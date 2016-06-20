



Дело

Если проанализировать главные информационные поводы прошедшей внешнеполитической недели и не брать во внимание крупнейший, но более именно внутриполитический скандал с официальным прославлением гитлеровского союзника Маннергейма в Ленинграде — Санкт-Петербурге, то в качестве таковых можно остановиться на трех темах:

а) мужественное и мужское поведение наших болельщиков на чемпионате Европы по футболу во Франции и неспособность спортивных функционеров не только защитить российских граждан от произвола французских властей, но и переиграть евроСМИ в развязанной против российских болельщиков войне;

б) возможное отстранение всей сборной России от Олимпийских игр в Бразилии — что опять говорит о провале деятельности не только Мутко, но и всей его команды;

в) Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором Москва сумела отыграть одно очко в развязанной англосаксами гибридной информационной войне против России.

Если говорить о чемпионате Европы по футболу во Франции, то, естественно, наши спортивные функционеры ни к чему как всегда не были готовы — ни к абсолютно бледному выступлению сборной по футболу, ни к стычкам болельщиков. Накануне последнего матча группового турнира от полного разгрома нашей сборной пока спасает только случайный гол в ворота Британии на последней минуте матча. Если бы не он — два поражения и домой. Тем не менее, пока шанс пробиться дальше есть, что уже хорошо.

Вместе с тем мы должны быть откровенны — тот уровень футбола, который показывает российская сборная — ниже плинтуса, при том, что люди в клубах получают за свою игру сотни тысяч и миллионы долларов. Чтобы понять то, каков этот уровень, достаточно посмотреть игру сборной Советского Союза на чемпионате мира по футболу в Мексике в 1986 году. Этот уровень игры вполне соотносим с тотальным футболом Голландии и Германии. Почему российская сборная не показывает такой игры? — да потому, что в российском чемпионате нет ни одной команды и нет ни одного тренера, который бы мог играть в таком стиле — все в той или иной мере играют в мелкую спартаковскую перепасовочку. Этот стиль игры, как показывает игра той же Италии и прежней Португалии, частично Бразилии, несомненно, имеет право на существование, однако для этого нужны футболисты-бразильцы в плане техники. Тогда да. Уровень же мастерства нынешней российской сборной соответствует уровню игры первой лиги в Советском Союзе, поэтому о каком спартаковском стиле может идти речь не совсем понятно.

Но это все было более-менее ожидаемо. Как и то, что будут стычки болельщиков. И, естественно, что русские болельщики, находясь дома в условиях тотальной информационной войны с Западом, попав во Францию, постараются внести свою лепту в разгром врага, пытаясь оказать посильную помощь политике российского президента Владимира Путина. Что они и сделали, многократно накостыляв в разы превосходящим их в массе английским болельщикам. Несомненно, ребята достойны хотя бы Грамот и премий на тех предприятиях и компаниях, на которых они работают.

И это должны были предвидеть наши футбольные и спортивные функционеры. Но не смогли. Видимо, они не живут в условиях информационной войны с Западом как весь российский народ и руководство страны. Хотя должны были это предвидеть и заранее подготовиться к информационным провокациям и разработать свои сценарии и информационные поводы, чтобы перебивать западные. Но где там… Опять жалкий лепет оправданий постфактум, и если бы не простые русские мужики, то…

«В России принято стыдиться проявления насилия в ответ на насилие, особенно за рубежом, и в этом есть здоровое христианское чувство. Однако случай в Марселе на Евро-2016 особый — русские увидели здесь проявление справедливости, пусть и на уличном уровне, когда зарвавшегося гопника, наводившего ужас на всю округу, наконец-то проучили на доступном ему языке. Раз уж подобное неуместно на уровне межгосударственных отношений, и в ответ на агрессию «партнеров» Кремль, чувствуя ответственность за мир во всем мире, вынужден отвечать озабоченностью и призывами к переговорам, то пусть хотя бы российские фанаты ответят по-пацански», — отмечает в своем блоге «Русский мальчик» Эдуард Биров, и к его словам, на мой взгляд, нельзя не присоединиться.

