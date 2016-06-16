



Александр Горбаруков ИА REGNUM Иногда им нужен каждый голос

На этой неделе Хиллари Клинтон стала наиболее вероятным кандидатом от демократической партии на президентских выборах 2016 года, получив одобрение от президента Барака Обамы. И хотя сенатор Берни Сандерс до сих пор не выпал из гонки, это явный финиш его компании. Но есть ли какие-либо уроки, которые Клинтон извлекла из борьбы с ним?

Вот подборка мнений ведущих аналитиков США, которую сделала TheFinancialTimes. Так, например, Эдвард Льюс считает, что «последнее, что Хиллари следует делать, это пытаться подражать Берни, потому что: а) она потерпит неудачу (мало кто поверит в эти метаморфозы); б) она потеряет больше избирателей, чем получит. Одна из главных ее целей — привлечение «пограничных» республиканцев, которые не могут вынести саму мысль о голосовании за Трампа. Но если Клинтон решит и далее крениться влево, она может попрощаться с недавно инициированным движением «Республиканцы за Хиллари» навсегда.

Она может также попрощаться и с политической логикой. Время, когда она могла себе позволить лавировать, осталось в праймериз, не нужно делать этого и теперь, Клинтон и так достаточно лавировала. Кроме того, такие прозрачные «финты» и не нужны. Сандерс уже дал понять, что он может поддержать Хиллари еще до съезда в июле. Цена — дать ему больший вес в формировании повестки и программы партии. Это не так принципиально и колеблющиеся избиратели вряд ли обратят на это внимание.

Важнее то, кого она выберет в качестве напарника. Одна из возможных кандидатур — Элизабет Уоррен, академик, сенатор от Массачусетса — Сандерс считает такой выбор ошибкой. Другая кандидатура — Тим Кэйн, центрист, сенатор от Вирджинии. Но он может оказаться слишком пресным. Еще один очевидный кандидат — Шеррод Браун, сенатор от Огайо и экономический популист. Среди его положительных сторон можно выделить то, что он может помочь склонить Хиллари больше заниматься внутренними делами страны. Отрицательная сторона — он слишком не любит мировую торговлю. Но Хиллари уже пришлось сдать эту позицию [она официально раскритиковала Транстихоокеанское партнерство], так что цена, которую придется заплатить, может оказаться меньше, чем кажется», — пишет TheFinancialTimes.

«Перед Хиллари стоит непростая задача. В США, безусловно, доминируют сильные «анти-элитные» настроения, и связано это с растущим неравенством, на котором нещадно акцентирует внимание Сандерс. Что так же, но по-своему, подчеркивает Трамп в ходе своих выступлений.

Проблема заключается в том, что пока сенатор Сандерс определил вопросы, которые должны по идее заботить избирателей — Уолл-стрит, студенческий долг, расходы на здравоохранение — повестка дня изменилась, а его политические предложения оказались слабыми. Касательно Уолл-стрит Сандерс хотел уничтожить крупные банки, но теперь многие эксперты считают, что в настоящее время теневые банки — вот реальная проблема страны. В здравоохранении он агитировал за «модель единого плательщика», что, может, и было хорошей идеей, но не вполне реализуемой. Гораздо больше смысла видится в дальнейшем развитии Obamacare.

Клинтон должна перенаправить часть гнева и энергии кампании Сандерса и убедить его сторонников, что у нее для решения их проблем есть идеи и получше».

Лионель Барбер: «Последнее, что Клинтон нужно делать, это обезьянничать, копируя Сандерса и играть в пламенного социалиста. Надо действовать по жесткому сценарию начала компании. Не ставить на «ферму в Арканзасе»: в отличие от Билла, Хиллари никогда не станет настолько «естественной».

По вопросам политики (таким, как торговля) госпожа Клинтон уже была вынуждена лавировать влево во время праймериз из-за Сандерса. Двигаясь и дальше влево, чтобы привлечь «движение» Сандерса, она рискует оттолкнуть центристских избирателей на президентских выборах в ноябре. Она нуждается в умеренности центра, чтобы победить Трампа. От сторонников Сандерса вообще можно ожидать того, что они останутся дома в день голосования, и в то же время я не вижу каких-либо серьезных причин для дезертирства лагеря Трампа. И Трамп, и Сандерс — оба популисты, но на этом их сходство кончается.

Клинтон должна обратиться к Сандерсу, дать ему некоторое время и оставить его наедине с самим собой. Барак Обама — гораздо более мощная сила, даже в роли «хромой утки». Короче говоря, дайте Клинтон быть Клинтон.

Филип Стивенс: «Убеждать Клинтон лавировать к центру на предстоящих выборах — значит пропустить центральный урок основной кампании. Успех господина Трампа и кампании Сандерса как раз, в значительной степени, зависел от враждебной реакции на «традиционную политику».

