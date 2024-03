ИА REGNUM продолжает анализировать геоэкономические перспективы Китая в Евразии. Ранее автор этих строк описывал взаимодействие Поднебесной с Ираном и Турцией для последующего выхода торговых караванов к границам Европейского союза, а также проект строительства Тайского судоходного канала через перешеек Кра (юг Таиланда). Ставки в игре запредельные. Не случайно глава Центра стратегических исследований Совета целесообразности Ирана Али Акбар Велаяти заявляет, что Тегеран играет главную роль в возрождении «Шелкового пути», выступает в качестве стратегического моста, связывающего Китай со странами Передней Азии (или юго-западной Азии) и Европейским союзом, передает правоконсервативное иранское агентство Tasnim News.

Поднебесная давно перешла от слов к делу: по итогам 2015 года грузопоток китайских товаров через ИРИ увеличился на 90%, а объем двусторонней торговли составил $50 млрд. Однако председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Тегеран в январе 2016 года, намерен увеличить этот показатель до 200 млрд. Ради этого были подписаны 17 двусторонних документов.

Тезис Велаяти о роли Тегерана как проводника Пекина в Передней Азии объясняет многие события, в том числе и решение Еревана об отмене виз для иранских граждан, принятое правительством Армении 2 июня с.г. Как и следовало ожидать, Азербайджан болезненно воспринял данную новость, связав ее с нежеланием Ирана проявить «мусульманскую солидарность», хотя Баку прежде всегда позиционировал свою светскость. Таким образом ИРИ и Поднебесная на деле демонстрируют неприятие военного сценария урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который был продемонстрирован Азербайджаном в ходе «четырехдневной» апрельской войны. Ведь война — главный враг торговли, выгода в которой неразрывно связана с преодолением блокадного положения Армении и Нагорного Карабаха (Республики Арцах).

Статистика на грани фантастики

Впрочем, «Экономический пояс Шелкового пути» — не только совокупность железных дорог и судов, но автомагистралей. Китай делает ставку на развитие высокоскоростных автомобильных дорог, удерживая в данном сегменте мировое лидерство. По подсчётам доктора геолого-минералогических наук Владимира Полеванова, на долю КНР проходится до 34% новых автодорог (112 тысяч км) планеты, в том время как США построили лишь 77 тысяч км дорог (23%). Только за последние 20 лет Поднебесная увеличила длину своих автодорог в 10 раз. Что касается высокоскоростных железных дорог, то здесь отрыв более чем серьезный — на дою Китая приходится 49% новых путей (15,300 км), а Соединенный Штаты довольствуются лишь 1,1% (362 км). Все это сопровождается статистическими данными, которые приводит академик В. Полеванов в своей книге «Галактика Китай» (Москва, 2016 г.): «В 2014 году в Китае произведено: 2,5 млрд тонн цемента (60% мирового производства), 0,9 млрд тонн стали (49% мирового производства), 0,6 млрд тонн чугуна (54% мирового производства), 3,9 млрд тонн угля (47% мирового производства), 1,5 млрд тонн железной руды (около 50% мирового производства), 24 млн тонн алюминия (46% мирового производства)».

То есть КНР прямо или косвенно обеспечивает около 50% мирового промышленного производства, о чем недвусмысленно заявляет Полеванов, сравнивая экономические центры силы: «В результате проведенных реформ Китай стал мировых лидером по производству промышленных товаров. В 1990 году он производил 5% общемировой продукции, а в 2013 году — 21%, в то время как доля США за эти же годы упала на 10% (!) — с 28% до 18%». Поэтому Америка и Британия оказались перед выбором: ослабить Китай политически или же оказывать на него непрямое влияние, чтобы стабилизировать долларо-центричную систему, которая значительно ослабла после мирового финансового кризиса 2008 года?

