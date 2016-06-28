



Александр Горбаруков ИА REGNUM Сопротивляется, но идёт

Геополитическая волна от взрыва британской избирательной бомбы еще не раз обойдет поверхность планеты, но ее первые плоды мы уже пожинаем. И речь не только о том, что Евросоюз в прежнем виде заканчивает свое существование, в результате чего Европа стоит накануне очередного глобального исторического переформатирования, о чем мы поговорим в следующий раз.

В понедельник 27 июня произошло еще одно событие, которое не ожидалось никем. Не прошло и недели после референдума в Британии, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес свои извинения президенту России Владимиру Путину за смерть российского пилота осенью прошлого года. «Взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами. Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», — отметил в своем письме президент Турции.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, извинений недостаточно для нормализации российско-турецких отношений. Помимо слова «извините», были и другие условия, только после выполнения которых можно говорить о диалоге: «Сразу было понятно, что-то, что они делают, стреляя по российскому самолету, — это безумие. Стрелять в объект, принадлежащий ядерной сверхдержаве… Был такой Саакашвили, кончил плохо. Постепенно что-то может поменяться, но забыть всё, что произошло, невозможно. У нас было несколько условий: извинение, наказание виновных и компенсация. Только выполнение всего комплекса условий дает нам возможность переговоров по нормализации отношений. При этом в России будут помнить всё, что произошло. К сожалению, у Эрдогана нет шансов иметь такие же доверительные отношения с руководством нашей страны, какими они были до их авантюры».

То есть, с одной стороны, дорога ложка к обеду. Эрдоган должен был не метаться между ЕС и НАТО, не обвинять в произошедшем Россию, а сразу извиниться за трагический инцидент. Но Эрдоган повел себя не по-мужски, слишком переоценил свой геополитический вес и упустил тот момент, когда его извинения были бы адекватны сложившейся ситуации. С другой стороны, если отвлечься от эмоций, то публичное принесение извинений означает переход Эрдогана на нашу сторону, что в контексте складывающейся в мире ситуации очень даже кстати. Понятно, что прежних отношений между лидерами двух стран не будет никогда. Но, как ни парадоксально, возможно, именно в этом формате многие партнеры ментально и исторически и привыкли жить.

Наверное, Эрдоган, несмотря на ухудшающееся на глазах экономическое положение Турции, еще долго бы пыжился, но тут случился управляемый английской элитой и королевской семьей Brexit, который очень явно всем понятливым показал, что прежний постсоветский мир на обломках СССР и за счет России рухнул. Британцы, которым не привыкать, первыми как крысы бросились бежать с тонущего корабля «евроинтеграции» и обустраивать новую геополитическую реальность. Эрдоган это понял. Как и то, что если он сейчас это не сделает, то закат его политической карьеры вследствие внутриэлитных процессов в стране — не за горами.

Кстати, о том, что у Эрдогана нет никаких вариантов, кроме как принести свои извинения и первым пойти на улучшение отношений с Россией, буквально накануне турецких извинений написал шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов: «Президент Эрдоган уже выразил недовольство отношениями Турции и США, заявив, что турецкие ожидания в области внешней политики также не оправдались, и открыто выразил надежду на восстановление отношений с Россией: «Я надеюсь, что мы вернемся к прежним старым временам и наши отношения скоро восстановятся и станут еще более сильными».

Кстати, что примечательно, в этот же день турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил, что Турция и Израиль достигли договоренностей о нормализации отношений. По его словам, «соглашение парафировано, а его подписание состоится во вторник». То есть визиты израильского премьер-министра Нетаньяху в Москву были далеко не случайны. А Эрдоган, не побоявшись потери лица во внутриполитическом пространстве, начал выбираться из той геополитической ловушки, в которую сам себя загнал, рассорившись со всеми основными политическими и экономическими партнерами страны — США, Евросоюзом, Россией, Израилем.

«Эрдоган рассорился со всем миром, сначала он рассорился с Россией, пока он поддерживал отношения с США и Европой, ему казалось, что он выше извинений перед Россией. Но сначала охладело отношение к Эрдогану в Вашингтоне, потом он пытался шантажировать Европу с мигрантами, теперь отношения с ЕС испорчены тоже — все мировые игроки не хотят с ним иметь дело, он чувствовал себя султаном, думал, что это ему сойдёт с рук, но он человек рациональный, понимает, что надо начинать выстраивать отношения хотя бы с кем-то. Россия с самого начала озвучила условия начала диалога с Турцией», — отметил политолог Антон Хащенко.

