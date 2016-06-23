Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов, комментируя состоявшийся саммит с участием Владимира Путина, Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Санкт-Петербурге по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, сделал важное заявление. «На этой встрече преимущество было отдано поэтапному решению конфликта. То есть, отныне в урегулировании конфликта необходимо продвигаться поэтапно — освобождение пяти районов Азербайджана, потом еще двух районов и определение коридора, — подчеркнул Мамедов. — Затем определение статуса Нагорного Карабаха. В этом направлении, в принципе, стороны достигли договоренности». Напомним, что президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян, подписав по итогам встречи в Санкт-Петербурге совместное заявление, подтвердили таким образом и ранее достигнутое в Вене соглашение, согласно которому на линии соприкосновения конфликтующих сторон создается система мониторинга и увеличивается число международных наблюдателей.

При этом, если исходить из логики процесса — того, что конфликтующие стороны сначала в Вене, а затем и в Санкт-Петербурге подтвердили приверженность соглашениям о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (1994 года) и укреплении режима прекращения огня (1995 года), под которыми стоят подписи Баку, Еревана и Степанакерта, появляется уверенность и в том, что на определенном этапе к переговорному процессу будет подключен и Степанакерт.

Правда, образовались некоторые ситуационные нюансы. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая с аналогичным комментарием по встрече в Санкт-Петербурге, заявил, что «какой-либо договоренности о разрешении карабахской проблемы не было достигнуто». С формальной точки зрения это соответствует действительности, поскольку саммит в северной столице России фактически подтвердил решения саммита в Вене, что, по словам Налбандяна, «позволит создать соответствующие условия для возобновления переговоров по урегулированию проблемы». То есть, выполнение венских и петербургских договоренностей, которые, видимо, должны быть закреплены и каким-то специальным соглашением, носит технический, промежуточный характер, позволяющий перейти к конкретным переговорам по урегулированию конфликта. При этом Налбандян вводит термин «пакетное урегулирование», имея в виду, что «признание Азербайджаном права народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) на самоопределение и его реализацию». По Мамедову же поэтапный подход предусматривает «освобождение пяти районов Азербайджана, потом еще двух районов и определение коридора, и только затем определение статуса Нагорного Карабаха».

Кстати, на этой основе вспыхнула информационная перебранка между Мамедовым и Налбандяном. При этом глава МИД Армении заявил, что «заместитель главы Администрации президента Азербайджана Мамедов никогда не присутствовал ни на одном заседании по переговорам и встреча в Санкт-Петербурге не была исключением». Но это дискуссия о будущем.

Завотделом Администрации президента Азербайджана обозначил еще один важный нюанс. Он решил вспомнить «очень высокий уровень отношений Азербайджана с Россией, стратегическое партнерство, добрососедские отношения, общую историю, сотрудничество в культурной, экономической, политической сферах, сфере безопасности и другие нюансы, а также то, что Россия является одной из стран-сопредседателей», которая «может сыграть более решающую роль в справедливом урегулировании конфликта в рамках международного права», тогда как «несмотря на то, что Франция и США являются сопредседателями, они относительно далеки от этих процессов». Это из серии старых приемов «разводок» между странами-сопредседательницами Минской группы ОБСЕ, которые безуспешно использовал Азербайджан.

Теперь реверанс в адрес Москвы со стороны Баку наводит на следующую мысль: азербайджанская сторона подозревает Вашингтон и Париж в том, что они в дальнейшем в урегулировании нагорно-карабахской проблемы могут сыграть «по армянскому сценарию». Хотя некоторые азербайджанские политологи продолжают уверять всех в том, что якобы «позиции Армении не просто расшатаны, произошел полный обвал конструкции, которая выстраивалась армянской дипломатией за последние двадцать лет». Но только слепой и глухой может не понимать того, что практическая реализация венско-петербургских договоренностей качественно меняет ситуацию в регионе, сужает возможности Баку и Еревана в следовании прежним курсом в отношении урегулирования конфликта.

Компромиссы между сторонами практически неизбежны. Хотя бы потому что нагорно-карабахский конфликт «взяли на свой карандаш» и главы внешнеполитических ведомств США, России и Франции, и президенты стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ. После определенного перерыва в этот процесс активно подключился президент России Владимир Путин. Вслед за ним, как сообщила посол Франции в Азербайджане Орелия Буше, Париж изъявил готовность организовать следующую встречу президентов Азербайджана и Армении и, надо полагать, при прямом посредничестве президента Франсуа Олланда. Смеем предполагать, что в «игру» скоро включится и президент США Барак Обама до истечения срока своих президентских полномочий в ноябре 2016 года. «США готовы содействовать урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ», — заявил американский посол в Ереване Ричард Милс.

Однако на данном этапе речь идет все же не о стратегических противоречиях между Баку и Ереваном вокруг, как пишет Stratfor, «спорных территорий». Сейчас, как сообщил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов, «специалисты ОБСЕ занимаются доводкой документов по реализации решений саммитов в Вене и в Санкт-Петербурге», которые должны быть подписаны в Париже. Как сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, они будут касаться механизмов ОБСЕ по расследованию инцидентов в зоне нагорно-карабахского конфликта и расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджея Каспшика.