

Снижение концентрации внимания;

Нарушения в половой сфере;

Пессимизм;

Сниженная самооценка;

Идеи виновности;

Суицидальные мысли.

Особенность течения депрессии у больных с сердечно-сосудистыми проблемами состоит в том, что, даже пребывая в состоянии выраженной депрессии, они не считают это психическим расстройством, а связывают свое состояние с физическими факторами, обострением соматического заболевания, общей социальной ситуацией.

— Депрессии и страхам подвержены все люди, или есть те, которые особенно к ним склонны?

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Много факторов и причин в совокупности могут вызвать тревогу и депрессию. Это зависит от генетики, от образа жизни и социальных условий: семья, работа, привычки. А может, и от других заболеваний. Причем, у одного и того же человека и тревога, и депрессия могут сосуществовать одновременно, а могут и сами по себе.

— Кардиологи советуют ее лечить медикаментозно?

— Все зависит от степени: если легкая и умеренная, то можно обойтись без лекарств или лечить основное заболевание, если выраженная — то предпочтительно медикаментозное лечение.

Критерии тревоги

Тревога, беспокойство без видимых причин

Раздражительность

Возбуждение

Нарушения сна;

Снижение концентрации внимания;

Обилие вегетативных симптомов;

Различные фобии;

Панические атаки;

— По некоторым данным, алкоголь в малых дозах для снижения факторов риска (ФР), может быть даже полезен.

— Для мужчин — это 50 грамм этанола, для женщин — 20! — поясняет профессор Мамедов. — Однако рекомендовать этот способ для снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний я не берусь. Так как возможно привыкание и увеличение доз.

— Вы утверждаете, что для нормализации состояния человека полезно плавание, бег, шведская ходьба, и вообще любой вид спорта. А как вы относитесь к дачным нагрузкам для гипертоников — любимому виду спорта в нашей стране?

— Я совершенно не возражаю против дачного спорта, если человек позаботился о себе заранее, прошел обследование еще до наступления дачного сезона и уехал на дачу, запасшись необходимыми лекарствами, рекомендованными врачом. Ведь иной раз «скорая» может просто не успеть доехать до дачи пациента. Для первой и второй степени гипертонии разумные дачные нагрузки не опасны, в отличие от тяжелых форм. Что касается силовых упражнений в зале, то стоит серьезно посоветоваться с врачом. Во многих случаях они для здоровья вредны.

— В своем выступлении вы кратко презентовали читателям две новые книги вашего авторства «Кардиология; практические аспекты» и «Справочник по внутренним болезням». Чем они отличаются от других подобных изданий, и для кого написаны?

— Львиная доля тиража будет бесплатно раздаваться практикующим врачам-кардиологам. Очень небольшая — поступила в продажу в магазине «Москва». Что касается «Кардиологии», то для практикующего врача книга написана по всем направлениям кардиологии, включая практические аспекты кардиологического осмотра, краткое описание современных инструментальных и лабораторных методов исследования. За основу взяты результаты научных исследований и знаний, использованы результаты лучших российских и зарубежных учебников по кардиологии. Справочник состоит из 18 глав: кардиология, пульмонология, ревматология, гастроэнтерология, гематология, ревматология и эндокринология. Он также построен на результатах обновленных международных исследований и рекомендаций и предназначен для практикующих врачей — терапевтов, семейных, клинических ординаторов, а также — научных сотрудников. Впрочем, он написан простым языком, и может быть полезен людям со средним медицинским образованием.