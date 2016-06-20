



Иван Шилов ИА REGNUM Электронная рыбка

… Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние знания, тогда… «познавать» означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. И, называя это «припоминанием», мы бы, пожалуй, употребили правильное слово.

(Платон, диалог «Федон»)

Кажется, что я что-то хотел сказать, что-то очень важное про этот анимационный фильм… Но и слово позабыл, что я хотел сказать. Рыбка прячется, играет с родителями, деньги зарабатываются, «сиквел» выпускается… Сейчас не сложно найти при желании видео встречи со съемочной группой, точней режиссёром и озвучивающими актёрами (а озвучание здесь играет решающую роль), при большом желании можно даже купить игрушки в форме рыбок… Ничего плохого тут нет. Массовая индустрия работает с завидным постоянством. Давая рабочие места. Зля критиков. Радуя большинство не очень замысловатых зрителей, которым нет дела до тонкостей. Уж в детском саду точно… Есть же зрители, которые хотят посмотреть что-то, чтобы развеяться.

Никаких проблем. Компьютеры становятся всё более мощными, прекрасные подводные пейзажи более реалистичными. Сейчас в воде уже можно различать ил и пыль, лучи солнца послушно, благодаря мириадам математических формул, правильно существуют на поверхности ряби, смены оптических сред, фактуры фактурные, всё довольно объёмное, только шутки достаточно плоские, чтобы нравиться всем. И всё красиво. И разные цвета. Как в настоящем коралловом рифе.

Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Дори

Разумеется, внутри сколь угодно прекрасной цифровой вселенной вынуждена находиться простая человечья история, даже если это рыбы. Если угодно, то в этом фильме мы можем стать свидетелем передачи «Жди меня» в мире рыб. Сложно не сострадать маленькой рыбке, которая потеряла память и ищет родителей, борясь со своим недостатком в полном согласии с американскими учебниками по кинодраматургии… Остальное мы примерно видели из всех остальных мультиков. Должно быть забавно, легко, неожиданно… Вот-вот, казалась бы, всё разрешится — как вдруг. И вновь ещё пять минут приключений. И так далее.

Внутри этой истории как и любой другой, которая обречена на популярность, должны лежать базовые ценности: любовь к семье, борьба за возвращение домой, дружба и взаимовыручка… Интересно, что если в первом фильме («В поисках Немо») существуют явные противники: «акула» или подводный «морской чёрт», то здесь, как таковых, противников и нет… Есть ситуация, где родители разлучены с ребёнком, который борется за возвращение домой. Где-то в глубине, конечно, мелькает ужасный гигантский кальмар, но на поверхности его почти сородич — семиног (одной ноги нет) уже оказывается «добрым помощником» героини…

Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Осьминог Хэнк

Каждая сцена построена как шедевр по борьбе за внимание. При этом она как никогда ясна драматургически. Вообще мир продуман до мелочей. Если у героев есть особый дар — например эхолокация, то в какой-то момент он будет обязательно использован в сюжете. Хотя в русской версии фильма попадаются иногда недопереведенные вывески на зданиях, но большая часть вывесок всё-таки локализована и мы видим их в кириллице… Более того, фигурирует даже известный ведущий в мире животных, который озвучивает практически самого себя… Это тоже должно вызывать улыбку. Разумеется, его нет в американской версии. Забавно, что фильм «подстраивается» под местный рынок.

В картине полно песенных моментов, музыкальность пролётов и проплывов, чередования ярких и цветных сцен с тусклыми, тёмными и угрюмыми. Сама по себе история героя, потерявшего память, оказывается востребованной уже давно: как в бесчисленных сериалах или фильмах (вплоть до боевиков), так и во вполне философской прозе — «Таинственное пламя царицы Лоаны» Умберто Эко… Что-то подобное можно увидеть и в фильмах, где человек теряет память например от Альцгеймера. Вы легко вспомните такие картины… Если ещё можете помнить… Внутри этого вполне архетипический сюжет человека (в данном случае рыбы, но это одно и тоже), который пытается прийти к своим корням, своей идентичности, найти своё место под солнцем, то есть под волной… Понять свою личность.

Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Морские львы Хлюп и Ластер

В фильме очень многие сцены построены по принципу аттракционов (прыжки по фонтанчикам, погоня от рук в аквариуме и вообще все погони), что ни удивительно, поскольку, в сущности, развлекать и чуть-чуть давать возможность сострадать и задумываться — единственные цели такого кино… Как бы этот фильм ни был грандиозным, он оказывается всего лишь «милым» развлечением, а надо ли что-то ещё для «уикенда»… В лучшем случае от него останется брелок на память. Мир фильма достаточно условен, но порой изобретателен. Скажем, когда рыбка приплывает домой, то водоросли рядом напоминают отдалённо о деревьях. Стоит ли говорить, что и мимика рыб вполне человеческая. Что можно написать про хорошее неавторское анимационное кино? Особенно цифровое. Сложно писать о детском мультике, считая себя взрослым. Хочется найти подвод для лирического отступления от сюжета. Такие моменты в фильме есть, скажем, место, где Дори впервые допускает, что её родители смертны… Может быть, перед нами предельная драма о смерти и одиночестве, достойная как минимум кисти французских экзистенциалистов, хотя рассказана она привычными и ясными масками американской типовой анимации? Или история о семье и дружбе в эпоху крушения традиционных ценностей. Именно таких не хватает сейчас нашему обществу с его гомосексуальными браками, фильмов про помощь, самопожертвование. Остаётся порадоваться, что строгие моральные ценности остались хотя бы у рыб. Есть в фильме и драма не случившейся любви в истории с жемчугоносной устрицей, которая рыдает о бывшей возлюбленной…

Внутри картины легко услышать привычные для американского кино месседжи вроде: «для тебя нет ничего невозможного!» Если уж маленькая рыбка вполне может добраться до дома, то в следующий избирательный сезон её могут выбрать и президентом. Если чуть отложить шутки в сторону, то можно восхищаться огромному количеству проделанной работы. Сценарию, который писался четыре года! Кто знает, может быть, без выходных. И, конечно, успехам технологии. Даже на презентации фильма в компании гугл есть возможность обзора зала с выступающими создателями фильма с помощью 360-камеры, достаточно поворачивать свой телефон или планшет, чтобы увидеть полностью панораму… Зачем? Не важно. Главное, что это чудеса технологии. Есть что-то мистическое в потоках информации, где всё трудней запомнить — кто ты такой и где твой дом. И куда ж нам плыть?

Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Мистер Скат

А, впрочем, всегда приятно просто посмотреть кино с детьми или друзьями. Достаточно плохое, чтобы быть прекрасным дополнением к хорошему воскресному вечеру. Вспоминать душе свою настоящую родину можно разными способами. И может быть, это тоже кому-то важно… Посмотрите наверх пузырьки мирового океана, как поп-корн, проплывают над нашими головами в бездну мирового архива, где все мы будем в одном кино, рыбы, свиньи, орлы и куропатки.