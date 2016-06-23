



Александр Горбаруков ИА REGNUM Враги России встали в очередь. Всем памятным доскам может не хватить места

16 июня в пережившем бесчеловечную блокаду Санкт Петербурге-Ленинграде была установлена памятная доска Карлу Маннергейму, бывшему кавалергарду, генералу царской русской армии, маршалу Финляндии и верному (пока было выгодно) союзнику нацистской Германии Адольфа Гитлера, принимавшему активное участие в этой самой блокаде на стороне оккупантов. Событие это вольно или невольно получилось приурочено к памятной дате 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны, дню скорби и памяти народа России и народов всего бывшего Советского Союза. Глава Администрации Президента С. Иванов отметил достижения генерала на службе русскому Царю, в частности, в русско-японской войне и в становлении разведки в России.

Про службу финско-шведского наемника после 1918 года он сказал коротко, что «Никто не обеляет действия Маннергейма после 1918 года». Возможно, С. Иванов не знаком с материалами 1941 года, а именно с Приказом Маннергейма №1, где помимо типичных для финской пропаганды того времени обвинений СССР во всех тяжких грехах, Маннергейм в предпоследнем абзаце пишет: «…Зову вас на святую войну против врага нашей нации. Наши павшие герои поднимаются из своих могил на летних холмах и снова встают в строй, когда мы идем в бой для создания безопасного будущего Финляндии вместе с могучими силами Германии как их товарищи по оружию, с серьезными намерениями мы идем в крестовый поход против нашего врага».

Из Воззвания «русского генерала» в 1918 году ко всем рабочим Финляндии: «Большинство из вас — честные люди, которых принуждением заманили в ряды красной гвардии бандиты и смутьяны… Вы еще можете спасти свою жизнь, если сдадите ваших руководителей и оружие. Достаточно пролито крови граждан из-за бунта красных русских свиней. Верховный главнокомандующий войсками Финляндии генерал Маннергейм». Источник — Национальный музей Финляндии, выставка, посвященная событиям 1918 года (По материалам Баира Иринчеева).

Интересно: министр культуры В. Мединский, присутствующий на открытии, информированный о «прощении» Маннергейма Сталиным, в курсе текстов этих «воззваний»?

В связи с этим вспомнились и события недалекого прошлого. 15 июня (почти в тот же день!), но в 2012 году в Екатеринбурге открыли памятник русскому философу и писателю Ивану Ильину. Не случайно был выбран именно Екатеринбург, а открытие и освящение памятника проводил ректор Уральского института бизнеса доктор экономических наук, профессор, академик Академии информатики Украины (!), протоиерей (!) Александр Миняйло. Видимо, служители церкви лучше всех разбираются и в экономике, и в философии. Помимо всего прочего, И. Ильин знаменит своими взглядами на фашизм. Своими восторженными взглядами на фашизм и оправданием его существования. Они достаточно ясно изложены в ряде его публикаций. «Я отказываюсь судить о движении германского национал-социализма по тем эксцессам борьбы, отдельным столкновениям или временным преувеличениям, которые выдвигаются и подчеркиваются его врагами… Это есть движение национальной страсти и политического кипения, сосредоточившееся в течение 12 лет, и годами, да, годами лившее кровь своих приверженцев в схватках с коммунистами»; «Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних «зверствах», или, как ее называют, «зверской пропаганде»; «Новый дух» национал-социализма имеет, конечно, и положительные определения: патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению (фашистское «sacrificio»), дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение. Этот дух составляет как бы субстанцию всего движения; у всякого искреннего национал-социалиста он горит в сердце, напрягает его мускулы, звучит в его словах и сверкает в глазах»; «Дух национал-социализма не сводится к «расизму». Он не сводится и к отрицанию. Он выдвигает положительные и творческие задачи. И эти творческие задачи стоят перед всеми народами. Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас» и так далее (Национал-социализм. Новый дух.I. (Возрождение, Париж 1933, 17 мая). Вот другая, уже послевоенная статья 1948 года «О фашизме». Замечу, что тогда было уже известно и об Аушвице, и о зондер-командах, и о миллионах убитых и замученных жертв нацизма. Его непримиримая ненависть к большевикам, делает в его глазах «положительными героями» всех, кто также ненавидит «красных», пусть это даже фашисты. Слово И. Ильину: «Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма — это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических государствах: в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда концентрироваться в направлении охранительно-диктаториальном(выделено мной — ПВ). Так было в древнем Риме, так бывало в новой Европе, так будет и впредь». Интересно, как сейчас относиться к этим словам? В России сейчас нет большевиков, а фашизм вновь возрождается. Сейчас возрождение фашизма это реакция — на что? Или на кого? На какую «национальную опасность» для Запада? Очевидна лукавость, мягко говоря, таких формулировок. Сейчас со всей очевидностью доказано, что не идеология первопричина «Drang nach Osten» — «Натиска на Восток», а Россия сама по себе, с ее обширными землями, ресурсами и богатствами. Все остальное — лишь ширма, отвлечение внимания и маскировка истинных целей.

