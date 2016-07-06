



mota.ru Режущие глаз перспективы Трансатлантической империи

Еще 23 апреля при открытии выставки в Ганновере канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама выразили уверенность в том, что США и ЕС успеют заключить стратегический Договор о Трансатлантическом партнерстве (далее — ТАП) до конца президентского срока Обамы. Однако итоги 13-го (апрельского) раунда переговоров по ТАП показали, что в этом году данное соглашение подписано не будет, если будет подписано вообще.

Первый удар по ТАП в начале мая нанесли немецкие СМИ, когда в начале мая опубликовали утечки о ходе 13-го раунда переговоров — 248 страниц о содержании секретных переговоров утекли в публичное пространство. Так, стало известно, что США хотели продавить принятие Европой американских норм и правил в области продуктов питания и экологических норм, что, по сути, ликвидировало бы сельское хозяйство юга Европы и серьезно снизило бы качество продуктов питания в результате захвата европейского рынка американскими продуктовыми ТНК с использованием ГМО. Также Вашингтон хотел серьезно ограничить способность ЕС принимать собственное экономическое законодательство. Вкупе с тем, что американские ТНК выводились из-под действия правил национального законодательства, заключение ТАП в том виде, в котором его продвигали американцы, грозило полной утратой Европой своего политического, экономического, промышленного и торгового суверенитета.

Как отмечают эксперты, «если пройтись по требованиям отдельных стран и исключить из них словесную шелуху, то получается следующее. США хотят: беспошлинно поставлять автомобили в Европу, получить доступ для своей мясо-молочной и сельхозпродукции на европейские рынки и оградить свое национальное судостроение. Не хотят: ввода дополнительных ограничений на финансовые услуги, и более того, при определенном раскладе может получиться, что американские финансовые организации избавятся от тех ограничений, что были наложены на них после мирового финансового кризиса.

ЕС, в свою очередь, хочет получить возможность участвовать в американских госзаказах, а также — чтобы США сняли ограничения на экспорт сырой нефти. Включить (в отличие от американцев) в соглашение регулирование финансовых услуг. И — сохранить ограничения на поставки мясо-молочной и сельхозпродукции из США, защитив таким образом свое дотационное сельское хозяйство. Ряд стран имеет свои дополнительные возражения. Например, Франция настояла на исключении из соглашения аудио-визуальной продукции. Также некоторые государства хотят дополнительно защитить свои права на названия продуктов, связанные с географическими названиями: сыры Фета и Пармезан, пиво Будвайзер, шампанское, коньяк, портвейн и других.

Теперь рассмотрим самое интересное — инвестиции. Как видно из цифр, размер инвестиционных потоков в разы превосходит торговый оборот между США и ЕС. В рамках TTIP предполагалось заключить соглашение по урегулированию споров между инвесторами и государством (ISDS). Суть его сводилась к тому, что все споры по инвестициям переносились в особый межгосударственный орган, и иностранные инвестиции получали защиту от правительств стран. При этом никаких механизмов влияния на корпорации у государств и отдельных граждан не появлялось.

В сухом остатке получается, что больше всего от TTIP выигрывают транснациональные корпорации: они получают защиту своих денег, свободное перемещение для руководителей и увеличение прибылей от снятия различных ограничений. Вслед за ними по выгодам от партнерства идут США в целом, а следом — Еврокомиссия. Наименее же выигравшей стороной оказываются простые европейские граждане. Простым американцам оно непосредственно не помогает и не вредит, отсюда и отсутствие у них большого интереса к этой теме».

Надо отметить, что майские публикации немецкой прессы нанесли серьезный удар переговорам по ТАП, которые велись абсолютно в секретной обстановке. В частности, ознакомиться с их содержанием европейские чиновники и депутаты могли только в особо оборудованной комнате и под наблюдением офицеров спецслужб США, чтобы нельзя было откопировать или сфотографировать документы.

«После обнародования организацией Greenpeace секретных документов, связанных с процессом создания Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP), многие европейские лидеры сделали шаг назад, что привело к тупиковой ситуации в переговорах между США и Евросоюзом (ЕС). В 248-страничном досье, обнародованном Greenpeace, имеют место доказательства давления США на ЕС с целью снижения стандартов здравоохранения и защиты окружающей среды.