Англо-американские элиты до сих пор не достигли консенсуса по этому вопросу. Тем не менее реформа МВФ в ноябре 2015 года, предполагающая включение юаня в валютную корзину специальных прав заимствования (СПЗ или SDR — учетная единица МВФ: 1 SDR равняется $1,5 — прим. ИА REGNUM ) и последующее перераспределение квот (юань — 10,92%, доллар — 41,73%, евро — 30,93%, фунт — 8,09%, йена — 8,33%), позволяет говорить о негласном сговоре Вашингтона, Лондона и Пекина против Брюсселя (фактически — Берлина), поскольку позиции единой евровалюты (от включения юаня в корзину МВФ) пострадали больше остальных. Не исключено, что референдум о выходе Великобритании (Brexit) из ЕС являет собой очередной удар англичан и американцев по позициям немцев.

«Золотое плавание» юаня

Обозначенные процессы сопровождаются не только конкретными заявлениями и инвестициями, но и планомерной трансформацией мировых финансовых и сырьевых рынков. 19 апреля с.г. произошло ожидаемое, но оттого не менее революционное событие: Шанхайская золотая биржа (Shanghai Gold Exchange — SGE) объявила о переходе на ценообразовании золота в юанях; в этот день желающие уже могли приобрести грамм золота за 256.92 юаней ($1,233.85 за тройскую унцию). «Это очень важное событие, за которым следует пристально наблюдать. Однако в настоящее время глобальные позиции юаня ограничены, поскольку валюта действует внутри замкнутой денежной системы. Максимальный эффект будет достигнут только в том случае, когда исчезнут всякие препятствия и ограничения», — заявил аналитик лондонского офиса Société Générale Робин Бхар, которого цитирует агентство Bloomberg. Главные игроки Шанхайской золотой биржи — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, China CITIC Bank, China Merchants Bank, Industrial Bank Co, Bank of Ningbo и ANZ (China).

Отныне китайцы, будучи основными импортерами, производителями и потребителями золота в мире, будут дважды в день (в 10:30 и 15:00) собственноручно назначать ее стоимость, следуя примеру англичан. Пекин впервые переходит «экономический Рубикон», поскольку с 12 сентября 1919 года, когда лондонский банк Nathan Mayer Rothschild & Sons принялся определять цену на золото, заметных подвижек на данном консервативном рынке не наблюдалось.

Международный статус юаня растет. Ведь ранее золото можно было купить только за фунты, доллары или евро. Изменения в системе произошли еще 22 июня 2015 года, когда Bank of China официально присоединился к Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association — LBMA), которая по составу представляет собой клуб британских, американских, французских, канадских, швейцарских и даже южноафриканских банков — Barclays, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, The Bank of Nova Scotia (ScotiaMocatta), Standard Chartered, Société Générale, Toronto Dominion Bank, UBS и ICBC Standard Bank (1 февраля 2015 года ICBC приобрел контрольный пакет в южноафриканском Standard Bank, создав по итогам совместное предприятие). Кстати, китайское присутствие в LBMA не ограничивается Bank of China.

В состав элитарной группы также входят гонконгский Bank of Communications, 18.6% акций которого принадлежат лондонскому HSBC Holdings, где председательствует королева Елизавета II, и China Construction Bank, занявший в 2015 году второе место в рейтинге крупнейших публичных компаний планеты по версии журнала Forbes (Forbes Global 2000). Справедливости ради напомним, что первое место в Forbes Global 2000 уже три года подряд занимает ICBC, а третью позицию уверенно удерживает другой китайский финансовый конгломерат — Agricultural Bank of China.

Финансовые институты Поднебесной давно превратились в бастионы англо-американской глобализации, двери которой с середины XIX века были закрыты для представителей классического азиатского мира. В этом смысле состав LBMA, основанной Банком Англии в 1987 году в качестве правопреемницы Лондонского рынка золота (лондонского фиксинга) и Рынка серебра, отражает не только реальную расстановку сил в мировой экономике, но грядущие политические изменения.

