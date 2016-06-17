Ормузский пролив уходит под Китай

Иван Шилов ИА REGNUM

Китайско-иранские отношения продолжают оставаться в эпицентре многолетней борьбы Поднебесной за строительство «Экономического пояса Шелкового пути». Будучи крупнейшим потребителем иранской нефти, Пекин не останавливается на достигнутом. 15 июня проправительственная газета «Жэньминь жибао» торжественно объявила, что Пекин и Тегеран достигли соглашения о строительстве нефтяного терминала в Персидском заливе. Речь идет об острове Кешм — сухопутном отрезке площадью 1295 км², расположенном в самом «сердце» Ормузского пролива и непосредственной близости к портовом городу Бендер-Аббас (провинции Хормозган), от которого его отделяет узкий пролив Хуран. Отметим, что контроль китайцев над Кешмом означает не только господство над близлежащими островами Хенгам, Ларек и Ормуз, но и преобладающее влияние в зоне Ормузского пролива, на долю которого приходится до 20% мировых нефтяных перевозок. Весомый фактор, не так ли? Особенно с учетом того, что на острове Кешм располагается военно-морская база ИРИ, адаптированная под нужды подводных лодок.

Проект оценивается в $550 млн. Только по итогам первого этапа строительства на объекте можно будет хранить до 10 млн баррелей легкой, тяжелой и сверхтяжелой нефти, добытой на иранском месторождении Западный Карун (West Karoun — юго-западная часть Ирана). Терминал будет в состоянии обслуживать танкеры глубиной до 140 метров, а совокупный объем нефтехранилищ составит 30 млн баррелей. Договор между Тегераном и Пекином предполагает аренду острова сроком на 10 лет с ежегодной выручкой в $300 млн. Так что иранцы планируют неплохо подзаработать, а затем и вовсе «создать на Кешме финансовый центр, которым уже интересуются российские и китайские банки», уточняет англоязычная редакция агентства Sputnik. Китайцы опять переигрывают индийцев, которые сравнительно недавно взялись за модернизацию иранского порта Чахбахар, расположенного в провинции Систан и Белуджистан.

Израиль стучится в КНР и Южную Корею

Впрочем, не только их, но и Саудовскую Аравию, которая в сложившейся ситуации вынуждена блокироваться с Израилем и союзными суннитскими монархиями Персидского залива. Дело дошло до того, что спикер парламента ИРИ Али Лариджани обвинил Эр-Рияд в передаче разведывательной информации Тель-Авиву в ходе Ливанской войны 2006 года. В свою очередь, саудовцы ревностно относятся к экономическим перепадам в торговле с Китаем: в апреле с.г. их ежедневные поставки нефти в Поднебесную сократились на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн баррелей. Москва опережает Эр-Рияд: рост импорта российской нефти КНР составил 52,4% — до 1,17 млн баррелей в день.

Тель-Авив настраивает Эр-Рияд на дальнейшую борьбу с Тегераном. Как сообщает иранский телеканал Press TV, начальник Управления военной разведки («АМАН») при Генеральном штабе Израиля генерал-майор Херци Галеви «высоко оценил усилия» короля Салмана аль-Сауда против ИРИ: «Саудовская Аравия может играть более активную роль на Ближнем Востоке. Она принадлежит к числе немногих держав региона, которые в состоянии ответить на вызов, исходящий от Ирана». Израильтяне также приветствуют структурные реформы в королевстве, направленные на сокращение зависимости экономики от экспорта нефти. «Суть структурных реформ состоит в том, что к 2030 году у Саудовской Аравии будет уже другая экономика», — подытожил военный. Но далеко не все высокие чины в Тель-Авиве рассматривают Тегеран в качестве угрозы. Так, к примеру, экс-глава внешней разведки «Моссад» Эфраим Галеви заявляет в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera , что ядерная программа Ирана не представляет «экзистенциальную угрозу» для Израиля.

С одной стороны, расхождения по Ирану между главами всесильных спецслужб — ожидаемое явление для страны, которая живет в условиях постоянных внеочередных выборов и коалиционных правительств, а с другой — непрерывно воюет на нескольких театрах военных действий, пытаясь обратить региональный баланс сил себе на пользу. Тем не менее позиция Э. Галеви по Ирану стройно укладывается в переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Тель-Авивом и Пекином, стартовавшие в марте с.г., поскольку китайская сторона рассматривает Тегеран в качестве основного плацдарма для торгово-экономической экспансии на Среднем Востоке и в Закавказье. Аналогичные маневры предпринимаются израильтянами и на южно-корейском направлении — 27 июня в Сеуле стартует первый раунд переговоров, который (по оценке леволиберальной газеты Haaretz) позволит «избавиться от большинства таможенных пошлин на высокие технологии, продукцию сельского хозяйства и инвестиции в производственный сектор». Очевидно, что без учета интересов Ирана (пусть даже неформального), у которого Южная Корея ежедневно закупает около 250 тысяч баррелей нефти, намереваясь в перспективе помочь в развитии мирной ядерной программы, усилия израильской дипломатии в Восточной Азии будут заблокированы. Более того, корейцы, входящие в пятерку крупнейших импортеров нефти в мире, готовы уже в июне удвоить закупки иранской легкой нефти.

