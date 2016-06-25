



Папа Римский в Армении

Папа Римский Франциск прибыл в Ереван. В Армении понтифик пробудет три дня, с 24 по 26 июня. Его обширная программа, как обычно бывает в таких случаях, предусматривает общение с церковными главами и политиками, верующими и просто теми, кто уважает Франциска за его неизменную приверженность делу признания Геноцида армян. В столице он остановится в резиденции католикоса всех армян Герегина II, что довольно необычно, как правило, папы размещаются в покоях апостольского нунция. Но дело не только в том, что их нет в Ереване. Председатель Папского совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох, объясняя этот выход за пределы дипломатического протокола, назвал вторую составляющую визита — экуменическую, которая способствует не только богословскому обмену, но и является призывом победить «культуру столкновения» и освободить место для «культуры встречи».

Ватикан подчеркивает, что поездка Франциска носит исключительно религиозный характер и не имеет ничего общего с политикой. Однако вряд ли визит, его интерпретации обойдутся без политических и геополитических коннотаций. Это было заложено уже с самого начала подготовки поездки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые утечки из Ватикана пошли в феврале сего года. Тогда речь шла о том, что Франциск отправится в турне по Закавказью в сентябре этого года. В первую очередь — в Армению. Ряд итальянских изданий рассказывали, что понтифик планировал прибыть в Ереван в июне этого года, но дата была сдвинута из-за Всеправославного собора, который соберется в то же время на Крите. Это породило второе уточнение — как посещение Армении связано с Всеправославным собором, ведь армянских католикосов и патриархов там не может быть по определению? Разъяснение последовало следующее: Франциск также хотел бы сделать остановку в Тбилиси, а вот грузинский патриарх Илия на Крите как раз будет. И в финале прозвучало третье: помимо Еревана и Тбилиси, папа, возможно, заглянет и в Баку.

Поэтому, считали эксперты, понтифик объединит три страны в одной поездке и отравиться на Кавказ осенью. Но затем последовали дополнения, из которых следовало, что Армения все-таки станет первой страной, куда отправится Франциск, и в июне, а Грузия и Азербайджан переносятся на конец сентября. Эти планы не были скорректированы даже после того, как между Баку и Ереваном с новой силой разгорелся конфликт из-за Карабаха. Регион стоял на грани возобновления полномасштабных боевых действий, которые, по мнению информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews, были способны ввергнуть «мир в третью мировую войну из-за соглашений о взаимной обороне между Россией и Арменией, с одной стороны, и Турцией (НАТО) и Азербайджаном, с другой». Поэтому, отмечает издание, решение посетить Ереван «отдельно от запланированного визита на Кавказ (Грузию и Азербайджан) в сентябре, подчеркивает особое значение, которое Ватикан придает Армении и ее роли в регионе».

Но как видится с точки зрения церковного измерения Закавказье? Проще всего было бы поставить по правую руку Ереван и Тбилиси как христианские общества и по левую Баку как исламское. Однако тогда мы рискуем свалиться в схему западной концепции «столкновения цивилизаций». Не все так однозначно. Если брать во внимание нюансы, то Азербайджан можно воспринимать как шиитскую страну, близкую к Ирану, с которым Ватикан поддерживает дружеские отношения, в том числе на уровне межрелигиозного общения. Учитывая наличие в Иране армянской католической общины, в данном контексте выстраивается линия налаживания «мостов» между Тегераном, Ереваном и Баку. Эта конфигурация выходит за пределы сложившегося в последние годы политического и военного союза Азербайджана и Турции, будучи более глубоко исторически укорененной и имеющей разветвленные корни. В то же время, «мосты» вместо «стен» могли иметь место и на границе между Ереваном и Анкарой. Напомним, что в октябре 2009 года министры иностранных дел двух стран поставили в Цюрихе свои подписи под «Протоколом об установлении дипотношений» и «Протоколом о развитии двусторонних отношений». Эти документы так и не были ратифицированы из-за вмешательства «третьей силы» — с протестом выступил Баку, подвергший критике Турцию за подписание соглашений без урегулирования карабахского конфликта.

Клубок противоречий пора распутывать, и Ереван возлагает определенные надежды в этом вопросе на Ватикан, держа в уме, как говорит посол Армении в Германии Ашот Смбатян, роль Святого престола в налаживании отношений между США и Кубой. Задача крайне сложная, Франциску надо пройти средним путем. Одним из пунктов визита папы станет посещение мемориального комплекса Цицернакаберд, посвященного Геноциду армян. Турецкий эксперт-международник Айбарс Горгулу отмечает, что само по себе это не проблема, поскольку «любой государственный лидер, который бывает в Армении, приходит в музей», все зависит от того, что произнесет понтифик. «Если он повторит сказанное им в прошлом году, Турция отреагирует», — сказал Горгулу, напомнив, что Анкара временно отозвал своего посла в Ватикане после выступления папы в апреле 2015 года, когда Франциск назвал резню армян в Османской империи «первым геноцидом XX века». Не исключено, что понтифик в итоге использует армянское название этого трагического события, «Мец Егерн», отмечает директор Зала печати Святого престола отец Федерико Ломбарди, который, по его признанию, сам предпочитает «использовать это слово» как более сильное, но позволяющее избежать политической окраски.

Некоторые издания накануне визита папы в Армению обратили внимание на то, что программа не предусматривает подписания совместной декларации, интерпретируя это таким образом, что Ватикан и Ереван придерживаются различных мнений относительно выделения главных событий в регионе. Может быть и так. Армения сейчас сконцентрирована на урегулировании карабахского конфликта, поэтому ее интересует поддержка Святого престола на азербайджанском и, соответственно, турецком направлениях. Однако Ватикан оперирует более глобальными категориями. Напряженность в Закавказье влияет на ситуацию даже на отдаленной Украине, не говоря уже о Ближнем Востоке. Армения является важным геополитическим перекрестком, нестабильность вокруг Карабаха, закрытая граница с Турцией, уязвимые общины в Сирии — все это требует комплексного подхода и осторожного последовательного «разминирования» проблемных участков, широкого взгляда со всех сторон.

Перед тем, как вернуться в Ватикан, папа Франциск собирается посетить и помолиться в монастыре Хор Вирап, на месте, где, согласно преданию, в конце III века много лет находился в заточении святой Григорий Просветитель, первый католикос всех армян. Монастырь находится у подножия горы Арарат, практически на самой армяно-турецкой границе. В программе говорится, что понтифик выпустит в воздух двух голубей. Между тем, в конце мая этого года проректор Папского армянского колледжа в Риме отец Григор Бадичах рассказывал, что первоначально Франциск хотел подойти прямо к самой границе между Арменией и Турцией и символически «открыть» ее. Две страны отделяет друг от друга река Аракс, чьи воды одинаково омывают два берега. Как заметил отец Григор, визит понтифика на границу в итоге отложили, но «вы можете ожидать всего от этого папы». Неужели и сейчас от Франциска последует экспромт, и мы увидим, как он омывает свои ноги в Араксе?