



Иван Шилов ИА REGNUM Украина — это Украина

1−2 июля Киев был, как никогда, близок к началу нового «майдана». По сути дела, он — «майдан-3» — уже начался. Продолжения «банкета» и его перерастания в очередной раунд смены властного караула не случилось лишь потому, что режим пошел на беспрецедентные уступки добровольцам.

Как и предполагалось, демонстрировать готовность и решимость замутить «майдан-3» в Киеве взялись представители добровольческих батальонов из «АТО» под прикрытием группы депутатов разных уровней. Поводом послужила история с задержанием по ходатайству военной прокуратуры бывшего командира батальона «Айдар» В. Лихолита — Бати. Причиной стало хроническое недовольство властью, испытываемое верхушкой добровольческого движения и его спонсорами. Добровольцы, ветераны, волонтеры, «активисты» на сегодняшний день — самая революционно настроенная социальная группа на Украине. На стороне этой группы, кроме небывалой популярности в информационном поле и непререкаемой авторитетности в «мейнстримном» сегменте общественного мнения, еще и наличие силового фактора, включающего в себя не только протестные акции, но и активные действия с применением оружия. Никакой управы на «айдаровцев», «азовцев» и иже с ними у власти нет. Если у кого-то оставались какие-то сомнения по этому поводу, то события 1−2 июля в Печерском суде и вокруг него развеяли их полностью и окончательно.

В данном конкретном эпизоде новую «майданную» бурю власти удалось свести на «нет» ценой полной капитуляции, унизительность которой не способны прикрыть никакие красивые слова ни генпрокурора Ю. Луценко (именно его режим бросил на самый «передок» схватки в суде), ни других записных краснобаев от режима, ни самого П. Порошенко. Примечательно, что президент на случившееся не стал вообще никак реагировать, предпочтя высказать свои пожелания и ожидания Ю. Луценко во время краткосрочной встречи с ним в киевском аэропорту. Мотивы столь гордого молчания гаранта Конституции, грубо, цинично попранной в Печерском суде на глазах как самого этого гаранта, так и украинского общества и западных послов, хорошо понятны и легко объяснимы. В среде «добробатовцев» и других участников «АТО» П. Порошенко не пользуется авторитетом, для них его отстранение от власти по требованию «улицы» — это вопрос времени. На Банковой об этом всем хорошо известно. Вот потому-то с самого верхнего этажа киевской властной вертикали ни 1-го, ни 2-го, ни 3 июля не доносилось не то что звука, а даже легкого, легчайшего шуршания, которое могло бы подтвердить, что офис главы государства пока еще обитаем.

А ведь в нормальном, мнящем себя демократическим государстве реакция президента на инцидент в самом, пожалуй, известном суде первой инстанции страны, расположенном к тому же на главной улице столицы — Крещатике, должна была бы последовать незамедлительно. Хотя бы по той простой причине, что там происходил грубейший «наезд» как на судей одного конкретного суда, так и на всю судебную систему Украины в целом. В ходе этого «наезда» и по его результатам эта система была разрушена до основания полностью и окончательно. Политическая целесообразность опять оказалась выше закона, намного выше. Выяснилось, что на Украине, хоть она с некоторых пор и Европа, по крайней мере, по собственной оценке, до верховенства права еще очень-очень далеко. Перед украинским законом, который теперь уже якобы почти-почти европейский, отнюдь не все граждане равны. Нашлись такие, кто более равен, найдутся, ясное дело, и те, кто будет равен менее или вообще не равен. Как, например, А. Александровская, арестованная по надуманным обвинениям СБУ в Харькове почти в то же самое время, когда В. Лихолита освобождали в Киеве. Парадоксальная ситуация. Там, в Харькове, — никаких материалов, на основании которых можно было бы строить обвинение, все притянуто за уши, надумано, подтасовано. Здесь, в Киеве, — пухлый том обвинительных материалов, тянущий на несколько статей и на несколько лет тюремного заключения. Там — отправляют за решетку, тут — отпускают на поруки.

И не просто отпускают! Благодаря усилиям «целого» генерального прокурора Ю. Луценко, в авральном режиме лично прибывшего в Печерский суд, единичный случай В. Лихолита обещает превратиться в элемент новой системы правового обеспечения. Речь идет о том, чтобы на законодательном уровне освободить от уголовной ответственности за совершенные преступления участников добровольческих батальонов и участников «АТО». В интерпретации Ю. Луценко этот фортель подается под видом того, что нельзя, дескать, осуждать людей за «мирные» правонарушения, совершенные во время «войны». «Война», мол, требует особого подхода, особенно к тем, кто слывет ее героями. Как тот же В. Лихолит, обвиняемый военной прокуратурой в совершении ряда деяний, квалифицируемых в Уголовном кодексе как тяжкие и особо тяжкие преступления. Принятие и введение в действие после «закона Савченко» еще и «закона Луценко» способно окончательно превратить Украину в скопище вооруженных до зубов уголовных элементов, которым можно почти все.

В первые дни июля власть в Киеве, замершая в ожидании волнений, связанных с возможным внесением в Верховную раду законопроекта об особом статусе Донбасса и о проведении выборов в ДНР-ЛНР, вдруг ощутила толчок, от которого со всей очевидностью зашаталась, как перед падением. Одним из факторов, сыгравших ей на руку, стал, по всей видимости, фактор недостаточной подготовленности протеста, связанного с освобождением из-под стражи Бати. Вся заваруха вокруг этой личности и ее ареста возникла, как полагают многие, посвященные в тему, из-за разборок между ним и другим бывшим командиром того же батальона «Айдар», а ныне народным депутатом С. Мельничуком. Внутренние распри и склоки в добробатах, особенно на уровне их командования и руководства давно не являются тайной. «В каждом батальоне по два-три командира, и все друг с другом враждуют», — говорит, сокрушаясь, один из участников пикета под Печерским судом 1 июля. Как вы думаете, читатель, из-за чего же враждуют друг с другом добровольческие командиры? Из-за того ли, что одни их них любят Украину, а другие не любят? Из-за того, что кто-то защищает европейские ценности, а кто-то другой эти ценности ни в грош не ставит? Вряд ли, ой, вряд ли. В основе взаимной вражды лежат сугубо меркантильные интересы. Как сказали бы американцы, бизнес, только бизнес, и ничего личного. Участие в добровольческих батальонах с первых дней «АТО» превратилось в инструмент личного обогащения. Где обогащение, там и конкуренция. Вот и разлетаются по стране щепки и щепы, остающиеся от рубки добровольцами и их начальниками донбасского «леса».