



Василий Поленов. Часовня на берегу Оки. 1893

В дни поста, в период особого воздержания и усердной молитвы, православные совершают паломничества к святым местам и источникам. Предлагаем подборку самых старых монастырей России, куда можно отправиться в эти дни с экскурсионной программой или на послушание.

Старейшие монастыри расположены в восьми регионах России — Архангельской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской, Новгородской, Калужской, Псковской областях и Карелии.

1. Свято-Юрьев мужской монастырь

Лана Алпатова Свято-Юрьев

По преданию, монастырь в Великом Новгороде заложил князь Ярослав Мудрый, в крещении Георгий. Там же князь построил деревянную церковь во имя Святого Великомученика Георгия. Долгое время монастырь владел обширными земельными угодьями, вел сложнейшую сельскохозяйственную деятельность. Из летописи известно, что в 1333 году стены монастыря были укреплены «на 40 сажень с забородами…».

Однако при Екатерине II часть земель Юрьева монастыря уходит государству, но обитель все равно остается в списке 15 самых значимых монастырей России. Новую жизнь мужской монастырь получит уже в XIX веке, при настоятеле отце Фотии. На территории были построены новые соборы и келии, колокольня, в монастыре появились редкие и дорогие иконы.

Возрождение древнего монастыря продолжалось недолго: уже в 20-е годы XX века обитель была закрыта и разграблена. В годы Великой Отечественной войны в монастыре дислоцировались немецкие и испанские части, а в мирное время здесь располагался техникум, почта, училище, музей, жили бездомные. В 1991 году монастырь возвратили церкви. С тех пор монашеская жизнь постепенно начала возвращаться обитель, зазвучали колокола, каждый день совершается Божественная литургия.

2. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь

Алексей Задонский Спасо-Преображенский Соловецкий

Обитель была основа преподобными Зосимой и Германом, которые прибыли в середине XV века на Большой Соловецкий остров и поселились у моря. По легенде, Зосима увидел в небесном сиянии белую церковь, где впоследствии воздвигли деревянную церковь с приходом и трапезной. С середины XVI века территория монастыря приросла пастбищами и сельхозугодиями. Монахи варили соль, занимались фермерским хозяйством. Монастырь стал мощным форпостом на северном рубеже страны. Для поддержания боеспособности Иван Грозный отвел монастырю собственную артиллерию, укрепил стены обители.

При монастыре также располагалась тюрьма. Еще до прихода советской власти на соловецкие нары отправляли вероотступников и государственных преступников. В советское время Соловецкий монастырь приобрел исключительно негативную окраску. Сюда ссылались политические заключенные, духовенство. Вместе с конвоем количество заключенных не превышало 350 человек.

В годы войны на Соловках была открыта школа юнг Северного флота, которую преобразовали в Соловецкий заповедник, который продолжал существовать и при возобновлении монашеской общины.

В 1992 году комплекс Соловецкого монастыря был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, спустя три года в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

3. Кирилло-Белозерский мужской монастырь

Strokin.ru Кирилло-Белозерский

Монастырь основан последователями Сергия Радонежского: Кирилл и Ферапонт Белозерские вырыли на берегу Сиверского озера пещеру, с которой началось создание обители. Территория монастыря постепенно разрасталась и уже в середине XV века монахи вели активную торговлю рыбой и солью, что сделало его крупным экономическим центром.

Главной достопримечательностью была библиотека монастыря. Здесь хранились сборники и летописи прошлых веков, окончательная редакция «Задонщины» была составлена тоже здесь.

Известно, что 1528 году Василий III приезжал сюда вместе с супругой Еленой Глинской молиться о даровании наследника. После этого моления на свет появился будущий царь Иван Грозный, и до последних дней Василий III питал к обители особые чувства и перед смертью принял схиму и стал подвижником Кирилло-Белозерского монастыря; туда же перед смертью отправился и сам Иван Грозный.

Как и многие другие северные монастыри, Кирилло-Белозерский служил местом заточения духовенства и знати. Например, здесь побывали опальный патриарх Никон, Иван Шуйский и другие.

До петровских времен монастырь сосредотачивал в себе культурно-исторические, экономические и оборонительные функции, это была настоящая крепость Вологодской области. Однако с приходом на престол Екатерины II часть земель была выведена из собственности, из монастырской слободы был организован город Кириллов.

В богоборческие годы монастырь был разграблен, а его настоятель епископ Кирилловский Варсонофий расстрелян. Территория стала музеем-заповедником, и только в 1997 году монастырь был возвращен Русской Православной церкви.

