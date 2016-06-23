Можно ли победить коррупцию в современной России или, хотя бы, ограничить ее распространение? Древнегреческий философ Аристотель говорил: «Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль». Это сказано более двух тысяч лет назад. А власть продолжают покупать, а затем, извлекать из неё прибыль. В том числе и в России. Проблема современной России в том, что ее финансовая и политическая элита сформировалась в «лихие девяностые». Посмотрите на руководителей наших крупнейших политических партий — они успели состариться, занимая свои посты. Даже лидер «Единой России» Дмитрий Медведев признавал, что партийная система «забронзовела». А забронзовевший политик — это не человек, а монумент. Выражаясь словами известного киногероя: «Кто его посадит, он же памятник?!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Политическую систему нужно обновлять, только в этом случае произойдут структурные изменения, которые позволят бороться с коррумпированностью части политической элиты. Но это должно происходить извне, так сама себя политическая элита обновлять не будет. У того же Дмитрия Медведева была идея создания кадрового резерва? Чем все закончилось? Ничем!

Политическая элита уже сложилась. Она меняться не хочет. Должности во властных структурах и госкорпорациях она передает своим детям, младшим братьям или даже любовницам. Примеров с ходу можно назвать сотни, а если поискать — тысячи. Конечно усиление работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, принятие новых законов — очень важно, но решающий удар по коррупционером может нанести только обновление политической элиты. И здесь велика роль гражданского общества.

Учитывая то, что сама политическая элита современной России с коррупцией бороться всерьез не хочет и не будет, роль гражданского общества становится решающей. Инструментарий у гражданского общества, в деле борьбы с коррупцией не велик, но он есть. Во-первых, это гласность и прозрачность. Народ должен знать не только своих героев, но и антигероев — коррупционеров. Это заставляет самих коррупционеров действовать осторожнее, а, следовательно, уменьшает масштабы коррупции, и, кроме того, дает поводы правоохранительным и надзорным органам проявить активность, даже если не очень хочется.

Когда не срабатывает первый инструмент — гласность, следует задействовать второй инструмент — выборы. Гражданское общество должно и может методом демократических выборов избавиться от тех представителей политической элиты, которые связаны с коррупционерами, либо своими действиями или бездействием способствуют развитию коррупции.

К сожалению, гражданское общество в России ещё не зрелое и не редко путем различных политтехнологических приемов, использования административного ресурса, коррупционерам удается пробиваться в представительные органы разных уровней. Но с каждым годом это делать всё сложнее. И в этой борьбе гражданское общество всё же не одиноко. В стране не мало представителей силовых структур, судей, госчиновников, которые профессионально ведут реальную борьбу с общим злом.

Давление коррупции на малый и средний бизнес — это одно из самых опасных явлений для гражданского общества. Малый бизнес работает, как говорится, «на земле», на первичном уровне, где согласно поговорке «до бога высоко, а до царя — далеко». Малый бизнес уязвим. Развитие его напрямую зависит от получения разного рода разрешительных документов из государственных и муниципальных структур. То есть тот вид коррупции, который часто называют «рынком бюрократических услуг». Если объехать страну и сделать опрос представителей малого бизнеса, то, как единый возглас будет звучать фраза: «Не мешайте!» Создание разнообразных бюрократических преград чиновниками, втягивают предпринимателей в коррупционные отношения. Фактически это общеизвестные вещи. Несколько реже говорят о другой опасности втягивания малых предпринимателей в коррупционные отношения — зачастую малые предприниматели на местах — это лидеры общественного мнения. Вписываясь в коррупционные схемы они подрывают веру граждан в законность. Хотя и здесь не так всё плохо. В настоящее время все больше малых и средних предпринимателей стремятся работать в рамках закона и заставляют чиновников с этим считаться.

Уровень первичной коррупции в регионах разный. Соответственно в каждом регионе должен быть найден свой подход. В связи с этим я и мои коллеги — общественники, занимающиеся вопросом борьбы с коррупцией в Свердловской области, разработали методику определения уровня коррупции в регионах и передали её в экспертный совет Управления по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации, которое возглавляет Олег Анатольевич Плохой. Надеемся, что наша методика будет рассмотрена на экспертном совете и, возможно, её возьмут на вооружение силовые и иные ведомства для практического применения.

Вячеслав Ярин — вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, член Координационного совета при ГУ МВД по Свердловской области по взаимодействию с объединениями предпринимателей.