Эта ситуация — неспособности, неготовности, а, возможно, и просто профессиональной непригодности играть на необходимом для Родины уровне мировой спортивной политики мы обнаруживаем и на уровень выше. Речь идет о возможном недопущении всей российской олимпийской сборной на Олимпиаду в Бразилию. Как стало известно, 21 июня МОК рассмотрит вопрос об отстранении российской команды от Олимпийских игр в Бразилии.

Напомню, что в пятницу Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), наложенную на нее за нарушение антидопинговых правил, решив лишить российских легкоатлетов права выступить на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом России. Глава ИААФ Себастьян Коу заявил, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований, так как допинговая система России ставит под сомнение «чистоту» каждого спортсмена.

В свою очередь, исполком МОК в пресс-релизе заявил о полном уважении позиции IAAF по отстранению российских легкоатлетов от международных соревнований, включая Олимпийские игры: «МОК принял к сведению позицию IAAF, доклад и рекомендации рабочей группы. Исполком МОК полностью уважает позицию IAAF. Критерии отбора спортсменов на любые международные соревнования, в том числе Олимпийские игры, являются вопросом соответствующей международной федерации». В ответ на что министр спорта России Виталий Мутко вместо защиты российской сборной вывесил «белый флаг» и объявил, что у российских легкоатлетов после этого нет шансов поехать на Олимпиаду под российским флагом. Ну, если нет шансов, то, наверное, минимум, что может сделать товарищ Мутко, это «партбилет» положить на стол.

Ни для кого в спортивном мире не секрет, что практически все спортсмены в том или ином виде употребляют допинг. Человеческий организм давно подошел к своим пределам и без искусственной накачки не может больше добавлять десятые доли секунд и килограммов для установки рекордов. Поэтому допинг был, есть и будет. Другое дело, что современная фармакология позволяет находить все новые и новые медицинские формулы «успеха». И на них и строится весь спорт. При этом свои достижения страны развитого Запада хранят как зеницу ока, попутно «опуская» оппонентов.

Мутко, если он профессионально занимается своим делом, должен был понимать, какое значение допинг имеет в современном спорте, особенно на фоне гибридной войны России с Западом. Однако, по факту, сегодня мы имеем полное поражение на этом участке войны. И не просто поражение — а унижение страны и спортсменов. Но он должен был это понимать — к чему все идет. Если он не уделял этой проблеме должного внимания на своей должности, значит, ему нечего на ней делать.

Напомню слова Мутко, сказанные им еще в июле 2014 года: «Мы жестко будем продолжать контролировать допинг. Закрывать (глаза), как раньше было, не будем. Идет серьезная работа, серьезная система допинг-контроля, биологические паспорта и прочее. Идет огромная работа, а люди некоторые не понимают. Значит, будем дисквалифицировать нарушителей. Значит, будем проходить через позор, будем очищаться — а что нам еще делать?».

То есть, еще в 2014 году Мутко согласился на позор России. Поэтому позор во Франции и с Олимпийскими играми вполне закономерен — Мутко согласен на это. Только согласна ли страна? Поэтому, когда Исинбаева предъявляет претензии МОК и IAAF, она не права. Предъявлять претензии и громко, чтобы слышала вся страна, надо отечественным чиновникам, для которых слова Родина, авторитет страны на мировой арене, десятилетние тренировки спортсменов для выхода на мировой уровень, их здоровье — все это пустой звук. Вопрос — зачем нашей стране такие чиновники?

В результате, в ходе недели нам нанесли две звонкие пощечины, чиновники делают вид, что они не при делах, что, мол, это не они, а там, что все хорошо «прекрасная маркиза», а отдувается за всех опять Владимир Путин. Организованный его стараниями ПЭМФ смог отыграть один балл у наших оппонентов. На фоне обострения и усиления западной русофобии, ПЭМФ показал, что дела не так плохи и мы можем дать сдачи и на этой площадке.