LBMA расширяется далее на восток. Так, в марте 2015 года в ассоциацию вступил российский ВТБ, который продолжает наращивать объемы международных операций с драгоценными металлами. В частности, банк занимается экспортом драгоценных металлов в Индию, где доля ВТБ в 2014 г. по рыночным оценкам в суммарном объеме операций импорта золота и серебра составила около 10%, сообщает официальный сайт компании. Поэтому Россия увеличивает производство драгметаллов: только в январе-апреле 2016 года производство золота в страны возросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 67,75 тонны против 63,27 тонн годом ранее. «Статус полноправного участника LBMA расширяет возможности ВТБ в части проведения операций на перспективных рынках, прежде всего азиатских, что позволит успешно решать задачи по дальнейшему развитию бизнеса и стратегической диверсификации клиентской базы и рынков сбыта», — полагает первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Обладая крупнейшими запасами мирового золота, Россия имеет внушительные перспективы на азиатском направлении, рискуя столкнуться там с завоевательными планами Великобритании и США.

Новый Панамский канал: Cui bono?

9 июня с.г. сухогрузное судно MN Baroque серии Neo-Panamax длиной 255 метров и шириной 43 метра зашло в Панамский канал со стороны Атлантического океана, успешно протестировав новые шлюзы Agua Clara, уточняет пресс-служба «Панамского канала». 26 июня планируется открытие модернизированной версии канала, чего нельзя пока сказать его регионального конкурента — Никарагуанский канал, строительство которого было приостановлено в декабре 2015 года по причине финансовых проблем основного подрядчика — гонконгского консорциума HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND), о чем ранее неоднократно сообщало ИА REGNUM . Заморозка никарагуанского проекта — странная история, разрешение которой зависит от исхода президентской гонки за Белый дом и может совпасть в будущем со строительством канала на юге Таиланда. Тем не менее Китай получает «карт бланш» от США и Великобритании, но не стремится форсировать события, что предоставит антикитайскому лобби в Вашингтоне почву для ожесточенной критики. Ведь кандидат-республиканец Дональд Трамп уже называет китайцев «главными угнетателями» американской экономики, которые «демпингуют на рынке товаров и мешают вести бизнес».

Так что в ближайшей перспективе Поднебесной придется довольствоваться модернизированным Панамским каналом, через который китайские товары попадают на восточное побережье Америки. Но и у этого проекта есть альтернатива, о которой пишут эксперты Торгово-промышленной палаты РФ. Речь идет о «транспортном коридоре из западного Китая через Казахстан в порт Мурманск и затем морем — на восточное побережье США». «Этот маршрут примерно на треть сокращает время перевозки грузов по сравнению с традиционным маршрутом из Китая через Панамский канал. Определенным препятствием использования данного направления является еще недостаточно развитая железнодорожно/портовая инфраструктура до западного берега Кольского залива», — посетовали в ведомстве.

Новый Панамский канал — не только дань уважения американскому империализму времен президента Теодора Рузвельта (1901 — 1909 гг.), но и свидетельство возможного альянса «США — Великобритания — Китай», который было сложно себе представить двадцать лет назад. История полна подобного рода аллегорий. Подобно Суэцкому каналу, акции которого были перекуплены в 1875 году англичанами у французов (при поддержке Дома Ротшильдов) при активном участии премьер-министра Бенджамина Дизраэли (у власти с 1868 г. и с 1874 по 1880 гг.), Панамский канал был также приобретен у французов (в 1904 году), но теперь уже американцами. Его стратегическая значимость оказалась настолько велика, что Вашингтон запустил объект в самом начале Первой мировой войны (август 1914 года). А затем произошли события, совпадение которых трудно назвать случайным: в 1977 году, когда Америка и Китай уже начали сближаться друг с другом, президент США Джимми Картер и командующий Национальной гвардии Панамы Омар Торрихос заключили соглашение о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, согласно которому объект должен был впоследствии отойти в ведение местного правительства. Год передачи канала под панамскую юрисдикцию (1999 г.) раскрыл далеко идущие англо-американские планы в отношении КНР, поскольку за два года до этого Пекин получил от Лондона власть над Гонконгом.

Мировой порядок стоит на пороге невиданных изменений. США и Великобритания лоббируют продвижение «золотого» юаня. Правда, каждая из сторон пытается реализовать таким образом собственные, национальные интересы.