«Он ухитрился своими попытками шантажа достать даже Европейский союз и Германию. Напомню, что некоторое время назад бундестаг принял беспрецедентное постановление, признав геноцид армян, что, естественно, вызвало бешенство в Турции. И сделано это было явно для демонстрации крайнего недовольства, которое Берлин испытывает по поводу политики Эрдогана. С нами Эрдоган поссорился благодаря атаке на наш самолёт, с Америкой у него давно плохие отношения. За прошедшие полгода-год Эрдоган оказался в дипломатической изоляции, а с учётом того, что у него есть и внутренние проблемы, эта ситуация для него неприемлема. И, видимо, он пытается наладить отношения с Россией, наконец-то извинившись перед российской стороной, что, конечно, является крупной победой нашей дипломатии», — отметил политолог Павел Святенков.

Подчеркну еще раз, что не экономические причины подвигли Эрдогана на этот шаг, а резкое изменение мировой геополитической ситуации в результате Brexit. Как отмечает Александр Маслов: «Если Великобритания выходит из Евросоюза, то роль Франции и особенно Германии в этом межгосударственном объединении значительно усиливается. Ближневосточные «беженцы» давно являются политическим аллергеном и для Берлина, и для Парижа, где очень хорошо понимают, к каким последствиям этот необъявленный «антикрестовый поход ислама» может привести в их собственных странах, которые явно дестабилизируются и готовятся в жертву крупному транснациональному капиталу.

Так что «прыжок британского льва» из общей «евроклетки» был воспринят как явный сигнал тревоги для всего остального «еврозоопарка»: критика и Меркель, и Олланда внутри их собственных стран теперь усилится, и у этого процесса рано или поздно появятся свои лидеры: например лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен во Франции или баварец Хорст Зееховер в ФРГ. Предназначенный «на заклание» немецкий и французский бизнес начнет оказывать таким «альтернативным» политикам растущую поддержку, и все это зажигает «красный свет» перед дальнейшим взаимодействием, в том числе финансовым, оставшихся евростолиц и Анкары».

Brexit приводит к переформатированию Европы. И в этой новой Европе, проект которой польским СМИ слили американские спецслужбы (о чем мы поговорим в следующем материале), нет места Турции. Поэтому и произошел запоздалый и неискренний, под влиянием обстоятельств, разворот Эрдогана в сторону России и евразийского проекта.

Что мы имеем в итоге? Мы имеем два серьезных внешнеполитических выигрыша России на мировой арене: итоги Brexit и запоздалые, но нужные извинения турецкого султана. Первое событие положило начало перекройке политической карты Европы, второе — Ближнего Востока, так как, несомненно, за извинениями Эрдогана должны последовать и другие шаги с его стороны, гарантирующие России и другим членам мирового сообщества, что он правильно понимает свое место и место Турции в новой геополитической ситуации в мире и готов руководствоваться именно национально-государственными интересами своей страны. Эти же два события являются серьезнейшими поражениями мировой партии клинтонитов, из-под влияния которых в муках нового рождения выползает Европа и от которых отказался Эрдоган (так как гарантии относительно нападения на российский самолет ему, понятное дело, давал не Обама, с которым он уже давно был в напряженных отношениях, а Хиллари Клинтон).

О том, что мировая партия клинтонитов потерпела два серьезнейших внешнеполитических поражения и потеряла свое влияние на значительную часть мира, говорит тот факт, что американские СМИ, практически полностью находящиеся под контролем клинтонитов, спустили на Трампа всех собак, доходя до прямых оскорблений и невзирая на личности. Тем не менее расслабляться не стоит. Наоборот, после таких крупных поражений следует ожидать активизации мировой партии войны, которая попытается восстановить утраченное статус-кво.

Что в ответ она может предпринять? Судя по уже засвеченному арсеналу ее действий, это — крупные теракты, например, на Олимпиаде в Бразилии, о чем в статье «Кто хочет взорвать Олимпиаду в Рио?» предупреждают эксперты аналитического центра OSTKRAFT, или очередные крупные расстрелы жителей крупных городов США и Европы, очередная катастрофа лайнера, лихорадка. Другое дело, что публика давно к этому привыкла и попкорном уже заранее запаслась. Соответственно, устроить что-то похожее на 9/11, что вновь сможет поставить весь мир на уши, в оставшееся до президентских выборов в США время — надо очень постараться.