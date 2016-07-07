



Цитата из а/ф «В поисках Дори». реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Осьминог-трансформер Хэнк и Дори в банке

Студия Pixar снова погружает весь мир под воду. С 16 июня кинотеатры планеты превратились в живописный океанариум. На экранах — полнометражный глубоководный квест «В поисках Дори», долгожданный сиквел анимационного блокбастера 13-летней давности «В поисках Немо».

Все помнят, как нашлась потерявшаяся красно-белая рыбка-клоун по имени Немо, выловив для своих создателей «Оскара». Вчерашние подростки, для которых Немо заслуженно стал любимым персонажем, выросли и уже сами ведут своих маленьких чад посмотреть на новую поисковую экспедицию. Эстафету подхватывает голубая рыбка-хирург по имени Дори. Она была забавным персонажем второго плана в немовской эпопее, но полюбилась публике не меньше Марлина и Немо. И похоже, что у подводного голубого хирурга тоже есть шансы доплыть до золотой статуэтки американских академиков.

Стоит сказать, что уже несколько лет студия Pixar переживает далеко не лучшие времена на фоне своей славной 30-летней истории. Лишь прошлогодняя «Головоломка» стала уверенным успехом после весьма вторичных «Тачек-2», «Университета монстров»; даже оскароносную «Храбрую сердцем» нельзя назвать удачей. Одна успешная картина за шесть лет — не густо, прямо скажем. После покупки студии в 2006 году гигантом WaltDisney пока определенно выигрывают только диснеевцы: прибавили, что называется, в технике и виртуозности. Креативной философии Pixar оказалось сложно уживаться в браке с дедушкой Диснеем, их оригинальные сценарии нередко блекнут в конвейерной системе голливудской индустрии.

Цитата из а/ф «В поисках Дори». реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Рыбка-хирург Дори

Заслуги режиссера новой пиксаровской ленты Эндрю Стэнтона идут вверх по нарастающей: «Приключения Флика», «В поисках Немо», «Валл-И». «В поисках Дори» — зрелище нового уровня, профессионализм художников на недосягаемой высоте. Шутка ли: более половины времени фильма на экране — массовые сцены с каким-то колоссальным количеством разнообразных рыбешек (к слову, только для одной сцены было создано 16 тысяч водных жителей). Мастерски созданы новые персонажи. Недаром главный из них попал на афишу: харизматичный осьминог-трансформер Хэнк, ироничный секс-символ, который умеет сливаться с пейзажем. Озвучивает рыбку Дори ведущая популярнейшего шоу на американском телевидении, остроумная до едкости Эллен ДеДженерес (Иван Ургант — ее российская мужская инкарнация). Все это очень мило и ожидаемо для режиссера — специалиста по душевному семейному кино с очаровательным юмором. Но зачем Эндрю Стэнтон решил рассказать историю про рыбку, страдающую деменцией, разновидностью психического отклонения в виде провалов в памяти? Вот главный вопрос для взрослого зрителя картины.

Фабула фильма с виду незатейлива. У неуравновешенной Дори с рождения не работает краткосрочная память (ирония в том, что у настоящих рыб в принципе память не удерживается более трех секунд). Все, что было минуту назад, забывается напрочь и эта забывчивость — главное топливо для сюжета. Ассоциативным путем рыбка-хирург приходит к осознанию того, что и у нее некогда была семья. Дори, хотя и не маленькая девочка и вполне может обойтись без родителей, не задумываясь, рванула на их поиски. Марлин и Немо становятся ее компаньонами. Родичи оказались в гигантском санатории для рыб вместе с многочисленными обитателями калифорнийского Института Морской жизни имени Николая Дроздова (в оригинале имени Сигурни Уивер). Пройдя сушу, воду и канализационные трубы остросюжетной рыбной одиссеи, Дори в итоге находит и маму, и папу, и, похоже, — согласие с собой.

Цитата из а/ф «В поисках Дори». реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США Акула Судьба и дельфин-белуха Бейли

Казалось бы, нет памяти — нет проблем. Безответственность и безбашенность — отличные черты характера комического героя для семейного зрелища. Но «Пиксар» не была бы «Пиксаром», если бы деликатно и не подкладывала зрителю этических головоломок. Почти у всех героев «Дори» наблюдаются физические или психические неполадки. Хэнк — осьминог, точнее, «семиног», потерял где-то одну щупальцу. У дельфина-белухи Бейли не работает часть мозга, отвечающая за эхолокацию. Полоумная гагара Бекки откликается только на определенные звуки и катастрофически непредсказуема в действиях. А китовая акула Судьба отличается полным отсутствием координации. Сама Дори временами отчетливо напоминает разведчицу Клэр Мэттисон из известного психологического триллера «Homeland», страдающую биполярным аффективным расстройством.

Тема психических расстройств, невероятно популярная в кинематографе для взрослых, докатилась до мультфильмов — симптоматично ли это? Людей «с особенностями», похоже, становится все больше, и для терпимого отношения к их проблемам требуются все новые и новые формы арт-терапии, в том числе, и на детском уровне. Мир медленно, но верно теряет равновесие, а люди, живущие в нем, дрейфуют в различные пограничные состояния. Киногерои все чаще борются не с внешними врагами, а с внутренними демонами.

Цитата из а/ф «В поисках Дори». реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016. США На островке

«В поисках Дори» — красочный квест по комплексам, страхам и индивидуальным физическим и психическим особенностям подводной фауны, это очевидное отражение людского мира, где поиск адекватности и примирение с самим собой становится гимном времени. А смоделированный анимацией образ общества инвалидов, ограниченного стенами океанариума, — почти не метафора. Символом можно считать только возвращение героев картины в открытой океан — сладостное освобождение от оков этого мира, от всего, что делает нас психически ущербными и несвободными.