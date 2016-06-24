Вчерашнее совещание Совета безопасности России в Калининграде, 20 июня, символично в увязке с предстоящим саммитом НАТО в Варшаве. Пожалуй, мероприятие Совбеза в пору первых летних отпусков и было «приурочено» к трансатлантическому сборищу в 200 км от российской границы.

gov39.ru Губернатор Цуканов и секретарь Совбеза Патрушев в Калининградской области

Безусловно, на натовском саммите заявят о «растущей милитаризации» Калининграда, что с военной точки зрения противника означает не так уж много вариантов подавления нашей силы. Самый адекватный — учитывая историю с географией — это блокада российского эксклава. Как противостоять изоляции, об этом и говорили на Совбезе, адресуя свои сигналы больше калининградцам, нежели европейским «партнёрам». В общем, как в песне поётся — «Родина слышит, Родина знает…».

Доступная журналистам речь генерала Николая Патрушева, по сути своей — предфронтовая. Например, стало ясно, что практически снят с повестки дня вопрос транспортной доступности из Калининграда в «большую Россию» по земле. В 2015 году железнодорожный транспорт перевёз из Калининграда в российские регионы почти половину всех жителей экслава — 400 тысяч человек. Плюс калининградцы активно передвигаются на личном транспорте: по данным Калининградской областной таможни, в I кв. 2016 года ежесуточный трафик легковых автомобилей через пункты пропуска на границе России и Литвы составил 1000 машин. Из этих цифр понятно, что наземная блокада Калининграда сулит региону жуткий коллапс (я сейчас говорю лишь о «человеко-транзите», опуская грузооборот).

В этом ключе путь по морю экс-директор ФСБ России назвал «единственной надёжной транспортной артерией». «Важно обеспечить бесперебойное функционирование данной линии (железнодорожно-паромного сообщения «Балтийск — Усть-Луга». — ИА REGNUM)», — сказал Патрушев. Спохватились.

По своему журналистскому и житейскому опыту скажу, что морское направление в Калининграде всегда мыкалось аки Золушка в сравнении с «мачехиными дочками» — наземным и воздушным путями.

Комфортного пассажирского парома калининградцы так и не дождались (показательна судьба единственного парома на калининградском маршруте — «Георга Отса», который в 2014 году был разделан мошенниками на иголки в Китае). Для грузотранзита же банально не хватает посудин. Сейчас на линии Балтийск (Калининградская область) — Усть-Луга (Ленинградская область) работают два парома, обеспечивающие перевалку около 2 млн тонн грузов в год. Для сравнения, в 2015 году Калининградская железная дорога перевалила через Литву 11 млн тонн грузов.

Лишь в этом, 2016-м, году правительство Медведева распорядилось построить три новых железнодорожных парома из Балтийска в Усть-Лугу. На деле же эксперты говорят, что таких паромов надо минимум шесть.

На путь по воздуху уповать, судя по всему, в ближайшей перспективе также не приходится. Сначала Патрушев в своём публичном выступлении обозначил годами реконструирующий калининградский аэропорт «Храброво» как проблемный с точки зрения «обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости».

А затем куратор эксклава из северо-западного полпредства Владимир Соловьёв озвучил информацию о серьёзном отставание графика строительства аэровокзального комплекса. Например, на 7 месяцев отстаёт реконструкция взлётно-посадочной полосы (вообще, в современных геополитических условиях, «храбровский» долгострой не иначе как диверсией не назовёшь).

Из всего сказанного напрашивается один вывод: дорогие калининградцы, впереди может быть всё серьёзно. Радует одно — нам не говорят: «Вы держитесь здесь!», желая «всего доброго, хорошего настроения и здоровья».