Как ни старались многие западные правительства сорвать ПЭМФ, в этом году в работе ПМЭФ приняли участие свыше 12 тысяч человек из 130 стран, в том числе 30 министров из 21 государства. В форуме участвовали 1,3 тысяч компаний, 880 из которых были представлены на уровне их глав. На форуме было подписано 332 официальных соглашения на общую сумму более 1 трлн рублей. В частности, правительство Санкт-Петербурга подписало 24 соглашения на общую сумму 118 млрд рублей, Россия и Италия подписали контракты на $1,3 млрд, «Роснефть» и British Petroleum подписали соглашения о создании совместного предприятия «Ермак», в рамках которого будет инвестировано $300 млн в геологоразведку. Для сравнения, в 2013 году в Санкт-Петербурге было подписано 102 соглашения, в 2014 году — 175, а в 2015 году — 205 соглашений.

Западный бизнес словами итальянского строительного магната Клаудио де Эккерта подтвердил, что режим санкций перестал работать: «Мы ждем отмены санкций. Но и они не проблема, ведь мы же приехали, несмотря ни на что, мы будем продолжать инвестировать в Россию». То есть, европейские политики могут говорить и подписывать что угодно, но бизнес, и особенно европейский, больше не собирается играть в политику. В результате, в Россию — в Московскую область — пришел и Мерседес, который будет организовывать здесь производство легковых автомобилей. Да и канцлер Меркель, при всех ее проамериканских реверансах, национальный интерес Германии блюдет строго — поэтому и выступила в поддержку «Северного потока-2» после того, как «Газпром» грамотно публично разрулил вопрос с украинским транзитом. Германия понимает, что не Прибалтика, и не Польша ее будут снабжать газом в случае чего, а только Россия.

Ну, и, конечно, вишенкой на торте петербургского форума стали некоторые высказывания Владимира Путина. В частности, по поводу роли Америки в мире: «Америка — великая держава, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединёнными Штатами. Как бы там ни происходили эти выборы, в конце концов, они состоятся. Будет глава государства, у него большие очень полномочия. Там идут сложные внутриполитические и экономические процессы, в Соединённых Штатах. Миру нужна такая мощная страна, как Соединённые Штаты, и нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения».

Некоторые патриоты закричали «Караул, опять сливают», не понимая, что это троллинг, притом троллинг высшего уровня — тонкий и умный: «Судьба одинокой сверхдержавы печальна. Они сильны и блистательно красивы в своей мощи только когда их две. Тогда у стран на планете остается только два варианта — красный или синий флаг, их выбор заставляет мириться со всеми перегибами одного из мировых лидеров. А когда сверхдержава хочет остаться в одиночестве, то весь остальной мир стремится сплотиться друг с другом.

В итоге, США вместо лагеря преданных союзников, готовых биться насмерть у звездно-полосатого флага против большевицкой угрозы, получили лагерь разбредающихся в разные стороны стран, которым нужно раздавать пинки, чтобы они хоть что-то сделали и при этом противостоять странам, которые подчиняться не желают. Да, у США мощный флот. Но распыленные по всем океанам, вынужденные контролировать каждое море, отдельные авиационные группы уже совсем не столь грозны как прежде.

Янки всегда были сильны деньгами, но не своими в первую очередь, а теми, что в их страну вкладывали как в надежную кубышку бизнес элиты всего мира. Грядет буря и экономике мастодонта не устоять в ней. Вы помните, как закончилась сверхдержава СССР? Она развалилась на части, ее флот ушел на ликвидацию, авиация вросла в аэродромы, а армия подалась на заработки. И эта же участь ждет США, пока она пытается сохранить статус сверхдержавы и обрести мировое господство».

В общем, внешнеполитическая неделя завершилась формально на мажорной ноте, но осадок остался. Путин не может персонально закрыть все дыры. Надо, чтобы и российские чиновники гораздо более ответственно подходили к вопросам защиты Родины и ее авторитета в мире по всему спектру национально-государственных интересов, а не перекладывали свой собственный позор на плечи страны и народа.