4. Ризоположенский женский монастырь

Andrey Korchagin Ризоположенский

Обитель была заложена в начале XIII века исключительно деревянными постройками. Спустя несколько веков на территории стали появляться каменные сооружения и самым древним, сохранившимся до наших дней стал Ризоположенский сбор, возведенный в начале XVI века. В 1688 году вход монастыря украсили двухшатровые вороты.

Рядом с обителью находился еще один монастырь, построенный как бы в дополнение — Троицкий, который предназначался для вдов, принявших постриг. Территории их плотно соприкасались и в 1764 году Троицкий монастырь упразднили и земли перешли к «старшему брату».

В начале XIX века в честь победы над Наполеоном в монастыре была возведена 72-метровая колокольня. В 1882 году монастырь получил еще одну постройку — Сретенскую трапезную церковь. На этом период развития Ризоположенского монастыря заканчивается, уступая место богоборчеству.

В 1923 году монастырь был закрыт, его колокола отправлены на переплавку, в помещениях расквартированы охранники политизолятра, располагавшегося в соседнем монастыре. В Ризоположенском соборе обосновали электростанцию, а святые ворота использовали как склад горячего.

В 1999 году обитель была передана Русской православной церкви и возобновлена как Ризоположенский женский монастырь.

5. Муромский Спасо-Преображенский мужской монастырь

Alexxx1979 Муромский Спасо-Преображенский

По преданию, монастырь был заложен еще в 1015 году и его основание связывают с муромским князем Глебом Владимировичем, однако «Повесть временных лет» указывает на стены обители в 1096 году, когда погиб князь Изяслав Владимирович.

В середине XVI века после удачного похода Ивана Грозного на Казань по приказу царя в Муроме были воздвигнуты несколько церквей, в том числе и главный собор Спасо-Преображенского монастыря. Экономический расцвет монастыря также связан с именем Ивана Грозного, который отпил обители многочисленные земли и вотчины. В описях Мурома середины XVII века монастырь значится как «строение государево».

На протяжении веков монастырь менял настоятелей и расширял территории. Так в период правления патриарха Никона Спасо-Преображенский монастырь оставался оплотом старообрядчества и отказывался подчиняться нововведениям. За что настоятель, несмотря на раскаяние, был сослан в Кирилло-Белозерскй монастырь.

В 1887 году в монастырь с Афона была привезена точная копия иконы Божией Матери «Скоропослушница». И до начала XIX века храм активно застраивался и реконструировался.

После революции 1917 года настоятеля обители обвинили в соучастии в восстании, монастырь закрыли, оставив действующим лишь приходской храм. Но и это продолжалось недолго. В 1920-е годы храм превратили в музей, но в 1929 году помещения монастыря заняли военные и части НКВД.

Возрождение началось 1990 году после письма жителей города с просьбой восстановить храм.

Спустя пять лет власти откликнулись на письмо, воинская часть покинула монастырь, в обитель назначили настоятеля, началось восстановление. К 2009 году реконструкция была завершена и в монастырь вернулась та самая икона Божией Матери «Скоропослушница».

6. Богородице-Рождественский мужской монастырь

Михаил Бессонов Богородице-Рождественский мужской монастырь

До основания Троице-Сергиевой лавры монастырь Владимира был центром монашеской жизни Северо-Восточной Руси. Из монастыря вышла Лаврентьевская летопись.

Заложил монастырь лично князь Всеволод Юрьевич в 1191 году. В 1237 году обитель была разграблена татарами и частично разрушена. Тогда же был убит настоятель монастыря и часть братии.

В 1263 году в церкви Рождественского монастыря был погребен Александр Невский, скончавшийся на обратном пути из Орды. Долгое время его мощи оставались открытыми, но в 1723 году по приказу Петра Первого их перенесли в Петербург.

До конца XIX века монастырь постоянно менял свой статус и настоятелей. Несмотря на это, в 20-х годах XX века его постигла участь быть заброшенным и разграбленным. С 1921 года здесь располагался следственный изолятор, части НКВД и КГБ. С 1930 по 1950 годы в зданиях монастыря происходили расстрелы репрессированных, которых хоронили тут же.

В годовщину празднования 800-летия монастыря началось строительство и реконструкция построек. В этот день в монастыре прошел крестный ход. Сам монастырь перешел во владение Русской православной церкви.

7. Благовещенский мужской монастырь

Алексей Трефилов Благовещенский

Монастырь заложен в год основания Нижнего Новгорода — в 1221 году. Но уже через несколько лет был полностью разграблен и сожжен, а еще через сто лет заново восстановленный монастырь засыпало снегом. Погибли насельник и были разрушены постройки.

Согласно легенде, митрополит Алексий увидел разрушенный монастырь и дал обет Богу, что если поход против Орды закончится успешно, он восстановит обитель. Митрополит вернулся с честью, т.к. исцелил от слепоты супругу татарского хана. Набеги прекратились и обет был исполнен в 1370 году. Эту дату можно считать вторым рождением монастыря.