Турция и Азербайджан vs Турецкий Курдистан и Нагорный Карабах

В широком смысле мы наблюдаем симбиоз интересов Китая, Южной Кореи и Израиля в Иране, к которым стремится Турция, проявляя гибкость в налаживании диалога с израильтянами. Министр торговли Бюлент Тюфенкчи (Tüfenkçi) рвется в бой, обещая утроить товарооборот между Анкарой и Тегераном — до $30 млрд. «Банковские и финансовые операции для Турции упростились после того, как санкции в отношении Ирана были смягчены. Это позволяет нам развивать бизнес с ИРИ», — цитирует турецкого министра Hurriyet Daily News. Однако геополитическая реальность оказывается на поверку более запутанной из-за нарастающей гражданской войны в юго-восточных провинциях Турции. Поэтому сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Селахаттин Демирташ предупреждает Анкару, что рост напряженности между турками и курдами грозит перерасти в «межэтнический гражданский конфликт», то есть в резню. «Война в Сирии связана с конфликтом у нас (в Турецком Курдистане — С.Ц.), поскольку Анкара ставит знаки равенства между курдами Турции и Сирии», — заявил Демирташ в интервью газете Irish Times, комментируя операцию ВС Турции против боевиков Рабочей партии Курдистана.

И это только полбеды. Гибридная война доносится до северо-западной границы Ирана (провинция Западный Азербайджан), где 15 июня в пограничном районе Ошнавиех произошли боестолкновения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с двумя вооруженными группировками. «Враги строя и исламской революции должны знать, что КСИР находится в состоянии полной боевой готовности и готов защищать границы страны. Никакие террористические группировки, поддерживаемые мировым империализмом и Израилем, не проникнут в Иран», — заявил агентству Tasnim News командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур.

На севере Иран также сталкивается с военной угрозой, которая исходит от стремления Азербайджана захватить Нагорно-Карабахскую Республику (Республику Арцах). Однако апрельская «четырехдневная» война показала не только тщетность силового решения нагорно-карабахского конфликта, но и подставила под вопрос китайский «Шелковый путь», который в условиях столкновений на юго-востоке Турции и по всему периметру азербайджано-карабахской границы лишает Поднебесную пространства для маневра — выхода через Иран на Армению, Азербайджан и Грузию. Тегеран проявляет дипломатическую активность, договорившись с Ереваном (в начале июня) об отмене визового режима. Иранцы торопятся, поскольку силу набирают альтернативные маршруты, о чем 16 июня заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Мы провели автомагистраль «Западная Европа — Западный Китай» через весь Казахстан до границы с Россией. Недавно мы с Владимиром Владимировичем (Путиным — прим. ИА REGNUM ) говорили о том, сейчас ее надо соединить с Оренбургом, потом с Казанью и далее», — отметил Назарбаев на встрече с представителями российского бизнеса в рамках ПМЭФ — 2016.

В большую игру вступает и Ватикан — 24 июня начинается двухдневный визит Папы Римского Франциска в Армению, который после недавней войны в Арцахе носит не только религиозный, но и геополитический смысл. Ведь на кону стоит не только Армянский вопрос, который на фоне гибридных конфликтов в Турции, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене и кризиса в Ливане приобретает новое звучание. На наших глазах решается судьба России, США, Евросоюза и Китая, контуры их будущего влияния. И здесь Ватикан претендует на роль если не политического, то во всяком случае морального арбитра.

Опыт у папы Франциска внушительный: еще в августе 2014 года понтифик призвал молиться за объединение двух Корей, спровоцировав тем самым переполох во властных кабинетах Вашингтона; затем вопрос объединения получил свое развитие на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Причем в пользу единения высказался не кто-нибудь, а Пхеньян, разыграв громкий пропагандистский спектакль. Тогда в ход пошла англо-американская пресса, которая на протяжении 2015 года смаковала сюжеты о том, как Ким Чен Ын «расстреливает» своих оппонентов из «зенитных установок», угрожает войной Южной Корее и запускает ракеты в сторону Японии. Так «хоронили» тему единения Корейского полуострова, что могло обернуться для США геополитической катастрофой, превосходящей по масштабам объединение ФРГ и ГДР.

Справедливости ради напомним, что в ходе августовского визита понтифика в Сеул власти Поднебесной, впервые за многолетнюю историю отношений, предоставили самолету папы право на использование воздушного пространства КНР. Интересный ход, не так ли? Суть в том, что Китай расправляет крылья, вынуждая США реагировать, продумывая варианты наступления и отступления. Детали геополитической драмы прояснятся уже в ноябре 2016 года, когда американцы выберут нового хозяина Белого дома. Причем вне зависимости от личностных предпочтений будущего президента США, ему (или ей) предстоит выработать modus vivendi c Китаем, перспективы которого будут решаться на полях сражений в Турецком Курдистане и в Нагорном Карабахе.