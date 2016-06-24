Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишень

Несмотря на нагнетаемую определенными кругами Британии истерию накануне референдума о том, как все будет ужасно в случае выхода страны из ЕС, несмотря на заказное убийство накануне референдума одной из ярких сторонниц сохранения Британии в ЕС, матери двоих детей Джо Кокс, несмотря на многие другие обстоятельства, Лондон принял решение так посчитать голоса своих граждан, чтобы выйти из Евросоюза. И надо сказать, несмотря на произошедшую после этого встряску рынков, это отличное решение, которое снимают очень много проблем, в том числе, и для России. Но обо всем по порядку.

Сегодня утром стали известны результаты голосования британцев на референдуме по вопросу выхода из состава Евросоюза. Как свидетельствует подсчет голосов, за выход из ЕС проголосовало 53,4% принявших участие в референдуме избирателей, 46,6% поддержали членство в объединении. Явка превысила 72%. За членство в ЕС преимущественно голосовали избиратели крупных городов, таких как Лондон, Манчестер, Бристоль, Лидс, Йорк, Ньюкасл-апон-Тайн, Лейчестер. Однако в большинстве избирательных округов победили именно сторонники Brexit. В региональном разрезе за сохранение Британии в составе Евросоюза проголосовали Шотландия и Северная Ирландия (Ольстер), большинство же избирателей в Англии и Уэльсе поддержали выход из ЕС. В результате, сторонников выхода Британии из Евросоюза оказалось более чем на 1,2 млн. больше, чем тех, кто выступает за сохранение членства в ЕС. Brexit состоялся.

Первые экономические последствия Brexit. Как отмечает международное рейтинговое агентство Fitch, итоги Brexit окажут отрицательное влияние на большинство отраслей британской экономики из-за более слабых среднесрочных темпов роста и инвестиционных перспектив, а также в связи с неопределенностью судьбы торговых соглашений. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило, что Великобритания может потерять кредитный рейтинг ААА из-за итогов референдума о выходе из ЕС. На фоне итогов голосования о статусе Великобритании в Евросоюзе FTSE 250 обвалился на 11,4%. Главный индекс фондовой биржи Франции САС 40 упал на 8,7%, до 4 077, 54 пункта, а ведущий фондовый индекс Германии DAX упал с открытием утренних торгов на 9,98% после того, как стали известны результаты британского референдума. Японский индекс Nikkei впервые за 16 лет упал за день на 7,9%.

По оценкам экспертов, британский фунт стерлингов из-за выхода Великобритании из ЕС (Brexit) потеряет к основным валютам 10−15%. Нефть на рынках упала на 6%, но потом 2% отыграла. Итоги голосования в Великобритании обвалили Московскую биржу. На открытии сегодняшней сессии ММВБ потерял 3,14%, измеряемый в долларах РТС — 5,42%. Нет сомнений в том, что первая и эмоциональная реакция рынков на выход Британии из ЕС на днях будет отыграна назад.

Политические итоги Brexit гораздо более значимые. Как отмечает Петр Искендеров, «в истории ЕС начинается новый этап. Британский референдум — это прецедент, который тянет за собой далеко идущие последствия для судеб Европы. Главным последствием станет неизбежное возникновение новых линий противоречий и разломов в рядах Евросоюза. Кризисное напряжение внутри Евросоюза достигнет нового, более высокого уровня практически мгновенно».

Действительно, Евросоюз вступил в новый этап своего развития. И название этого этапа — развал. Евросоюз после долгих конвульсий начал сокращаться. И это только начало. Роль Британии в нем была очень специфической. Лондон с самого начала выторговал себе особые условия, но одновременно оказывал очень большое влияние на политику ЕС через совместный с США контроль восточноевропейских стран. Никто особо и не скрывал тот факт, что Лондон был американским надсмотрщиком в ЕС. Но теперь он не у дел. Соответственно, влияние США очень серьезно сокращается. Выходом из ЕС Британия очень сильно ударила по стратегии США в Европе. Польша, при всем ее желании, никогда не сможет заменить Британию по влиятельности. Теперь никто не запретит той же Германии или Франции также уделить больше внимания своим национально-государственным интересам, а не плестись в хвосте и под дамокловым мечом экономических и политических санкций со стороны брюссельской бюрократии и США.