Очевидно, что правила изменились, даже если они не были официально переписаны. Это не означает, что г-жа Клинтон должна просто скопировать модель Сандерса и откатиться к воображаемой социалистической утопии. Это означает, что г-же Клинтон придется придумать убедительные ответы на глубокие опасения избирателей по поводу иммиграции, низкой заработной платы, а также ненадежности положения вообще, связанного с глобализацией.

Крайности справа и слева превалируют не только потому, что вседозволенная модель либерального капитализма нуждается в реформе, и что крупные корпорации должны платить справедливую долю налогов, и что плоды экономического роста не должны полностью переходить только к сверхбогатым. Клинтон нужна платформа, которая может быть описана как радикально-центристская».

Алан Битти: «Клинтон должна двигаться по направлению к центру, в духе того, как она нападала на Трампа в своей недавней речи, которая скорее была сосредоточена на его характере, а не на идеологии.

Это увеличивает вероятность того, что она сумеет достичь резкого изменения общественного мнения и поможет демократам вернуть себе Сенат и, возможно, даже Палату представителей. Находясь на посту, с большей поддержкой на Капитолийском холме, она сможет свободнее двигаться влево, если захочет. И если вы думаете, что это слишком циничный маневр, то вы не следили за карьерой г-жи Клинтон».

Мартин Вольф: «В идеале Клинтон должна идти к центру или стать левой? Клинтон выдвинула программу, которая призвана решить некоторые очевидные проблемы современной Америки, предлагая надежную программу поддержки для тех, кто многое потерял в последние десятилетия. Это также означает государственные инвестиции и серьезные налоговые реформы.

Уолл-стрит ждет изменений, хотя «ломка банков» сама по себе — не особо разумная идея. Если она сможет назначать судей в Верховный суд, то получит возможность изменить некоторые из идиотских недавних решений по избирательному праву, финансам, оружию и гражданским правам — они могут быть смягчены или полностью изменены.

Сможет ли Клинтон победить с такой программой? Я надеюсь, что да. Более важно на сегодняшний день оттеснить Трампа, чем запустить достойную программу правительства. Но было бы очень хорошо, если бы она могла осуществить и последнее тоже».

Крис Джайлз: «Хиллари — центрист и демократ и выиграла основной конкурс именно в этой роли. Любой скачок влево в подражание сенатору Сандерсу не имеет никакого смысла, так как это лишит ее привлекательности среди умеренных республиканцев, и «колеблющихся», и подтвердит подозрения по поводу фальшивости ее характера.

Ее первая задача — вычислить как можно более точно, имеет ли умеренный центр достаточно избирателей, обеспечивающих победу. И если да, необходимо просто быть верной себе во время нападения «экстремалов» ‑ и она убедительно восторжествует над Трампом.

Если есть какие-либо сомнения в том, что умеренность сможет побороть популизм господина Трампа, ей придется искать новые пути: заговорить о повышении доходов и пытаться как-то изменить положение дел с ненадежностью современной жизни в США. Но эти тезисы должны быть упакованы в «подлинную Хиллари» и не должны стать переходом на новую тему. Никто в это не поверит, это только усугубит недоверие к ней, которое и так уже стало самой большой ее слабостью», — приводит срез мнений экспертов издание TheFinancialTimes.

Интересно разобрать причины, по которым проиграл Сандрес. «Дрим тим» пришла к неожиданному финалу с сокрушительным поражением Сандерса в «Золотом штате» — Калифорнии. Берни буквально ночевал в своем немолодом уже возрасте на площадке, выступая по 3−4 раза в день в течение двух недель. Сенатор, казалось, питался от солнца и восхищения толпы. Но, по убеждению многих, у Сандерса никогда не было реального шанса выиграть в Калифорнии. В конце концов, он потерял более чем 400.000 голосов.

Не стоит забывать, что до того как запустить проект «экономического революционера», Сандерс провел большую часть своего времени в уютной среде университетских городков, а не в городских джунглях или на рабочих окраинах. Но трудно заслужить доверие бедных людей, когда вы не проводите много времени в их компании.

Многие безутешные сандерсисты продолжают рефлекторно винить чернокожих и латиноамериканцев за поддержку Клинтон, чья одиозная политика предлагает лишь паллиативные меры для облегчения страдания бедных людей. Но и Сандерс не сделал больше, чтобы внушить американскому низшему классу веру в себя.

Сандерс упрекнул Клинтон за ее влияние в войне в Ираке. Но он никогда не мог удовлетворительно объяснить свое обвинение, брошенное Биллу Клинтону, который якобы запустил «20-летнюю войну против чернокожих и латиноамериканцев Америки». И если голосование чернокожих за Клинтон казалось иррациональным, они также легко могли оправдать свое неодобрение Сандерса его поддержкой расово-мотивированного заключения под стражу миллионов чернокожих американцев и внедрении 100.000 новых полицейских на улицах США.