«Выступая против левого тоталитаризма, фашизм был, далее, прав, поскольку искал справедливых социально-политических реформ. Эти поиски могли быть удачны и неудачны: разрешать такие проблемы трудно, и первые попытки могли и не иметь успеха. Но встретить волну социалистического психоза — социальными и, следовательно, противо-социалистическими мерами — было необходимо. Эти меры назревали давно, и ждать больше не следовало»; «Наконец, фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру»; «Однако, наряду с этим фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому названию его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги. Поэтому для будущих социальных и политических движений подобного рода надо избирать другое наименование. А если кто-нибудь назовет свое движение прежним именем («фашизм» или «национал-социализм»), то это будет истолковано как намерение возродить все пробелы и фатальные ошибки прошлого»(выделено мной — ПВ). И. Ильин учит адептов, как маскировать истинное лицо фашизма… Что тут добавишь.

Лично для меня представляется несколько странным, что именно И. Ильина цитировал Президент России, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 10 мая 2006 года. Неужели больше некого было? Или те, кто готовит материалы для Президента дают ему не ВСЕ материалы? У Гитлера, уверен, есть также немало красивых цитат. Как относиться к демаршу официального лица Крыма с портретом царя Николая II на акции «Бессмертный полк» 9 мая этого года? Этим действием дают понять, что «мы с вами, но мы против вас», но никак не «примирение», так как Николай II, заслуживший делами своими прозвище «кровавый», проигравший две войны и доведший страну до революции и развала, не имеет ничего общего с Красной Армией первого в мире социалистического государства, одержавшей Великую Победу в самой жестокой войне современности. При всем возможном желании «экспериментаторов», скрестить ежа с ужом, чтобы получить колючую проволоку — не получится.

Фашизм на Западе, в Европе и США, уже давно поднял голову. Он открыто марширует в Прибалтике и на Украине. Идентифицировать себя он старается только более благозвучно, научен «философами», но суть от этого не меняется. Современный фашизм скрывается под масками «демократии», «свободы личности», «толерантности», «общечеловеческих ценностей», «гуманитарных катастроф» и «миротворческих операций». Фашизм в Германии возник на обломках Веймарской республики в период глубокого экономического кризиса. Возник не просто так. Финансовая кабала, вызванная необходимостью расплачиваться за военный заем, огромные репарации (132 млрд золотых марок), которые Германия была обязана выплатить после поражения в первой мировой войне — победителям. После первого транша в августе 1921 года в миллиард золотых марок, стал раскручиваться процесс гиперинфляции. К ноябрю 1923 года 1 доллар стал стоить 4,2 триллиона марок (!!). Фермеры придерживали продукты, люди в городах голодали, а предприимчивые собственники, состояния которых находились в надежных местах за границей, чувствовали себя лучше, чем в конце войны. Безработица в 1930 году достигла 40%. При этом мелкая бур­жуазия, живущая на небольшой фиксированный доход, была практически сметена с лица земли. Гиперинфляция уничтожила накопления среднего клас­са: в середине двадцатых годов этот обнищавший слой населе­ния начал массами вливаться в ряды нацистов. Здесь, конечно, воспользовались случаем в полном объеме «заокеанские партнеры» Германии. Вывоз капиталов сопровождал эти разрушительные процессы. В 1923 году газета «Нью-Йорк Таймс» оценивала размер германских вкладов в банках США в 2 млрд. долларов, что соответствовало четверти ВВП Германии в 1923 году. В марте 1931 года Германия и Австрия объявили о решении создать таможенный союз (выделено мной — ПВ), который фактически был бы аншлюсом (присоединением) Австрии. Непосредственно само присоединение Австрии произошло 13 марта 1938 года, а 1 октября того же года произошел аншлюс Судетской области (Чехословакия). В 1933 году Гитлер становится рейхсканцлером, в марте 1935 года он объявляет Версальский договор недействительным. С 1924 года англо-американцы оснастили и снарядили то, что впоследствии стало германской военной машиной, потра­тив на это более 150 долгосрочных займов, заключенных в те­чение менее семи лет. Вильям Додд, американский по­сол в Берлине с 1933-го по 1938 год, 19 октября 1936 года сообщил президенту Рузвельту: «В настоящий момент более ста американских корпораций имеют здесь дочерние предприятия или сотрудничают с местными предпринимателями. У Дюпона здесь три союзника: Главный — «И. Г. Фарбен». «Стандард Ойл» вкладывал сюда по 500 миллионов долларов в год, помогая Германии со­здавать заменитель топлива для военных нужд». 19 сентября 1934 года в Герма­нию было доставлено первоклассное, изготовленное в США оборудование для авиационных заводов стоимостью 1 милли­он золотых долларов. Сенатская комиссия в 1940 году пришла к заключению, что американские промышленники с согласия правительства продали Германии массу военных патентов: «Пратт и Уитни», «Дуглас», «Бендикс Эвиэйшн» (контролируе­мая «Дженерал моторс», которая, в свою очередь, находилась тогда под контролем компании «Морган») — это всего лишь часть списка корпораций, которые передали «БМВ», «Сименсу» и другим множество военных авиационных секретов, а бомбардировщики «Юнкерс-87» строились по технологиям, вывезенным из Детройта. К моменту нападения японцев на Перл-Харбор американ­ские инвестиции в экономику нацистской Германии составили 475 миллионов долларов. В немецкую экономику «Стандард Ойл» вложил 120 миллионов; «Дженерал моторе» 35 миллионов; «ИТТ» 30 миллионов, и «Форд» 17,5 миллиона (по материалам книги Г. Препарата «Гитлер Inc»).

