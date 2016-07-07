



Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри и Михаил Джанелидзе

Госсекретарь США Джон Керри завершил однодневный визит в Грузию. Местные эксперты, политики, отмечая, что визит проходил накануне саммита Североатлантического Альянса в Варшаве, ожидали определенных заявлений Керри относительно вступления Грузии в этот альянс, тем более что ранее на эту тему было сделано немало «обнадеживающих» заявлений со стороны руководства Грузии. Достаточно вспомнить хотя бы то, что говорила министр обороны Тина Хидашели, полагавшая, что «Грузии не нужен ПДЧ» («План действий по членству») и она, минуя его, может стать членом альянса в статусе «ассоциированного партнера». При этом многие, конечно, помнят решение бухарестского саммита 2008 года, когда Грузии обещали членство в НАТО «когда-либо в будущем». В этой связи так называемый «Атлантический совет Грузии» вместе с 70 НПО направил даже открытое письмо генсеку НАТО, в котором содержится призыв к членам альянса на Варшавском саммите «должным образом оценить стремления Грузии в евроатлантические структуры и еще больше обеспечить безопасность страны».

В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг выдавал Грузии «авансы», заявляя, что «одной из причин наращивания нашей политической и практической поддержки Грузии, открытия учебного центра (в Крцаниси), развития нашего сотрудничества и в других направлениях, является желание повысить ее устойчивость, ее способность противостоять давлению извне». Понятно, что говоря о «давлении извне», имеется в виду Россия. Не случайно часть грузинского политического класса использовала, да и продолжает использовать любые поводы для обозначения «исходящих от России угроз», усматривая их то в российской пропаганде, в результате чего якобы «в стране растут пророссийские настроения», то выдумывая какие-то «заговоры», целью которых является якобы желание «изменить западный вектор развития страны».

В этом смысле политика нынешнего руководства Грузии не имеет отличий принципиального характера от той, которую в свое время проводил президент Михаил Саакашвили. Он «братался» с Брюсселем, начал в августе 2008 года так называемую кавказскую войну, в результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Запад тогда отказался таскать для Саакашвили «каштаны из пожара». Вряд ли он решится на такое и сейчас, ведь на горизонте не просматриваются перспективы российско-грузинского вооруженного конфликта. Однако для Запада, как считает грузинский эксперт Арчил Гамзардия, «Грузия по-прежнему остается конфликтогенной, нестабильной и импульсивной страной, которая выглядит чужеродным телом в Европе, которая сейчас больше всего озабоченна решением своих острых проблем».

Ситуация в мире в целом, в Европе и на Ближнем Востоке — в частности, динамично меняется не так, как предполагали тбилисские стратеги. В НАТО и в ЕС Грузии сегодня могут только аплодировать по «остаточному принципу», но не решать ее национальные проблемы или брать ее под свой «зонтик», чтобы не брать на себя обузу грузинской безопасности. Это было очевидно и до визита в эту страну госсекретаря Керри, а итоги визита подтвердили лишний раз обозначенный тезис.

В Тбилиси премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Керри подписали меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности между странами. Было заявлено, что меморандум создает абсолютно новые рамки углубления партнерства и включает в себя те сферы сотрудничества, которые критичны для усиления безопасности Грузии и увеличения ее обороноспособности». Но при этом госсекретарь счел необходимым разъяснить, что задержка с выполнением обещания по приему Грузии в НАТО рассматривается в широком региональном контексте в связи с ситуацией, сложившейся в Сирии и на Украине. Он также отметил, что меморандум предусматривает «расширение оборонных возможностей» Грузии: Минобороны получит возможность закупать оборонительное вооружение у американских компаний. В этой связи эксперты подметили, что такая возможность для Грузии существовала и ранее, когда после кавказской войны августа 2008 года Конгресс США принял резолюцию о поставках Тбилиси оборонительного оружия. Но администрация президента Барака Обамы до сих пор тормозила поставки. Теперь, похоже, эти ограничения снимаются, что расценивается в Тбилиси как некий «утешительный приз» Вашингтона вместо членства в НАТО, хотя Керри призвал грузин «не разочаровываться и ждать момента, когда станет возможно осуществление решения бухарестского саммита 2008 года».

По мнению грузинского военного эксперта Кобы Ликликадзе, «Южный Кавказ перестает быть привлекательным для НАТО, тем более на фоне обострения отношений с Россией», и «даже невооруженным глазом видно, что страны НАТО даже не знают, что делать с записью в коммюнике 2008 года, в которой говорится, что Грузия и Украина станут членами НАТО, когда они будут готовы для этого». Сегодня же Грузии предложили — попутно — продолжать сдавать экзамены только по демократии.