Любопытна та робость, с которой он старается не противостоять политике Обамы: от дронов до страховой отрасли (Obamacare). Обама и Хиллари Клинтон — неолибералы, которые предали рабочих и инициировали убивающие рабочий класс торговые соглашения по всему миру. Оба обязаны выдвижением энергетическим картелям; оба отстаивают бурение нефти, добычу сланцевого газа и ядерную энергетику; оба военные интервенты, виновники войн, по крайней мере, на 12 различных фронтах: от Афганистана до Йемена. Конечно, Хиллари и Обама — просто проявления структуры власти самой демократической партии, которая, как всем известно, бескомпромиссно исповедует ястребиные настроения. Это та же партия, к которой Сандерс запоздало присоединился.

Но Сандерс оказался на удивление неспособным подстроиться к империалистической идеологии новой эпохи Обама/Клинтон. На самом деле, сенатор явно чувствует себя неудобно, когда вынужден говорить о внешней политике. Даже после убийства, связанного с Гондурасским режимом, Сандерс непонятно почему отказался давить на Клинтон за ее поддержку гондурасского переворота. Точно так же Сандерс не смог нанести ни одного удара против Хиллари за ее катастрофическое ливийское фиаско.

Сам Сандерс обвинил Демократическую партию в своих потерях, говоря, что процесс праймариз был подстроен суперделегатами, списки избирателей составлены неточно, и голосование было уязвимым для махинаций проклинтонского лобби. Это самое глупое оправдание всего. Конечно, это может показаться удивительным, но Демократическая партия не является демократическим институтом. Функция партии заключается в содействии политикам, которые придерживаются идеологии партии, которая стала строго неолиберальной после выдвижения Джимми Картера в 1976 г. Исходя из того, что партийная машина подавила мятеж Сандерса, это был не вопрос коррупции, это был вопрос самосохранения.

На протяжении последних 10 месяцев Сандерс не слишком строго отождествлял себя с партией. Он, конечно, не называл их грязными обманщиками, а демократы, на самом деле, безусловно были рады видеть такого кандидата, как Сандерс, учитывая тусклость и безжизненность партии, которую иначе полностью удалось бы затмить с помощью СМИ и возможного блицкрига Трампа. Ценная функция Сандерса заключалась еще и в том, что он подключил к Демократической партии десятки тысяч новых избирателей, которые в противном случае сидели бы дома, играя в Warcraft и Snapchatting или негодовали, следя за шоу Кардашян. Партийные элиты с самого начала знали, что он никогда не будет иметь даже небольшого шанса на победу над Хиллари. Гонка закончилась после того супервторника, когда Хиллари выиграла в последнем штате Юга. Остальное было политическим театром.

Самая большая угроза, которую Сандерс представлял Демократической машине, заключалась в его способности приносить деньги независимо от партии и, самое интересное, вне контроля партии. Самый последний подсчет показывает, что Сандерс собрал более $ 212 млн (ошеломляющее количество) в основном от мелких интернет-доноров. Он не брал в долг большие деньги и не принимал каких-либо финансовых обязательств перед обычными ростовщиками Демократической партии. Он сломал денежную монополию Демократической партии и заслуживает уважения уже только за это», — пишет TheCounterpunch.

Всего, по подсчетам TheNewYorkTimes, за кампанию было заработано: Хиллари Клинтон — $ 296,4 млн, а потрачено $ 181,6; Берни Сандерсом — 212,8 млн, а потрачено — 207,0; Дональдом Трампом — 60,0 млн, потрачено — 59,056.

«Но куда же ушли все эти деньги? Большинство из них пошли на консультантов. Берни получил деньги быстро, но его кампания была дорогостоящей и мало что осталось после разбазаривания всех этих миллионов.

Сандерс создал молодежное движение. Еще предстоит определить, могут ли эти юношеские орды быть мобилизованы в реальную силу. Оно, конечно, никуда не будет двигаться до тех пор, пока сторонники Сандерса остаются заблокированными внутри энтропической теплицы Демократической партии, куда их герой привел их, и оставил, ожидая подъема на пару ступеней по демократической лестнице, на которой его имя записано исчезающими чернилами.

Самым энергичным политическим движением в стране прямо сейчас являются воинственные «чиканос» (мексиканцы севера), которые преследуют Трампа и его расистскую свиту. Если бы только существовало подобное движение, преследующее Хиллари на каждом шагу.

Реальные политические революции (в отличие от риторических) начинаются после того, как доказывается бесполезность голосования. Устойчивые движения создаются задачами, а не личностями. Ваш ход, сандерсисты!», — пишет издание TheCounterpunch.