Таким образом, сейчас стала очевидна решающая неблаговидная роль крупных западных (прежде всего североамериканских) транснациональных корпораций в финансировании нацистов и подготовке Второй мировой войны. Это делалось в некотором смысле «космополитично», как говорится, ничего личного, только деньги, однако, на самом деле это была глубоко продуманная стратегия, позволяющая при ее реализации, занять лидирующее место в глобальном мироустройстве. В реализацию этой стратегии были вовлечены огромные капиталы, крупнейшие банки и корпорации, оригинальные сложные финансовые схемы. Рычагами послужили надежные экономические (кризис) и политические (приход к власти нужных людей) программы.

Сегодняшней России требуется особое внимание и бдительность во взаимоотношениях с такого рода западными «партнерами». Стимулируемые извне, казалось бы, безобидные процессы теми, кто рвется к мировой гегемонии, могут привести к непредсказуемым, казалось бы, результатам. Все начинается издалека, с отдания почестей мнимым «героям», запятнавшим свое имя служением фашизму или оправданием его, углубления кризиса в экономике, во многом подвязанной на западные корпорации и сырьевой экспорт, рост безработицы, который сейчас вовсе не самый низкий в Европе, а реально в разы больший, попытка решить проблемы за счет народа, мелкого и среднего бизнеса, а не олигархов, обложив его налогами, высокими процентными ставками, падением зарплат и инфляцией. Попытки продать оставшуюся госсобственность западным «инвесторам» — при минимальных рыночных ценах на нее. Так же, как и в не такие уж далекие 1920−1930-е годы в Германии, Россия пытается восстановить свое влияние на своих исторических территориях, неким фантастическим образом оказавшиеся вне границ собственно России. Присоединение (на Западе это считают аннексией) Крыма прошло гладко. Я бы сказал, что даже слишком гладко. Вокруг нагнетается атмосфера войны и приготовления к ней. СМИ брызжет сводками катастроф и развлечений всех цветов и видов. В 30-х в качестве «мишени» мировой закулисой были выбраны «злодеи большевики», сейчас — «террористы» и В. Путин. Воинственная «братская» Украина, не менее «братская» Прибалтика и Грузия. Хорошо бы помнить уроки Второй мировой войны. Ее результат — уничтожение суверенитета и самой территориальной целостности Германии.

Таким образом, говоря о возрождении фашизма в приграничных с Россией государствах бывшего Советского Союза, мы как бы не замечаем определенных процессов внутри своей страны, которые нас самих незаметно могут привести к этому самому фашизму. Только он может называться уже как-нибудь по-другому (см. рекомендации И. Ильина). И как бы не оказаться де факто через какое то время в положении Германии образца 1930−1940-х годов. Бандеровцы тоже не сразу пришли к власти в Киеве, они начинали с антисоветской пропаганды и переименования улиц именем Бандеры, Шухевича и прочих. Заканчивают развалом страны и коллапсом в экономике. И что же дальше? Война? Как показывает история, от антисоветизма и неприятия идей социального равенства до фашизма — один шаг. Обнищание больших масс людей в результате асоциальной экономической политики приводит к волнениям и беспорядкам. Лучший «укротитель» беспорядков — реакционная беспринципная сила, не отягощенная моральными и нравственными качествами и не суть важно ее название. Хотелось бы отметить, что именно идея социальной справедливости, лежащая в основе «красного» проекта, дала возможность собрать растерзанную февральской 1917 года либеральной буржуазной революцией Российскую Империю в СССР. Если бы не «злобные большевики», укротившие тогдашних либералов, России давно бы уж не было на карте. Ее не спас бы ни английский офицер Колчак, официально состоящий на службе Ее Величества, ни Корнилов, лично арестовывавший царскую семью, ни Деникин, армия которого была на довольствии «западных партнеров», и должна была следовать их «рекомендациям» и которые как известно, просто так никому никогда не помогают. Кстати, Деникин выступал за установление в России конституционной монархии британского типа (биограф Деникина Д. Лехович) и безропотно лег в 1918 году под Колчака. Также — другие. Так стоит ли повторять ошибки, которые могут обернуться катастрофой для России.