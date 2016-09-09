



Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

История атомной энергетики Бельгии — это еще один пример отказа от выгодной атомной отрасли, которая занимает огромную долю в общей энергетике страны. Спекуляции, политические игры, и конечно, катастрофа на японской АЭС «Фукусима-1» — вот основные причины, по которым Брюссель готов навсегда накрыть тяжелой крышкой гроба свои атомные станции ради мечтаний о возобновляемых источниках энергии. На что надеются бельгийские власти?

АЭС как они есть

Сегодня в Бельгии имеется семь реакторов на двух атомных электростанциях. Три реактора располагаются на АЭС «Тианж», остальные четыре на АЭС «Дул». В 1993 году доля АЭС в общей энергетике страны составила 60%, так Бельгия занимала в свое время второе место после Франции по выработке ядерной энергии. Однако теперь ситуация изменилась. Данные о том, сколько конкретно процентов атомная отрасль занимает в общей энергетике страны, рознятся. Причем разница довольно существенная: от 32% до 54%. Например, Total-Rating пишет, что в Бельгии доля электроэнергии, получаемая от ядерного топлива на 2010 год составила 32,3%. Портал данных X-atom сообщает, что ядерная энергия в том же 2010 году дала 54% всей энергии страны. Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии от 2015, доля атомной энергии в общем производстве электроэнергии в стране составила 37,5% (в 2014 году 47,5%). То есть, согласно итогам минувшего года, Бельгия стала шестой страной в мире по выработке электроэнергии от АЭС. Поэтому с уверенностью можно заявить, что атомные станции страны покрывают более трети энергопотребностей населения.

Начало бельгийской ядерной истории было положено в 1962 году. В этом году на территории страны был построен первый исследовательский атомный водо-водяной реактор BR-3 мощностью 12 МВт. Соорудили его американские специалисты. Он проработал до 1987 года при Бельгийском исследовательском ядерном центре. А первый реактор, используемый для промышленных целей, строить начали в 1969 году и через пять лет подключили к общей энергосети — АЭС «Дул». Станция получила свое название в честь рядом стоящего села Дул. Среди всех атомных электростанций Европы, эта находится в самой густонаселённой зоне с девятью миллионами жителей в радиусе 75 километров, а на самой АЭС задействовано более 800 человек. Здесь имеется четыре реактора. Мощности первых двух — 433 МВт. Еще два были введены в эксплуатацию в 1982 и 1985 годах и имеют мощности 1006 МВт и 1033 МВт соответственно.

Rafaël Delaedt (Arafi) АЭС «Дул»

В 2012 году на АЭС провели ультразвуковую проверку реакторов, в результате которой были обнаружены тысячи трещин на корпусе одного из энергетических блоков. Его приостановили, провели экспертизу и вновь запустили блок. В 2015 году первые два энергоблока АЭС «Дул» должны были быть отключены от сети в связи с истечением срока эксплуатации, однако власти Бельгии высказались в поддержку продолжения их эксплуатации, опасаясь, что закрытие блоков может создать дефицит электроэнергии.

Ziyalistix АЭС «Дул»

Строительство второй коммерческой станции в Бельгии начали в 1970 году, и 1 октября 1975 года АЭС «Тианж» была введена в работу. Станция располагается на правом берегу реки Маас, в бельгийском округе Тианж. Здесь эксплуатируются три реактора водо-водяного типа. Мощность первого — 962 МВт, второго — 1008 МВт, третьего — 1038 МВт. Срок эксплуатации этих блоков должен был истечь спустя 30 после начала работы. Однако в 2003 году власти приняли закон, согласно которому, срок работы станции увеличили до 40 лет. В 2012 году Бельгия вновь продлила работу первого энергоблока АЭС «Тианж» до 2025 года.

Hullie АЭС «Тианж»

Именно на этой АЭС произошёл ряд инцидентов. Например, в марте 2014 года работа второго энергоблока АЭС «Тианж» была временно приостановлена после того, как ранее на стальном корпусе реактора были обнаружены тысячи микротрещин толщиной с сигарету. Также в 2015 году на станции произошло несколько аварийных остановок энергоблоков. К счастью, все они не нанесли ущерба ни здоровью работников и местных жителей, ни экосистеме близлежащих территорий. Как позже заявили в бельгийском федеральном агентстве по ядерной безопасности, за последующие шесть недель на АЭС произошло несколько подобных инцидентов. Агентство считает повинными в ряде инцидентов работников станции. В связи с этим по требованию надзорной организации весь персонал АЭС «Тианж» обязали пройти курс повышения квалификации на случай инцидентов с безопасностью.

