Встреча президентов Армении и Азербайджана, несмотря на наличие официальной версии, породила множество кривотолков и ожидания некоего прорыва, как в армянской прессе, так и в азербайджанской. Однако если с азербайджанской прессой все понятно и ожидать объективности от нее не стоит, то следует обратить внимания на так называемую либеральную «общественность» и СМИ Армении, которые полностью оправдали ожидания … своих спонсоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Экспертиза»

«Незалежные» СМИ Армении устроили очередной вопль вокруг встречи президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге. Этот вопль является логическим продолжением информационной войны, развязанной против Армении после т.н. 4-х дневной апрельской войны. Поскольку тема получает продолжение, следует обратить внимание еще раз.

Собирательным образом логики либеральных СМИ является следующий видеоролик.

Этот ролик был продублирован «независимой» прессой Армении и ведущими интернет-порталами. Потому мы тоже последуем их примеру и продублируем ролик.

Вот некоторые тезисы содержания видео (полная версия по ссылке)

Почему урегулирование карабахского конфликта не в интересах России

Россия является одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на протяжении многих лет заявляет, что заинтересована в разрешении карабахского конфликта. Попробуем понять, насколько правдивы эти заявления, и выгодно ли Москве установление долгосрочного мира.

Рынок вооружения

Как известно, Азербайджан приобретает российское оружие на миллиарды долларов и тем самым обеспечивает большими доходами российскую военную промышленность. Следовательно, разрешение карабахского конфликта лишит российский военный сектор этих доходов. Кроме того, поставляя оружие в Азербайджан, Москва подсаживает Баку на военную иглу, так как, параллельно продавая оружие Армении, вынуждает Азербайджанскую сторону приобретать больше оружия. Более того, затягивая с поставкой очередной жизненно важной дозы оружия в Армению, Россия получает возможность оказывать значительное влияние на политические шаги Еревана

В случае урегулирования карабахского конфликта Россия потеряет свой статус посредника, что лишит ее рычагов влияния на Баку и Ереван.

В нашем регионе единственная российская военная база находится в Армении, что постоянно обосновывается плохими отношениями Турции и Азербайджана с Арменией. Следовательно, в случае улучшения этих отношений, присутствие российских войск в Армении будет полностью безосновательным.

На этом фоне уже не удивительно, что Москва любым способом попытается вывести из переговорного процесса другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые заинтересованы в установлении долгосрочного мира.

Итак, суть логики информационной войны заключается в следующих тезисах:

Россия — враг Армении, а Азербайджан и Турция на самом деле — нет, потому что существует некий сценарий «улучшения» отношений с Турцией и Азербайджаном.

Россия не заинтересована в урегулировании конфликта, потому будет поддерживать напряженную обстановку насколько это возможно, продавая сторонам конфликта оружие.

США и другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ заинтересованы в поддержании долгосрочного мира в регионе.

Какому урегулированию мешает Россия?

Если следовать логике наличия некоего сценария урегулирования конфликта вокруг НКР, то их всего 3:

1. Признание НКР, включая так называемые «районы» со стороны, как Армении, так и Азербайджана;

2. Обмен так называемого пояса безопасности на признание НКР;

3. Передача НКР под контроль Азербайджана с последующим выселением или уничтожением армянского населения.

Азербайджан уже отвергал всяческое признание НКР. Доказательством служит тот факт, что Азербайджан не признает НКР даже в качестве стороны переговоров. Следовательно, воображаемое улучшение отношений с Азербайджаном и Турцией подразумевает только один сценарий: отказ от признания геноцида армян и передача НКР под контроль Азербайджана. Никакой другой сценарий улучшение отношений не подразумевает.

Оправдать Алиева любой ценой

Тезис о виновности России во всем на свете, включая геноцид армян и войну в НКР, опосредованной служит одной «невинной цели»: оправдать Азербайджан и Турцию любой ценой; перекинув ответственность с наших соседей на Россию, создать почву для интеграции Армении в различные структуры с Турцией (НАТО) и Азербайджаном. Никакой другой цели подобная агитация не преследует.

Россия мешает США признать Арцах?

Позиция идолопоклонников самой демократичной и развитой страны в мире (США) очень простая: США готовы помочь Армении и стать ее гарантом безопасности, но для этого влияние России в регионе должно быть исключено.

Если бы США пожелали признать Арцах, то вряд ли бы ожидали одобрения России. В противном случае называть США сверхдержавой уже было бы невозможно.

В частности, вот какую позицию озвучил американский аналитик Пол Гобл

«Я уверен, что Запад предоставил бы гарантии безопасности Армении, если бы Ереван пожелал вернуть Азербайджану оккупированные территории и перестал играть на Кавказе роль агента Москвы. Я даже думаю, что Армения может инициировать шаги в этом направлении — этим самым получив некоторые гарантии. Но неясно, есть в Армении и на Западе люди, которые готовы к тому, чтобы провернуть такую сделку. Я очень сомневаюсь в этом вопросе», — сказал Гобл».

Позиция Гобла, конечно, не является официальной позицией, а вот позиция Госдепартамента США, озвученная прямо перед началом конфликта, является вполне официальной.

Secretary Kerry affirmed U.S. support for Azerbaijan’s territorial integrity and underscored our concern about violence along the Line of Contact and the international border. He emphasized our commitment to working with the sides to reach a comprehensive settlement based on the principles of international law, the UN Charter, and the Helsinki Final Act.

Секретарь Керри подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана со стороны США и подчеркнул нашу озабоченность по поводу насилия на линии соприкосновения и международной границе.

Справедливости ради стоит отметить, что тезис самоопределения народов не отвергался США, однако в своих официальных заявлениях именно США не раз требовали так называемого возврата «оккупированных» территорий. В свою очередь план Гобла по расчленению фактически самой Армении пока никто не отменял.

Аналитики вообще не должны опираться на «публикации в газете Известия». Любой нормальный анализ должен опираться сначала на официальные заявления государств, и только потом делать предположения. Но такая традиция, которая требует чтения множества букв, в армянской либеральной прессе так и не прижилась.

Таким образом, после забрасывания яйцами посольства России, картинка американской пропаганды в Армении принимает четкую и ясную картину.

«Урегулирование» конфликта, которое приведет к улучшению отношений между странами региона, подразумевает отказ Армении от своих территорий, новый геноцид армян в НКР и отказ от признания геноцида армян. Такому сценарию, согласно американской пропаганде в Армении, мешает именно Россия. В действительности такому сценарию мешают сами армяне, армянская армия, Армения и Арцах, но армянская пресса этого упорно не замечает.

Такова логика американской пропаганды в Армении, и сторонникам такой пропаганды я бы советовал отслужить свою службу где-нибудь в умеренной оппозиции ИГИЛ (запрещена в России).