Среди попечителей монастыря был Осип Ермолов, прямой предок генерала Ермолова.

В XVIII веке в монастыре найден рукописный кондакарь, получивший название Благовещенский или Нижегородский.

После революции монастырь закрыли, а после войны в здании Аликсиевской церкви основали планетарий, который просуществовал там до 2005 года.

В 2007 году в храме Святителя Алексия установили фарфоровый иконостас. Подобные есть только в нескольких храмах Москвы, в Екатеринбурге и на Валааме.

До революции в монастыре находился список Корсунской иконы Богоматери, который уцелел в нескольких пожарах, но в этот раз был утрачен. В восстановленный монастырь внесли уже обновленный список.

8. Псково-Печерский мужской монастырь

zedalex Псково-Печерский

В летописи монастыря указывается, что еще до заложения камня первого собора обители охотники в лесу услышали пение. А позже, когда земли отошли местным крестьянам, при вырубке деревьев под корнями одного из них открылся вход в пещеру с надписью «Богом зданные пещеры». Известно, что когда-то в этом районе жили бежавшие от налетов крымских татар монахи Киево-Печерской лавры. Позднее, уже в 1473 году недалеко от ручья была выкопана Каменца. На этом месте и заложили монастырь.

Это одна из немногих обителей, которая не прекращала свою жизнь в советское время. Однако в годы Великой Отечественной войны стены и постройки сильно пострадали от фашисткой артиллерии. После войны в Псково-Печерский монастырь приехали семь валаамских старцев. Многие настоятели и монахи, служившие тут, впоследствии были причислены к лику святых. Общая протяженность пещер составляет около 35 метров. В нижних пещерах держится температура 10 градусов.

Псково-Печерский монастырь — место паломничества православных всего мира. Тут начинал свой монашеский путь епископ Тихон Шувкунов. На основании его заметок был снят фильм «Псково-Печерская обитель», а в 2011 году вышла книга «Несвятые святые и другие рассказы», где многие главы связаны с псковской обителью.

9. Введенская Оптина пустынь

Annlogin Оптина Пустынь

Точная дата основания монастыря неизвестна, но по преданию, в этих местах в конце XIV века раскаявшийся разбойник Опта основал прибежище для старцев и стариц, живущих в разных отделениях под управлением одного духовника.

Долгие столетия пустынь меняла наставников и расширялась. На территории появились соборы, трапезная, кельи. Также здесь селились пустынники, люди, которые долгое время жили в затворничестве и уединении. Известно также, что Владимир Соловьев привез в Оптину пустынь Федора Достоевского, который только что потерял сына. Тут же великий писатель подчерпнул некоторые детали жизни монахов, которые потом легли на страницы «Братьев Карамазовых». Прототипом старца Зосимы из романа стал старец Амвросий, живший в то время в скиту и после канонизированный после смерти.

В Советское время Оптина пустынь также подверглась разорению и закрытию. Сначала здесь была сельскохозяйственная артель, потом Дом отдыха имени Горького. А годы Великой Отечественной войны на территории монастыря располагался военный госпиталь и фильтрационный лагерь НКВД. Позже эти здания передадут воинской части, которая покинет территорию только в 1987 году. Год спустя в стенах обители состоялась первая божественная литургия.

10. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь

Yan Yarman Валаамский Спасо-Преображенский

По одному преданию, Андрей Первозванный установил на месте будущего монастыря каменный крест, а по другой легенде, двое иноков — Сергий и Герман — основали на Валааме монашеское братство. Первое упоминание в 1407 году считается годом основания монастыря. Уже через столетие на острове жили около 600 монахов, однако постоянные набеги шведов привели хозяйство в запустение.

После окончания Северной войны территория монастыря прирастала новыми землями и соборами.

В военное время в монастыре была организована школа боцманов и юнг, которые отправились на защиту Ленинграда. В 1950 году в монастыре был организован Дом инвалидов войны и труда.

Спустя десятилетие на святой остров приехали первые туристы, для которых был организован музей-заповедник. Из-за растущей популярности места в 1989 году было принято решение передать обитель Ленинградской епархии. 13 декабря на остров ступили шесть монахов.

Около половины пытающихся начать на Валааме монашескую жизнь покидают остров. Каждый год в Валаамский монастырь прибывают около 100 тысяч паломников, 90 тысяч из которых туристы.

На Валааме находятся мощи основателей монастыря святых Сергия и Германа Валаамских, чудотворная икона Божией матери «Валаамская», исцеляющая от болезней, и икона Святой праведной Анны, помогающая при бесплодии.

Обзор старейших монастырей России предоставлен Федеральным агентством по туризму.