Michielverbeek АЭС «Тианж»

Убьем, точно убьем… но пока попользуемся

Потребление электроэнергии во всем мире со временем повышается. Бельгия не является исключением. Учитывая, что страна — часть Европейского союза, то энергопотребление здесь растет бешеными темпами. Так, с 1990 года потребление электроэнергии на душу населения в стране увеличилось с 5800 кВт в час до 7300 кВт в час в 2011 году. Бельгия, безусловно, имеет помимо атомных станций еще и ГЭС, другие возобновляемые источники и ископаемое топливо. Однако сложно отрицать тот факт, что пока еще именно атомная отрасль удовлетворяет треть всех энергопотребностей государства.

Важно также понимать, что Бельгия, в целом, бедна полезными ископаемыми. Каменный уголь, который страна в 50-х годах добывала по 30 млн тонн в год, с 1980 года в Бельгии не производится. А последние шахты были закрыты в 1992 году. Поэтому основными энергоисточниками для страны являются нефть, газ, АЭС и возобновляемые источники энергии. Также Бельгия закупает энергоносители у других стран. На ископаемое топливо приходится около 40%. С 2009 года страна начала развивать солнечную энергетику, и теперь ВИЭ занимают более 10% (1,1% в 1992 году). Благодаря импорту страна покрывает почти 17 млн кВтч. Свыше половины нефти поступает с Ближнего Востока, природный газ — из Нидерландов и в сжиженном виде из Алжира, урановые концентраты привозят из Франции, США, Канады и ЮАР, обогащённый уран — из США и Франции, уголь — из США и ЮАР.

Беря во внимание вышесказанное, сразу же возникает вопрос, каким образом страна могла бы покрыть такие объемы, которые сегодня обеспечивают АЭС, если бы, собственно, не сами станции. Причем само государство, в отличие, например, от России или Франции, оказывает весьма несущественную поддержку ядерной энергетике. Восполнить огромные объемы самой дешевой энергии дорогими возобновляемыми технологиями без почти 100-процентного подорожания электроэнергии — невозможно. Так, в 2007 году комиссия по энергетике Бельгии заявила, что применение АЭС необходимо для поддержания экономической стабильности. Кроме того, без использования ядерной энергии цены на электроэнергию удвоятся. Почему же Бельгия не откажется от утопических планов по «озеленению» своей энергетики?

Начнем по порядку. То, что атомный вопрос в Бельгии — дело сугубо политическое говорит за себя ряд фактов. В 1999 году бельгийские власти решили выяснить, каков в XXI веке будет спрос на электроэнергию и как его лучше всего удовлетворить. Комиссии AMPERE провела исследование и заключила, что именно «мирный атом» остается для страны очень важной отраслью энергетики и что его нужно развивать.

Однако уже спустя всего три года, Брюссель словно забыл о рекомендации комиссии, которой сам же заказал исследование. 31 января в результате политических игр в правящей коалиции Сенат принял Федеральный закон, согласно которому сооружение новых АЭС запрещается, а срок эксплуатации действующих ограничили до 40 лет. Во-вторых, это решение Бельгии не казалось бы таким спонтанным и абсурдным, если бы закон нельзя было отменить по рекомендациям регулятивного органа электроэнергии и газа. Он может принять такое решение, если посчитает, что поставки в страну могут находиться под угрозой. Получается, правительство с самого начала осознавало, что, отказавшись от ядерной энергетики, может ввергнуть страну в энергетический кризис и поэтому оставило за собой возможность для отступления. То есть в отказ от атомной энергетики изначально принимался не на принципиальных и не обдуманных решениях.

Дальше — лучше, по крайней мере интереснее. Бельгийская Комиссия по вопросам энергетики в 2007 году вновь провела исследование энергетического рынка до 2030 года и заявила, что энергетическую политику страны надо полностью пересмотреть. Комиссия сообщила о необходимости уменьшения выбросов углекислого газа (CO2) и о том, что в результате поэтапного вывода всех АЭС электроэнергия в стране подорожает минимум в два раза. Это, в свою очередь, не оставит Бельгии возможности для дешевого сокращения выбросов CO2, а главное — увеличит зависимость от импорта. Через два года уполномоченная группа экспертов энергетики вновь провела исследование и представила доклад, в котором в очередной раз говорилось о том, что срок службы АЭС необходимо продлить. В этот раз правительство экспертов послушало. А одна из крупнейших в Европе газовых и энергетических компаний GDF Suez решила погнаться сразу за двумя зайцами. Во-первых, инвестировать 800 млн. евро в работы по продлению срока службы АЭС. Во-вторых, субсидировать альтернативные источники энергии и управлять энергопотреблением со стороны потребителя, вложив в них, как минимум, по 500 млн. евро,

