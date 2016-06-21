Визит в Польшу китайского лидера Си Дзиньпина, первое за последние 12 лет официальное посещение III Республики главой КНР, еще раз оживило дискуссии в польской политической и экспертной среде. Варшавский салон воспользовался им как поводом снова поставить вопрос — куда идет Польша и кто ее друзья в окружающем мире. На встрече с Цзиньпином польский президент Анджей Дуда выразил надежду, что III Республика станет для Китая «своего рода воротами в Европу» не только в символическом плане, но и в экономическом. Председатель КНР в ответ оценил Польшу как страну, «через которую проходят Янтарный и Шелковый пути, это большое преимущество в налаживании связей между Азией и Европой».

prezydent.pl Эх, яблочко, куда ж ты котишься...

Варшава, о чем ИА REGNUM писало и раньше, постепенно переходит в дипломатии от демократически-либерального новояза на язык геополитики и национальных интересов. Так и с Китаем. Большинство польских изданий комплиментарно описали пребывание в стране товарища Си, оставив за скобками «коммунистическую идеологию» и «авторитарный стиль правления» Китайской народной республики. Разве что оппозиционный еженедельник левой направленности Polityka в пику правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) указал, что Пекин в первую очередь озабочен сохранением многомиллиардного дисбаланса в китайско-польской торговле, так что зря «команда PiS надеется, что китайская поддержка, в том числе — крупные инвестиции в инфраструктуру, которую КНР поможет профинансировать, будет обслуживать строительство Междуморья, писовскую идею блока стран, расположенных между Германией и Россией. Идея фантастически наивная, реализация которой возможна за счет краха существующих интеграционных проектов».

В былые времена такая оценка стала бы приговором. Польша казалась крепко зафиксированной в системе европейского баланса сил через Евросоюз и евроатлантического через НАТО и, соответственно, не могла позволить себе какие-либо геополитические «вольности», выходящие за рамки предписанного ей Берлином и Вашингтоном. Однако после того, как с подачи немцев равновесие было нарушено введением в действие программы «Восточного партнерства», оператором которого вызвалась быть Польша, что привело впоследствии к перевороту и гражданской войне на Украине, скрепы ЕС начали постепенно разжиматься. Греческий кризис, наплыв беженцев, возросшая популярность евроскептиков, британский референдум по выходу из Европейского союза — все это сделало возможным то, что лед «европейской солидарности» треснул, а польский галеон оказался в непривычной для себя после 1999 и 2004 годов ситуации свободного плавания, причем, в открытом море, но среди айсбергов.

Победа «Права и Справедливости» на парламентских выборах в октябре 2015 года и взятый президентом этой партии Ярославом Качиньским курс на построение «суверенной демократии» и проведение «четвертой промышленной революции» разбудили польскую творческую мысль, которая стала фонтанировать проектами по тем направлениям, которые доселе представлялись незыблемыми. Например, на восточном фланге в целом и в отношениях с Китаем в частности. Так, по итогам визита Цзиньпиня эксперт Центра анализа Ягеллонского клуба Яцек Бартощак предупреждает: если Варшава не ответит на предложение китайцев, Пекин найдет другого союзника в регионе. «Из-за географического положения Польша может стать главным партнером КНР в нашем регионе Европы, а может быть, даже на всем континенте», — заявил Бартощак в интервью Польскому агентству печати, но «польские элиты должны хотеть и уметь это реализовать». По словам эксперта, со временем может оказаться, что экономическая мировая система будет выглядеть по-другому, а Польша — иметь в ней иное место. Иное не значит обязательно лучшее, может и худшее, вопрос в том, как Варшава разыграет сданные ей карты. Многое будет зависеть от того, получится ли «Новый шелковый путь». В любом случае, данный проект — это попытка заново раздать колоду в мировой экономической системе.

Но дело не только в экономике. Польский институт международный дел (PISM) отмечает политический аспект сотрудничества Варшавы и Пекина. Эксперты этого проправительственного института напоминают, что для Китая важна поддержка его претензий относительно статуса спорных островов в Южно-Китайском море, в том числе со стороны Европейского союза. В 2013 году Филиппины подали иск против КНР, принятый международным арбитражным судом в Гааге. Решение оказалось не в пользу Пекина, который призвал Манилу «вернуться на правильный путь урегулирования соответствующих споров путем двусторонних переговоров и отозвать свой иск в международный суд в Гааге». Как считают польские аналитики, мнение Варшавы по этому вопросу важно для китайцев. PISM подчеркивает, что во время последнего визита министра иностранных дел Витольда Ващиковского в Китай агентство «Синьхуа» пыталось представить дело так, будто бы МИД Польши поддержал позицию Пекина, что было быстро опровергнуто польскими дипломатами в социальных сетях.

Этот незначительный на первый взгляд инцидент, «недоразумение», показывает, с чем столкнется Варшава на пути реализации своих новых приоритетов. Не будем давать качественную характеристику возможным сложностям, в геополитике без них не бывает, да и, как гласит польская пословица, не рискнешь — так и в каталажке не посидишь. Дело в другом. Пекин наглядно показал, что экономического сотрудничества на высшем уровне без политического не бывает, и он намерен за свою поддержку получить полную цену в твердой валюте. Это первое. И второе. Если Варшава нацелена всерьез стать перевалочным пунктом в Европе для китайского «Нового шелкового пути», ей придется возобновлять контакты с Москвой и Астаной, через которые проходят маршруты этого трансконтинентального транспортного проекта.

Эксперт Центра стратегического анализа Кшиштоф Рак видит в реализации сотрудничества с Китаем потенциал улучшить «в будущем положение нашей страны на международной арене, так как сегодня Польша является периферийным государством Запада среднего размера, что ограничивает наши силы — ведь центр развивается за счет периферии». И, таким образом, «Шелковый путь — это стратегическая возможность, так как мы получаем новый восточный вектор во внешней политике, Польша сможет балансировать между Западом и формирующимся новым центром на Востоке, тем самым значительно улучшив позиции в переговорах с нашими основными европейскими партнерами». Вопрос в том, как к этом отнесутся «старые друзья» — Европейский союз и НАТО — и отпустят ли они польский галеон в свободное плавание.