Решение Британии о выходе из ЕС придало дополнительные силы национально ориентированным политическим силам Европы. Так, лидер партии Национальный фронт во Франции Марин Ле Пен в этой связи не скрывает своего восторга и призывает к проведению референдума о выходе из ЕС во Франции и других странах объединения. «Победа свободы! Как я требовала годами, нужно теперь провести аналогичный референдум во Франции», — написала она в Twitter. В Нидерландах лидер ультраправой Партии Свободы Гирт Вилдерс призывает к проведению референдума относительно членства страны в ЕС. Решение Британии дало дополнительные голоса и национальным политическим силам в Германии, которым в 2017 году получают возможность через выборы оказаться в составе немецкого правительства, что резко изменит расклад сил в Берлине.

Или взять такой вопрос, как политика в области обороны и безопасности. Выторговывая в ходе зимне-весенних переговоров себе особые условия членства в ЕС, Лондон одновременно пытался наложить вето на создание Евросоюзом своих собственных вооруженных сил. Теперь он не сможет это делать.

Как заявил сегодня лидер крупнейшей фракции Европарламента и самой большой транснациональной политической группы в Евросоюзе Манфред Вебер по итогам встречи с лидерами остальных фракций Европарламента, переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза должны начаться немедленно и завершиться в кратчайший срок, не более двух лет. Не остался в стороне от происходящего и кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп, который по итогам референдума в Британии заявил, что народ Великобритании вернул контроль над своей страной по итогам прошедшего в четверг референдума по вопросу судьбы дальнейшего членства Соединенного Королевства в Евросоюзе.

Произошедшее, несомненно, очень серьезная победа России. Данный факт отметил и бывший посол США в России Майкл Макфол. Реагируя на комментарий одного из своих подписчиков в Twitter о том, что «Путин всегда побеждает, не так ли?», экс-посол США в РФ Майкл Макфол ответил следующее: «Не всегда, но сегодня это гигантская победа для целей внешней политики Путина. Воздайте ему должное». Действительно, нам не нужен агрессивный, воинственно настроенный Евросоюз, подстегиваемый, как и накануне 1941 года, из-за океана. России выгодней взаимодействовать с каждой страной ЕС персонально.

Теперь изменится ситуация и по гражданскому конфликту на Украине. Евросоюз потерял очень жесткого антироссийского клиента. С учетом того, что на днях целых три страны заблокировали продление российских санкций, одна из которых была, кстати, Британия, теперь вопрос о продлении санкций, даже до зимы 2016 года, становится проблемным. ЕС очень много потерял в ходе выхода Британии. Продолжать конфликтовать на этом фоне с Россией, нести издержки только из-за того, что так хотят в Вашингтоне и Брюсселе — это чистой воды безумие. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «Власти Евросоюза должны начать «прислушиваться к голосу народа», а результаты референдума в Британии должны стать уроком для ЕС».

Политические последствия референдума начались и в Британии — после недолгих раздумий, Кэмерон все-таки подал в отставку. «Речь идет не только о будущем одного конкретного политика. Британский народ принял очень ясное решение — пойти по другому пути. И поэтому я считаю, что стране нужно свежее руководство, которое будет вести ее в этом направлении. Я сделаю все, что в моих силах, как премьер-министр, чтобы стабилизировать курс страны на следующие несколько месяцев. Но я не думаю, что мне стоит быть капитаном, который поведёт корабль по новому курсу», — сказал Кэмерон, комментируя итоги референдума по членству Великобритании в ЕС. Как говорится, сделал дело — гуляй смело. Новый премьер-министр Великобритании теперь должен быть назначен до начала октября этого года.

Британия решила все свои проблемы красиво, типа, путем народного «волеизъявления». Теперь за расширение ЕС, за войну на Украине, за подкормку русофобских режимов Восточной Европы, за конфликт с Россией и так далее и тому подобное, будут отдуваться Германия и Франция, как наиболее сильные в экономическом плане страны ЕС. Только вот ситуация в Европе после 23 июня изменилась настолько, что это можно сравнить с политическим землетрясением. «Если одна из крупнейших стран решает выйти из Евросоюза, то очевидно, что в Европе не останется камня на камне», — считает глава МИД Австрии Себастьян Курц. И это не преувеличение. Европа поменялась на наших глазах. Для России произошедшее благо, теперь мы можем действовать гораздо более уверенно и спокойно.