Казалось бы, теперь не то чтобы начнут развивать «мирный атом», но хотя бы прекратят душить. Казалось… В 2010 году состоялись выборы, парламент не успел согласовать предложения о пересмотре закона об отказе от АЭС и прежнее решение осталось в силе. Кроме того, в этот раз бельгийское правительство внесло изменение в закон о поэтапном отказе от АЭС. Изменения заключались в том, что новый указ не может изменить позицию властей в результате смены политических сил. Таким образом, отказ от атомной энергетики назвали окончательным. Владелец и оператор АЭС Electrabel, разумеется, был недоволен этим решением и даже пытался отсрочить срок вывода станций при помощи шантажа, но безрезультатно. Более того, в 2012 году правительство удвоило налог на атомную электроэнергию до 550 млн евро. Налог увеличился, а рыночные системы электроснабжения ухудшились. В результате таким решением властей остались недовольны сразу все энергетически компании страны: Electrabel (платит основную часть налога), EDF-Luminus и GDF Suez.

Что касается цен, то, безусловно, электроэнергия, полученная от атомных станций является самой дешевой. С учетом всех процессов цена составляет примерно 1,7−2,1 евроцентов за кВт в час. В то же время цена на электроэнергию от возобновляемых источников энергии составляет 8.8−10.7 евроцентов за кВт в час. Однако раз власти решили вкладывать в альтернативные источники энергии, то решили. А поскольку ВИЭ, как видно, намного дороже АЭС, то развивать возобновляемые источники решили за счет того же «мирного атома». Так, в 2013 году Бельгия решила субсидировать производство электроэнергии путем сжигания газа и использования берегового ветра с налогов на ядерную энергетику…

Сами бельгийцы в целом положительно относятся к атомной энергетике. Так, в 2012 году (через год после трагедии на «Фукусиме-1»!) результаты соцопросов показали, что 58% населения страны выступает за сохранение АЭС. Дело в том, что граждане осознают, что отказ от «мирного атома» повлечет за собой не только развитие возобновляемых источников энергии, но и значительное удорожание электроэнергии. В свою очередь, специалисты уверяют в надежности работы оборудования на станциях. Так, в 2012 году эксперт федерального агентства по ядерному контролю Карина Де Бюле заявила: «Наши АЭС построены в середине 70-х, они довольно старые, но надо понимать, что эти станции — это не те же самые АЭС, что были возведены 37 лет назад. Мы работаем по такой схеме, что каждые 10 лет вся аппаратура обновляется, это включает в себя сотни изменений, управляющая компания делает все, чтобы поддерживать максимально возможный уровень безопасности и соответствовать современным стандартам».

Производство электроэнергии в Бельгии

Возобновляемые источники энергии Ископаемое топливо (нефть, газ, уголь) Атомная энергия Общее производство электроэнергии (включая атомную) Доля в производстве энергии в стране (%) ~10 более 40 37,53 100 Выработка (ГВ в час) ~12 ~28 24 571,70 65 473,95

Реакторы на бельгийских АЭС

Название блоков Тип Мощность (МВт) Выработка (МВт) Начало эксплуатации Дул-1 PWR 433 454 1974 Дул-2 PWR 433 454 1975 Дул-3 PWR 1006 1056 1982 Дул-4 PWR 1033 1090 1985 Тианж-1 PWR 962 1009 1975 Тианж-2 PWR 1008 1055 1982 Тианж-3 PWR 1038 1089 1985

Сейчас Бельгия решительно намерена отказаться от атомной энергетики, несмотря на то, что в конце ХХ века активно развивала эту отрасль и занимала второе место (после Франции) по доле ядерной электроэнергии. Уже сегодня цена на электроэнергию здесь в среднем на 9% выше, чем у таких соседних стран как Нидерланды, Германия, Франция и Люксембург. Безусловно, уничтожение «мирного атома» не сможет без последствия пройти для страны. Другой вопрос в том, сможет ли Бельгия к 2025 году достойно подготовить замену атомным электростанциям. В частности, те же альтернативные источники энергии, деньги на развитие которых сегодня страна берет из прибыли, получаемой от АЭС…