Кроме того, согласно секретным документам, США потребовали от европейцев права на вмешательство в решения европейских парламентов касательно прав потребителей, что повлекло за собой неприятие европейских лидеров. Переговоры о свободной торговле еще не стали предметом дискуссий американских политиков и общества, но во Франции и Германии уже учащаются призывы к полной отмене диалога по TTIP. Франция с самого начала относилась с предосторожностью к TTIP, а после 13-го тура переговоров начала открыто заявлять о своем недовольстве».

В результате первой страной ЕС, которая официально выразила свое негативное отношение к ТАП, стала Франция: после 13-го раунда переговоров министр торговли Франции Матиас Фекл потребовал приостановки переговоров. Его позицию поддержал и Елисейский дворец. «Мы никогда не примем подрыв основных принципов нашего сельского хозяйства, нашей культуры и взаимного доступа к рынкам закупок. На данном этапе переговоров Париж говорит «нет» соглашению о TTIP», — сказал в данной связи президент Франсуа Олланд.

А потом произошел Brexit, и ситуация окончательно вышла из-под контроля. США лишились одного из наиболее рьяных сторонников ТАП в Европе, а Польша пока не имеет соответствующего политического веса. Европа же, в связи с сильнейшим политическим и экономическим потрясением, получила вполне законные основания притормозить процесс согласования ТАП и выйти из-под давления Вашингтона.

Традиционно против выступила Франция. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что заключение соглашения по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству между Евросоюзом и США невозможно, если оно не учитывает интересы ЕС. «Отныне никакого соглашения о свободной торговле не должно быть заключено, если оно не соблюдает интересы Евросоюза. Европа должна быть твердой. Франция будет за этим следить. И я вам откровенно говорю, что соглашения о трансатлантической торговле быть не может. Это соглашение идет в неправильном направлении», — заявил он в конце июня.

О том, что обсуждение проекта зоны свободной торговли между США и Европейским союзом зашло в тупик, заявил в начале июля и министр экономического развития Италии Карло Календа: «Мы слишком долго вели переговоры. Думаю, соглашение провалится, а сделка с Канадой также может не состояться», — добавил итальянский министр.

Против соглашения выступил и премьер-министр Баварии, один из наиболее влиятельных лидеров ХСС Хорст Зеехофер: «До тех пор, пока это соглашение не станет прозрачным, до тех пор, пока не будет соблюдаться баланс интересов, я, как председатель партии, не намерен давать «зеленый свет» трансатлантическому партнерству». То есть и в Германии зреет серьезная оппозиция политике канцлера Меркель.

В результате перед 14-м (июльским) раундом переговоров по ТАП, который состоится в середине июля, США столкнулись с серьезным оппозиционным фронтом в Европе. Твердо против ТАП возражают уже две страны — Франция и Италия, в остальных резко усилились дискуссии между сторонниками ТАП и его противниками, активизацией которых послужил Brexit. И тут Британия, конечно, очень серьезно насолила США, о чем мы писали в одном из предыдущих обзоров блогосферы. И Лондон не мог это не понимать, но все равно пошел на резкое изменение ситуации в мире.

Как отмечают эксперты, «в Берлине и других европейских столицах уверены: предстоящий выход Великобритании из ЕС резко уменьшает шансы на заключение соглашения. Все последующие месяцы Евросоюз будет занят проблемой Брексита, и разработка соглашения TTIP автоматически отойдет на второй план. Многие политики в Европе задаются вопросом: разумно ли в этой сложной для ЕС ситуации продвигать соглашение, которое дополнительно раскалывает общественное мнение?»

Тем более после Brexit в 2017 году Европа вступает в новый период выборов. В следующем году пройдут выборы президента во Франции, и, скорее всего, Олланда сменит Саркози, а в 2018 году пройдут выборы в Германии и Италии. В результате подписание ТАП может быть отложено в силу объективных обстоятельств до 2018−2019 годов. Но в нынешних условиях, когда ход мировых событий резко ускорился, два года — слишком большой срок, чтобы можно было прогнозировать успешное подписание ТАП. Европа сталкивается с таким количеством внутренних и внешних вызовов, что ей будет в ближайшие годы явно не до подписания ТАП. В нынешнем виде Евросоюз нежизнеспособен, и Германия больше не в силах одна везти этот воз проблем. Создание европейского супергосударства по целому ряду причин проблематично, а если Европа пойдет по пути двухуровневой организации, то ни о каком ТАП и речи не может быть.